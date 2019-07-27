【出國求職攻略】美國篇：大方承認身為台灣人的一面，逐漸找到自己在這個世界的定位

文：Jasmine Lin

在美國念研究所畢業之後幸運地找到工作待下來，這一待三年就過去了。三年來跟不少朋友聊天，總會聊到往國外深造、就業的念頭，朋友們就會問說國外工作的感覺怎麼樣、該從何開始、有哪些眉角要注意等等。

以下是幾個在美國生活需要了解的面向，每個主題都值得再深入討論，這篇文章的目的是為了拋出引子，讓大家概略了解該從何開始做研究。在最後也會提到我覺得在國外生存，最難熬的一件事。

海外職涯的第一步：找工作

找工作最簡單的方式，當然是從線上平台瀏覽職缺開始啦。美國的線上求職平台有很多，以下是我常逛的幾個：

收到錄取信了，然後呢？

在人資或主管確認錄取你之後，就會發一封正式的錄取信，簽下去之後就等於是準職員了。由於公司規模不大，我的合約只有兩頁長，規模較大的公司會有更多細則，但合約除了職稱、工作內容、上工時間之外，還包括幾點值得一提。

一、薪資

底薪：美國人談薪資通常以整個套裝（Package）來談，跟台灣比較不一樣的是，底薪（Base Salary）比績效獎金（Bonus）重要，沒有像台灣一樣的「年薪14個月」，在美國的話，底薪高比較有保障。

股票：科技公司的薪資套裝亮點還有股票，也就是傳說中的「金手銬」，因為企業通常會限制在工作滿一定年數之後才能開始交易持有股票，以免員工一拿到股票就跳槽。新創公司則是能觀察看看公司是否有要上市的打算，首次公開募股（IPO）的股票通常很值錢。

簽約獎金：除此之外，有些公司會提供簽約獎金（Sign-on Bonus）以提高候選人的入職意願，乍聽之下拿到一筆獎金好像很不錯，但千萬不要因為簽約獎金而在底薪上讓步，畢竟簽約獎金是一時的，高底薪才是長遠之計。

二、簽證

最讓人頭疼的就是簽證了，簽證的部分一定要在面試流程中就跟公司談清楚，確定對方願意幫你抽工作簽證或申請綠卡。

我身邊常見的簽證流程就是從學生簽證（F1）轉選擇性實習培訓（OPT）找工作，在錄取之後由公司幫你抽工作簽證（H1B），沒抽到的話只好明年再來。如果在OPT過期之前還沒抽到工作簽證的話，就得回台灣了。

有些公司也會願意幫員工申請綠卡，然而綠卡申請流程的時間越拖越長，等上一兩年都不奇怪。在申請身份轉換的過程中，無論是申請工作簽證還是綠卡，都不建議出境美國，因為有機會被海關擋住進不了美國，所以這段時間又被稱做「關移民監」。

三、福利

退休帳戶：最常見的退休帳戶計畫為401（k），員工將部分薪水存到個人的退休帳戶，有些公司為了激勵員工會配比（Match）──假設公司的配比為50％，當員工選擇存兩塊錢到帳戶時，公司也會存一塊錢進去。之所以稱為退休帳戶，是因為該帳戶內的金額在退休前提取會導致罰金，簡單來說就是退休後才能花的錢。既然如此為什麼要存錢到退休帳戶呢？因為存到退休帳戶的錢不需扣稅，這等於減免了當期的稅收，而且還多賺了公司配比的金額。員工還可以用退休帳戶中的錢進行投資，投資獲利也毋需繳稅，所以存款越多、收益越多。

醫療保險：美國醫療保險非常複雜，就連當地人也都搞不清楚。美國通常是公司幫職員保醫療險，這筆費用跟退休帳戶一樣，是從員工薪資中扣除。

假期：美國的有薪假相較起歐洲其實並不多，通常是10天起跳，每個公司的規則不同。像我的公司沒有硬性規定，大家愛請就請，不過還是會自行注意。

四、雙方合意（At-Well）

這是美國公司合約的普遍條款，公司想fire人的話可以直接解除僱傭關係，毋需任何理由。相對的，員工也可以想走就走，一樣毋需任何理由，不過道義上來說，通常還是會在辭職前兩週告知雇主。

職場文化：在西雅圖工作是什麼感覺？

科技產業蓬勃

西雅圖近幾年來一直被認為是美國發展速度最快的主要城市之一，主因是科技業的興盛。除了在地霸主Microsoft和Amazon之外，其他科技巨頭如Google、Facebook，還有獨角獸新創Uber、Airbnb也紛紛在西雅圖開設分公司，成為科技人才聚集處。

少繳15％薪水給政府

西雅圖所在的華盛頓州沒有州所得稅，比起加州矽谷要繳將近40％的所得稅，在西雅圖所賺的錢只需要繳聯邦所得稅約25％左右。乍看之下覺得矽谷的薪資較高，但仔細算算真的進口袋裡的似乎也不致於差太多。

科技人才流動迅速

在科技公司經常轉職很合理，前Netflix人才長兼暢銷書《給力：矽谷有史以來最重要文件，NETFLIX維持創新動能的人才策略》的作者Patty McCord，也支持年輕人每隔兩三年就轉職，才能保有持續、快速學習的動能。

員工對公司忠誠度高不像台灣是大加分，也不太有所謂「你膽敢離開公司的話就不用回來了」這種像情侶吵架會講的台詞。我有個厲害的客戶三進三出Microsoft，每次都在賺飽錢之後跳出去創業，等資本燒完了之後再跳回Microsoft重新開始攢錢。對於企業來說，資深員工值得嘉獎，但自行創業的經驗更值得投資。

不過從另一個觀點來看的話，就是公司對沒有競爭力的員工非常無情，當員工在一個職位無法繼續晉升，美國公司比較少為了人情或敬老尊賢等社會性理由將員工留下，反而寧願放走一個沒在進步卻坐領高薪的人，招聘三個新鮮又便宜的肝。

生活日常：在西雅圖過日子的柴米油鹽醬醋茶

住房

如果是遷居來西雅圖的話，科技公司通常會願意幫忙安排第一、二個月的住宿，可能會是公司的宿舍、Airbnb、或是自己找到住房再跟公司申請補助。

在那之後勢必要開始租房，西雅圖的房租每年上漲，如果想要住離西雅圖市區近一點，一房一衛的公寓租金約1500塊美金跑不掉。

交通

西雅圖的交通滿方便的，公車、輕軌就可以輕鬆地在市區行動，大公司也會提供交通車往返公司與住宅區。如果住在郊區，也可以考慮開車到停車轉乘區（Park and Ride），將車停在那兒，轉乘大眾運輸工具進入市區上班，以減少市區行車量，也省去在市區找車位還要付高額停車費的困擾。

銀行開戶

剛來美國時，在沒有信用分數和社會安全號碼（Social Security number, SSN）的前提下，我朋友之間開銀行帳戶的起手式大多是美國銀行（Bank of America, BOA）。因為該銀行對於身份審查是銀行中比較不嚴謹的，所以只要文件帶齊的話，申請過程通常很順利。

醫療

美國的醫療非常昂貴，看病時一定要查看該醫院是否有包含在你的醫療保險內（In-Network），以免不小心到網外醫院（Out-of-Network）診療要付全額醫療費。

但就算是網內醫院，醫療費還是貴到令人心痛，我有次半夜腎臟發炎進急診，等了三個小時才打了止痛針、開止痛藥和抗生素，這樣折騰下來就是上千元的帳單，在扣掉保險之後還是實付了1200元美金，荷包大縮水。

給讀者的一段話：我在美國工作，但我來自台灣

上述的每一項都是只要知道know-how並遵循法規，就可以順利通過的關卡。這些都不是在國外發展職涯最煎熬的，最煎熬的是像亞細亞的孤兒一樣的歸屬感與身份認同問題。當自己似乎再怎麼努力都不可能變成團體的一份子時，比起任何行政手續都還要讓人想放棄。

我曾經為了融入，逼自己跟同事追一樣的劇、午餐吃生菜沙拉；也曾經避免被覺得奇怪，吃個雞心、大腸還躲躲藏藏（因為他們普遍無法接受食用內臟），聽流行歌曲也怕被熱愛獨立音樂的同事們評判，永遠都在擔心被大家發現我是「異類」。

三年過去了，我仍然是公司裡唯一的外國人，那種「我並不屬於這個地方」的孤獨感還是會偶爾重擊心裡。但我漸漸敢在一群母語人士中開話題閒聊，大方承認自己需要吃熱食當午餐。除了美劇要追之外，還有台劇日劇韓綜行程很滿。有時候也會主動跟同事談到台灣的新聞、文化特色或政治困境，在試圖融入當地文化之餘，也分享自己家鄉的故事。

回頭看看兩年前的心得文，發覺自己的確有所成長了。當不再努力變得跟美國人一模一樣，我反而因為來自台灣而獨特。藉由讓同事了解我身為台灣人的一面，逐漸找到自己在這個世界中的定位。

您也是在國外工作的台灣人嗎？歡迎與我們分享你所在國家的【出國求職攻略】

請參照以下格式填寫，來信請寄：oped@thenewslens.com 一、出發前 工作怎麼來 （例如親友介紹、獵人頭、仲介公司、或自己去LinkedIn找，試列出幾種可能的管道）

工作簽證（公司辦理、自己處理，有沒有「先有簽證才能找工作」的法令，或如果靠漏洞不申請簽證可不可行，會有什麼問題）

合約簽約的注意事項（需要注意的部分）

薪水怎麼談（包括像是定期回國機票、獎金等其他福利，怎麼樣才合理） 二、到當地 住房（公司會包？靠仲介？會提供宿舍？還是自己找？）

銀行開戶（有無相關的外籍人士限制，可以先準備什麼？）

外幣薪水匯回台灣（會不會被限兌，方不方便，還是建議台幣和外幣的帳分開）

醫療（有無外國人專用的醫院、醫療服務價格和可靠度、可否申請健保） 三、上班後 職場文化差別（例如法國很準時下班、日本下班一定會去喝酒等等的傳聞，是真的嗎？）

生活文化差別（當地人眼中的「外國人」，還是在多元文化中打成一片？）

該國主要的產業和未來發展性（繼續在國外工作或回台灣的發展） 四、給有心想到該國發展職涯的讀者一段話

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航