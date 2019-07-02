湖南蟲《最靠近黑洞的星星》詩選：給我一瓶酒再給我一支菸、寂寞的相反詞

文：湖南蟲

〈給我一瓶酒再給我一支菸〉

「不知道當初那位哭到勃起的朋友現在如何了？」

──〈我還年輕我還年輕〉網友留言

給我一瓶酒

當我想醉的時候

當天氣阻擋我們出遊

困在騎樓

看著雨水形成屏障

太無奈了

再給我一支菸

給我一瓶酒

當我想哭的時候

當我臣服於性欲帶來的快感

戰敗時刻

看著發光的自己

太羞恥了

再給我一支菸

給我一瓶酒

當我在每個此時此地

想念著他時他方

猶如生還者

持續厭世

我還年輕我還年輕

卻無法說走就走

沒有比這更可怕的事了

再給我一支菸

給我一瓶酒

當我在無人之境

感覺擁擠

在眾神的花園

感覺依舊

背後沒有長出翅膀

頭上沒有長出角

還是一個人

廢廢的

餘生太長了

再給我一支菸

※點此聆聽詩人朗讀此詩。

〈寂寞的相反詞〉

凌晨從夜店離開

我在路上尋找寂寞的相反詞

像喝醉的人需要催吐

像疾病解救被工作綁架的人質

像死亡提醒了被愛人忘記的遺囑

唉，這些譬喻都太悲傷，像是寂寞的同義詞

有一些地方很熱鬧

使得聲納系統失去作者

心裡的話找不到正確的投放方向

另一些地方很安靜

被沉默擁抱就像有人叫我跪下祈禱

但我的告解沒人聽到

寂寞是，集會遊行散場

雲朵裝傻經過

用一場雨回收所有強壯的文案

寂寞是，躺臥的觀音曾被墓碑佔領

撿骨後徒留許多空洞

此後僅供雜草入住

所以如何有相反詞？

當台北是一棟高樓的照明範圍

當台北是一座以虛線分隔人獸的動物園

當台北是一句反諷的問句

天逐漸亮，我的醉意漸漸退去

車流如融雪挹注了河

裡頭也載著寂寞的人嗎？

寂寞是，徹夜尋找不存在之物

在一座豐饒之城，一無所獲

※點此聆聽作者自選歌曲。

相關書摘 ▶湖南蟲《最靠近黑洞的星星》：生命的「金繼」，求生的證明

書籍介紹

本文摘錄自《最靠近黑洞的星星》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：湖南蟲

繪者：郭鑒予

心什麼時候可以自由？



一顆星星

在你的附近，動彈不得

無法遠離且

再近一點就粉碎。

湖南蟲的第二本詩集，睽違四年，豐富收錄52首（+1首隱藏版）詩，這冊《最靠近黑洞的星星》和已絕版且備受好評的首部詩集《一起移動》氣味部分相近，卻又更為感傷。令人驚訝的是，詩人沒有變老，好似也沒有長大，像他熱愛的那對公仔瑪莉歐和黑柴犬一樣，彼得潘一般飛行穿梭在詩的時空中。動用所有過於燦爛的想像力，繼續專注凝視愛情，和愛情如火燎原過後的廢墟宇宙。

相愛時……

「我的身體輕盈如風

擁抱沒有重量

語言四處流散

眼裡的神明過剩

毛髮都生出自己的意志」

被棄時……

「我如大地遭四十晝夜的暴雨淹沒

如萬惡之城被天火焚毀

如赤身裸體遇見，最令我感覺羞恥的人」

落敗時……

「不知道做錯了什麼

一次又一次的月圓之夜

都沒有成功變成狼」

絕望時……

「愛是滴水穿石

隔出空房」

詩人可以盯著黑洞的照片許久，想著那最靠近那黑洞、但未被吸收進去的星球，是什麼心情？或許是「恰巧維持平衡的引力，如表面張力最緊繃的時刻。」他對於這冊詩集的創作回溯是：「寫作，可能是唯一敢做的事，尤其寫詩。寫詩時，我也像開啟飛航模式，自給自足，玩單機遊戲……」似乎這幾年的動盪不安，全都用詩的語言交代了。各輯輯名獨具巧思地用了過去幾本書的書名，也可看出青年作家多年來的創作軌跡和心境轉變。

怎麼看，「昨天是世界末日」都還比較樂觀，接著走過不論暗戀、熱戀、失戀和頹廢，仍然熱情邀約「一起移動」，來到這個黑洞時期，儘管有那麼多的自棄自傷和地獄業火，還好詩人「小朋友」般的童話心腸仍然不變，不乏令人莞然的魔幻時刻及幽默意象，「書裡收錄的作品，或許就是求生的證明。」讓我們細細翻閱，慶幸太陽升起，永遠都會有那麼一天是「今天的天氣適合寫詩」。

本書特色

每一首詩會在內文頁面加一個QR code，讀者可自行掃瞄上網，即可聆聽不同詩篇的朗讀，或者作者自選歌曲的YouTube連結。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航