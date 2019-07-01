《你以為你在體貼他人》：為什麼「能者」常常得不到他人的體諒？

文：根本裕幸

逐漸喪失信心、總是覺得痛苦

你有下述的經驗嗎？明明是推測過對方的想法、情況才採取了行動，結果不但得不到任何回報，還造成反效果。

要是持續得不到回報，那麼，越是「懂得顧慮」的人就越會想：「咦？我做錯什麼了嗎？」

然後開始自責，使得「自我肯定感」逐漸降低。

所謂的自我肯定感，即「接受最真實的現在的自己」。或許也可說成「對現在的自己有信心」。

自我肯定感一旦降低，就會對自己的言行失去信心、害怕失敗，進而變得更加謹慎。於是，你會更想豎起天線感應對方的想法，結果就把精力都耗費在這件事上了。

然而，對方依然沒有察覺你的這份心意。由你來看的話，就等於是一直在擅自行動而已。

如此一來，你對他的不契合感或厭惡感就會變得更強烈，彼此的關係也會逐漸惡化……。

陷入這種惡性循環，真的是常有的事。

這種可惜的分歧，會產生鬱悶、空虛、後悔、失去意義、憤怒等負面情緒，並造成了明明是「出於好意才做的」，卻得不到回報的現狀。

明明很努力卻老是失敗，然後，就算有誰對自己說「你沒有錯」，自己也無法接受，對吧？

而且，「懂得顧慮」的人想向對方抱怨或勸告對方時，也會先思考「如果我插嘴了會怎樣？」

最後就會變得很容易把想說的話往心裡擺，並在不知不覺間累積了壓力。

前面提過的「投影法則」除了會反映在同化心理上，還會反映在同化能力上。

總之就是會認定「自己行，別人就行」。

這裡的關鍵在於自我肯定感。

自我肯定感低落時，會令人更加低估自己的價值，然後自卑地認定：「連我這種人都辦得到了，別人一定能做得更好。」

通常，人在自我肯定感低落時，這樣的自卑感就會增強。

而且，「懂得顧慮」的人在缺乏自我肯定感的狀態下，又受到「投影法則」影響的話，就會逕自產生沒必要的誤會，想著：

「他明明可以注意到我的心意，卻不這麼做，這都是因為他討厭我、瞧不起我。」

你的「洞察力」是個非常好的能力。

你也無須與人比較，它就是你的長處、你的價值。

不要為此感到自卑。如果不好好地接受這個能力，就會過度期待他人，並且產生誤解。

最後期待落空，越來越痛苦。

這樣一來，不但無法發揮難能可貴的長處，甚至還常常把它變成缺點了。

只要先認清自己的「洞察力」是多麼有價值的能力，就能大幅降低自己對他人的期待。

而首要之務就是擁有這樣的自覺—「我比別人多一倍更具有察覺他人意圖的能力」。

從下個單元開始，我將運用前面說過的法則，為各位介紹一些實際遭遇煩惱，嘗到苦頭的人們所發生的事。

說不定那當中會有跟你一模一樣的人喔。

獨自處理別人丟給我的工作，卻得不到他人體恤

一位名叫YR的人，經歷了以下的事。

「特殊場所的工作幾乎都丟給我做，而我也不負期望地努力工作了。可是，我當下並沒有將工作上的難處與忙碌情形告訴上司，只將它藏在心裡，所以就變成我必須獨自奮鬥了。

結果，上司也沒有注意到我這邊的狀況，就算發生了沒有其他部屬幫忙就無法處理好的事情時，我也很難立刻得到上司的體諒或協助。」

明明都一手包辦上司丟下來的工作了，卻得不到他人體諒，甚至越來越常遭遇「只能獨自處理」的情況，這樣真的很痛苦，對吧？

YR恐怕是個能幹的人，從別人的角度看起來，大概是覺得YR能夠俐落的處理掉那件困難的工作吧。因此，別人會想「他能否做更多？」然後越來越常把困難的工作交給他，結果搞得他心力交瘁。

如果各位也被其他人視為「能者」，那麼，應該也有跟YR相同的經驗吧。周遭的人仰仗、依賴能者也就罷了，但他們卻不會擔心或主動協助能者。

「我出手的話，反而會幫倒忙吧。」他們大概是擅自做出這種判斷了吧。

YR也有問題。明明都在處理困難的工作了，卻沒有向上司報告。

也許，YR認為這件工作「必須自己處理」吧？

又或者是覺得「上司也很忙，最好別拿多餘的情報煩他」呢？

然而持續一段時間後，就變成只有YR一個人知道那件工作很困難，結果連遭遇難關時，也變得難以求助了。

你確實接受了你是「能者」的這件事嗎？

你有注意到，周圍的人也是用那樣的眼光在看待你嗎？

都做了自己不擅長的事了，卻得不到回報

MY是個溫柔體貼、富有責任感的人，但這些優點卻為他帶來反效果。

「公司即將引進新的系統，因此各部門都得派一名代表去參加說明會。我雖然不太懂電腦，但因為其他人家裡都有幼兒，所以我覺得，我得接下這個任務才行……。正當我這麼想的時候，領導人又剛好問我：『去嗎？』於是我就接受了。

在說明會上，不知為何只有我的電腦動不了，到頭來也沒將說明搞懂。回部門後，上司便為了這件事對我碎碎念。早知道就不要為人著想而接下自己不在行的事情了。」

看透當下的氣氛，推測出其他人都不太方便，所以才出於體貼，鼓起勇氣接受了不擅長的事，卻……。以上是一則「好像變成徒勞無功了」的故事。

明明是出於好意的行動，卻總是得不到回報、被人抱怨，所以做不下去了。

但我猜，MY應該沒有將他的顧慮告訴任何人吧。

也就是說，他不曾將他對我講的這些心境說給別人聽，因此，由其他人的角度來看，留下的印象只會剩下領導人問他：「去嗎？」然後他回：「好。」

當時，如果MY表明了「大家還要接小孩，應該很辛苦吧？雖然我對電腦很不在行，但我會努力的！」那麼，各位認為結果會變成怎樣呢？

雖然這種「不特地說出口」的涵養也是MY的魅力之一，但沒想到，人是無法連對方在想什麼都能顧及的。

因此，「試著說出想法」就是讓生活變得更輕鬆的訣竅。

就算能力不足也勇於處理問題！卻遭上司冷言相待

得不到他人體諒的這種事，最常發生在遭遇麻煩的時候。以下是KK的體驗。

「我的工作是負責處理複雜案件，不但有很多相關人士，還毫無前例可循。處理過程中，還出了問題……。除了充滿我不懂的事之外，還有一部分是我自己的失誤，因此，我也曾想辦法在相關人士之間斡旋，並努力調查，誠心誠意地處理問題。後來索性找上司商量，卻聽到上司冷冷地說：『你跟我說這些也沒有用，反正你給我處理好就對了。』」

一旦關係到自己的失誤，責任感越強的人，就越容易想著「必須自己想辦法解決」，然後變得比平常更努力。

而且，那份責任感與罪惡感產生了連結後，就更讓人想要自己扛起責任了。

恐怕在發生問題之前，KK就已經獨自努力處理了一堆事了吧。這是為什麼呢？

是因為他覺得不能給別人添麻煩嗎？

還是他認為，這點事應該自己一個人做完？

或者是想著「其他人也很忙，所以我不應該自己一個人在那邊喊苦」呢？

然後發生問題時，上司或其他人就會有這樣的期待──「既然是KK的話，應該會自行想辦法解決吧。」

因此，他應該要在應付不來之前，或是發生問題前，就讓上司了解到那份工作的複雜與辛苦。

我建議這種人：當問題發生時，就算覺得不好意思、覺得有罪惡感，也要盡可能地向周遭的人坦白。這不只適用於工作上出問題時，家庭、婚姻上出問題時也該這麼做。

書籍介紹

《你以為你在體貼他人，其實只是在剝削自己》，台灣東販出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：根本裕幸

譯者：鄒玟羚、高詹燦

本書要傳授的技術，就是「別再『以他人為優先』，不要剝削自己」的想法，學會將以自我為軸心的「洞察力」化為優點，認清楚以他人為軸心則變成缺點這件事，並且以自己的想法為優先，允許「不顧情面的自己」與他人社交，適時學會說「不」，才能讓自己真正的喘息，有餘裕看清楚現實的當下狀況，不再受他人簡簡單單就左右。直到你可以坦白說出：「沒關係才怪！」時，你就成功了。

「體貼」與「因此而勞累不堪」絕非成套組合。許多方法都能讓人盡情發揮高超的「洞察力」，且不會因而感到疲憊。作者與「懂得顧慮」的人們接觸後，獲得了一些心得。他將毫不保留地，把這些心得彙整進這本書中，提供給大家做參考。

希望這些提示，能讓你一面發揮那美妙的能力──「善於顧慮他人」，一面掌握愉快過生活的訣竅。

但願本書能夠讓各位踏出新的一步，擺脫痛苦、疲憊的狀態。

Photo Credit：台灣東販出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航