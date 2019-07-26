【出國求職攻略】杜拜篇：這個城市不宜久居，但歡迎來挑戰人生和高薪

出國前：工作哪裡找？

杜拜找工作最常見的是「獵頭、LinkedIn尋找」。

獵頭：在比較特定的產業、或有特殊技能、有一定的工作資歷，獵頭跨海找上門的機會比較高。

LinkedIn：這邊最熱門的求職管道，大公司若有職缺會在上面有最快即時消息。不過同樣的，若人在當地有當地電話，人資相對主動聯絡的意願會較高。

其它：其他人力銀行網站、仲介也有不少人在用，但薪資福利等較不透明，踩雷度稍高。

我自己則是透過朋友臉書的社團，找到相關資訊，投遞履歷。不過若是有親友在這裡介紹，也會是個不錯的選擇，幾個推薦的社團例如：

不管你是在哪邊找到的工作，都需要特別注意合約的問題。

出國前：「工作簽證」怎麼申請？合約該注意什麼？

來到阿聯工作一定要事先申請工作簽證，這部分政府規定是「公司要負責辦理」。

若公司以三個月觀光簽讓你來這邊工作，三個月過後還讓你繼續，那就是黑工。若定期讓你出去更新簽證，這樣是不合法的；除了沒辦法享有該有的勞工保障（醫療保險、開戶、居留證、年假等）外，被警察抓到是會被驅逐出境的。

至於勞方和資方的合約有分成「有期限約」和「無期限約」。

我們可以把它比喻成「愛情合約」。

有限期合約：

常見的是兩年合約。若兩年做滿，大家好聚好散，分手快樂。

若在期限內，發現真的不適合，提早終止合約。勞方需要給付資方一個半月的薪水，資方可以給勞方「工作期限禁令」，也就「你要離婚是嗎？一個半月贍養費來，這一年內你不准找另一半！（森氣）」

不過，也可以在協調下和平分手，也就是說「好的，我們雖然提前分手，但是彼此幸福有更好的發展。」雙方都同意，就沒有此問題。

不論在合約期限內或期限後轉換工作，資方都需要開具NOC（無異議證書），讓勞方可以交給下一個單位。

無期合約：

就沒有什麼承諾問題了，自由戀愛。不過若要分手，需要提前一個月的通知期，若沒有提前告知而離開，也需要給付相應的賠償金。

出國前：薪水怎麼談？

阿聯政府的法定試用期最長為6個月，保障年假30天（24個工作天），雇主要承擔簽證費用，並且合約結束後要提供勞方返國機票。

而薪水和獎金福利，建議做點功課，可以到Glassdoor網站，依照地區、年資、職位等，去做比較。

也可以到Nomad List網站，去換算當地的物資水平，有個概念來去談薪水。

Photo Credit: AP／達志影像

到當地：住的地方怎麼辦？

杜拜的房租開銷頗大，一般市區雅房約莫落在3000到4000迪拉姆（AED）（一個「迪拉姆」約為八塊台幣）。所以在談待遇的時候，會是求職者考量的一個點。

至於結果，則要看各公司所提供的福利，有些公司會提供宿舍、住房補助、或實報實銷。

自己找的話，可以選擇分租超豪華別墅、富裕小資的Studio、經濟實惠合租雅房、共分房間、甚至是超級大房的上下舖的床位。（攤手，杜拜是個很資本主義的社會）

到當地：銀行開戶與外幣薪水

銀行開戶一定要有「居留證」，所以需要先等到體檢、壓指紋等所有程序完畢，才可以帶著居留證去銀行開戶。

當地薪水支付為「迪拉姆」，而迪拉姆與美金是「固定匯率」1美元 = 3.67迪拉姆，也就是說看著美金的漲跌，你的薪水也稍有漲跌（刺激刺激，加薪加薪！）。

身為一個外勞大本營，各個匯錢回家的方式非常多變。最快速的匯錢方式有Western Union，速度最快但是費用也最高，不少中國朋友會去龍城（杜拜的China Town）打微信錢包回去，雖然方便快速，但有洗錢的疑慮。

此外，也有朋友推薦用UAE Exchange將這邊以美金轉款至台灣的美金戶頭去，會酌收手續費。或者是用跨國銀行，將這邊的帳戶會到台灣的美金帳戶去。

到當地：醫療

政府規定要幫勞方有保險，有分A、B、C等級的保險。保險級數越高，你能夠去的醫院就越好，保障範圍也就越多（這是什麼廢話）。

杜拜的醫療算是完善，但是和咱們偉哉台灣比起來，還是要加點油的。杜拜看醫療全部採用英語溝通，醫療有分綜合醫院（Hospital）或是診所（Clinic、medical center）。

醫院又有分公立、私立醫院。私立醫院多為歐美系醫生，私立醫院整體品質較高，價格自然高於公立醫院。公立醫院本土化多，醫生多是阿裔、印巴裔，有時口音溝通會稍微困難，但價格較為親民。

而診所的話，社區附近都會有自己的診所，印度醫生開的診所、歐美系醫生診所、也有在華人區開設的中以診所等。

不過這邊的藥局「非常」普遍，根本是台灣7-11的密集程度，小病的話通常是去藥局聽藥劑師建議，對症下藥省下去醫院的時間與荷包。

謝天謝地，我只有半夜進去一次公立醫院急診，當時沒有保險，是一個裸診的概念，打了兩針拿了藥，總共付了2500左右的台幣。算是杜拜政府大發慈悲？

上班後：職場和生活文化特徵

阿拉伯聯合大公國是一個多元文化的社會，約莫80%人口是非本國籍，而這其中印度、巴基斯坦、菲律賓又佔最大宗。

而若要談論杜拜的職場文化，就要非常看你進入的職場背景是由什麼樣的文化所組成了，或著是你對應的窗口是什麼樣的國籍。也是因為這樣多元文化的組成，除了要適應各國口音，在和不同國籍交涉的時候會因不同文化有所調整。

對於菲律賓人，需要很仔細地分解每個步驟交代；對於印度人態度要有，女生氣勢要再強一點（特別是個隻身小女子的時候）；對於阿拉伯人若在商場上對方是女性，還是會有先入為主大男人觀念外，也比較不容易和女生「搏感情」的情況，會保持一定距離。（個人觀點）

不過就整個阿拉伯文化而言，有許多辦公室需要入進隨俗的文化。好比齋戒月，所有政府公司行號等都會調整工作時間。政府部門多半可以晚到早退，私部門多會提早下班（原先六點下班，齋戒月三點就下班了）。整個齋戒月工作效率較低，是許多產業的淡季。而齋戒月衍生出來的文化還有「Iftar dinner齋開晚宴」，齋戒月是個充滿感恩的月份，也要謝謝合作夥伴廠商這些日子來的照顧，所以會招待客人吃飯，並送椰棗或巧克力甜食作為伴手禮。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

如前面所提，外籍人士佔人口8成，而本地人其實非常少數也較為封閉，難有交集。所以當大家都是來這邊「打工的過客」，剛開始常會待在自己原有文化的圈圈。不過，在自己主動去透過參與各種活動、朋友的介紹等，是可以在杜拜交到來自世界各地的朋友的。

大家都是彼此的過客，來來去去，人與人的交集要深，是需要更花心思在經營的。

給有心想到杜拜發展職涯的讀者的一段話

杜拜是一個生活比較簡（無）單（聊）的城市，他不像其他城市有「生活感」，說到底像是個虛擬城市的感覺。所以若是抱持著生活舒適、長久規劃、落地生根的這種想法來杜拜的話，建議讀者買張機票先來場勘看看，三思再三思。

但今天若是一個青年想要出國闖蕩的話，杜拜是個不錯的地方。它是許多企業中東北非的門戶，讓你思考層面更上一層。它可以讓你體驗各種不同的文化，用多元文化的粒子碰撞腦袋；我不會說在杜拜體驗道地阿拉伯文化，因為這個城市本就非常年輕，又再這幾年人工發展後，所以真的沒有什麼深厚的文化可言（笑），但是我會說你體驗的是多元文化，真的世界各角落來的都有。它薪資相較台灣比較敢給，讓你擺脫22K（但消費水平也相對較高）。它有利的交通位置，讓你更有機會出發去探索世界。

杜拜不是一個讓人久待的地方，你賴得再久他也不會讓你移民送你護照；不過，當作是一個人生磨練的中繼站，是一個不錯的選擇呢。

您也是在國外工作的台灣人嗎？歡迎與我們分享你所在國家的【出國求職攻略】

請參照以下格式填寫，來信請寄：oped@thenewslens.com

一、出發前 工作怎麼來 （例如親友介紹、獵人頭、仲介公司、或自己去LinkedIn找，試列出幾種可能的管道）

工作簽證（公司辦理、自己處理，有沒有「先有簽證才能找工作」的法令，或如果靠漏洞不申請簽證可不可行，會有什麼問題）

合約簽約的注意事項（需要注意的部分）

薪水怎麼談（包括像是定期回國機票、獎金等其他福利，怎麼樣才合理） 二、到當地 住房（公司會包？靠仲介？會提供宿舍？還是自己找？）

銀行開戶（有無相關的外籍人士限制，可以先準備什麼？）

外幣薪水匯回台灣（會不會被限兌，方不方便，還是建議台幣和外幣的帳分開）

醫療（有無外國人專用的醫院、醫療服務價格和可靠度、可否申請健保） 三、上班後 職場文化差別（例如法國很準時下班、日本下班一定會去喝酒等等的傳聞，是真的嗎？）

生活文化差別（當地人眼中的「外國人」，還是在多元文化中打成一片？）

該國主要的產業和未來發展性（繼續在國外工作或回台灣的發展） 四、給有心想到該國發展職涯的讀者一段話

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航