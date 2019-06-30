歐元區債務把戲，與一戰後的歐洲有著諸多相似之處

文：Robert Skidelsky（英國上議院議員，現為華威大學政治經濟學教授）

2019年6月28日是《凡爾賽條約》100週年紀念。《凡爾賽條約》是結束第一次大戰的協定之一。從某種意義上，這些談判成果已經被翻轉。條約規定德國要賠償巨額賠款，而今天的德國卻一馬當先要求其歐元區成員希臘，悲傷承擔沉重債務。

儘管債權人－債務人關係已不同於1919年，但遊戲博弈仍然是那個博弈。債權國貪得無厭，而債務國不希望就範。債務國希望得到豁免，而債權國擔心「道德風險」，完全無視讓債務國變得更加貧窮所帶來的動搖性的傳染效應。悲哀的是，歐元區並未汲取凡爾賽的教訓，也沒有遵守凱因斯（John Keynes）的警告。

第一次世界大戰結束時，勝利的協約國認為德國應該「賠償」其在戰爭中所造成的傷害，部分償還它們彼此欠下的債務。但在凡爾賽，它們並沒有就賠償的最終數字達成一致，而是在1921年成立了一個賠款委員會來決定賠款數字。

問題的癥結在於，德國在不被協約國佔領的情況下可以賠償多少。在1919年引起熱議的《和平的經濟後果》（The Economic Consequences of the Peace）中，凱因斯說，如果德國限制消費，能夠實現每年2.5億美元的貿易盈餘，等於其國民收入的2％，30年就能累積到75億美元。

1921年5月，賠款委員會將德國的賠付額定為330億美元。但這筆資本總額實際縮減到了只有125億美元，要求每年償付3.5億美元。實現這一計畫的辦法是要求德國發行三種債券，但只對前兩種還本付息（A類和B類），而「C」債券的償還則要等到天荒地老。

保持巨額的虛構德國債務，同時試圖榨取規模較小的「現實」債務的償付的把戲貫穿了整個20世紀20年代。事實上，德國連現實債務也不準備償還，只是以貸還貸。1926年，凱因斯尖銳地評論道，「美國借錢給德國；德國將等量的錢轉移給協約國，協約國再把錢還給美國政府。其實什麼也沒動。」

接著發生了華爾街崩盤和大蕭條，流向德國的外國貸款乾涸了。1929－1931年，德國通過提高稅收和降低公共支出，來產生必要的盈餘以滿足每年的債務償還，但代價是加劇了崩潰。德國經濟萎縮了25％，失業率高達35％。總理布呂寧（Heinrich Brüning）的「兌現」政策為希特勒（Adolf Hitler）的上臺鋪平了道路，後者乾脆不承認債務。

今天的歐元區債務把戲與一戰後的歐洲有著諸多相似之處。

2008年全球金融危機前夕，南歐國家因為向北歐銀行（主要是德國銀行）貸款融資高風險建設專案而逐步積累起債務。繁榮不斷，錢就會繼續流入。但當始於美國的危機衝擊歐元區時，北歐銀行拒絕給予新貸款——這迫使南歐政府援助自己的銀行部門。

希臘是這一情況反轉的最顯著的受害者。2009年，希臘預算赤字達到了GDP的15％，國民債務超過GDP的100％，十年期希臘債務收益率飆升至35％以上。

2010年，希臘政府威脅要違約。北歐銀行同意進行局部債務重組——主要是通過延長還款期——同時，「三駕馬車」（IMF、歐洲央行和歐盟委員會）再提供2400億歐元的信貸額度。

這筆資金讓希臘政府能夠滿足付息要求，但也背上了沉重的緊縮條件：提高稅收、降低公共支出（特別是退休金）、廢除最低工資、資產甩賣、集體議價能力削弱。理論上，這些措施能夠帶來貿易盈餘，從而讓希臘具備償還債務的能力。

2010－2015年，就像大蕭條時期布呂寧的德國，希臘政府把自己抵押給了「兌現」政策。2015年1月，選民終於揭竿而起，選出了以左翼聯盟（Syriza）為領導的左傾政府。左翼聯盟承諾對抗減支。但到當年8月，希臘向債權國屈服，採取了必須的緊縮措施以換取850億歐元新貸款。

2010年以來，希臘已經借入三千多億歐元。2019年1月，希臘已償還416億歐元，而償還期已經排到了2060年以後。官方債權人不可能得到任何償付，因為大部分希臘債券是虛構的，就像20世紀20年代的「C」類德國債券。相反，債權國納稅人需要承擔更高的稅收和公共支出削減等代價。

正統的觀點是，緊縮在希臘起了作用。剝奪了私人貸款後，希臘實現了預算平衡，在六年後從貿易赤字轉為盈餘。

但緊縮帶來了可怕的代價。大約30萬希臘公務員被裁，經濟萎縮了25％，失業率上升到25％（年輕人失業率更是超過60％）。流離失所、移民和自殺都在增加。希臘債務與GDP之比從100％增加到170％，債權人壟斷利益集團將繼續控制希臘經濟政策，直到債務還完。

凱因斯在1919年寫道，「貶低數百萬人的生活、剝奪整個國家的幸福的政策理應是可惡可憎的。」隨後他又指出，緊縮在理論上也是錯的：削減一國的收入導致其他國家收入下降，擴大了蕭條，也「確保」了復甦延時且無力。

這兩個相去一個世紀的故事的教訓是，各國應該避免陷入債權人－債務人關係。如果無法避免，那麼債權人和債務人之間必須進行公平的議價，才能維護社會和政治和平。歐元區應該反覆溫習這一教訓。

© Project Syndicate，2019.—從凡爾賽到歐元

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航