《日常生活的能源革命》： 空氣汙染的「治本」力量，來自公民行動

文：杜文苓

台灣空氣汙染問題近年來受到社會高度關注，隨著資訊與新聞的傳播，一般民眾已經能從視覺感官或身體反應意識到空汙的危害，對霧濛濛的天空不再有浪漫的遐想，反而有更多的警覺與憤怒。對於空汙問題的重視，呈現在民間不間斷的反空汙遊行、遊說、抗議與陳情行動上，減煤減碳的能源轉型路徑也逐漸成為社會共識。二○一六年底，環保署把眾所關心的細懸浮微粒正式納入空氣品質指標，並啟動《空氣汙染防治法》的修正與一系列政策方案。二○一八年底的公投，即有三案訴求與空汙議題有關並獲通過，顯示民眾對於空汙問題遲能未解的疑慮，希望政府加快腳步解決問題。

事實上，台灣空汙問題並非特例。全球工業化的快速發展，已使空汙問題被視為當代最棘手的健康衛生問題。二○一八年世界衛生組織（WHO）指出，全世界九一％的人口住在超過WHO空氣品質標準的汙染地區，而空汙導致許多健康危害如心臟病、肺癌等，估計每年約有七百萬人因為空汙而死亡。而世界銀行二○一六年一份報告也指出，每年空汙所造成的健康代價，大約五兆美元（一五○兆台幣），成為龐大的經濟負擔。如果大家有機會查詢「世界空氣品質指數」（World Air Quality Index），這個網站有六十八個國家所匯集的八○二八個官方監測站數據，提供細懸浮微粒PM2.5等汙染物濃度每小時變化，並以旗幟顏色顯示空汙的嚴重程度。各位或許會注意到，一些區域如中國、印度總是呈現高度健康危害的紅紫色旗幟。

在台灣，空汙問題與能源轉型常被視為一體兩面。二○一八年政府要在深澳蓋燃煤電廠的計畫引發高度爭議，民間團體要求中部火力發電廠於空汙季節降載，或呼籲高雄興達火力發電廠的老舊機組除役，都與空汙問題息息相關。不過，燃煤發電並非造成空汙的唯一原因，事實上，長期依賴集中式大型電力設施的各種高耗能產業，如鋼鐵業、石化業等，所產生的空汙問題並不亞於電力設施。如果我們的電力系統持續倚賴如煤、油、核能等大型集中式能源，著眼於不計外部成本的便宜電價，並忽略其所產生的各種風險與社會問題（如能源自主、健康風險、核廢處理等），將無法促成產業的升級與轉型。換言之，空汙問題所涉及的環境風險、健康危害等課題，必須搭載著「產業轉型」、「能源轉型」、「空汙治理轉型」等三螺旋轉型的系統性思考。

在空汙治理方面，我們可能需要進一步理解，瞭解空汙問題的嚴重性，並不就等同找到問題的解方。因為空氣汙染物多具有長程運輸不滅的特性，其擴散作用也受到大氣狀態的影響，因此對於空氣汙染與其對健康、環境危害資訊的掌握，常面臨空間、時間不同尺度測量，而有風險曝露差異的問題。即使在一特定空間範圍中，其風險曝露也會根據與汙染源的距離、季節、一天不同的時間、空間或科學工具的測量，而產生不同數值。但目前並沒有太多整合性的科學研究，能夠一一釐清汙染物質從排放、擴散、到受體影響的路徑與狀況。這些資訊與知識上的限制，使決策者難以準確評估相關不良影響與後果，致使空汙管制相關決策面臨許多困境。

理解空汙問題的複雜性，以及科學知識掌握的有限性，提醒我們必須發展出更多跨領域互動、協商，以及更包容多元的評估模式，才能針對空汙問題對症下藥。而過去空汙評估管制決策中不被重視的公民，具有想要擺脫空汙難民的解決問題動力，以及瞭解地方運作脈絡知識的優勢，更應被視為提升空汙治理效能的積極貢獻者。這個單元中的兩篇文章，即記錄著台灣近幾年因為空汙問題所發展出來的公民行動力量，從自身的關懷出發，發展出跨領域的協作，從而擴大社群的關注，成為推進台灣空汙治理的重要推手。

相關書摘 ►《日常生活的能源革命》：為什麼大家對於節電的印象與知識，一直只停在隨手關燈？

書籍介紹

本文摘錄自《日常生活的能源革命：八個台灣能源轉型先驅者的故事》，春山出版

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作者：臺大風險中心

★首部提出台灣能源問題應具備的大框架與系統性思考 ★

★八個先驅者案例，真實看到能源轉型下未來生活可能的樣子★

★一冊讓全國人民回歸理性、建立共同認知的作品★

◎為什麼全球許多國家將能源轉型列為目標？台灣能源的真實狀況究竟為何？

◎我們的能源自給率是多少？會缺電嗎？碳排狀況多嚴重？全球趨勢怎麼走？

空汙、PM2.5、核廢、深澳電廠、六輕氣爆……攸關大家日常生活的能源問題，往往在混亂的資訊、以訛傳訛的巷議、一種數據各自表述的矛盾、難以咀嚼的專家論述之中失焦。最後淪為「你反核，那你家夏天不要開冷氣！」「你擁核，那核廢料放你家！」的非理性辯論。

臺大風險社會與政策研究中心針對二○一九年提出的年度之書就是能源議題，希望以扎實的研究、科學分析與實際案例，讓這個曾為核能上街遊行，也為了空汙問題舉辦公投的島嶼，知道自己的能源結構，也明白全球的發展趨勢，否則將出現政府一面高喊能源轉型，但其實二○一八年能源消費量仍持續創下新高的窘境，台灣人均碳排放也排名全球十九名。但經濟成長每多一％，電力就需要增長○‧七％，到底要如何節能並擺脫掉化石燃料的依賴呢？

轉型之路荊棘處處，滿布障礙。怎麼突破？本書最末章闡述這些障礙來自政治、既存系統的能量及壓力、產業，也來自你我的生活慣性。除了舉出國際間的現況與案例，更提出這些國際的發展歷程可為我們提供什麼參考？能為我們未來能源轉型提供哪些想像資源？

在普遍兩極化的對抗氣氛下，希望這本書可以成為交集與對話的起點。

好評推薦

能源政策是政府的事，日常生活中的能源革命則是你我的事。本書兼具宏觀視野與教戰守則，指引你我在台灣能源轉型過程中貢獻己力，進而督促政府做好該做的事。──何榮幸 《報導者》創辦人、執行長

能源轉型，不僅是發電技術的轉變，而是要促進能源的民主，邁向低碳健康的產業轉型與社會公平。本書提供了台灣為什麼會陷入能源轉型泥淖的歷史脈絡，以及清晰的政策分析，同時也提供了公民、社區、企業、地方政府的行動案例，見證台灣能源轉型的現在進行式！──李根政 地球公民基金會執行長

台灣能源短缺，九八％的能源仰賴進口，電價卻出奇得低，造成人民和企業能源意識貧乏，缺乏節約用電和改善建築隔熱、生產製程的誘因，能源使用效率因此比亞洲鄰國低落許多。不過，民間仍有許多人不願看到節能減碳只停留在表面文章，本書說的就是這些先驅者的故事。我們從他們遇到的各種障礙，不難發現用電量必然隨經濟成長的邏輯，為何在台灣這麼難被打破。──林育立 中央社駐柏林記者

作者簡介

臺灣大學風險社會與政策研究中心

二○○六年七月成立。為因應全球社會、環境科技變遷，建構學術多元及跨領域研究發展取向，於二○一三年十一月更名為風險社會與政策研究中心。目前中心除透過研究來提供政策參考，建立長程政策論述與規劃建言外，亦企圖將學術研究成果轉譯為企業、政府與公民易懂的知識，進行有效知識傳播，打破學術與社會藩籬，全面強化風險溝通實踐。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航