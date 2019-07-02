《美中開戰與台灣的未來》：2020解放軍奪島作戰計畫，攻台336小時與72小時的爭論

文：張明睿

美國需要絕對優勢的軍力

川普執政之後，不但停止了政府部門逐年自動裁減經費法案，並且增加了軍事經費的投入。2018年美軍的國防預算提高至6,860億美金，2019年所提出的預算是7,160億美金，這是自2010年重返亞洲政策以來的新高點。

依據美國軍事新聞官網估算，「川普第一任期內，將會增加2,500至3,000億美元，平均每年增加650至750億美金。」五角大廈主計長諾奎斯特（David Norquist）表示：「若不這樣做，美軍對中國與俄國軍力優勢的削弱，將損及我們的能力，難以嚇阻關鍵戰略地區的挑釁與壓迫。」

川普除了給錢也給人，答應增加16萬兵力，陸軍由50萬增加至54萬；海軍水面戰艦由276艘增至350艘；空軍目前約有2,000架各型式的飛機，作戰飛機將由1,113架增至1,200架。海軍陸戰隊增加8,000至12,000人，總兵力高達36個營，目標是擁有打贏兩場戰爭的實力。

美國的軍力，無庸置疑地仍是處於世界超強地位，面對崛起的中國，以及解放軍以「海陸基」整合打擊能力所建構的「反干涉戰略」（美國稱之A2/AD），美國仍須謹慎對待。歐巴馬時期，就曾強調要在2030 年前將60% 的軍事能力，調入西太平洋地區。

美國在軍事戰略調整上，2015 年將「空海一體戰」為「全球公域介入與機動聯合」觀念所含括；2016年又以維護航母安全為中心，提出分布式殺傷作戰構想，發展遠距反制能力，研發1,000公里LARSM反艦導彈，希望對解放軍海軍能力進行壓制。2017年1月提出《水面部隊戰略：回歸制海權》（Surface Force Strategy: Return to Sea Control）以確保美國海軍在全球公域的行動自由。足見，美國也意識到中國大陸對美海權挑戰的事實。

美軍在「反介入/區域制止」的海權戰略實施，重點仍在「海空一體」的指導，但美軍兵力的調度，卻受制於海上基地需求，以及全球戰略部署造成力量分散的問題，制定了「全球艦隊基地動態防禦」的新指導。2017年美國國防部提出了「亞太穩定計畫」（Asia-Pacific Stability Initiative, APSI）主要考慮太平洋司令部作戰的需求而來，計畫投入75 億美金，重建亞太基地與強化西太平洋軍事聯盟關係的穩定。此計畫受到國防部長馬提斯與當時太平洋司令部哈里斯的支持。

2017年12月6日英國獨立電視ITV播出了約翰．皮爾格（John Pilger）指導的《即將到來的對華戰爭》（The Coming War on China）紀錄片，揭露美國針對中國的「願景2020戰略計畫」，除了要求「313艦」的數量建造外，該計畫說明在中國周邊存在著美國基地與後勤基地，構築了包圍圈，驗證了美國亞太穩定計畫的企圖，這證實了美國對中國實施C型戰略海上部分的包圍。

中國是美國最好的敵人

2014年，美國國防部常務副部長羅伯特．沃克（Robert O. Work）提出了「第三次抵銷戰略」（third offset strategy）的概念與計畫。核心觀點是「維持美軍在全球力量投送能力，以應對中國、俄羅斯和其他對手正在開發的反介入/區域拒止（A2/AD）武器和理論。」如針對中國企圖占領南沙群島或釣魚島，或者對台灣發動兩棲攻擊，美軍將會做出姿態，開始迅速封鎖解放軍部隊和物資運輸（即「拒止性」威懾）。第三次抵銷戰略成為美國維持強勢軍事力量，對抗中國大陸、俄羅斯軍事力量發展的路線圖。

2016年，蘭德公司發表了《與中國開戰：想不想之事》（War with China: Thinking Through the Unthinkable）報告書，假設美國已經動用了60%的軍事力量與中國發生戰爭，進行戰損比較。內容預測了2015與2025年兩個時點與四種衝突模式。2015年美國先發制人，發生了高強度戰爭，中國大陸依賴A2（反介入）/AD（區域拒止）海陸基能力，評估結果認為大陸戰損嚴重，但仍能對美軍造成部分損傷。2025年的軍事衝突，則指出了雙方「沒有明確的贏家，雙方都不能取得戰事控制，慘重的損失還會給雙方帶來更多的敵意。」換句話說，美國若要發動戰爭，最好提早發動，否則，2025年之後，雙方將有難以承受的破壞性後果。

從中美軍事發展戰略目標觀察，中美雙方針鋒相對，已讓中美間進入冷戰時期的氛圍。在皮爾格的紀錄影片當中，一位受訪的美軍將領表示：「最好的武器需要最好的敵人，現在中國就是美國最好的敵人。」

台灣願意成為一張戰爭牌嗎？

上任兩年的川普，具有明顯經濟人性格的作風，「唯我」、「交易」、「想贏」成為操縱權力的特色，透過總統個人情誼與任命「反中」幕僚的雙軌路線，對中實施整體戰略施作。

台灣對中國大陸而言不僅僅是主權問題，也是海洋大國的門戶問題；對美國而言，不但是預防安全的前哨，也是遏制太平洋海權競爭的咽喉，處在兩大之間的台灣，戰略行動的選擇確實是困難的。但困難不代表無法選擇。

「戰略」是工具理性，論攻防、講利害。工具理性重手段輕道德，論攻防，強彈性弱規則，講利害，暢收益貶理想。但從民進黨政府近兩年外交行為觀察，向美國一邊倒的運作模式，例如跟隨美國對中制裁鋼鋁、制裁中興通信，支持美國在中東對敘利亞的飛彈攻擊等。小國搭大國的戰略便車是常態，但過度傾斜將失去自主性，容易成為大國利益計算的籌碼。

只要稍微理解聯盟戰略的歷史，就能知曉聯盟中的小國，往往在聯盟中最容易被犧牲。如今，中美正處於激烈交鋒期，台灣卻自主地站上激流浪尖，完全依賴美國，是相當缺乏戰略彈性的做法，易形成美國代理人戰爭的一張牌。

豬羊變色的兩岸兵力

以1996年台海飛彈危機為背景，蘭德公司在2000年發表了《可怕的海峽：中共―台灣衝突之軍事層面及美國之政策選擇》研究報告。報告中以「空優」作為建軍的焦點建議，而美國在不派地面部隊，僅以兩個航母戰鬥群（兩個空軍聯隊戰力）協防台灣，以維護台海的軍事安全。

之所以提2000年這個過往的年代，是因為它對國軍具有特別的意義。2000年是國軍第二次兵力整建完成的時期，與解放軍實力對比，處於優勢高峰時期；2000年也是中國大陸經濟優先政策轉變為「軍經協調」發展，國防經費增長投入的年代；也是國軍軍事建設受到國內政治力干擾的起點，募兵制壓倒徵兵制制度轉變的年代，從此之後，大陸走向強軍之路，而國軍步上了政治凌駕軍事專業的災難階段。十八年後的今天，回顧《可怕的海峽》以空優建設的建議，已經大大落伍，兩岸軍事發展較量，形成了巨大反差。

純粹防禦的刺蝟戰略

2008年美國海軍戰爭學院副教授威廉．莫瑞（William S. Murray）針對台灣的軍事戰略發表了《刺蝟戰略》（Porcupine Strategy），其觀點是「純粹防禦」，偏向「固守防衛」焦點的論述。從軍事專業領域評論，是消極防禦的形式，卻符合馬英九「總體和平戰略」建軍的邏輯聯繫。《刺蝟戰略》在當時軍事能力條件下，確實受到專業者的反對，然國軍一再的削減兵力，以現今國防兵力不足17.5萬的現實來看，《刺蝟戰略》卻不得不重新的被思考。

蔡英文執政之後，將國防戰略「防衛固守，有效嚇阻」，轉變為「防衛固守，重層嚇阻」。重層嚇阻聯合作戰展現的形式有三：「戰力防護、濱海決戰、灘岸殲敵」。有別於以往「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」的用兵觀念。這也影響台灣在軍事建設上，重點轉移於戰力保存的優先選項。2018年嚴德發接手馮世寬擔任國防部長，直接說出戰爭勝利的定義為「迫使敵奪台任務失敗」。

台灣用兵思想的轉變，與美國學者易思安（Ian Easton）所提，第一階段動員和力量保存（Mobilization and Force Preservation）；第二階段聯合封鎖（Joint Interdiction）搗毀敵於彼岸；第三階段本土防禦（Homeland Defense）繼續沿海岸作戰驅逐入侵、保護本土相當雷同。這是令人遺憾的事，國軍軍事作戰想定，實在不必借美國研究員之口來說明。

2020解放軍奪島作戰計畫

易思安《中國入侵威脅：台灣防禦與美國的亞洲戰略》（The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia）新著中，特別提出解放軍「2020聯合奪島作戰計畫」。將解放軍攻台行動分為三個階段：「第一個階段是封鎖和轟炸行動；第二個階段是兩棲登陸行動；第三個階段是島上作戰行動。」我們不曉得易思安所引用的「解放軍聯合奪島行動」是哪個年代的資料，因為這種線性思維與海陸作戰方式，與資訊化戰爭的戰爭行動模式相去甚遠。

解放軍在2020年將基本實現機械化、資訊化建設，戰略能力有較大的提升。依據王祥山的解釋，解放軍軍事能力發展，到了2020年聯合奪島作戰，應該不是易思安所述的作戰樣式。易思安在台灣，已經成為台海戰爭的話語專家，對解放軍2020登島作戰的認知，卻不吻合解放軍當前的軍事能力，實在令人遺憾。但他的話語仍有一項心理戰的重大功能，即示警戰爭，並凝聚人心。

關心台灣的戰事的人，除了易思安外，2017年11月美國教授米切爾．貝克利（Michael Beckley）在〈為何中國無法武統台灣〉（Why China Can’t Conquer Taiwan in a War）中指出，「沒有理由相信中國能夠以驚人的第一波攻擊消滅台灣所有的防禦」。他所依據的理由有四點：「一、東亞地區權力平衡已生成；二、美國動用少許力量與鄰國（聯盟）合作，便有可對抗中國的A2/AD能力；三、台灣有強大的防空體系與武器疏散的空間；四、中國兩棲登陸作戰能力有限。」

貝克利的假設，有四點自述上的困擾。第一，解放軍採兩棲登陸奪島，又將配合大規模導彈攻擊，如何理解這兩者關係？第二，區域權力平衡萌芽，卻又表示中國大陸對區域有不戰而屈人之兵的實力，既平衡了，又何來不戰而屈人之兵呢？第三，2014年美國啟動「第三次抵銷戰略」的軍事能力發展，含括了反A2/AD的作戰努力，為何又表示需要聯盟協助？第四，既借重聯盟戰略，又想大幅減少兵力投入，其中暗藏離岸平衡思想，與周邊國家期望並吻合。由此可知，貝克利的文章，不是缺乏專業素養，便是有意鼓勵台灣不必畏懼台海戰爭。

攻台336小時與72小時的爭論

依據大陸軍事評論王雲生的說法，2020年大陸將把戰略防禦縱深，推進至第一島鏈海空域，以此制止「台獨」，並維護南海主權。王雲生的言外之意，是2020年時，解放軍已可將台灣視為防禦前沿，擁有絕對的制空、制海能力。

台灣作為戰爭「代理人」的一張牌，對於台海軍事衝突狀態當然深被關切。2016年馮世寬被立委詢問，兩岸發生戰爭，台灣能維持多久時間？馮世寬並沒有直接回答，僅說是比李天羽的「兩週」要長。從唐飛、李傑、高華柱、嚴明至今國防部長口中說出的時間，平均指數約為兩週時間，也就是336小時。

台海戰爭的期程，可依據兵推來進行模擬化。台灣的兵推模擬，有賴美國情報提供與參數轉換，美國也會派員參與兵推過程。2017年的兵推，把未來購買的F35置入參數之中，或許這是馮部長所說「比較長」的原因。但是，這項未來的採購，對目前的兵推，乃至於實戰，應該都毫無助益。

台海戰爭第一周波的「岸岸作戰形式」無法避免，包括了戰術導彈、遠程火箭砲、遠程防空作戰、特種作戰、陸空機降、無人機群、網絡作戰等，針對軍事設施進行非接觸性作戰樣式（民生設施是否成為目標視自限意識而定），同時，海基與陸基攻艦導彈，進行海上圍援打擊，與兩棲登陸作戰接續展開，台海戰爭將脫離單純封鎖與線性作戰方式。大陸獨立軍事評論員席亞洲的研究假設，「兩個連的遠程火箭砲對新竹空軍基地的毀傷與火力分析」便是遠程火箭打擊的作戰樣式的表露。或許這是大陸軍事人員王洪光認為台海戰爭應不超過72小時的原因吧。

心理裂解下的虛幻武力

不論是336或者是72小時的抵抗期程，都應有「能力與心理」的基礎。從大陸方來看，台海速決戰爭取決於解放軍技術能力、「設計戰爭」的自由度，以及台灣抗拒心理與鞏固力量的構建。

從台灣方來觀察，持久性作戰應有四個要件：一是有效國防指數；二是強動員能力；三是全民抗擊心理的凝聚；四是美軍的承諾。但這四項條件，卻面臨現實發展的侵蝕。

台灣目前的17.5萬兵力已臨無效國防底線。而第一波15萬後備兵力動員，卻面臨戰鬥力偏弱的困境。若戰爭決定性在灘岸，首先要克服大陸長久以來，「你打你的，我打我的」的作戰思想，並要具備引導決戰灘頭的主動能力，方能集中兵力與火力使用，然台灣也要面臨孤注一擲的命運。

島內敵愾同仇心理的凝聚，這是易思安在他的著作中的焦點，欲以「民主政治」意識形態建構台灣的心防。只可惜新政府上台，並沒有依據易思安的想法去營造，反而朝向相背的道路發展，想以獨立價值取代民主價值，裂解了台灣命運共同體的心理基礎。

至於美國，目前雖然有親台舉措，但在兩岸政治身分的關鍵決斷上，美國仍是採取以戰略模糊大於戰略清晰的政策氛圍。更何況集中60%兵力於西太平洋，毀傷率卻讓美方無法承受，無法用武力決定性的戰爭，試問美國應如何面對這場沒有結果戰爭的代價？美國介入台海戰爭的承諾實屬不確定。

以上，透過克勞塞維茨戰爭變色龍三位一體模式的評估，便能知道「戰爭」是一種整體性的對抗，軍事能力僅占三分之一的地位，美國深諳此道，在中東運用高技術武器的手段，區分軍民對象，讓百姓對政府向心力瀕臨瓦解。

對台灣而言，目前政府的作為，正為解放軍使用美式戰法做出心理的鋪陳，336小時或是72小時的戰爭進程爭論，對台灣而言除了難民，便是毀傷家園，不具任何意義。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《美中開戰與台灣的未來：為什麼美中開戰，戰場必然在台灣？》，如果出版

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作者：王信力、王崑義、張明睿等

台灣第一島鏈的戰略位置已不再重要，為什麼美國反而更加優惠台灣？

當貿易戰、技術戰、金融戰都遏制不了中國崛起時，就是美國希望兩岸發生戰爭的最佳時刻了。

美中關係已定位為「戰略競爭對手」，這場對抗不是誰對誰錯的問題，只是大國競爭的必然悲劇。

過程中只有現實利害，沒有道德可言。

把台灣推向一場戰爭，是美國牽制中國發展的最後一張王牌，

也是引爆修昔底德陷阱的最佳理由。

台灣戰略專家告訴你如何看懂美中對抗、看懂兩岸紛爭，看懂台灣未來！

台灣會成為「戰爭代理人」嗎？

過去五百年，有十六起崛起強權挑戰統治強權地位的例子，其中十二起競爭以戰爭告終。重要的是，他們雙方其實都不想戰爭，但戰爭仍然發生，原因在於第三者的發起事端。

台灣，是美國牽制大陸最有效，也最危險的一張牌，美國捨得不用嗎？

中國崛起，世界勢力洗牌

中國大陸提出另一種有別民主政治的崛起方式，並在世界各地擴張經濟與軍事的影響力，包括南海造島、租借印度洋港口、在非洲建立軍事基地等，「一帶一路」、「中國製造2025」吸引了不少發展中國家靠攏，現在G7中的義大利都已加入一帶一路計畫，美國全球老大的地位已受到威脅，美國建立的全球秩序、經濟規範也已被破壞，這讓美國必須不擇手段抑止中國的崛起。

貿易戰從來不是貿易問題

貿易是國家經濟的保障，軍事是為了保障貿易必備的能力。能制定全球規則者勝，所以美國為什麼一定要對中國發動貿易戰？為什麼一定要防堵華為占領全球5G市場？大國之間的戰爭，在直接軍事交鋒之前，早已透過其他方面的鬥爭，開始打得如火如荼了。

2025至2030年間是中美戰略競爭的關鍵期

2030年之前，中國在軍事實力及軍事技術上都可能超越美國，2018年5月，美國將太平洋司令部改名為印太司令部，2018年8月，中國與東協舉辦首次聯合軍事演習。雙方的戰備勢力範圍愈來愈大，台灣早已被包圍在戰火之中。雙方會不會重蹈「修昔底德陷阱」的覆轍？台灣又將如何自保？

台灣是中國最敏感的一根神經

為什麼歐巴馬不打台灣牌？為什麼印度和南海都不會是引發美中開戰的導火線？美國要不要打台灣牌？何時打、如何打？在美國的潛台詞已由「不必怕，我會修理它」轉變到「不必怕，我會賣武器給你」時，台灣在這場棋局裡，能如何從棋子變成棋手？

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