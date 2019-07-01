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《日常生活的能源革命》：為什麼大家對於節電的印象與知識，一直只停在隨手關燈？
我們想讓你知道的是
新北市除了拿到官方的全國節電冠軍，幾次縣市能源轉型評比也是全國第一；屏東林邊的光采溼地過去幾年則被認為是綠能與社區生態共生的模範。兩個截然不同的縣市，分別是怎麼辦到的？
文：李翰林
你知道在用電最吃緊的夏日尖峰，全台有五○％以上的用電需求來自於住商部門嗎？翻譯成白話文就是，夏天最熱的中午，有一半以上的發電廠都為了讓大家「吹冷氣」而高速運轉著。很誇張對不對？但換個角度想，只要做好住家、商店與辦公大樓的隔熱節能，減少冷氣用電，台灣根本不需要蓋這麼多發電廠，可以減少發電造成的空氣汙染與電廠營運成本。
如何讓工廠、社區、商家等都瞭解怎麼使用能源，並且做好節能呢？與大家最接近、最接地氣的「地方政府」，其實扮演著非常重要的角色。以二○一七年的用電比例為例，工業用電占五七％，住宅用電則占二○％，服務業則是一八％，如果各部門都能減一點，供電壓力就不會那麼大。但是，既然節能這麼重要，為什麼大家對於節電的印象與知識，卻一直只停在隨手關燈，而很少聽到政府宣導其他更有效的方法呢？
過去台灣對能源的想像，多半只停留在從國外進口石油天然氣，以及缺電就找地方蓋大電廠，相關權責都歸屬在經濟部與台電、中油等國營事業手上。能源使用的基礎資訊，像是各家各戶及各公司耗電量等資料，則掌握在台電中油等國營事業手中，不會對外釋出。所以能源這回事，只有在油價上漲或是要繳電費時，才會有點感覺，離一般人的日常生活非常遙遠。由於既不負責能源業務又缺乏基本資訊，導致地方政府對能源事務其實非常陌生，例如地方政府並不清楚轄區內的能源使用概況，也不瞭解「誰才是使用能源的大戶？」以及「要怎麼節能？」。縱使首長有心推動，但各局處的權責分工不清，一旦碰到各式各樣的困難，往往會因而卻步。我們會看到，有些縣市把能源相關業務歸給環保局，有些卻交由經濟發展局負責，各地方沒有一致的做法。政府部門都如此了，一般公司行號或社區民眾，當然就更不清楚狀況了。
縱然如此，但從國際經驗來看，若要能讓社會各界對能源有感，願意發揮創意改變日常，共同攜手合作節能與發展再生能源，一定要與日常生活相連結。因此，世界各國推動能源轉型，社區及地方政府絕對是最重要的實踐介面，而且各地的天然環境、產業與人口型態差異很大，都有各自不同的發展利基與必須處理的課題。例如，韓國首爾是一個有千萬人口的商業大城，龐大的用電量一直是不能不面對的大問題。因此，首爾推動了「減少一座核電廠」節能計畫（One Less Nuclear Power Plan, OLNPP），目標是於二○一二年起的兩年內，節省相當於一座核能機組發電量的能源。起初計畫是由首爾市政府率先喊出口號，再透過與學界、業界、環保、教育、文化、宗教、媒體界代表組成執行委員會，一起思考並執行行動方案。透過地方各界的同心協力，最後僅僅用了一年半就完成目標，成為世界矚目的標竿。又如澳洲的墨爾本市，推動既有的一二○○棟商業大樓（約占全市三分之二）節能改造計畫，藉由改善節能與節水，可增加八千個綠色工作機會，還可以帶動二十億元的地方投資。
接下來，我們將看到兩個台灣在地的代表案例：新北市與屏東縣。新北市是全台人口最多的都市，工商業繁榮；屏東縣則位處台灣南端，是以鄉村為主的農業縣。城市與鄉村、北方與南方，兩者所面對的課題截然不同，所需的治理方法與模式亦差異很大。新北市除了拿到官方的全國節電冠軍外，幾次民間團體舉辦的縣市能源轉型評比，也都蟬聯全國第一。這到底是怎麼辦到的？新北經驗絕對值得其他五都效法。而若以農村社區來說，屏東林邊的光采溼地過去幾年被認為是綠能與社區生態共生的模範。八八風災後，屏東首創了養水種電來解決地層下陷問題，光采溼地除了養水種電外，更進一步結合社區經營、文史導覽與生態養殖，再加上燃料電池、氫能機車與自給自足的微電網的實驗，成為一個非常少見，連結了生態、生產、生活的示範場域。
接下來我們將出發前往新北市及屏東縣，一起瞭解它們的故事，看看它們如何在各自區域發光發熱，開創了一條嶄新的道路，以及下一波的挑戰與困境。
相關書摘 ►《日常生活的能源革命》： 空氣汙染的「治本」力量，來自公民行動
書籍介紹
本文摘錄自《日常生活的能源革命：八個台灣能源轉型先驅者的故事》，春山出版
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作者：臺大風險中心
★首部提出台灣能源問題應具備的大框架與系統性思考 ★
★八個先驅者案例，真實看到能源轉型下未來生活可能的樣子★
★一冊讓全國人民回歸理性、建立共同認知的作品★
◎為什麼全球許多國家將能源轉型列為目標？台灣能源的真實狀況究竟為何？
◎我們的能源自給率是多少？會缺電嗎？碳排狀況多嚴重？全球趨勢怎麼走？
空汙、PM2.5、核廢、深澳電廠、六輕氣爆……攸關大家日常生活的能源問題，往往在混亂的資訊、以訛傳訛的巷議、一種數據各自表述的矛盾、難以咀嚼的專家論述之中失焦。最後淪為「你反核，那你家夏天不要開冷氣！」「你擁核，那核廢料放你家！」的非理性辯論。
臺大風險社會與政策研究中心針對二○一九年提出的年度之書就是能源議題，希望以扎實的研究、科學分析與實際案例，讓這個曾為核能上街遊行，也為了空汙問題舉辦公投的島嶼，知道自己的能源結構，也明白全球的發展趨勢，否則將出現政府一面高喊能源轉型，但其實二○一八年能源消費量仍持續創下新高的窘境，台灣人均碳排放也排名全球十九名。但經濟成長每多一％，電力就需要增長○‧七％，到底要如何節能並擺脫掉化石燃料的依賴呢？
轉型之路荊棘處處，滿布障礙。怎麼突破？本書最末章闡述這些障礙來自政治、既存系統的能量及壓力、產業，也來自你我的生活慣性。除了舉出國際間的現況與案例，更提出這些國際的發展歷程可為我們提供什麼參考？能為我們未來能源轉型提供哪些想像資源？
在普遍兩極化的對抗氣氛下，希望這本書可以成為交集與對話的起點。
好評推薦
能源政策是政府的事，日常生活中的能源革命則是你我的事。本書兼具宏觀視野與教戰守則，指引你我在台灣能源轉型過程中貢獻己力，進而督促政府做好該做的事。──何榮幸 《報導者》創辦人、執行長
能源轉型，不僅是發電技術的轉變，而是要促進能源的民主，邁向低碳健康的產業轉型與社會公平。本書提供了台灣為什麼會陷入能源轉型泥淖的歷史脈絡，以及清晰的政策分析，同時也提供了公民、社區、企業、地方政府的行動案例，見證台灣能源轉型的現在進行式！──李根政 地球公民基金會執行長
台灣能源短缺，九八％的能源仰賴進口，電價卻出奇得低，造成人民和企業能源意識貧乏，缺乏節約用電和改善建築隔熱、生產製程的誘因，能源使用效率因此比亞洲鄰國低落許多。不過，民間仍有許多人不願看到節能減碳只停留在表面文章，本書說的就是這些先驅者的故事。我們從他們遇到的各種障礙，不難發現用電量必然隨經濟成長的邏輯，為何在台灣這麼難被打破。──林育立 中央社駐柏林記者
作者簡介
臺灣大學風險社會與政策研究中心
二○○六年七月成立。為因應全球社會、環境科技變遷，建構學術多元及跨領域研究發展取向，於二○一三年十一月更名為風險社會與政策研究中心。目前中心除透過研究來提供政策參考，建立長程政策論述與規劃建言外，亦企圖將學術研究成果轉譯為企業、政府與公民易懂的知識，進行有效知識傳播，打破學術與社會藩籬，全面強化風險溝通實踐。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航