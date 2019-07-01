《日常生活的能源革命》：為什麼大家對於節電的印象與知識，一直只停在隨手關燈？

文：李翰林

你知道在用電最吃緊的夏日尖峰，全台有五○％以上的用電需求來自於住商部門嗎？翻譯成白話文就是，夏天最熱的中午，有一半以上的發電廠都為了讓大家「吹冷氣」而高速運轉著。很誇張對不對？但換個角度想，只要做好住家、商店與辦公大樓的隔熱節能，減少冷氣用電，台灣根本不需要蓋這麼多發電廠，可以減少發電造成的空氣汙染與電廠營運成本。

如何讓工廠、社區、商家等都瞭解怎麼使用能源，並且做好節能呢？與大家最接近、最接地氣的「地方政府」，其實扮演著非常重要的角色。以二○一七年的用電比例為例，工業用電占五七％，住宅用電則占二○％，服務業則是一八％，如果各部門都能減一點，供電壓力就不會那麼大。但是，既然節能這麼重要，為什麼大家對於節電的印象與知識，卻一直只停在隨手關燈，而很少聽到政府宣導其他更有效的方法呢？

過去台灣對能源的想像，多半只停留在從國外進口石油天然氣，以及缺電就找地方蓋大電廠，相關權責都歸屬在經濟部與台電、中油等國營事業手上。能源使用的基礎資訊，像是各家各戶及各公司耗電量等資料，則掌握在台電中油等國營事業手中，不會對外釋出。所以能源這回事，只有在油價上漲或是要繳電費時，才會有點感覺，離一般人的日常生活非常遙遠。由於既不負責能源業務又缺乏基本資訊，導致地方政府對能源事務其實非常陌生，例如地方政府並不清楚轄區內的能源使用概況，也不瞭解「誰才是使用能源的大戶？」以及「要怎麼節能？」。縱使首長有心推動，但各局處的權責分工不清，一旦碰到各式各樣的困難，往往會因而卻步。我們會看到，有些縣市把能源相關業務歸給環保局，有些卻交由經濟發展局負責，各地方沒有一致的做法。政府部門都如此了，一般公司行號或社區民眾，當然就更不清楚狀況了。

縱然如此，但從國際經驗來看，若要能讓社會各界對能源有感，願意發揮創意改變日常，共同攜手合作節能與發展再生能源，一定要與日常生活相連結。因此，世界各國推動能源轉型，社區及地方政府絕對是最重要的實踐介面，而且各地的天然環境、產業與人口型態差異很大，都有各自不同的發展利基與必須處理的課題。例如，韓國首爾是一個有千萬人口的商業大城，龐大的用電量一直是不能不面對的大問題。因此，首爾推動了「減少一座核電廠」節能計畫（One Less Nuclear Power Plan, OLNPP），目標是於二○一二年起的兩年內，節省相當於一座核能機組發電量的能源。起初計畫是由首爾市政府率先喊出口號，再透過與學界、業界、環保、教育、文化、宗教、媒體界代表組成執行委員會，一起思考並執行行動方案。透過地方各界的同心協力，最後僅僅用了一年半就完成目標，成為世界矚目的標竿。又如澳洲的墨爾本市，推動既有的一二○○棟商業大樓（約占全市三分之二）節能改造計畫，藉由改善節能與節水，可增加八千個綠色工作機會，還可以帶動二十億元的地方投資。

接下來，我們將看到兩個台灣在地的代表案例：新北市與屏東縣。新北市是全台人口最多的都市，工商業繁榮；屏東縣則位處台灣南端，是以鄉村為主的農業縣。城市與鄉村、北方與南方，兩者所面對的課題截然不同，所需的治理方法與模式亦差異很大。新北市除了拿到官方的全國節電冠軍外，幾次民間團體舉辦的縣市能源轉型評比，也都蟬聯全國第一。這到底是怎麼辦到的？新北經驗絕對值得其他五都效法。而若以農村社區來說，屏東林邊的光采溼地過去幾年被認為是綠能與社區生態共生的模範。八八風災後，屏東首創了養水種電來解決地層下陷問題，光采溼地除了養水種電外，更進一步結合社區經營、文史導覽與生態養殖，再加上燃料電池、氫能機車與自給自足的微電網的實驗，成為一個非常少見，連結了生態、生產、生活的示範場域。

接下來我們將出發前往新北市及屏東縣，一起瞭解它們的故事，看看它們如何在各自區域發光發熱，開創了一條嶄新的道路，以及下一波的挑戰與困境。

相關書摘 ►《日常生活的能源革命》： 空氣汙染的「治本」力量，來自公民行動

書籍介紹

本文摘錄自《日常生活的能源革命：八個台灣能源轉型先驅者的故事》，春山出版

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作者：臺大風險中心

★首部提出台灣能源問題應具備的大框架與系統性思考 ★

★八個先驅者案例，真實看到能源轉型下未來生活可能的樣子★

★一冊讓全國人民回歸理性、建立共同認知的作品★

◎為什麼全球許多國家將能源轉型列為目標？台灣能源的真實狀況究竟為何？

◎我們的能源自給率是多少？會缺電嗎？碳排狀況多嚴重？全球趨勢怎麼走？

空汙、PM2.5、核廢、深澳電廠、六輕氣爆……攸關大家日常生活的能源問題，往往在混亂的資訊、以訛傳訛的巷議、一種數據各自表述的矛盾、難以咀嚼的專家論述之中失焦。最後淪為「你反核，那你家夏天不要開冷氣！」「你擁核，那核廢料放你家！」的非理性辯論。

臺大風險社會與政策研究中心針對二○一九年提出的年度之書就是能源議題，希望以扎實的研究、科學分析與實際案例，讓這個曾為核能上街遊行，也為了空汙問題舉辦公投的島嶼，知道自己的能源結構，也明白全球的發展趨勢，否則將出現政府一面高喊能源轉型，但其實二○一八年能源消費量仍持續創下新高的窘境，台灣人均碳排放也排名全球十九名。但經濟成長每多一％，電力就需要增長○‧七％，到底要如何節能並擺脫掉化石燃料的依賴呢？

轉型之路荊棘處處，滿布障礙。怎麼突破？本書最末章闡述這些障礙來自政治、既存系統的能量及壓力、產業，也來自你我的生活慣性。除了舉出國際間的現況與案例，更提出這些國際的發展歷程可為我們提供什麼參考？能為我們未來能源轉型提供哪些想像資源？

在普遍兩極化的對抗氣氛下，希望這本書可以成為交集與對話的起點。

好評推薦

能源政策是政府的事，日常生活中的能源革命則是你我的事。本書兼具宏觀視野與教戰守則，指引你我在台灣能源轉型過程中貢獻己力，進而督促政府做好該做的事。──何榮幸 《報導者》創辦人、執行長

能源轉型，不僅是發電技術的轉變，而是要促進能源的民主，邁向低碳健康的產業轉型與社會公平。本書提供了台灣為什麼會陷入能源轉型泥淖的歷史脈絡，以及清晰的政策分析，同時也提供了公民、社區、企業、地方政府的行動案例，見證台灣能源轉型的現在進行式！──李根政 地球公民基金會執行長

台灣能源短缺，九八％的能源仰賴進口，電價卻出奇得低，造成人民和企業能源意識貧乏，缺乏節約用電和改善建築隔熱、生產製程的誘因，能源使用效率因此比亞洲鄰國低落許多。不過，民間仍有許多人不願看到節能減碳只停留在表面文章，本書說的就是這些先驅者的故事。我們從他們遇到的各種障礙，不難發現用電量必然隨經濟成長的邏輯，為何在台灣這麼難被打破。──林育立 中央社駐柏林記者

作者簡介

臺灣大學風險社會與政策研究中心

二○○六年七月成立。為因應全球社會、環境科技變遷，建構學術多元及跨領域研究發展取向，於二○一三年十一月更名為風險社會與政策研究中心。目前中心除透過研究來提供政策參考，建立長程政策論述與規劃建言外，亦企圖將學術研究成果轉譯為企業、政府與公民易懂的知識，進行有效知識傳播，打破學術與社會藩籬，全面強化風險溝通實踐。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航