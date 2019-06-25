長榮罷工第6天：想復工的空服員可以拿回「三寶」嗎？

長榮空服員罷工今（25）日進入第6天，目前工會已收集超過2200份「罷工三寶」（護照、台胞證與公司員工證，又稱三證），但連續幾日都發生空服員想拿回三寶恢復上班，除了委託公司代領外，也有本人到場試圖親領，但遭工會以程序為由並未當場返還證件而引發熱議，工會今天下午由律師團發表聲明，指出程序一切合法，長榮航空則召開記者會表示，已經就此事「報警處理」。

《中央社》報導，參與罷工的劉姓空服員昨（24）日晚間，在先生及律師的陪同下，到長榮空服員罷工現場，向工會要求取回員工證、護照及台胞證，但因需2天作業時間，雙方不歡而散，最後劉女律師表示，將透過法律途徑解決問題。



劉女表示，21日就向工會提出申請，昨天再由長榮航空代送委託書遭拒絕，因此今天才會親自到場，希望可立即取回，但因作業流程需要時間，以及工會律師不在場遭拒，工會代表出面受理表示，工會一開始確實沒想過會遇到要求拿回「三寶」的狀況，因此未準備申請書，不過在劉姓空服員表明將取回「三寶」時，工會願提供協助。

工會代表也坦言口誤，允諾劉女在今天下午填寫申請書後，最快於晚間可取回，但最後因作業需2天時間，因此需等到明（26）日才可取回，對於劉女律師決定依循法律途徑解決，工會坦然接受。

《聯合報》報導，工會代表廖以勤表示，有名想拿回證件的學妹說，爸媽非常不支持罷工，所以心理壓力很大，但她心裡是想罷工的，每個人選擇時都背負壓力，罷工的會員堅定坐在這裡，期待長榮航空協商，並沒有不理智，還有2200多位空服員的護照在，公司或許會攻擊，但這都是心理戰，未來無論如何工會都在這裡等大家。此番話也讓現場空服員紅了眼眶，更加堅定罷工決心。

《中央社》報導，除此之外，長榮航空公司公關室經理林司忠也在昨天晚間也在法務人員的陪同下，向工會送上近20份的委託書影本，希望向工會取回「三寶」，但工會要求由空服員本人親自填寫申請書，並經2天的作業時間才可取回。

工會律師聲明：程序一切合法

針對長榮航空公司出具委託書，在罷工糾察線外要求取回三寶遭工會拒絕一事，工會律師團今天下午也發表聲明，強調個人資料本來就應該審慎以待，一切程序皆合法，4點聲明包括：

《中央社》報導，聲明律師之一的程立全表示，因為最初繳交三寶時也有簽署同意書，如果要領回須按工會程序，由本人來填寫申請書，核對無誤後才能領回，另外工會在收取三寶後，也必須負保管責任，所以要確認本人身份是很合理的。

律師強調，長榮航空公司所拿的妥託書已經違反當時簽署繳交同意書的本身意願，而最初空服員交出三寶時也同時有告知取回程序，因此在程序不符的情況下，如何能取回，程立全強調，個人資料本就應該審慎以待，如果無法確定是本人交出三寶，卻發生如同名同姓、或委任關係有問題的情況下，到底又該由誰負責，所以不適合依委託書就草率交出三寶。

長榮航空：會報警處理

《中央社》報導，長榮航空則在下午召開記者會，發言人陳耀銘表示，因空服工會遲遲不肯歸還空服員三寶，長榮航空將會依空服員本人意願，協助空服員按照《護照條例》第32條，也就是非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者，向桃園市警察局地方分局報案。

陳耀銘說，20日發起罷工行動開始，工會向空服員收取三寶，因陸續有空服員不認同空服工會發動突襲式罷工，及用禁搭便車為由造成協商破局，想要返回公司執勤，但礙於工會壓力，不敢自己前往取回，所以填妥委託書，並經桃園地方法院民間公證人公證後，透過公司向工會取回。

《ETtoday》報導，陳耀銘表示，公司於6月23日及24日連續2天，攜帶近數十份經法院公證人認證過的委託書，向桃空職工領取三寶，但是工會卻以限本人親自取回、質疑委託書真偽等種種理由，拒絕歸還空服員的三寶證件，23日工會幹部也公開說明只要本人前來即可領回三寶，但昨天一名空服員本人已第3度前往，工會仍拒絕，長榮航空對工會的惡劣行徑強烈譴責，並說目前已有百餘名空服員委託公司，協助取回三寶。

《中央社》報導，長榮航空質疑，空服工會口口聲聲爭民主，但卻百般阻撓想回工作崗位的空服員拿回證件，且協商時工會一再要求禁搭便車，現在卻不讓空服員下車，呼籲工會尊重回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，也盼工會快拿出對案，早日恢復正常的空中交通運輸。

《聯合報》報導，長榮航空今天也發文外交部，建請外交部有關單位協助核發長榮客艙組員申辦護照，以盡疏運之責。

工會：訴求都可以談，長榮陸續取消航班到7月

《中央社》報導，空服員職業工會昨天已經表示，8大訴求都可談，較具爭議的勞工董事及禁搭便車條款也可以有其他對案，希望盡快開啟協商。

根據長榮航空最新航班異動資訊，24日至28日取消532航班，這段期間影響人數預計超過10萬人，另外週末6月29日總航班177班，取消85班，其中台灣出發取消43航班，抵達台灣取消42班，受影響旅客約1萬6200人。

6月30日總航班186班，取消84班，其中台灣出發取消44航班，抵達台灣取消40班，受影響旅客約1萬6300人。《中央社》報導，長榮航空昨天也宣布暫停29日前新的訂位，並啟動24小時輪班制，所有員工全力動員，妥善安排取消航班的訂位旅客的行程。

長榮航空表示，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。另外，根據長榮航空官網，目前7月1日取消17個航班，7月2日取消8個航班。長榮航空表示，預計週三將陸續公布7月航班狀況。

工會律師團聲明稿：

Photo credit:桃園市空服員職業工會提供

Photo credit:桃園市空服員職業工會提供

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺