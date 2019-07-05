《我們時代的病態人格》：精神病患者的心理衝突，究竟是由哪些文化困境所造成？

文：卡倫・荷妮（Karen Horney）

由於我們一直關注精神官能症如何影響人格，因此，我們的研究也侷限在這兩個方向：首先，是「情境精神病」（situation neuroses），這種精神疾病的人格並沒有損傷，也沒有因為受到傷害而變得扭曲，之所以會形成病態反應模式，僅僅是因為所處的外在環境出現了衝突。這些特殊衝突，致使他們有短暫不適應的情況，但是人格並沒有顯示出病態狀況。因此，情境精神病並不是我們現在所關注的，等我們探討完某些基本心理過程的性質，再回過頭來粗略分析一下較為簡單的情境精神病結構。

我們現在關注的，主要是「性格精神病」（character neuroses），這種精神疾病所顯現出來的症狀，可能與情境精神病完全相同，但是其紊亂主要源於性格變態（deformation of the character），常常在童年時期就已經形成，而且難以被發現。在漫長的潛伏中，它們多多少少會影響病人各個人格。表面上看來，性格精神病可能是由病人面臨的外在情境衝突所導致，但是只要認真研究一下精神疾病的病史就會發現：其實早在這些困境產生影響之前，那些病態的精神病特徵就已經存在了。而且此時的困境，很大程度也是由那些早已存在的人格障礙所引發。甚至，一些對一般人沒有什麼影響的情境，往往也能引起精神病患者的某些病態反應。因此，這些情境只不過揭示了早已潛伏多時的精神疾病而已。

其次，精神疾病的症狀並不是我們關注焦點，最能引起我們注意的是「精神病患者本身的病態性格」，因為人格變態，是維持精神疾病並反覆誘發精神疾病的驅力，而臨床觀察到的那些症狀，可能會變動不定或完全不會發生。以文化視角來看，性格也遠比症狀重要，因為人的性格會影響人的行為，而症狀則不會。現在，我們已經更了解精神疾病的結構，從而可以認知到──只針對症狀進行治療，不一定能治好精神疾病。也因此，精神分析關注的焦點，自然也就會從「針對症狀」開始轉變為「針對性格扭曲」。我可以舉個較為具象的例子：精神疾病表現出的症狀就像火山爆發，但是那些症狀並不是火山本身，而火山本身是誘發精神疾病的那些衝突，而那些衝突，總是潛伏在患者的內心深處、本人極難發現。

有了上面提到的這些限制，我們或許可以這樣問：「當今的精神病患者，是否具有某些共同的特點？而這些共同特點可以使我們總結出『我們時代的精神病人格』？」

什麼是「我們時代的精神病人格」？

實際上，雖然不同類型的精神疾病，性格的變態在表面上有許多相似之處，但是其不同之處，遠比相似之處更令人印象深刻。例如，癔病型人格（hysterical character，又稱「戲劇性人格」）就與強迫型人格（compulsive character）完全不同，但是我們注意到的這些不同，只是機制上的差異。簡單來說，它們的不同源於兩種不同的性格紊亂，進而採取了不同的表現方式和解決方式。癔病型人格通常表現出很強烈的投射（projection）傾向，而強迫型人格通常是將衝突理智化（intellectualization）。另一方面，我所謂的精神疾病的共同性，並不在於衝突的表現方式，而在於衝突本身所包含的內容。更準確的來說，我所謂的共同特點，主要在於促使個人失常的內在衝突，而那些導致病人心理紊亂的經驗則幾乎毫無關聯。

若要闡述清楚這些內在驅力及其分支流脈，就不能缺少一個先決條件。佛洛伊德和大多數的精神分析專家，在精神分析過程中都極為看重揭示「性衝動的根源」（例如特殊的性感帶），或發現「反覆重演的幼兒模式」。我認為，要想全面理解精神疾病，追溯病人的童年環境是必須的；但是我覺得，片面運用「發生學」（genetic approach）來考察，不可能將問題弄清楚。因為，這樣的做法，會讓我們忽略掉那些實際存在的各種無意識傾向、它們的功能，以及與其他傾向（例如各種衝動、恐懼和防禦措施）之間的交互作用。而發生學只有在理解其功能時，才能派上用場。

以此為基礎，在分析了不同年齡、氣質、興趣，以及來自不同社會階層、不同類型的病態人格後，我發現，影響所有精神疾病的中心衝突以及其相互關係的驅力，大體上是相同的。透過對正常人和當代文學作品人物進行分析和觀察，我在精神分析過程中獲得的這些實踐經驗，又得到了進一步驗證。如果去除掉精神病患者心理困擾當中，虛幻、深奧的特性，我們就會發現：他們的心理困擾，與正常人的心理困擾並沒有什麼不同，僅僅在程度上有所差異。競爭、恐懼失敗、害怕孤獨、不信任他人或自己等等這些問題，並不僅僅發生在精神病患者身上，多數人也要面對。

一般情況下，某種文化下的大眾都會面臨一些同樣的問題，由此可見，這些問題是由該文化的特殊生活環境所造成。而其他文化中的驅力和衝突，與我們文化中的驅力和衝突存有很大差異，所以，我們不能把這些問題概括為「人性」中的共同問題。

因此，我所謂的「我們時代的病態人格」，不僅僅是所有精神病患者都有著共同基本特徵，還意味著這些基本特徵，在本質上是由我們時代和文化中的各種困境所造成。接下來，我將用我已有的社會學知識，盡可能的解釋這些心理衝突究竟是由什麼樣的文化困境所造成。

精神疾病的五大病態態度

關於文化與精神疾病之間的關係，我所做的假設，還需要人類學家和精神科醫生共同檢驗。精神科醫生不僅要研究精神疾病在特定文化中的表現，例如：從形式標準研究精神疾病發生的機率、嚴重性和類型，還必須從「引發精神疾病的衝突」去研究它們。人類學家則應該從「文化結構會造成什麼樣的心理困境」去研究這個文化。所有基本衝突，都可以透過表面觀察來掌握，而所謂的表面觀察，是指：好的觀察者可以不借助精神分析工具，就能從熟悉的人身上發現這些衝突，例如自身、朋友、親人、同事等等。接下來，我要簡單分析透過觀察就能發現的現象。透過直接觀察，就能發現的幾個病態態度，可以分為以下幾類：

給予和獲得愛的態度。 自我評價的態度。 自我肯定的態度。 攻擊性。 性慾。

態度1：過分依賴他人的讚賞或愛

關於第一種態度，我們時代的病態人格主要傾向於「過分依賴他人的讚賞或愛」。每個人都希望得到他人的喜愛和讚賞，然而精神病患者對愛和讚賞的依賴，以及他們賦予愛和讚賞的意義，與正常人極不相同。我們可以看到精神病患者極度渴望愛和讚賞，以致於完全忽略了當事人的感受，更不會去考量當事人的評價究竟對自己有沒有意義。精神病患者通常難以意識到自己的這種渴望，但是，當他們無法得到自己想要的關心、關注時，這種渴望就會使他們表現得過度敏感。例如，如果有人沒有理會他們的邀請，或者長時間沒有來電問候，甚至在某個問題上沒有支持他們的意見，就會因此受到傷害。不過，有時候他們也會以「我不在乎」這種態度來隱藏自己的在意與敏感。

更嚴重的是，他們對愛的渴求與自身感受愛或付出愛的能力有很大的落差。一般情況下，他們雖然十分想要得到愛，卻異常缺乏對他人的關心與體諒，但是這種矛盾不一定會展現。例如，精神病患者有時候會異常想要幫助或體諒他人，但是我們不難發現，這種行為並非出於自願，而是帶有一定的強迫性。這種對他人的依賴，事實上是內心缺乏安全感的表現。

態度2：內在的不安全感

透過表面觀察，我們在精神病患者身上發現的第二個特徵就是：內在的不安全感。這種不安全感，其必然的標誌是「自卑感」和「不滿足感」，但是往往有多種表現方式。例如，病人會毫無依據的認為自己無能、愚蠢、缺乏魅力。有時候我們會看到，有些異常聰慧的人反而覺得自己非常愚蠢，或者一個無比美麗的女人，卻認為自己並沒有什麼魅力。這種自卑感會讓他們呈現出自怨自艾、憂心忡忡的樣子；或者把不存在的缺點視為必然的事實，並為此浪費大把時間和心思。

除此之外，還有另一種情況，那就是：他們也可能為了掩藏自己的自卑感，以誇張的自我補償需要表現「愛出鋒頭」的狀況，然後透過獲得文化中的肯定來贏得尊敬，以此引起他人和自己的重視。例如，過分追求金錢或古畫收藏、偏愛老式家具、女人，以及與社會名流交往、痴迷於旅遊或優越知識等等。這兩種情況中，其中一種往往會表現得較為突出，但是，人們通常會覺得這兩種傾向同時存在。

態度3：自我肯定，常常與各種明顯的抑制作用有關

第三種態度：自我肯定，常常與各種明顯的抑制作用（inhibitions）有關。而我所謂的「自我肯定」，指的是以行動來肯定自己或自己的想法，且不包含任何不正當的慾望、追求。在這方面，精神病患者會大量抑制自己。他們抑制自己表達願望或要求，抑制自己做對自身有利的事情，抑制自己發表意見、批評或命令他人，抑制自己結交想結交的人，甚至抑制自己與他人的正常接觸等等。當然，精神病患者也會抑制自己堅持個人立場。他們常常沒有辦法躲開別人的攻擊，即使不願意順從他人的意願，也無法明確表示反對。

例如，當銷售人員強力推銷某種他根本不想買的東西時，或是有人邀請他去參加某個晚會，抑或者某個女人表示想與他做愛時，他都無力提出反對意見。此外，精神病患者對於「弄清楚自己究竟想要什麼」也存有種種抑制傾向，他們總是難以做出決定，即使是表達出涉及個人利益的願望時也會顯得很膽怯。他們通常會把這些願望隱藏起來，我的一個朋友在自己的手帳中就把「看電影」記錄在「教育」欄裡，把「酒類」記錄在「健康」欄裡。最後，缺乏計畫能力也是一個重要特徵。不管是旅行，還是對未來生活的安排，精神病患者慣有的表現就是隨波逐流，即使是在職業規劃或婚姻選擇這類重大問題上，也無法做出自己的決斷，毫無主見是他們的一貫表現。在生活中，精神病患也不明白自己究竟需要什麼，他們僅僅是被病態恐懼所推動，例如，因為害怕貧窮而拚命聚斂錢財，因害怕從事創造性工作而頻繁追求異性等等。

態度4：與攻擊性有關的態度

第四種障礙：與攻擊性有關的態度。與自我肯定相反，其行動充滿了反對、攻擊、貶低、侵犯他人，或者其行為是各種形式的敵對。這種類型的人格障礙有兩種完全不同的表現方式：一種是充滿攻擊性、表現出喜歡支配、挑剔、欺騙別人。這種人偶爾會意識到自己的攻擊傾向，但是大多情況下無法察覺，甚至還會認為這樣做只是真誠的表達自己的意見。即使他們的表現非常蠻橫、不講道理，也會認為自己很謙恭有禮。不過，這種障礙的另一種表現卻與此大相徑庭。透過表面觀察就能看出，具有另一種表現的人很容易感覺到自己被騙、被管制、被責怪，覺得自己受到不公正待遇或處於屈辱的地位。這些人同樣意識不到自己的病態心理，反而認為整個世界都在與他們做對、打壓他們。

態度5：生活方面的怪癖

第五種障礙：性生活方面的怪癖，大致可分兩類，一類是對性行為的強迫需要，一類是與之相反的抑制傾向。在得到性滿足之前的任何階段，抑制傾向都有可能出現，表現出禁止自己接觸異性、壓抑自己追求異性的渴望，甚至厭惡性機能和性歡愉等方面。以上描述的種種反常，也可能會表現在「性心態」（sexual attitude）上。

上述這些障礙，還可以解釋得更詳細，但是我就不在此一一贅述了，因為後面我將做更進一步討論。事實上，我們必須對這些障礙進行「動態歷程」（dynamic processe）考察，才能更完整的理解。而當我們明白了影響病態態度的動態歷程之後，我們就會發現，表面看起來缺乏邏輯關聯的障礙，其實在結構上存有很大關聯。

相關書摘 ►《我們時代的病態人格》：阿德勒與佛洛伊德，如何解釋病態追求的敵意表現？

書籍介紹

本文摘錄自《我們時代的病態人格：【愛與焦慮、迷茫與孤獨、害怕競爭與衝突⋯⋯】結合阿德勒與佛洛伊德心理學，跳脫痛苦循環的撫慰之書》，小樹文化出版

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作者：卡倫・荷妮（Karen Horney）

譯者：林藪

結合阿德勒與佛洛伊德心理學，看見焦慮時代的自我救贖

在這個被焦慮、迷茫、孤獨所包圍的時刻，

「正常」與「不正常」之間的距離，究竟該如何判斷？

新佛洛伊德學派經典著作

20世紀最偉大女性心理學家、社會心理學先驅，探討現代人的精神疾病與焦慮問題

經典人格心理學，在焦慮充斥的時代，跳脫痛苦循環的撫慰之書

張德芬、武志紅都深受此書影響

「焦慮」是這個時代的社會病：渴求愛的焦慮、追求權力、財富的焦慮、面對競爭的焦慮、人際關係的焦慮、害怕被討厭的焦慮……當我們理解自己的焦慮帶來的痛苦循環，才能真正尋回自我。《我們時代的病態人格》讓這個時代的所有人，看見自己最深的脆弱。

究竟是懦弱還是病態的自卑？

化學公司實驗室裡，G盜取了同事C的想法，但是C仍然將G視為最好的朋友，甚至認為自己的能力與才能不如G。

究竟是愛還是病態的愛？

一位妻子認為自己深深的愛著丈夫，但是每當她的丈夫埋首於工作、專注於自己的興趣喜好，與朋友碰面而無法關注到妻子時，妻子就會嫉妒、嘮叨抱怨、悶悶不樂。

究竟是抒發還是病態的逃避？

失戀的時候，強迫自己依賴其他事物，不斷進食、購物、閱讀等等，短時間內體重暴增，但是若再次戀愛，體重就會開始下降。

什麼是「正常」，什麼是「不正常」，這類判斷不僅會因文化不同而產生巨大差異，而且會隨著時間的變遷，同一文化中也會發生巨大的變化。焦慮、痛苦、內心的衝突，以及人際交往障礙在書中完整呈現。我們會發現，「精神疾病」不單單指個人的身心狀態，而是整個社會所賦予的精神狀態。我們遊走於「正常」與「不正常」之間，自卑、壓抑、嫉妒、恐懼、愛慕虛榮、貪圖權利……究竟是我們需要被治療？抑或是整個社會需要被改變？

《我們時代的病態人格》為新佛洛伊德學派代表人物、社會心理學先驅──卡倫・荷妮的經典作品。書中犀利、深刻的研究中，看見文化與社會對於精神疾病的定義與深刻影響、剖析了現代人經歷的內心衝突與焦慮、修正了佛洛伊德過於強調「性」在精神疾病中的地位，而提出了文化與社會對於精神疾病認知的不同，深深的影響我們對於精神疾病的認知與判斷。

讓我們從理解精神疾病開始，邁向療癒的第一步。

本書特色

新佛洛伊德學派經典著作，焦慮的現代人必須看見的自我解答 從社會文化面，解答現代人焦慮的真正源頭 結合了佛洛伊德與阿德勒心理學概念，重新詮釋「病態人格」的成因

Photo Credit: 小樹文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰