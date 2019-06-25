有人要反攻大陸，也有人想簽和平協定：國民黨總統參選人兩岸政見比一比

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今（25）日晚上在高雄國際會議中心登場，聚焦憲政、外交、兩岸及國安議題，參選人包括高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、鴻海集團創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫、前新北市長周錫偉，5個人也分別對兩岸關係、九二共識、一國兩制等兩岸關係議題提出看法。

周錫偉：用中華民國憲法和文化「反攻大陸」

周錫瑋在申論中，先是批評總統蔡英文領導的民進黨政府修改《國安法》，將中華民國的「固有國土」大陸稱作「敵國」、讓兩岸彼此對立，國安法修正後，也讓所有跟大陸有來往的人，不用有叛國行為，就可能被抓，周錫瑋批評，這是民進黨執政下的「白色恐怖復辟」，呼籲國民黨的支持者「要醒來」，不要無視蔡英文政府的專制腐敗、霸道與破壞民主的行為。

周錫瑋也提出三大主張，強調他若當選總統，首先將廢止蔡英文與民進黨政府設立的國安惡法，廢止所有違憲的黑機關像是促轉會、黨產會等；接著將與大陸、美國與日本展開談判，他將「用中華民國憲法統戰、統一、反攻大陸」，還要告訴中國國家主席習近平，兩岸要和平、合作，以交流創造雙贏。

韓國瑜：中華民國分為自由地區和大陸地區

韓國瑜強調，要以憲法為根本，中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》非常清楚，中華民國兩個地區，自由地區、大陸地區，兩岸之間任何交流，中國大陸一定要正視中華民國存在的事實。另外兩岸也要以民意為依歸，今天在台灣的主流意見市場中，「統一」和「獨立」都不可能達成，也沒有辦法被接受。

韓國瑜也強調，兩岸關係必須以和平為前提 ，因為「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，翻開人民的戰爭史所有的戰爭，死亡的都是20-26歲的年輕人，他相信台灣的家長不會接受戰爭帶來的殘酷。

最後他也再次重申，以經濟為優先，未來中華民國的總統最重要要趕快簽訂貨貿（海峽兩岸貨品貿易協議），讓貨品先行，因為台灣現在輸出的產品有9成無法享受到優惠關稅，這對台灣中小企業打擊太大，所以兩岸和平發展、避開戰爭、經濟掛帥，是中華民國未來最重要的挑戰。

張亞中：當總統就簽署和平協定

張亞中則是所有參選人中對國民黨提出最嚴厲的針砭的一位，他開門見山就說，其他黨內參選人都主張「九二共識、一中各表」，但九二共識只是1992年為了兩岸事務性協商而達成的相互理解，不是用來處理政治性的難題。

張亞中也稱，國民黨現行的兩岸政策，只能維持兩岸目前相互敵對的現狀，頂多只是靠著對岸的善意來維持交流，但沒有辦法創造兩岸和平，「如果民進黨像一隻鬥雞，國民黨就像是那隻在溫水中的青蛙，不知大限將至。」

張亞中表示，面對兩岸，國民黨不敢勇於面對現實、解決難題，用「維持現狀」欺騙老百姓；民進黨也用「拖」來淘空中華民國，他質疑「可以拖多久？拖到不能再拖時，是否也只能被迫接受北京的一國兩制？」

張亞中直言，若他當選總統，會以兩岸目前的「法理現狀」為基礎，結束敵對狀態，簽署和平協定。而兩岸的法理現狀，就是「中國」是兩岸共有的，「中國」這塊土地上現在有兩個憲政政府，兩岸政府的憲法都主張不分裂「整個中國」的主權，兩岸各自在其現有領域享有「完整的憲政治權」，未來就應以「分治不分裂」這個法理現狀為基礎，簽署和平協定，讓兩岸未來不是「鬥」、不是「拖」，而是以平等的「和合」的路徑互動發展。

和平協定簽署後，兩岸不再敵對，而是整個中國這個大家庭內平等的「兄弟」關係，兩岸是共同體。而他主張的和平協定的內容一定也包括，兩岸承諾從此不再使用武力威脅對方，兩岸共同協商在國際政府間組織的共同參與。張亞中說，當選總統後將會組最優秀團隊，在2022年前完成和平協定的簽署，並經過立法院投票同意通過後，再交由2022年的選舉進行公民複決。

郭台銘：沒有一中「各表」就沒有共識

郭台銘則說，如果他當選總統，兩岸關係就要不一樣，主軸會是「大陸不鴨霸、台灣不挑釁」，他主張兩岸一定要有和平，和平要有共識，郭台銘重申「九二共識、一中各表」，重點在「各表」，若沒有「各表」，就沒有共識，這是他的堅持。

郭台銘並強調，台灣是貿易之島，和氣生財、賺錢有理，賺錢才可以壯大台灣，他也提到在香港「反送中」事件後，民進黨故意以此大做文章，說「今日香港、明日台灣」，這是沒有志氣、自我矮化的說法，因為「一國兩制」從來就不適用於台灣，他保證「一國兩制」絕不會在台灣發生。

郭台銘也指出，每年台灣從兩岸貿易中，賺近800億美金的順差，如果沒有和平、穩定的兩岸關係，這樣的順差，是很難持續的。他若做為總統，會將捍衞國家主權以及自由民主的制度視為責任，「我們不怕打，不畏戰，但為了人民我們更應該避免打，避免送我們的孩子上戰場。」

朱立倫：堅持中華民國的民主憲政

朱立倫主張，要走親美和中、睦鄰的政策，和平的兩岸關係在國民黨的基礎之上，他有信心提出3個中華：「中華民國是我們的立場、發揚我們的中華文化、堅持我們是中華民國的一份子」，一定會獲得對岸的寬心，擺脫過去民進黨長期以來「去中化」、文化台獨，讓對岸也有信心能夠寬心，但不可能完全都照對岸的要求來做，這樣平衡的兩岸、台美關係，就能帶動國防安全。

朱立倫也說，中華民國未來要有正常的國際關係、兩岸關係、國防、憲政以及司法的制度。民主是台灣最重要的基石，台灣人都過著民主自由的生活，無人可以接受改變民主或民主被剝奪。民主自由、人權法治是普世價值、台灣基礎，兩岸關係要秉持這樣的原則，不用害怕得罪北京。

他說，在兩岸立場上，堅持民主自由的中華民國，兩岸關係要的是民主、和平、繁榮，民主絕對不能被改變，不能受到任何個人、政黨因素影響。朱立倫也強調，絕對反對台獨、反對獨裁、反對一國兩制，「我們堅持民主自由憲政體制」。朱立倫最後也不忘使用台語和客語，呼籲初選過後要團結，2020勝選才能成功。

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核稿編輯：羊正鈺