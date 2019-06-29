來到阿根廷，別錯過全球最美商業書店El Ateneo

文：張淑英（台大外文系教授）

2012年娛樂網站Flavorwire.com選出全球最美的20家書店，讓全球的文化觀光更增添書香味，啟發觀光客變成讀書人，而讀書人悠遊書林中觀光。名單中亞洲有四家，美國有兩家，拉丁美洲有三家，其餘11家書店全數在歐洲，也囊括前五名。

排序名單引起大眾矚目後，便時有新書店加入行列競逐，但是窺其原始篩選的參數，便可知建築物本身的特色成為關鍵因素，歐洲一出手，誰與爭鋒？

El Ateneo意為群書聚會之處

20家書店中排名第七的阿根廷首都──布宜諾斯艾利斯的雅典書店（El Ateneo Grand Splendid），2008年1月時英國的《衛報》評為第二名，2019年1月《國家地理雜誌》評為全球最美麗的商業書店。

「El Ateneo」來自「雅典」（Atenas）一字，它的含義是「場所、聚會」，尤其指科學、文學的協會、社團。因此，在歐洲各個城市，幾乎都會有以El Ateneo命名的場所，也就是文藝組織、舉辦藝文活動、讀書會的地點。若指稱「雅典人」，則是「ateniense」。因此，以「El Ateneo」為名，即為群書聚會之處，就是書店了。

阿根廷是拉丁美洲最歐化的國家，不僅種族歐化（義大利和西班牙移民最多），美麗的建築更是歐化的徹底，有些古蹟甚至比歐洲更富麗堂皇。雅典書店是連鎖書店，阿根廷共有34家，以首都最多。原始店在聖尼可拉區（San Nicolás）的花街（Florida），規模大小有別，但是造型和裝飾都是一樣的風格。

百年劇院化身最美書店

雅典書店是歷史悠久的品牌，1912年便創立。而排名節節高升，到今年躍升為全球最美的商業書店，歷史（歷時）不過九年，得力位於雷科萊塔（Recoleta）區聖塔菲街的華麗書店，整棟建築的原型是一座歌劇電影院，一樓也曾經是廣播和錄音公司，著名的探戈歌手卡爾岱（Carlos Gardel）便曾在這兒錄音、演唱。

歌劇大樓1919年啟用，2000年重新修復整裝，變成營運書店，成為連鎖書店和城市的地標。書店的拱頂油畫繪於1919年，恰為第一次世界大戰結束，圖中的仙女、鴿子、天使、花環、坐在中間的仕女，不同族群人士匯聚，象徵重建秩序，展現愛、和平與和諧的力量。

Photo Credit：張淑英 書店的拱頂油畫

傳承歷史的文藝之美

雅典書店的標幟是雅典衛城的圖騰，似也可以聯想到文藝復興的拉婓爾的濕壁畫《雅典學院》的構圖與意涵。圖畫中間，在透視點的兩人分別為柏拉圖和亞里士多德。左、右兩邊牆壁上是阿波羅及雅典娜的雕像，代表音樂、文藝、智慧、工藝等。

圖畫中的眾人是博學鴻儒：哲學、詩歌、音樂、神學等學者，拉斐爾這幅代表作把不同時期的人集中在一個空間，古希臘羅馬和文藝復興的義大利57位左右的文哲與科學專才薈萃一堂。究其意，雅典書店承襲文藝復興鼎盛的文化和雅典的傳統，希冀透過閱讀群書的潛移默化，銜接古今中外，世世代代培育健全的身心靈與知識份子。

上下7層樓，寬敞、舒適且親民

今年（2019年）4月得機會親至布宜諾斯艾利斯，到雅典書店的原址和新址，見證它的輝煌與風采。然而，書店如果只是硬體的美，或是得天獨厚的經典建築遺產，尚不足以稱道。雅典書店成為全球最美的商業書店有其特點：歌劇院上下7層樓全部利用，寬敞舒適且親民，每層樓有數位服務人員隨時提供諮詢，每一處都是讀者可以搆到的距離，拱頂的壁畫可以更上一層樓，拉近視覺的享受。中庭挑高，一覽無遺，從底部便可以見到你想要的書的分類。

書店裡面有自動連結WiFi，有化妝室，有咖啡廳，有電梯、電動手扶梯和樓梯，它是要留人的地方，希望進來的人可以整日悠遊不用「再出門」。每購一本書，問你是自用還是送禮，有不同的包裝服務。哪怕規模較小、小家碧玉的原址，也是一模一樣的規格和服務。

Photo Credit：張淑英

Photo Credit：張淑英 書店的中庭挑高，從底部便可輕鬆看見書籍分類

Photo Credit：張淑英 規模較小的書店原址

布宜諾斯艾利斯，不愧為和墨西哥城、馬德里三足鼎立，成為西語書市三大通路和亮點。雅典書店之外，首都處處林立的大小書店更讓人驚豔，相較今日我們瀕臨處處關門的書店，連經典老店都難以維繫的困境，阿根廷成為南半球文學創作鼎盛之國。不遜於西語以外的語言，波赫士領航的文壇足以成為全球焦點，雅典書店帶領的人文企業經營，是我們所不知道的新大陸的書香寶山。

書香之國──阿根廷

在阿根廷，光是在布宜諾斯艾利斯就擁有超過700間實體書店，每年出版上萬種書籍。美聯社報導，2014年阿根廷每10萬人就有25間書店，是全球每人平均對應書店數量最多的國家。同時，阿根廷是拉丁美洲出版最多書的國家之一，也是西文書籍市場最大的供應地。

阿根廷買書風氣的盛行，是歷史與經濟結合的成果。文化方面，追溯回1930年代的西班牙內戰，許多西文作家及出版商都逃到阿根廷，意外提升了阿根廷國內原本低品質的出版環境，之後從西文書籍進口的國家，轉為西文書籍外銷的出版強國。經濟方面，由於阿根廷大部分商品都要課徵21％的稅（value added tax），但政府特別免除了書籍的稅，這項經濟政策起到了產業保護的作用，促使當地出版業發展更加繁榮。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航