對著鏡子森77的貓：動物認得鏡中的自己嗎？

文：郭家銘（有些事還是不要知道太多的好，科學月刊編輯）

對著鏡子森77的貓──喵星人難道認不得自己？

還記得筆者的貓，第一次透過傢俱看自己的倒影時嚇到炸毛，甚至不斷對裡面的「敵人」哈氣，搞得全家人啼笑皆非。這還不打緊，一次想跟貓咪用自拍模式合影，牠竟使出喵喵拳攻擊手機螢幕，彷彿在對裡面那隻貓示威著。然而隨著日子過去，貓咪也逐漸習慣家裡那一隻隻「陰魂不散的貓」，該說牠已經認得自己了，還是把那些貓影都當成盟友呢？

喵星人可愛的一舉一動，對應到人類身上就顯得無聊了些。從早上起床刷牙洗臉，到搭電梯時整理儀容，人們總能充分運用鏡子的映射功能來調整自己的外表，這種能夠「認出自己」而非將其誤認為是他人的能力，行為學家管它作自我辨認（self-recognition）。除了讓人類在照鏡子時不會疑神疑鬼外，自我辨認能力對認知、情緒與社會互動的發展也有一定助益。

你身上好像有東西……去照照鏡子吧你

說到自我辨認，就不得不提起1970年心理學家加洛普（Gordon G. Gallup）所發展的鏡中測試（mirror self-recognition test, MSR）。古典的MSR會先將受試動物麻醉，並在牠們身上做一些無法輕易察覺的記號，待動物甦醒後將其帶到鏡子前，如果牠們能透過鏡子看到自己身上的記號並試圖觸摸或檢查，便可判定牠們不會把鏡中的影像認成其他動物。

不過，由於該測驗涉及視覺搜尋、部分視知覺技巧與動作靈巧度等發展要求，有近65％的人類幼兒要到18個月大時才能通過這項測驗，甚至更晚。除了人類外，截至去（2018）年為止所累積下來的研究顯示，包含猩猩、大象、海豚及鴉科在內的許多動物最終都能通過該測試，然而當中出現一個相當有趣的現象：通過測驗的動物裡，並未出現哺乳類與鳥類以外的脊椎動物，如魚類與兩棲類。

在鏡子前悠游漫舞，魚兒也懂孤芳自賞？

科學家開始好奇，究竟是這些動物不具備自我辨認的能力，還是現有的測驗方式無法顯示出牠們在這方面的表現？比較一下人與魚的認知技巧，許多研究均表明兩者相當接近，如橫帶豬齒魚（tuskfish）被發現具備工具使用（tool use）的能力、斑馬魚（zebra fish）能展現類情節記憶（episodic-like memory）等，甚至還有部分魚種具有社會性。聽起來，這樣的認知複雜程度，理當也應具備自我辨認的能力才對吧？

近日，《公共科學圖書館》（PLOS ONE）一研究提到，透過對裂唇魚（Labroides dimidiatus）的觀察，發現其於測試期間會在鏡子旁遊蕩、對鏡子張嘴示威或在鏡子前駐足；此外，透過鏡子看到標記時，牠們會嘗試把它刮下來，對透明無色或未出現在鏡中的標記則沒有特殊反應。該篇研究作者將裂唇魚面對鏡子的種種反應，解釋成通過測試的證據，並表示這種魚可能跟人類一樣具有自我辨認的能力。

所謂認知，是人說了算嗎？

不過，這樣「人性化」解釋測試結果是否恰當，仍存在許多爭議，好比說：猩猩的測試結果與意義是否可以拿來與鳥類比較？跨族群所發生的等效行為，其認知過程（cognitive processes）〔註一〕是一樣的嗎？某些動物（如蝙蝠）暴露於鏡子前所產生的反應，是否為一種自我導向行為（self-directed behaviour）〔註二〕？或許一直到我們成為一隻貓、一隻鳥或一隻魚之前，這些問題都不會有真正的答案，畢竟站在人類的角度解釋動物行為的意義，本身就有失客觀。

註釋：

認知過程是以既有知識創造新知識的過程，其涵蓋許多具體與抽象的認知處理技巧。 以人類為例，自我導向行為指的是一種自我決定的特質，使人可根據情境要求調整行為，以實現個人的目標與價值。

延伸閱讀

Masanori Kohda et al., If a fish can pass the mark test, what are the implications for consciousness and self-awareness testing in animals?, PLOS Biology, 2019∕2∕7.

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航