具有獨特魅力的混血語言：你聽過Singlish或Konglish嗎？

由於歷史因素，台灣的英文比較接近「美式」英文，導致我們經常忽略其實有一半的英文世界是「英式」英文。承襲英式英文的國家，跟隨「British convention」，包含新加坡、馬來西亞、香港、印度、巴基斯坦，當然也還有部分的加拿大跟大部分歐洲地區。

英式英文 vs. 美式英文比較表：

Photo Credit：世界公民文化中心

英文跟世界結合，成了混血語言

英文跟世界的結合方式非常多元，當然也不只有英式跟美式英文。英文落地後，跟當地的語言、文化結合，變成另一種擁有獨特魅力的混血語言。例如：

新加坡＋英文＝Singlish

新加坡有兩個官方語言，一個是新加坡英文（Singapore English）跟星式英語（Singlish）。前者是按照英文文法的標準英文，後者是結合了新加坡人各自的母語如馬來語、華語（含閩南、粵語）而成的一種特殊方言。一般新加坡人都可以掌握兩種差別。

巴基斯坦＋英文= Paklish or Pinglish

巴基斯坦曾受英國殖民，而留下的英文則成為一種精英語言。而如果在說英語時夾帶烏爾都語，稱為Paklish，會給人一種半吊子的感覺。

西班牙＋英文＝Spanglish

在兩種語言交接的地帶，常常會出現像橋樑的過渡方言，例如在美國西文跟英文交接的地方社區，甚至成為美國拉丁社區的一大特色。如果有看過迪士尼電影《神偷奶爸》或《可可夜總會》，電影的原音可以找到許多例子。

韓國＋英文＝Konglish

韓國在大量接收西方文化時，也將許多英文引進韓國、並用韓文的方式發音，直到現在，甚至能為英文單字帶出新的用意。例如「fighting」指的是加油，或者「handphone」指手機。

其實在西元5世紀時，古英文（Old English）最初就是由三大部落Angles、Saxons、Jutes在今天的北歐相遇，共同組合起來的語言，再傳播出去。現在的英文就算是不斷地結合、改變，也不改它的本質。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航