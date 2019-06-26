與新疆、西藏並列，權威醫學期刊《The Lancet》論文將台灣視為中國的一省

權威醫學期刊《The Lancet》（刺胳針）日前刊登一篇中國各省重要疾病死亡率與相關危險因子的論文， 論文內容將台灣列為中國的一省做比較，引發台灣醫學界震驚，紛紛至該期刊的臉書留言抗議「台灣不是中國的一省」。

《The Lancet》24日發布一篇由中國研究者共同發表的論文，論文分析1990年至2017年間中國各省的死亡率、發病率和風險因素，也在該期刊臉書上同步推廣，並盛讚該論文「考慮到殘疾等其他致死原因、涵蓋更廣的年齡層，不只大幅擴展的數據來源，更優化數據質量評級和估計模型，考量到風險因素的暴露值，也更加全面的更新研究期間」。

不過有台灣醫師發現，該論文的分析與多項圖表都把台灣列為中國的一省來做比較，在臉書上邀集學界一起寄信到該期刊的編輯室，或是到期刊臉書上該篇文章底下留言，抗議這篇論文將「台灣列為中國一省」的作法，也希望《The Lancet》能撤下這篇論文。

而《The Lancet》臉書推出該篇論文，截至今日下午2點，不到24小時的時間已累積1400則留言。留言者批評這項研究把台灣納入中國的疾病研究，並稱台灣是中國的一個省，顯然犯了研究方法上的錯誤，因為台灣不是中國的一個省，台灣與中國有完全不同的醫療保險和衛生系統，這項研究方法顯然犯了政治與學術上的謬誤。

也有網友指出：

「台灣參與了許多國際臨床試驗，以誠實和正直而聞名。雖然由於中國的惡意操縱，台灣不允許成為世界衛生組織的成員，但台灣始終致力於全球健康。此外，本文未披露台灣統計數據的來源。換句話說，文章偷竊了我們的數據。」

醫學論文取樣「台灣」，有什麼問題？

最早揭露這件事的醫師林煜軒受訪指出，這篇論文主旨是分析危險因子對於重大疾病的影響，內容有把中國各省分和中國平均狀況做比較、加以評級，把台灣和天津、四川、西藏、新疆等地做比較，好比說美國各個州比較把英國放進來，這樣合理嗎？林煜軒指出，台灣和中國享有「完全不同的健保給付、衛生政策、政府系統，在學術上不能做這樣的比較。」

林煜軒舉例，論文中有提到東方人B型肝炎感染會引發肝癌比例特別高，不過文章指出，中國在1992年實施B型肝炎的接種，但台灣早在1984年就全面實施新生兒B型肝炎疫苗接種，早了中國8年，光是這個疫苗政策很明顯就有極大的差異。

林煜軒坦承，其實這不是第一次發生把台灣和中國並列研究，先前其實有類似的狀況，但他指出，《The Lancet》是全世界最頂尖的醫學期刊，刊登的系列論文都與世界衛生組織（WHO）和國際衛生單位做合作。後續對台灣在衛生政策和國際地位上，都會有衝擊。

他舉例說明，過去台灣因為SARS等疾病想申請參加世界衛生大會，中國都會以「台灣的數據都有向中國回報」拒絕台灣參加，而這篇文章使用的數據多來自中國政府，把台灣列入其中，「是台灣也是直接跟中國回報醫學數據的省份之一的意思嗎？」他擔心如果台灣的數據被視為中國的一部分，未來台灣要申請加入國際醫學組織或會議將會更困難。

The Lancet的重要性

《The Lancet》為世界上最悠久及最受重視的同行評審性質之醫學期刊之一，1823年由英國外科醫生、同時也是一名國會議員的湯姆．魏克萊（Thomas Wakley）創刊，他以外科手術用具「柳葉刀」（lancet）的名稱來為這份刊物命名。

《The Lancet》由愛思唯爾出版公司（Elsevier）發行，在倫敦、紐約和北京都有編輯辦公室。該期刊涉足糖尿病、腫瘤、傳染病、神經病學、精神病學、公共衛生、呼吸系統等各大醫學領域研究，從創立至今始終保持獨立，在醫界的發言仍保持著其獨立性和權威性。

《The Lancet》也在一些重大的醫學議題上以直言敢說聞名，如批評世界衛生組織將順勢療法的功效正式視為眾多治療法的選擇之一、2003年公開呼籲英國將香菸列為非法、及要求對2015年美國轟炸阿富汗一家醫院進行獨立調查。

中國對於台灣的國際定位越來越嚴格，去年1月起大動作要求萬豪酒店、達美航空、服飾品牌ZARA中文網頁將台灣從「國家」改為「地區」。去年4月，中國民用航空局更致函44家外籍航空公司，要求修改對台灣稱呼，台灣與中國在地圖上的顏色應該一致。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範











