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2019/06/26, 政治
【插畫】政客在議會練肖話，選民把議會當笑話
Photo Credit：事件地平線
我們想讓你知道的是
政治就是要針對各樣的質疑回應對答、要對自己的權力負責任，如果在地方的議會都做不到這件事情，有怎麼有足夠的情商跟智慧，更上一層樓呢？
唸給你聽
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臺灣的議會時不時就會出現全武行或是鬧劇，經常會讓人忘記議會這東西是在幹嘛。
其實議會這東西，就像投接球，你投球我接住，然後回答、再丟球回去——照理來說正常的議會應該是要這樣沒錯。
但到了某些首長的手裡，議會就是有辦法變成別的玩法，譬如某個被議員問政就暴跳如雷的低EQ市長，被質詢幾句就認為議員刁難他，然後發脾氣；也有人在這場理應置身其中的球賽裡，把自己當成是球評，忽悠回覆、跳針應答，在議會上練瘋話，難怪外人會把議會當笑話。
政治就是要針對各樣的質疑回應對答、要對自己的權力負責任，如果在地方的議會都做不到這件事情，有怎麼有足夠的情商跟智慧，更上一層樓呢？
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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