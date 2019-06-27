台灣獼猴大家談（上）：解決人猴衝突，關鍵在於「危害防治」是否徹底執行

文：林美吟、愛美麗、蔡阿婆、龔玉玲

大家好，我是「台灣動物之聲論壇」的編輯龔玉玲，擔任這篇「動物議題大家談」的主持人。

台灣獼猴將從保育類調整為一般類野生動物的物種（目前尚未公告除名，在公告一個月後才會正式離開保育類名錄），這個更動引起各界廣泛注意。關懷生命協會站在尊重生命的立場，一向關注台灣獼猴相關的各種議題，希望大家能對獼猴處境有更深入的理解。

過去《台灣動物之聲》曾經有數篇專文，聚焦在獼猴與人的關係上，像是第17、18期（1997，兩期合併）有徐欣嫻的〈從危害農作物看台灣獼猴保育課題〉，第45期（2008春季號）刊載了柯金源導演的文章〈獼猴列傳〉。還有不少相關文章，這裡不一一列舉，讀者可以參考文末附加的延伸閱讀。

本篇「動物議題大家談」邀請到「台灣獼猴吱吱黨粉絲團」成立者林美吟，「猴友善農業」粉絲團的成立者愛美麗（Emily），以及「台灣動物之聲論壇」的特約記者蔡阿婆，以信件群組一起談論台灣獼猴，文字再經由編輯，衍生成半對話風格的文章。三位的自我介紹如下：

愛美麗（Emily），屏東科技大學野保所的研究生，也是「猴友善農業」的發起人。因為本身研究獼猴危害，所以在現地觀察時了解到農民的苦痛，知道只幫猴子說話是不能夠解決問題的，因此致力推廣友善防治，希望農民跟猴子可以共生共榮，猴平共處。

蔡阿婆，文字工作者，從貓狗開始認識各種動物，進而吃素、關心動保和環保。身為人類，我們擁有許多但破壞更多，希望從日常生活小事中，為地球萬物做一些付出。

林美吟，筆名林美美，「台灣獼猴吱吱黨」發言人，於中山大學就讀生物科學系博士班，是個從小便與壽山台灣獼猴如兄弟姊妹般相處的野女孩，將獼猴視為家人，致力於達成人猴和平共處（共存）的理想。

人猴關係在台灣

龔玉玲：

桃園光影電影館才推出「十月份紀錄片專題：柯金源（Ke Chin Yuan）」，文宣寫道：「2005年的《獼猴列傳》中，他聚焦和人類生活環境重疊的獼猴，探討環境開發造成物種棲地消失後，人如何學習與萬物生靈和平共生的課題。2010年，他以《森之歌》梳理數百萬年來台灣森林的珍貴多樣風貌，省思人類對待山林的自私態度。兩部影片奠定了柯導的史詩視野格局。」

「史詩視野格局」是什麼意思呢？這裡摘錄柯金源導演〈獼猴列傳〉一文的開頭，大家可以看到從一種長遠的人猴關係史來思考台灣獼猴議題，會是什麼樣的視野：

三十億年的演化、繁衍

三十萬年前台灣落腳

三十年前才受到重視與保護

台灣島上的靈長類動物只有獼猴與人

近四百年來

台灣獼猴遭到人類不斷的追殺與迫害

島上同類生物、日夜衝撞、愛恨交織

期待和解的春天…………

類似地，可以參考國立自然科學博物館曾於2004年推出的展覽「重新發現台灣獼猴」，文宣寫道：

本館在猴年特別把握機會，要向民眾介紹本島唯一野生靈長類——台灣獼猴。



地形與生態樣貌多變的台灣，生物種類相當豐富多樣，但是靈長類動物除了人類以外，卻僅有此一種原生的野生猴類，就連化石資料也僅在台南縣左鎮曾有一種別不詳之獼猴屬（Macaca sp.）紀錄，因此就過去的紀錄而言，目前尚無其他種類猿猴存在台灣的確鑿證據。更特別的是，台灣獼猴僅分布於台灣本島，全世界其他地區均無分布，牠算是不折不扣的國寶級動物呢！



最新研究指出台灣獼猴有可能是個古老物種，存在本島至少已有30萬年，而並非先前認為的只有4到7萬年。牠們的祖先因緣際會棲居本地，之後陸塊分離，牠們與亞洲大陸的族群斷了聯繫，才得以保有較為古老的基因與特徵，可以說是一個孑遺物種。



這樣有著謎樣身世的台灣國寶動物，介紹其相關的歷史記錄與研究課題，相信必能引發民眾對於台灣獼猴本身，甚至對於整個台灣的自然生態歷史產生莫大興趣。

稍提一下，如果對〈獼猴列傳〉寫的台灣獼猴「三十萬年前台灣落腳」覺得疑惑，因為目前我們所稱的「台灣島」形成於一萬年前，那可以透過以上展覽文宣了解，這是因為台灣獼猴的「祖先因緣際會棲居本地，之後陸塊分離，牠們與亞洲大陸的族群斷了聯繫，才得以保有較為古老的基因與特徵」。

從以上文字可以看到台灣獼猴在某些面向上被定義為「本島唯一野生靈長類」、「國寶級動物」與「孑遺物種」（活化石），此外也被稱為「最早的『原住民』」。

從自然史切入談論台灣獼猴，可能讓人覺得遙不可及，很難跟你我生活有所連結，畢竟大家熟悉的台灣獼猴形象（從既有的新聞報導來看）可能是「令人頭痛」、「生性機靈聰明」、「無法無天」等。

確實，是這負面緊張的人猴關係促成本篇討論；以下的對話重心也會放在近年的人猴衝突問題上。然而我個人覺得，有自覺地往返於「遙遠過去的時間」以及「當前的時間」，或許有助於察覺「一己」的侷限，使得我們在談論如何降低直接傷害動物之嚴重性的防治策略時，尚能保持「以人類的需求為優先並非理所當然」之謙卑態度與反省。

蔡阿婆：

說起獼猴與我，讓我先回到「有點遙遠的過去」......就人類壽命長短而言，可能有點遙遠……

1992年，我從台北到高雄中山大學念書，大學四年間，我只有一次在停車場看到台灣獼猴，另外有聽同學說過早餐被猴子搶了，不過整體來說，人猴衝突的感覺並不強烈，在山上如果碰到蛇、虎頭蜂還比較可怕。畢業後，我曾多次回母校重遊，看到開發的程度越來越高，以前軍事管制的地方都可以進去了，還有餐廳和民宿，雖然尋幽訪勝對人類來說很有趣，可是對動物肯定不是什麼好事。

林美吟：

目前中山大學的狀況可參考〈猴子開學記！短片站牌連連出招 中山大學獼猴宣導〉：

中山大學新生入學指導今年首度闢出獼猴專屬時段，邀請中山大學生科系博士生林美吟詳細解說台灣獼猴特性，並推出台灣「謎」猴首部宣導短片「食不露白篇」，希望破除獼猴擾民的刻板印象，讓師生民眾了解台灣獼猴習性，並呼籲避免使用塑膠袋，除此之外，中山大學也將體育館旁的校園公車站牌設計成可愛有趣的猴子造型，增加校內的猴趣味……



……中山大學校長楊弘敦指出，中山大學在西子灣建校35年，「嚴格來說是人類入侵猴子領地」，由於季節性食物短缺，獼猴總在秋冬之際，約每年10月至隔年3月間下山尋找食物，面山的宿舍以及文學院常有遇襲的苦主，每月約發生數起。



中山大學總務處說明，中山大學師生長期與獼猴周旋，早期應對方式由農業局提供漆彈槍及誘捕籠，後來加重裝備，由專人巡邏驅趕，並不定期修剪樹枝以防猴群攀附，2010年由文學院率先提出「校園守護犬」概念，管理學院也隨後跟進，於校園中收養犬隻，以動物地域警戒性驅趕其他流浪狗或猴群，成效富有教育意義並受師生肯定。

但這在學術派和官方的眼裡就會認為「人怎麼可以跟猴子這樣！」事實上，跟野生動物共存是未來趨勢，因為人類擴張速度太快了，我們只能讓人和動物共存，而不是叫人類和動物保持距離。難道要叫獼猴搬離壽山？還是讓中山大學搬走？這部分是我以前曾在環境資訊中心的一篇新聞報導〈打破刻板印象 「吱吱黨」要重建人猴共存新關係〉講過的內容。

蔡阿婆：

近年來常有人猴衝突的新聞，好像台灣獼猴變成人人喊打的對象，我看到一則2018年05月22日的新聞〈農委會神提案 台灣獼猴送離島〉，農委會想要把台灣獼猴運送到離島，台灣獼猴不只人人喊打，還有可能被驅逐出境。

愛美麗：

農委會想把台灣獼猴運送到離島，其實以前已經做過了而且失敗收場。摘錄公共電視「我們的島」節目第107集部分文字稿作為參考：

1998年5月，澎湖四角嶼第一次野放獼猴。台灣獼猴『風櫃一號』率先登陸澎湖的無人島——四角嶼，隨後20幾隻獼猴也陸續登島。當初澎湖縣政府之所以全力支持島嶼野放計畫，是希望藉此進一步帶動澎湖的觀光事業。就這樣漸行漸遠的『風櫃一號』，背負著保育與觀光的雙重期待，踏上陌生的島嶼，人們開始幻想著猴島新樂園的觀光盛況。



這樣的計畫還是遭到許多質疑，尤其是距離四角嶼最近的風櫃里，蛇頭山是澎湖境內距離四角嶼最近的地方，相隔只有350公尺，也因此理所當然地被視為是觀賞「猴島」四角嶼的最佳景點。然而，這也因此衝擊到當地居民的生計。



牠們萬萬沒想到就在跨出牢籠的那一刻，也陷入了另一個人類欲望的禁錮。三年後，台灣獼猴『小蘋果』涉嫌傷害罪被捕，『值星官』則因公受難，2001年5月，農委會決定將猴群撤離四角嶼，獼猴家族開始被迫撤退。

以生態學角度來看，每一物種都有牠的生態區位，也就是適合牠們居住的環境。猴子送到離島，不但環境可能不適合猴子居住，也影響其他野生動物，甚至又會和離島的居民起衝突，而原本本島被移除獼猴的環境，因為生態區位空置，必定會有其他獼猴族群前來補這個空缺，所以這個提議其實非常荒謬。

龔玉玲：

原來被稱為「最早的原住民」的台灣獼猴，也曾經被國家單位設法移出這個島嶼……

這也是人猴關係的多種樣貌之一，「猴害防治」或數量管理是一種人猴關係，國立自然科學博物館的展覽「重新發現台灣獼猴」也呈現了一種來自博物館或這套知識體系下的人猴關係視角；而柯導演的作品則提供現時社會中更為細節的人猴互動情況，像是過去「有人在私有的果園內，定時定點餵養台灣獼猴，成功營造了一處觀光野生猴園」，也曾經有人將獼猴商品化為寵物營利的狀況。

台灣獼猴議題涉及多面向，無法在有限的篇幅裡都討論到，以下把重心放在「獼猴與農」的關係上。

獼猴與農

龔玉玲：

在〈【一鏡到底】30年磨一劍 導演柯金源〉這篇專訪中，我們知道了導演〈獼猴列傳〉的柯金源是農家子弟，他對台灣獼猴與農民的弱勢處境都很關心。換句話說，在人猴爭端上，他並不侷限在「獼猴傷農」這種相對狹小的情況裡。這是很值得大家注意的一種態度。

這和愛美麗的背景與看待人猴爭端的態度，或許有類似的地方。請愛美麗進一步聊一下。

愛美麗：

身為動物愛好者，大概都會替獼猴抱不平，感慨獼猴變成人人喊打的動物。身為野生動物保育人士，則是對現有野保法的規範感到憂心，它是否能夠真的保障到野生動物的權益，不管是一般類或是保育類動物，而獼猴是否會因為降級而開始遭到人類的獵捕，進而族群數量產生變動，研究單位又能否有效估算，這都是一大問題。

對我而言，最矛盾的就是身為動物愛好者兼野生動物保育人士，卻站到農民最前線，聽見農民一波波的抱怨及反保育聲浪。而在農地現場進行觀察，的確很能體會農民的心情，畢竟許多農地已有超過三十年歷史，而獼猴危害卻是近期變得嚴重，要說是人類先侵犯猴子的領土，好像又說不太過去。

人猴衝突需要解決，但是如何解決才是關鍵。很多人聽到獼猴降級，紛紛叫好，但事實上「降級」這個動作理應是基於野生動物族群評估所做的決定，而不是基於農損的嚴重性。再說，降級也不一定能解決問題。很多人誤解到降級就意味著開放獵殺。事實上現在法律還沒真正規範一個可以開放民眾（原住民）獵殺野生動物的區域。況且就算真的開放獵殺了，獵人獵捕森林裡的獼猴真的會降低農地附近獼猴造成的危害嗎？日本一年移除兩萬隻獼猴，作物危害依然沒有減少，而婆羅洲與蘇門答臘的紅毛猩猩，雖然數量稀少，當地卻依然有許多農作物遭到危害，使得農民不堪其擾。這兩個案例都顯示作物危害並不是動物數量多跟少的問題，而是生活環境與人類重疊了。因此，解決人猴衝突的關鍵還是在於「危害防治」是否徹底執行。

龔玉玲：

愛美麗說到農猴衝突的解決關鍵是在「危害防治」是否徹底執行，而「獵殺」的效果未必「真的會降低農地附近獼猴造成的危害」。我看到你的「猴友善農業」粉絲團有一篇網誌引用了國外的研究來談「獵殺對於降低農損究竟有沒有效果」。文章的結論是：

雖然有些國家有在做控制性的獵殺，但是很少文獻能真的證明致死性的防治能真的有效移除農損，除非該地區的掠奪物種全部都被移除。就生態學的觀點來看，如果一個猴群全被移除了，那個地方就成為空置的生態區位，久了一定會有其他的物種來補進這個空間。所以獵殺就算有效，也就是短期的效果。而且獵殺並沒有想像中那麼容易，需要花很多時間成本，請獵人獵殺也要花不少金錢。所以從長遠的角度來看，反而是耗錢耗時間效率又不高的一種方式。

文章也提到「非致死性」的防治：「非致死性的防治比較多樣化，包括人力巡守農地、設置柵欄圍籬、使用視覺／聽覺／化學驅避器（像稻草人、鞭炮聲、刺鼻之氣味）等等方式。移地野放也是一個選項，不過那是找不到其他方法的下下策了。」

「非致死性」防治看起來是目前公部門的推行方向，但不知道農業從事者的接受度是如何？動保團體的接受度又是如何？畢竟從動保角度來說，「非致死性」的範圍很廣，像是「致殘」而不死也是其中一種……

蔡阿婆：

林務局2018年4月推出了《台灣獼猴防治手冊》，裡面看來很推崇電網，從目錄可以看出在第9頁「防治方法比一比」之後，從14頁到25頁都是關於電網。

但有〈防猴害還未成 防猴電網2年電死3人〉）這樣的新聞，是不是顯示了民眾對電網也有疑慮呢？

林美吟：

電網防治目前其實有許多農民願意開始嘗試。新聞中被電死的農民大部分是採用私設沒有加裝電牧器的，跟目前的政府推行的加裝電牧器的電網不相同。

愛美麗：

農民通常會用鞭炮、獸夾、養狗、電網（分致死性與非致死性）、毒餌、收音機等不同的方式來嚇阻獼猴進入農地。我會跟他們分享根據我去了很多不同農地的經驗，哪些比較有效，哪些無效，例如獸夾與毒餌，其實很多時候只是一種安慰劑，雖然放了，卻很難抓到猴子，危害依然嚴重，反而貓狗或是野兔會中標。

許多農民不支持電網，一來是覺得電網對人危險，二來覺得電網也沒效。但是其實是大家對電網有所誤解，我總是會跟他們解釋電網不是隨便架一架就好，現在有越來越多電網架設成功的案例，關鍵在於架設的方式以及有沒有定期維護，而現在政府推廣且有補助的電圍網是要加裝電牧器的，高電壓低電流，不持續放電，電到會痛但是不會致死，對人或動物都相對安全。如果有農民有任何疑問，我也有和「獼猴危害防治輔導平台」聯繫，請他們協助。

通常在我解釋過後，農民真的會開始考慮架設電網。所以其實許多防治方式，不是農民不願意去做，而是他們並不了解，需要有人跟他們溝通。畢竟農民希望的不是讓獼猴死亡，而是有效減少農損。

蔡阿婆：

台灣獼猴造成農業損失的部分，請問有哪個單位長期在做全國性的調查嗎？可以在哪裡看到這方面的資料？損失的情況是否逐年增加，主要原因是什麼？還是近年來有改善方法，所以逐漸減緩？

林美吟：

台灣獼猴造成農業損失的部分：目前據我所知東海大學林良恭教授的研究室有作相關調查，大部分是針對農損的區域範圍、種植的作物等等。而實際的損失金額，林教授坦言很難估計。（參考資料：林良恭. 2013. 台灣獼猴危害調查評估及處理示範作業模式之建置(1/2). 行政院農業委員會林務局保育研究系列101 -18 號。）

目前林務局所有新聞稿內對於這些問題的回應是：會加強查緝、會追蹤獼猴群族動態。但是在移除保育類之前，這些問題就無法獲得妥善的處理跟解決，移除保育類之後會有更多人力可以支援查緝與追蹤嗎？

愛美麗：

因為農損難評估，較沒有這方面的文獻，但我自己本身做獼猴危害的調查，提供一點我的研究結果供參考。我在屏東訪問了42個有受到獼猴危害的農民，其中有81%的人在現地耕作時間超過3年，21%的農民耕作時間在3年內，但是認為農地是3年內才受到危害的卻有50%的人，也就是許多農民的確認為獼猴危害是近年開始變嚴重的，他們認為危害嚴重代表數量增加，增加的原因，大都是覺得因為獼猴是保育類禁止獵殺，還有獼猴很會生。

然而關於為何危害變嚴重，主要原因尚待釐清。台灣獼猴變成保育類是1989年的事，變成保育類至今已有將近20年的時間，難道是我們花了快20年才讓獼猴保育有成嗎？還是因為對於此議題的關心是近年來才開始的？那如果獼猴真的花了20年才數量恢復，那麼降為一般類後，會不會在短時間內因人類干擾再次族群量受到嚴重影響呢？另外，農民及許多民眾提到獼猴很會生，其實野外的台灣獼猴大約2年生一胎，而壽山有被餵食的獼猴大約1年生一胎，跟大家想像的獼猴一年生好幾胎有很大的落差。

蔡阿婆：

我想到，石虎會去偷吃農民養的雞，所以有些雞農用捕獸夾、毒餌等來消滅石虎。

後來有動保人士結合社區農民，推出「楓樹窩石虎米」，他們把部分營利做為補償金，也協助雞農做好防護措施。

不曉得在這方面，有沒有關心台灣獼猴的團體，也在做類似的事情呢？

林美吟：

我們目前非常希望可以協助農民做一些友善的推廣，但是切確的執行上還有難度，只有部分小農跟友善農家的合作、推廣，還無法做到像石虎米這麼完整的配套。

愛美麗：

我們「猴友善農業」粉絲專頁是2017年11月創辦的，希望找友善防治的農民合作，至今跟一位芒果農跟一位火龍果農合作，前者的防治是人力驅趕，經過我們的推廣後，他開始覺得獼猴還蠻可愛的，甚至自稱為猴友善芒果園，後者則是經過我們說服後將致死性電網加裝電牧器，成為較安全的電網。我認為目前其實還很難談到成效，畢竟這種觀念的改變很難短期見效，對於農民只能溝通一個是一個，不過我們之後預計會舉辦活動，希望提高友善防治的曝光度，讓大家更了解這樣一個相對比較陌生的議題。

我們現在在做的，其實就是希望能像石虎米這樣，透過消費的支持來改善農民的態度以及做法。不過我覺得做獼猴友善有其挑戰性需要克服，首先，石虎不吃稻米，反而可以在稻田獵捕其他所謂害獸，所以農民更願意這樣做，再者，大家都知道石虎數量稀少，並且對石虎的觀感較正面，所以可能更願意做這樣的消費。至於台灣獼猴，許多民眾的觀念還是覺得「牠們數量已經很多啦！不是都降為一般類的嗎？牠們很皮很愛搶食物耶！」因此我們除了宣傳友善防治之外，還要努力扭轉大眾對獼猴的印象。這是比較困難卻也是我覺得很必要的部分。

延伸閱讀

台灣獼猴大家談（下）：「民眾最反感的野生動物」，移除保育就能一勞永逸嗎？

本文經關懷生命協會授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航