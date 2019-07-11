大學不分系｜既然大學生都學非所用，不如就「不分系」算了

文：羊正鈺｜圖表：林梵謹｜封面設計：高嘉宏

大一的建志（化名）主修外文、副修設計，但同時也是籃球隊的，從小就是田徑、跳遠和短跑健將的他，原本可以當個「體資生」，但又對語言感興趣，去年透過特殊選才【註1】進入交大「百川學程」。

開學後卻是痛苦的開始，因為他高中唸的是體育班，老師對課業要求沒那麼高，現在跟著外文系一起上課，常常要讀好幾百頁的原文書讓他有點吃不消，「以為進來就會很快樂，可以每天運動，再讀一點書就好了。」

課業壓力重就算了，偏偏建志又參加球隊，平日裡每週要訓練3天，比賽期間連週末也要練球，一週下來至少得額外付出十幾個鐘頭，不但壓縮到唸書時間，還有體力上的消耗，這也讓他在大一下曾打算退出球隊。為了跟上課業，反而導致沒時間投入自己熱愛的運動，在他心中，不免擔心興趣能不能當飯吃？

有趣的是，「百川學程」當初最吸引建志，正是可以擁有更多的選擇，如今，困擾他的卻也一般大學生不太一樣，不是沒得選，而是「選擇太多」。不過，像他這樣的學生，在台灣校園中並不多見，甚至可說是有點「邊（緣）」。

自從2017年《實驗教育三法》修正三讀，實驗教育開始延燒到大專，但各校的「玩法」也不盡相同，除了交大「百川學程」，像是清大的「實驗教育方案」、還有成大的「大一到大四不分系」學程【註2】，大多都是讓學生入學時「不用考試」（僅成大有考試名額）也「不用選系」，只要先選主修的方向，未來幾年都可以再轉換，大學四年就按自己的興趣和專長自由選課（文後以「不分系」統稱）。

目前各校的實驗學程，在概念上都有點接近史丹佛大學Open Loop計畫對未來大學的想像，認為在2100年已經不再區分「大一大二大三大四」，而是讓每個人以自己學習速度和生涯規劃把大學分為三個階段：校準（calibrate）6~18個月、提升（elevate）12~18個月、活化（activate）10~18個月。學校過去以大樓分割學術專業，未來將根據需求、重組專業和技術來打造彈性的學習基地：

「未來的學習，不是攸關你知道什麼，而是你如何運用所學。未來的學生不是說我大學念什麼系，主修和副修為何？而是思考我的所學，對世界有什麼貢獻？」

不分系的學生有什麼「特質」？

台灣這些全新的學程可說是自由到讓人心動，但也不禁好奇都招收了什麼樣的學生？以交大「百川學程」第一屆17位學生來說，共錄取實驗教育2位、自學生3位、美國學校2位，還有7位來自普通高中、2位國外回來的和1位高職生。

另一位百川學程的學生郭庭瑋分享道，面試的時候教授會一直追問，「這件事做完，下一件事做了什麼？下一件事做完，你又做了什麼？」也就是說，老師們很重視學生有沒有持續在某件事情上規劃和執行，以及每次獲得或失敗又是如何重建、或延續的。

負責面試成大不分系的教授蘇文鈺則表示，關鍵就是要一個接著一個問題問，「問到底，問到你倒，問到時間結束」，雖然他自認沒有問很難的題目，但也曾有兩個學生在過程中哭了出來，其中還有一位家長來投訴。

交大教育所的吳俊育教授不但參與百川學程的面試，也在這一年透過期初、中、末的問卷和訪談來分析這些學生的學習成效，研究結果顯示：

這些學生的「恆毅力」（Grit），也就是對於你想做的事情的熱情、持續度的程度，都比同年級的學生來的高很多，他們的恆毅力大約等於25歲以上成人的程度，有點像是已經進入職場的人的狀態。

研究也顯示，這些學生更擅長「數位學習」，透過線上、雲端等尋找學習資源，但花在網路上的時間多了，卻沒有因此被社群軟體分散注意力，因為他們目標性很強、知道自己要什麼，任何會影響學習的因素都會被排除。

「老實講，他們學業成績不特別好，不太在意成績高不高，也不見得在乎自己有沒有『過』，他們更在意的是『我有沒有學到東西』，常常上課之後覺得沒用、跟預期有落差，退選也就更毅然決然。」吳俊育進一步解釋。

清大實驗教育方案總導師陳素燕也描述道，「這些學生每天都很忙，忙著做自己認為很有意義的事情。而他們所做的一切，不是為了成績，而是為了自己相信的事。」

不分系的學生「比較爽」？

有趣的是，談起建志（化名）的兩難，吳俊育坦承，「在選才的時候就已經預見有些同學會遭遇這樣的困境，現在的問題是，交大資源和個人恆毅力能不能讓他們撐過去？」至少，在當年從備審資料裡，教授們看到的，是他們過去對於自己熱情的事物都曾付出超越同儕的努力與堅持。

吳俊育語重心長地說，這些學生跟一般科系的學生最大不同，就是他們無法依照專家規劃好的從A到B到C到D一路走下去，而傳統的路是最舒服又省力的，「雖然有些人還是唸得很痛苦，可是你至少不用選擇。如果變成『不分系』，你除了有原本的痛苦之外，還多了選擇的折磨，也就是說，自由的代價，痛苦也是雙倍的。」

不過，這些「痛苦」不只是這些學生才有，而是每個人必經的路（痛）。

由此可見，探索性向和興趣、培養不只一個專長、要依照興趣走還是就業（薪水）考量，我們每個人就算不在求學階段去抉擇，畢了業、進入職場之後依然要面對。

台大電機系教授葉丙成就曾指出，台灣教育的真正挑戰，「是孩子根本沒有時間去探索，不知道自己要什麼，只會跟著大家盲目地擠窄門⋯⋯只有找到自己的方向、熱情，才是讓他一輩子保持動力、比別人更有機會成功的關鍵。」

吳俊育也強調，這些百川的學生所遭遇的折磨和苦難，絕對比其他入學管道的學生多更多，除了修課，大一到大二每個學期都要做一個專題、還要經過嚴格檢視，「我要知道他們這學期學到什麼，都要學以致用，畢業專題要先提計畫書、整合資源，最後要執行出一個產品。或許他們入學的時候很開心，有『爽爽過』嗎？我是覺得沒有，但我相信他們可以撐到最後。」

不分系怎樣算是「成功」？

當然，一個全新的制度誕生後，教育部一定得有個檢視的標準，外界不論是家長、業界或是學界都在等著看「成果」，但怎樣算是成功？在某個系念四年、拿到畢業證書就算是成功？我念完卻跟本不喜歡這個系、學非所用又能算是成功嗎？

可以想見的是，幾年後「畢業率」、「修課比例」和「各種成績」這些一定會被拿出來比較，但吳俊育認為，如果還用過去的指標來衡量這些學生，就喪失了實驗教育的意義，「重點應該是學生覺得，我是不是真的學到我想學的？我是不是慢慢變成我想要成為的樣子？」

「我認為最重要的是，即便面對種種痛苦，他們對自己的學習滿不滿意，是不是依然覺得值得，能不能保持著恆毅力，在學習的時候專注、往自己的目標前進。」

蘇文鈺老師在受訪最後提到，「我一直覺得，他們只要找到自己人生想做什麼的方向，不分系就算成功了。」

曾是自學生、現在是清大實驗教育方案大二的林芳如說道，如果進入一般的系所，就是拿到一個課綱，把該念的念完、記完、考完就好了，「但學習的本質好像不該是我記住了哪些知識，而是觸發了我哪些思考，引起我的動機。」

林芳如也說，她可以理解學校會擔心，很怕萬一失敗怎麼辦，會不會耽誤學生，但她也質疑，這些學生離開不分系就算失敗嗎？大學不是本來就是一個犯錯和探索的過程嗎？

「我也常跟老師說，為什麼會覺得責任一定在學校？學生也該自己擔起責任，我們也是大人，這是我們自己的選擇。」

【註1】教育部從104學年試辦大學「特殊選才」，第一年僅招53名，第二年151名，去年已成為多元入學的正式管道之一，名額555名。今年（108學年度）更提高到1014名。「特殊選才」和「申請入學」最大的不同，在於後者適合一般學生，前者則適合具有獨特專長、有業界或領導經驗，對職涯有明確想像的學生。

【註2】2017年底《實驗教育三法》修正三讀通過，讓過去國高中階段強調適性教育的實驗型教育延伸至大專，雖然教育部管制規模，但已有不少大學開始設計各種自由、創新的計畫：

成大「不分系」學程 清大「實驗教育方案」 交大「百川學程」 入學方式 考試分發，2名

個人申請，12名

特殊選才，4名

青年儲蓄帳戶，2名

轉系學生，10名 全校新生的1%，上限20名

特殊選才與開放各學院1%學生申請 特殊選才，33名

轉系生（該年招生名額20%） 導師制度 大一：配對預選學系導師1名

大二：配對行政/生活導師以及學習導師2～3名組成委員會 大一：「學習輔導小組」包含1位主責教師和學習領域相關校內外教師或業師2～4名 大一：選1個核心學程主修，根據該學程分配專業導師以及生活導師1-2名 能否退場 大二可依分數選系分發（醫學系除外） 大二分流到某科系，或申請實驗教育方案 大二大三可分流至核心課程領域學系 專題／專案 3個學期各完成1個「問題導向專案」，各6學分，共18學分 要完成「畢業專題」，學分數由學習審議小組審定 大一大二每學期做小專題，各1-4學分。大三下到大四下每學期都有畢業專題，共6-9學分 畢業門檻 128學分。除了專題18學分、通識28學分，剩下82學分要達到2個門檻：一個院內修至少50學分，包含一個輔系 128學分。除了校定必修28學分，其餘100學分自行規劃，「修課菜單」給校內學習審議小組審核 128學分。除了全校共同課程28學分、專題10學分，另有百川學程必修50（含核心28-32）學分 畢業證書 以「完成設定學系的輔系門檻」授予該學院學系的學士學位，並加註專長 學分半數以上屬理工生醫或人社法商教育藝術領域，分別授予清華學院理學、文學學士，加註主修專長 依修習的核心課程領域授予文、理、工、管理等學士學位，加註專業核心課程名稱

核稿編輯：楊之瑜