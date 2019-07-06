《發現人生好風景》：往後不要再來自由座了，多花十元買張有座位的票吧

文：張光斗

高鐵上的一堂課

我一向信服「敬人者，人恆敬之」這句話。

相對的，或許是累劫累世攢下來的習性，我最受不了的，也是遭到他人沒來由的謾罵與惡言相向。

前不久，在一友人常聚會的居酒屋中，平日便喳喳呼呼的女侍，忽然以極度不耐煩的口氣，訓斥我不要跟她說話；本來，我摸摸鼻子，就想乖乖回座，但是她持續的惡劣態度，終是惱怒了我；我跟她說，我是客人，她怎可對我如此無禮？言罷，我吆喝了同行的友人，立即買單走人。

次日，那女侍傳了簡訊來道歉。我回覆她，她的態度，讓我有充分生氣的理由；不過，作為一個佛教徒，我沒有修好「忍辱」，所以，我也要向她致歉。

此事，算是圓滿落幕。

沒想到，不到半個月，同樣的試煉，再次發生，而且考場還是在高鐵上。

清明連假的倒數第二天，結束了高雄的一場演講，去到高鐵站，剛好有一班直達台北的列車；避開了長列的購票人潮，我火速在自動售票機上，購得了一張自由座的車票，順利地進了第一節車廂；這才發現，車廂內已擠滿了站立的旅客。

穿越過同樣是急著返北的旅客人牆，我在一稍有空檔的區域，放下手中三袋的禮品，這才如釋重負。等到車子快要開動了，我才發現，我恰好站在同一個家族的三列座位的中間。前面的兩席，是一對父母，抱著最小的兒子；我的旁側，是兩個小兄弟，頂多七、八歲，各坐在位子上，不停地打鬧；他倆的後方，狀似爺爺奶奶，都在閉目養神。

看來都不到購票年紀的兩兄弟，互推互扭，感情甚篤，只有一次太大聲，前座假寐的父親，回頭怒視了一眼，但不太管用；同樣閉眼休息的母親，從頭到尾，都不曾制止過那對過動的小兄弟。

車過台南，父母懷中的小弟要上廁所，後面最大的小哥哥，牽著他離座；留在位子上的小二哥，立刻打橫身體，霸著兩張椅子，深怕有人過來坐。

一度，車內廣播勸導，希望沒有購票的孩童，不要霸占位子，但似乎對那四位大人都不曾造成任何反應。

車過台中，上來的乘客更多了，我的腰與兩腳也開始痠麻；後來一想，兩兄弟玩耍之餘，座位靠手部分，還挺寬鬆，便自然地坐在靠手處，頓時解除了腰部與雙腿的不適。大概五分鐘不到，忽然感覺有人在戳我的側身排骨處，一回頭，是後面的奶奶，以厭惡的眼神怒視我，我當然立刻識相地站了起來；然後，她以威嚴的口吻，低聲怒斥兩個小孫子：「還不給我坐直了？」兩個一路沒停的小鬼，沒有吭上一聲，立刻乖乖的坐正；更妙的是，不到兩分鐘，他兩兄弟如被催眠般，立刻都睡著了。

這一切發生得很快，我像是站在另一個高度，看著自己心情的跌宕起伏。

首先，看到兩個明顯沒有購票的小孩占據了兩個位子，我在想，如果我是他倆的父母或爺爺奶奶，起碼會騰出位子給他人，一人懷裡抱一個，不就發揮了該有的公德心了？再不濟，兩個小孩坐在一個位子上，也能挪出一個位子不是？但是，那四個大人全都緊閉著兩眼，也等同閉上了同理心與慈悲心。

後來，後座的奶奶，居然以極不友善的動作，命令我起身，不准影響她孫子的舒適空間；我的萬念頓時在那瞬間齊發：「妳憑什麼戳我？」、「這兩個孩子買票了嗎？」、「我坐在靠手上犯到了妳孫子了嗎？」……依據過去慣有的習性，這都是我會脫口而出的話，但是，我為何得以緊緊閉著嘴？不停地督促自己要忍，要憋住這口氣呢？第一，車廂裡的旅客太擁擠，空氣汙濁，別說是站立著，就算是在座位上的人，都不可能談得上舒適，如果我一聲怒吼，肯定要讓所有旅客的「不適度」陡然高漲，這絕對是我要避免的。

第二，那老奶奶肯定功力不凡，否則兩個正值搞鬧年紀的孫子，豈會如此甘於她的管教？如果老奶奶言出不遜，說出惡毒的話，我能回口嗎？我能反擊嗎？我是否反得了個自取其辱的下場？

第三，如果前座的兩個大人也加入戰局，我撐得住嗎？更何況我絕非吵架的料，肯定要讓口吃的毛病攤在眾人眼前，就算有千百個正當的理由，都很難取得勝利的局面。

第四，生氣是心臟不適的最大殺手，如果再不修身養性，修正自己的心性言行，萬一當場血管壁發生土石流，心肌罷工，不剛好提供給媒體作文章，就連標題都可以立即定下：「擠爆的高鐵車廂，因座位吵架，一無聊男子當場血管爆裂暴斃！」

不生氣！不能生氣！絕對不能生氣！

我開始轉移注意力，開始環視車廂內一張張疲憊的面容。

一串音符於此時悠然而起，齊豫唱的「心經」，泌泌而出。

高鐵的速度不曾慢下來，如心念轉換的速度，飛奔向我的歸途。

很快的，板橋站到了。

那一家七口，伸懶腰的伸懶腰，打呵欠的打呵欠，除掉口罩的除口罩，直到車子完全停穩了，才緩緩站起。老奶奶坐到最後一刻，我忍不住想看她最後一眼，她的眼神不曾與我交會，只是不疾不徐地，穩當沉著，壓軸般地走在最後面。於是，我享受到最後的九分鐘，緩緩地，如實的坐上了方才小兄弟坐過的，尚有餘溫的椅子上。

上完了高鐵上的這堂課後，我叮嚀自己，往後不要為了節約，再來自由座補修學分了。多花十元，在超商買張有座位的車票，該是我這把年紀該做的事情吧？

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書籍介紹

本文摘錄自《發現人生好風景：擁抱今天的理由，留心就會看見》，時報出版

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作者：張光斗

相遇時彼此燦爛，離別時各自祝福

緣分至此，我們美好如初

在歲月流轉之中，我們重複著人生的相遇和離別。當彼此的緣分交會，在最剛好的時光互相陪伴，是這樣的溫暖讓我們相信，漫漫長路之後終會遇見動人的風景。

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用溫柔的守候消融悲傷，給你一個最寬厚的擁抱

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航