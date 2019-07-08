提升孩子的「抗挫力」，家長可由這六點著手

文：張旭鎧（阿鎧老師）

小董一邊看著課本，一邊落淚，媽媽一問他怎麼了。只見小董趴在桌上哭了起來，還一邊大叫「太難了啦。我看不懂啦。」媽媽或許覺得小董壓力太大，但是換個角度看，可能也代表著小董的「抗挫力」太低。

挫折忍受度，又被稱為抗挫力，指的是面對挑戰時，是否能以正面、積極的態度來面對，即使無法跨越，也能以適當、樂觀的方式來面對。

當孩子覺得閱讀受挫時，家長若不積極鼓勵，反而允許他放棄，這樣不僅無法提升孩子的挫折忍受度，更抹煞了孩子將來的競爭力。

家長要如何提升孩子的抗挫力，可由以下幾點著手：

1. 適當的挑戰

家長平時就應該給孩子適時的挑戰，例如多跳一下跳繩、多寫一行生字，在孩子能力範圍內鼓勵孩子多做一些，當孩子達到目標，不僅可以享受這份成就感，更有助於孩子自信心的提升。

2. 放手讓孩子做

現代社會由於少子化因素，家長對於孩子總是寵愛有加，因此事事幫孩子做好，這使得孩子獨自面對挑戰時採取逃避策略。多鼓勵孩子去做，父母只要一旁觀察並在適當時候給予鼓勵或協助及可，這讓孩子不僅從錯誤中獲得成長，也讓孩子相信自己是做得到的。

3. 情緒可以發洩，時機很重要

即使是大人，遇到不如意時也會利用哭泣的方式來發洩，但對孩子來說，他們無法選擇適當的時機表達情緒，因此常見孩子在公共場所大哭大鬧。建議家長每天睡前與孩子談話，讓孩子表達今天的各種情緒，協助孩子做正確的情緒管理。

4. 預習工夫不可少

當家長知道待會兒的行程會造成孩子挫折或不悅，則應該幫助孩子做好心理準備以及正確的情緒表達方式，例如當在公車上沒有坐位時，不應該以哭鬧方式表達，而是可以跟媽媽說「媽媽，沒有位子坐，我的腳好酸喔。」

5. 先獎勵、再鼓勵

訓練孩子挫折忍受度絕非一天兩天的事，因此孩子在過程中表現不佳，家長也應針對孩子進步、表現好的部分給予獎勵，即使是拍拍肩膀、說聲「好棒。」都有助於孩子減輕挫折所帶來的壓力，之後再以鼓勵的方式説明孩子再次嘗試，這將有助於孩子正向面對挫折。

6. 家長以身作則

當家長遇到困難時如果採取逃避的態度，孩子將有樣學樣，因此家長必須先做給孩子看，如果家長不小心「犯規」了，也應誠實向孩子解說，這樣不僅幫助孩子學習如何面對挫折，也有助於孩子對於父母的尊敬與服從。

由於對優生學的重視，現在的孩子比以前來的聰明與活潑，因此必須採取適合他們的管教方式，才能讓父母管得輕鬆、孩子學得快樂，進而提升孩子的競爭力。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰