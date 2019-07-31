【不務正業？】空屋筆記楊宗翰：我不需要賺那麼多錢，那不會讓我更快樂

佔領過廢棄空屋、翻過垃圾桶食物吃、到處搭便車、沙發衝浪的旅行，楊宗翰現在常被身旁的朋友戲稱為「教主」，因為他可能是目前在台灣倡議「freegan」精神第一人，把自己經驗寫成《空屋筆記》一書，目前和幾個夥伴運作「沙發客來上課」平台，引介國外旅人到台灣各地的學校和學生「國際交流」，快30歲的他退伍至今，從來沒有過正職工作。

楊宗翰大學讀的是升學很強的私立高中，班上同學當年考大學學測平均是70級分（滿分75級），他畢業於成大環工系，不過不同於他過去在學校的同儕們，他既沒有正職工作、也不打算「認真賺錢」，這些始於他在大四那一年，經歷了場奇妙的旅程，讓他決定走向另外一條不同的路。

楊宗翰在大四時到克羅埃西亞的農業學校交換學生，在開學前提早抵達想先旅行一段時間的他，因緣際會認識了一位朋友，住在一座因土地產權混亂而廢棄的屠宰場，好奇心驅使著他跟著一起住進了這個空間，和其他「非法佔屋」者們共同生活：他們會在半夜去撿超市或麵包店要丟棄的大量食物來吃、穿二手衣服、到處回收還可以用卻被丟棄的物品以滿足生活需求、並將多餘物資整理舉辦免費市集等，他把這些經歷和心得寫成「空屋筆記」投稿到台灣媒體，引起不少迴響。

楊宗翰的價值觀在這些過程中有了戲劇性的轉變：「這個世界上的資源並沒有不夠，只是很多資源沒有到達那些需要的人手上，而是被浪費了」，他看見農夫不吃自己種的食物，房子越蓋越多但有房住的人卻越來越少，食物越種越多但丟進垃圾桶的卻多過吃進去的，人類不斷追求更多更好的物質享受同時，卻產出大量的垃圾對環境造成的污染和破壞......「Freegan」的精神就此在他的心裡生根發芽。

Freegan是由free（免費、自由）和vegan（純植物有機素食）二字合成。Vegan是指不消費任何來自動物、消耗動物，以及曾做過動物實驗，直接或間接讓動物痛苦的產品，Freegan是在vegan基礎上再發揚，也可以說是「不消費主義」，奉行此主義的人會盡可能不購物（包括食物）、不開車、不買房、甚至不上班，儘可能不消耗資源，靠著極為有限的資源生活。

從克羅埃西亞回到台灣當完兵後，楊宗翰決定不去工作，他把當兵期間存的錢拿給家裡，開始以「搭便車」的方式環島旅行，並持續過著不賺錢也不花錢，用有限資源的簡約生活，他找到一些志同道合的朋友夥伴，推動「禮物經濟」概念（指人們不抱期待回報的心情將東西直接送給他人的經濟模式，類似共享經濟）。

Photo credit:空屋筆記

有了前期在線上的累積，加上線下社群的串連，全台灣各地在那幾年也開始有許多「免費市集」、「免費商店」冒出，不需要用錢買、以物易物，每個人都可以帶來自己用不上、不需要的物品，也可以直接拿走需要的，參加者多以20-30歲青年為主，有的人帶著這樣的理念，回到自己的社區或社群網絡，延伸出免費圖書館、免費冰箱等小型計畫。

楊宗翰創立「空屋筆記」粉絲專頁和部落格，理念是想「一個可以讓任何人，而非單單有錢有勢的人，過得更好更和諧，對環境更溫柔的選擇，而非更多、更大、卻更痛苦的選擇」，分享各種與Freegan精神有關的資訊和故事，並將自己的經歷和心得寫成書，最初僅印刷少量並以「分享」方式將書籍流傳，請讀者們看完後直接將書送給下一個還沒有看過的人。

「賺更多也不會讓我更快樂」

去年楊宗翰的爸爸生病，他回到台中老家幫忙照顧家人，一邊運作著沒有營利模式的「沙發客來上課」計畫，因為這是他認為在搭便車之外，「認識不同世界」的方法，目前為止已經讓超過50個國家的旅人來台灣「沙發衝浪（寄宿在他人家裡的沙發）」，也到在地的學校和學生講故事、互動交流，加上寫專欄、演講的收入、家裡公司一個月給他1萬元的薪水，他歪著頭算，1個月收入大概是2-3萬，「其實我可以接更多、賺更多，但我不想」。

楊宗翰笑著說，他大部分的同學畢業後第一份工作的年薪就超過100萬，很多人都在當醫生或工程師，現階段煩惱的是結婚、買房買車這些事。像他這樣大概算「魯蛇怪咖」，不過他並不覺得賺更多錢會讓自己的生活更好、更快樂：「壓力都是比較來的，不比較就沒有壓力，也沒什麼好擔心的，重點是覺得夠了。」

他也不諱言，如果家裡經濟狀況有問題需要他幫忙，他可能會去當工程師賺多一點錢，但現在狀況還好，有空間去選擇不同的生活方式，他也強調，「需要錢那去就賺，但家裡狀況不錯其實不需要努力賺錢拿回家的人，也要逼他一定要努力賺錢嗎？也許他就是適合當個藝術家，又為什麼不行？」

「我沒有要每個人都像我一樣搭便車和不花錢，這是不可能的。」楊宗翰認為，這社會要求每個人都要努力工作賺錢也同樣不合理，在他的觀察裡，台灣社會喜歡所謂「成功者黃金公式」，好像人活著要好好念書、考好學校、找好工作、時候到了就得結婚成家，所以如果到幾歲還沒有伴侶、一事無成就「很廢」，想改變社會的人還必須先讓自己成為眾人認可的「強者」，他覺得這樣壓抑了台灣青年其他發展的可能性，「感覺不太健康啦」。

這樣做需要的不是「勇氣」

不過楊宗翰坦言，雖然他自己在很早就決定過這樣的生活，「我覺得鼓勵年輕人們鼓起勇氣往前跳並不是一個最適當的做法.....」從克羅埃西亞回台灣至今已6年，依然奉行這樣的理念生活著的他說：

「人們需要勇氣，是因為他們需要勇氣面對未知的恐懼，人們不知道出國旅行、失去穩定收入、選擇一個當今社會還不存在的職業會發生什麼事......就好像站在懸崖準備往對岸跳，不知道懸崖到底有多深。



當你沒經歷過時，就會擔心會危險、活不下去等等，不過一但看到身邊有人這樣做而且還過得不錯，像我看過獨自從歐洲旅行到亞洲的旅人，看過身無分文跟護照一路偷渡到歐洲的難民，看過身上幾乎沒錢卻還是過得很充實很快樂的人，我看過許多『靠，這樣子也能活?』的人生，而且不單單聽故事，還有許多深入對談甚至一起參與對方的生活一段時間。



久而久之，我可以漸漸看清楚懸崖下到底是甚麼。因為接觸過那些人們，我可以清楚知道如果我做了類似的選擇，等待著我的會是怎樣的人生，而我也知道，最極端最慘也不過就是像他們那樣，我可以接受。對未知的恐懼已經不存在了，那勇氣也就不是那麼必要了吧。」

楊宗翰坦言，他剛退伍時曾想在台灣持續過「完全不花錢」的生活，不過他很快就發現行不通，因為當他堅持不花錢、不吃動物時，他很難有正常的社交生活，朋友們雖然理解他的理念，但會覺得「你的想法很好，但我做不到」而害怕與他往來，總是只能約在公園，要買杯飲料都會備感壓力。

這也讓楊宗翰決定調整自己的狀態，試著找到平衡，他該花錢時還是花錢，也靠著寫專欄、幫忙家裡小公司的生意，賺取他原本排斥的金錢。聚餐時他會配合親友們吃肉，即便他不認同現代畜牧業對待動物的方式因此決定開始吃素。如果搭不到便車，他就以分擔油錢的方式徵求共乘，「如果我很堅持，可能會搞到完全沒朋友，反而更難跟身旁的人解釋、傳達我為什麼想這樣做，我可以做得到，但我選擇不做到那個程度。」

楊宗翰的身上沒有將邁入30歲的焦慮或仿徨，他也不過度擔心未來或他人的眼光。在他的理想中，人們都去做自己想做、也可以做的事，然後開心過每一天，並互相幫助。楊宗翰強調，他不是在教大家要如何不花錢生活，而是想告訴大家，想不花錢過生活，先去幫助別人，先不要看有什麼能獲得的，而是先想看看自己有什麼可以分享給他人的，也許是知識、技能、勞力或時間，無條件的分享給其他人，不帶條件去付出，他也相信這樣也更容易收到其他人不帶條件的付出，也許有一天就能創造人們互相幫助、資源能更自由且無價流動的社會。

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核稿編輯：楊之瑜