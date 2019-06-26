高雄小三通惹議：都有「大三通」了，為何還要「小三通」？

高雄昨（25）日舉行「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，觀光局局長潘恆旭、立委黃昭順、還有多位高雄市議員都到場。不過後遭陸委會出面糾正，依法高雄不能小三通，重批「首航活動是大騙局」。潘恆旭今日也出面回應，但不認為出席剪綵有問題，只對造成市府被中央抨擊感到抱歉。

《中央社》報導，「上和海運股份有限公司」昨日在高雄舉辦「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，高雄市觀光局長潘恆旭出席致詞時表示，希望小三通讓「高雄發大財、溫州發大財」。國民黨籍立委黃昭順也在臉書發文表示，風雨生信心，高雄要「貨出去拚經濟」。

不過活動甫曝光，馬上遭到時代力量立委洪慈庸、高雄市議員黃捷質疑，小三通的法源適用金門馬祖和澎湖，台灣本島根本不適用，高雄自己搞小三通，還扯上有走私前科的貨船「永順二號」。

陸委會昨日晚間也緊急發布聲明，表示「小三通」首航一事，是「政治操作的欺騙作為，意圖為地方營造發大財的假象，漠視國家主權，挑戰中央政府在兩岸事務的權責。」

陸委會指出，主辦首航活動的「上和海運股份有限公司」，其船舶運送業許可證，已於今年1月23日經交通部航港局註銷，且該公司已於108年6月12日解散。而首航活動邀請函顯示的2艘輪船—「永順二號」及「延鴻」目前皆在高雄港內，一艘預定7月到金門，另一艘預定12月到烏坵，並非首航活動稱要往溫州洞頭，也未向航港局提出「小三通」及直航申請。

陸委會表示，高雄旗津及中國浙江省溫州洞頭都不是「小三通」港口，依法並無「小三通」可能，即使經金門、馬祖再航行至中國，也無停靠溫州洞頭之可能，若我方及陸方船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，涉及違反兩岸航運、貨物進出口，以及人員往來相關規範，痛批活動目的是在營造「貨出去，人進來，發大財」假象。

小三通是什麼？哪些城市可以互通？

「小三通」指的是海峽兩岸實施的小型三通（通郵、通商、通航）模式，針對台灣離島與中國福建省的通航，以及因「通航」所必然衍生的人、貨往來及相關商業行為，2001年元月開始開放，法源依據是依照《離島建設條例》第18條與《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》。

目前開放小三通通商的航線，只有「金門-廈門」、「金門-泉州」、「馬祖-福州」、「馬祖-黃岐」這4條固定航線，澎湖與中國的通商航線，則多以逐船逐航次的專案方式，向兩岸的航政機關（航港局）申請。

相關人士指出，其實台灣早就開放大三通了，不解高雄市政為何要以專門適用離島的「小三通」形式，開啟直航？

《自由時報》報導，航港局副局長劉志鴻也表示，台灣本島港口往返中國港口的海運航線是「大三通」，離島往返中國才是「小三通」；台灣共開放本島及離島總計13個港口（高雄港也包含在內），可與中國開放的72個港口互相對開航線，業者要經營特定海運航線，都要向航港局申請到「大三通」直航許可證，再向航港局及中國雙方申請行駛航線，取得同意後才可能開航。不過劉志鴻也表示，溫州洞頭並不在中國開放的港口當中，業者就算要申請大三通航線也沒辦法。

韓國瑜昨拋「塞子說」，蔡英文：高雄市府發條要「上緊」

被批無法源依據就要自行搞小三通，高雄市政府昨日也緊急發表聲明，表示該首航典禮為私人公司的個別行為，與高雄市政府完全無關，市府觀光局長潘恆旭是應民間友人邀請，以個人名義禮貌性參加，並非代表市府，強調高雄市政府與本案無關，請陸委會「不要因為政治原因，一再抹黑抹紅高雄市政府。」

《公視新聞》報導，潘恆旭今日上午出面澄清，表示航線與市府無關，只是以私人名義參加。報導指出，潘恆旭不認為出席剪綵有問題，只對造成市府被中央抨擊感到抱歉。不過民進黨議員林智鴻則認為有疑點，到法院按鈴提告潘恆旭違反《兩岸人民關係條例》。

總統蔡英文今天上午出席反毒頒獎典禮，會後被媒體問到高雄小三通爭議時表示，兩岸議題是中央職權，有相關法規在管理兩岸交流，這起事件充分顯示相關人士對於兩岸交流跟兩岸決策系統確實有不了解的地方。

蔡英文也說，「近來高雄出現很多比較難以理解的事情，恐怕是因為市長（韓國瑜）在忙其他的事情，沒有放心力在領導市府，市府確實要把發條上緊一點。」

針對高雄市長韓國瑜昨天在國民黨總統初選國政願景發表會指出，台灣應當「塞子」，因為浴缸再大、水再多，沒有「塞子」是不能泡澡的；蔡英文則回應，「塞子跟泡澡這件事，很難理解，不過我們高雄市政府，倒是要把栓子拴緊一點。」

而外界擔心兩岸私航恐衍生肉品走私的問題，由於涉及敏感的非洲豬瘟議題，行政院長蘇貞昌昨日晚間也在臉書重批，台灣豬即將申請成為口蹄疫的拔針非疫區，千萬不能拿防疫開玩笑，他表示很多網友要他看一張「旗津-溫州小三通」的活動照片，希望政府留意有沒有防疫漏洞，蘇貞昌表示他都收到了，也說若有人要違法通航，「政府一定嚴辦」。

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