《一年就被挖角的工作技術》：避免「海螺小姐症候群」，週末要營造閒置狀態

文：福山敦士

週末要營造閒置狀態

每天會發生各種事情，在這之中，持續拿出成果的人，擅長自我管理。

我建議年輕人要在「休息」與「工作」之間，營造閒置狀態。以運動來比喻，就是暖身運動的時間。

假如跳過這個步驟，就算想從休息邁向工作，開關也無法順利切換。

我剛在思數網路工作時，雖然是自己心甘情願，我常常在週末工作。這麼做，能讓工作有所進展，不過轉眼間又到了星期一，然後很快到了星期五。長期下來，我身心緊繃，完全沒有時間能好好放鬆。導致沒辦法提高工作成果。

於是我另闢蹊徑，不管在什麼狀況下，星期一都要好好表現。為了在星期天營造閒置狀態，我會在星期天結束前，把下週該做的事全部寫出來，然後星期一早上先查看，再一口氣採取行動。

只要在星期天安排閒置時間，接著在平日盡力工作，其成果會截然不同。

我不建議連假日都要工作，但可以把假日用在有意義的地方——當作「開始工作之前的準備日」。

反過來說，若想悠閒度過假日時，應在星期五晚上和星期六早上營造閒置狀態，這樣就不會覺得假日過得很焦躁。

防止「海螺小姐症候群」：只要在星期天營造出從休息到工作的閒置狀態，就不會害怕工作了（按：因日本節目《海螺小姐》長年於週日傍晚播放，於是日本人把假期結束、隔日要面對上班、上學所產生的鬱悶心情，形容為「海螺小姐症候群」）。

練習不猶豫

當我在外磋商公事時，多半會提早15分鐘抵達目的地，此時我通常會去咖啡廳消磨這段空檔。假如在咖啡廳要花300、400日圓，便認定「這段時間的CP值絕對划算！」然後專心思考工作的事。

但假如是10分鐘，甚至14分鐘前抵達目的地，我會直接去找客戶，而不是找咖啡廳。因為我打定主意，「假如有15分鐘的空檔，就去咖啡廳」。雖然我原本設置的是「30分鐘」，但我發現15分鐘也可以做很多事，所以現在改為奉行這項規則。

另外，我認為去咖啡廳，若對菜單猶豫不決，很妨礙思考，所以我總是點小杯咖啡。

人類一天能負荷的思考量，會固定在某個程度，所以要盡量減少不是那麼重要的決斷次數。

比方說，我在買東西和外食時，特別規定自己「花費低於1000日圓時，就不要猶豫」。還有，餐點有豬肉、牛肉和雞肉，就事先決定要選豬肉。只要在選擇多的時候設下一個選擇標準，就不會浪費時間。除此之外，我會在猶豫該挑哪個顏色時，選擇「藍色」。

時間要用來決斷大事，不做無謂的猶豫。

我也覺得挑選衣服很麻煩，所以在我獨立創業後，就只穿西裝。所以我曾穿西裝到沖繩旅行和上山露營。雖然周圍的人說我很奇怪，但我也因此減少多餘的煩惱，專心思考重要的事情。

因為我不做無謂的猶豫，所以我在二十多歲時獨立創業，賺到的錢遠遠超過上班族一輩子的年收入，人生的選擇變得更多了。

另外，這也會大幅提升我的決策層次。以前我在當員工時要花一小時決策的事，現在只要用一分鐘就能解決。假如你經常會做無謂的猶豫，只要事先決定選項，就能保存專注力。

不知道中午吃什麼？選「豬肉料理」：我從念高中起就選擇吃「豬肉」，因為這是肉類當中最能攝取大量維他命B1的食品。這種營養成分又稱為「消除疲勞維他命」。

戒掉低品質勤奮

我在二十多歲時遇到一段插曲，對自己的職涯帶來很大的影響。

我剛畢業進公司時，身邊有兩位上司，一位是「比任何人都努力，卻沒出人頭地」的上司A，另一位是「看準關鍵全力以赴而出人頭地」的上司B。

上司A一定每天早上7點進公司，他比任何人來得早，甚至回家時都三更半夜了。可是，即使他這麼努力，卻沒得到相對的報酬。

這一型的上司無論再怎麼疲倦，也不改這樣的作風：對自己和別人都很嚴格。由於把超高標準當成天經地義，所以會懊惱：「為什麼連這種事都不知道？為什麼連這種事都沒調查過？為什麼會這麼花時間？」

反觀上司B，雖然他會遲到，疏忽的地方也非常多，但他擅於看準應當堅守的關鍵，以必要且最少的力氣得到成果。

我剛開始跟著上司B，他總會發表某個宣言後執行。他曾下豪語：「要在這段時間內，將公司變成這樣的規模。」他當時是子公司的社長，但把宣言說到這種地步，還講得非常大聲，那模樣讓我印象深刻。

儘管上司B身為子公司的社長，有很多發言的機會，但他在整個集團的會議、期末回顧和其他每件事上，都會做某些宣言。哪怕我認為實際銷售額很難達到上司B說的數字，但每每看到他不斷抱有遠大的願景，也會覺得感動。

假如有人找上司B商量，他就會奉陪到底。比起做完自己的工作，上司B更先觀察員工的職務、團隊及公司該做的事情是否順利進行，非常值得信賴。

反觀上司A，則屬於「只見樹木，不見森林」（按： 只考慮個別與局部，而沒有顧及整體全面）類型，雖然從他說的話中，能感受到他有宏觀的眼光，但其實際行動卻不是這麼回事，上司A凡事親力親為。儘管處理工作的速度相當快，比任何人都勤於蒐集資訊，卻沒有拿出什麼成果。

獲得口碑的上司B出人頭地，於是我就仿效他的習慣。雖然個別的工作不一定要盡善盡美，但想獲得應有的成果，別搞錯方向比較重要。

從他身上可以學到，細節出錯可以之後再彌補，關鍵在於仔細觀察「前往的方向」和「速度」是否相輔相成。

結果，我就以媲美上司B的速度拿出成果了。

培養「拿得出成果的人」：我在思數網路工作的期間，學習上司B，觀察員工職務並培養他們拿得出成果，使得人才輩出。

書籍介紹

本文摘錄自《一年就被挖角的工作技術：想在職場上立刻引人注目，你肯模仿某些人嗎？絕對不做哪些事？連你用哪些文具都是關鍵。》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：福山敦士

譯者：李友君

什麼樣的人最適合讀這本書：

剛進公司，想要一年就被拔擢或被其他公司挖角。

每天都認真加班，拚命努力，但升遷機會屢次落空。

目前的工作和我想要的方向不合，還在尋找未來的目標。

「工作很多，做不完」，老是被使喚，偏偏動作就是快不起來……

作者福山敦士，在日本被譽為短期內就能拿出成果的專家。

他一畢業就進入一家網路公司，當年度就榮獲公司新人獎；

25歲成為公司董事，達成3年內貢獻10億日圓銷售額的成就；

27歲獨立開業，公司銷售額一年內就達到1億日圓……怎麼辦到？

因為他建立了一套馬上就能拿出成果的工作方法：

你得模仿那些人、但絕對不要做哪些事

你還在尋找目標？還沒確定方向？那就這樣做：

現在就開始寫「一年後的個人簡介」

一年後，你打算怎麼自我介紹？一年後，你希望名片上放什麼頭銜？

然後想，如果要達成這樣的目標，現在必須做什麼？

萬一找不到目標，你就問自己：在公司裡你最想變成誰，就天天模仿他。

不知道想做什麼，就想「不想變成怎樣的人」

把「不想成為的人」當作反面教材，就能釐清自己「不想過怎樣的人生」。

甚至從中得到啟發，因為，與獲得利益相比，人更害怕損失。

工作加幾個步驟，幫你省時間：

用沙漏拆解工作，分成三分鐘就能完成的量

一味的加快作業速度，反而容易出現失誤，

你要做的是把工作拆解、拆解、再拆解，然後馬上動手。

作者還要你關掉電子記事本，用手寫筆記，為什麼？

練習不猶豫

面對生活中的眾多選擇，作者永遠「選藍色」、「點豬肉套餐」「喝小杯咖啡」……

你以為他很無趣？錯，他說：「時間要用來決斷大事，不做無謂的猶豫。」

事先訂好規則、決定選項，是為了保存專注力。

還有千萬別對客戶說：「見面再說」、所有工作成果都要用數字說明、

就算你情緒低落，你的語調也得積極、

買好工具投資自己（如文具選飛龍牌鋼珠筆和無印良品雙環筆記本……）。

這些你意想不到的方法，都是能讓你一年就被挖角的高效率工作技術！

因為作者已經親自證明。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航