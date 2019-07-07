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《一年就被挖角的工作技術》：避免「海螺小姐症候群」，週末要營造閒置狀態
我們想讓你知道的是
我建議年輕人要在「休息」與「工作」之間，營造閒置狀態。以運動來比喻，就是暖身運動的時間。假如跳過這個步驟，就算想從休息邁向工作，開關也無法順利切換。
文：福山敦士
週末要營造閒置狀態
每天會發生各種事情，在這之中，持續拿出成果的人，擅長自我管理。
我建議年輕人要在「休息」與「工作」之間，營造閒置狀態。以運動來比喻，就是暖身運動的時間。
假如跳過這個步驟，就算想從休息邁向工作，開關也無法順利切換。
我剛在思數網路工作時，雖然是自己心甘情願，我常常在週末工作。這麼做，能讓工作有所進展，不過轉眼間又到了星期一，然後很快到了星期五。長期下來，我身心緊繃，完全沒有時間能好好放鬆。導致沒辦法提高工作成果。
於是我另闢蹊徑，不管在什麼狀況下，星期一都要好好表現。為了在星期天營造閒置狀態，我會在星期天結束前，把下週該做的事全部寫出來，然後星期一早上先查看，再一口氣採取行動。
只要在星期天安排閒置時間，接著在平日盡力工作，其成果會截然不同。
我不建議連假日都要工作，但可以把假日用在有意義的地方——當作「開始工作之前的準備日」。
反過來說，若想悠閒度過假日時，應在星期五晚上和星期六早上營造閒置狀態，這樣就不會覺得假日過得很焦躁。
- 防止「海螺小姐症候群」：只要在星期天營造出從休息到工作的閒置狀態，就不會害怕工作了（按：因日本節目《海螺小姐》長年於週日傍晚播放，於是日本人把假期結束、隔日要面對上班、上學所產生的鬱悶心情，形容為「海螺小姐症候群」）。
練習不猶豫
當我在外磋商公事時，多半會提早15分鐘抵達目的地，此時我通常會去咖啡廳消磨這段空檔。假如在咖啡廳要花300、400日圓，便認定「這段時間的CP值絕對划算！」然後專心思考工作的事。
但假如是10分鐘，甚至14分鐘前抵達目的地，我會直接去找客戶，而不是找咖啡廳。因為我打定主意，「假如有15分鐘的空檔，就去咖啡廳」。雖然我原本設置的是「30分鐘」，但我發現15分鐘也可以做很多事，所以現在改為奉行這項規則。
另外，我認為去咖啡廳，若對菜單猶豫不決，很妨礙思考，所以我總是點小杯咖啡。
人類一天能負荷的思考量，會固定在某個程度，所以要盡量減少不是那麼重要的決斷次數。
比方說，我在買東西和外食時，特別規定自己「花費低於1000日圓時，就不要猶豫」。還有，餐點有豬肉、牛肉和雞肉，就事先決定要選豬肉。只要在選擇多的時候設下一個選擇標準，就不會浪費時間。除此之外，我會在猶豫該挑哪個顏色時，選擇「藍色」。
時間要用來決斷大事，不做無謂的猶豫。
我也覺得挑選衣服很麻煩，所以在我獨立創業後，就只穿西裝。所以我曾穿西裝到沖繩旅行和上山露營。雖然周圍的人說我很奇怪，但我也因此減少多餘的煩惱，專心思考重要的事情。
因為我不做無謂的猶豫，所以我在二十多歲時獨立創業，賺到的錢遠遠超過上班族一輩子的年收入，人生的選擇變得更多了。
另外，這也會大幅提升我的決策層次。以前我在當員工時要花一小時決策的事，現在只要用一分鐘就能解決。假如你經常會做無謂的猶豫，只要事先決定選項，就能保存專注力。
- 不知道中午吃什麼？選「豬肉料理」：我從念高中起就選擇吃「豬肉」，因為這是肉類當中最能攝取大量維他命B1的食品。這種營養成分又稱為「消除疲勞維他命」。
戒掉低品質勤奮
我在二十多歲時遇到一段插曲，對自己的職涯帶來很大的影響。
我剛畢業進公司時，身邊有兩位上司，一位是「比任何人都努力，卻沒出人頭地」的上司A，另一位是「看準關鍵全力以赴而出人頭地」的上司B。
上司A一定每天早上7點進公司，他比任何人來得早，甚至回家時都三更半夜了。可是，即使他這麼努力，卻沒得到相對的報酬。
這一型的上司無論再怎麼疲倦，也不改這樣的作風：對自己和別人都很嚴格。由於把超高標準當成天經地義，所以會懊惱：「為什麼連這種事都不知道？為什麼連這種事都沒調查過？為什麼會這麼花時間？」
反觀上司B，雖然他會遲到，疏忽的地方也非常多，但他擅於看準應當堅守的關鍵，以必要且最少的力氣得到成果。
我剛開始跟著上司B，他總會發表某個宣言後執行。他曾下豪語：「要在這段時間內，將公司變成這樣的規模。」他當時是子公司的社長，但把宣言說到這種地步，還講得非常大聲，那模樣讓我印象深刻。
儘管上司B身為子公司的社長，有很多發言的機會，但他在整個集團的會議、期末回顧和其他每件事上，都會做某些宣言。哪怕我認為實際銷售額很難達到上司B說的數字，但每每看到他不斷抱有遠大的願景，也會覺得感動。
假如有人找上司B商量，他就會奉陪到底。比起做完自己的工作，上司B更先觀察員工的職務、團隊及公司該做的事情是否順利進行，非常值得信賴。
反觀上司A，則屬於「只見樹木，不見森林」（按： 只考慮個別與局部，而沒有顧及整體全面）類型，雖然從他說的話中，能感受到他有宏觀的眼光，但其實際行動卻不是這麼回事，上司A凡事親力親為。儘管處理工作的速度相當快，比任何人都勤於蒐集資訊，卻沒有拿出什麼成果。
獲得口碑的上司B出人頭地，於是我就仿效他的習慣。雖然個別的工作不一定要盡善盡美，但想獲得應有的成果，別搞錯方向比較重要。
從他身上可以學到，細節出錯可以之後再彌補，關鍵在於仔細觀察「前往的方向」和「速度」是否相輔相成。
結果，我就以媲美上司B的速度拿出成果了。
- 培養「拿得出成果的人」：我在思數網路工作的期間，學習上司B，觀察員工職務並培養他們拿得出成果，使得人才輩出。
書籍介紹
本文摘錄自《一年就被挖角的工作技術：想在職場上立刻引人注目，你肯模仿某些人嗎？絕對不做哪些事？連你用哪些文具都是關鍵。》，大是文化出版
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作者：福山敦士
譯者：李友君
什麼樣的人最適合讀這本書：
- 剛進公司，想要一年就被拔擢或被其他公司挖角。
- 每天都認真加班，拚命努力，但升遷機會屢次落空。
- 目前的工作和我想要的方向不合，還在尋找未來的目標。
- 「工作很多，做不完」，老是被使喚，偏偏動作就是快不起來……
作者福山敦士，在日本被譽為短期內就能拿出成果的專家。
他一畢業就進入一家網路公司，當年度就榮獲公司新人獎；
25歲成為公司董事，達成3年內貢獻10億日圓銷售額的成就；
27歲獨立開業，公司銷售額一年內就達到1億日圓……怎麼辦到？
因為他建立了一套馬上就能拿出成果的工作方法：
你得模仿那些人、但絕對不要做哪些事
你還在尋找目標？還沒確定方向？那就這樣做：
- 現在就開始寫「一年後的個人簡介」
一年後，你打算怎麼自我介紹？一年後，你希望名片上放什麼頭銜？
然後想，如果要達成這樣的目標，現在必須做什麼？
萬一找不到目標，你就問自己：在公司裡你最想變成誰，就天天模仿他。
- 不知道想做什麼，就想「不想變成怎樣的人」
把「不想成為的人」當作反面教材，就能釐清自己「不想過怎樣的人生」。
甚至從中得到啟發，因為，與獲得利益相比，人更害怕損失。
工作加幾個步驟，幫你省時間：
- 用沙漏拆解工作，分成三分鐘就能完成的量
一味的加快作業速度，反而容易出現失誤，
你要做的是把工作拆解、拆解、再拆解，然後馬上動手。
作者還要你關掉電子記事本，用手寫筆記，為什麼？
- 練習不猶豫
面對生活中的眾多選擇，作者永遠「選藍色」、「點豬肉套餐」「喝小杯咖啡」……
你以為他很無趣？錯，他說：「時間要用來決斷大事，不做無謂的猶豫。」
事先訂好規則、決定選項，是為了保存專注力。
還有千萬別對客戶說：「見面再說」、所有工作成果都要用數字說明、
就算你情緒低落，你的語調也得積極、
買好工具投資自己（如文具選飛龍牌鋼珠筆和無印良品雙環筆記本……）。
這些你意想不到的方法，都是能讓你一年就被挖角的高效率工作技術！
因為作者已經親自證明。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航