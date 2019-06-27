罷工最大的輸家，不是勞工也不是客戶，其實正是資方自己

文：楊世宇

罷工最大的輸家，不是勞工，也不是客戶，其實正是資方自己。

先說，本篇是站在支持罷工的立場討論，對此觀點過敏者可略過。

再說結論，罷工行動最大的魯蛇最終還是資方，長榮不識罷工本質在勞資之間的摩擦，反而傾全力動用關係收買媒體、污名化工會、大動作提告，其實都是枉然。因為現實就是晚回到談判桌上一天，好幾億的銀子就放水流一天，股東、合作企業與消費者的信心就繼續跌停，試問損失的是長榮的股價、招牌？還是那些無名的抗爭員工？

「不喜歡為何不辭職？」——罷工的老生常談

每次罷工事件都可以看到一些膝反射回應：「不爽不要做！」、「自私自利的一群人」、「為何不提早公告讓大家不便」。首先我建議有這些想法的人好好去看一下勞動基準法（白話文連結），簡言之這是勞工的基本權利，而幾乎你腦海中那些「先進國家」也早就明定了勞工有罷工的權利，差別只在於罷工條件難易度與執行規則的差異而已。

因此看到罷工就不開心的人，何不妨換個角度想想好好沒事又幹嘛罷工？況且在航空人才缺乏的大環境下，這些漂亮空姐如果辭職另謀高就，比風吹日曬，露宿街頭爭福利的成本來得低廉，那罷工又是何苦呢？或許正因為她們相信自己能帶來某種良好的結果或改變產業文化，才願意甘冒風險逼資方上談判桌面對— 這是勞資關係的合法對話手段。

此外，不要忘了台灣勞工的罷工權利繫於工會，罷工門檻其實頗高，而這次罷工投票中，更是以極高比率的支持度在工會通過，於法於理都站得住腳，老喜歡把「不爽不要做」掛嘴邊的人，老實說你再怎麼嘴那始終都是別人家的事，還是先改搭別家航空，然後好好瞭解一下勞基法吧。

Photo Credit: 中央社

勞工抗議就是不行？會罷工究竟是誰的錯？

罷工通常作為勞資談判的最後手段，意味彼此始終無法找到共識。但在許多評論與留言的態度上，好像每一次的罷工都是抗議者枉顧消費者權益，卻選擇性的忽略了資方的責任。從結果論來看，資方作為一個經營管理者，始終無法透過有效方法解決內部衝突，進而導致罷工的果，犧牲了消費者的信任與時間，是否也是一種「經營無能」呢？

長期以來，台灣教育偏好從資本家的角度思考事情，順民文化又總喜歡先檢討抗議者，覺得破壞安定的人就是錯的，殊不知每一次衝突前何嘗不是一次次的溝通無效；時至21世紀，勞工作為幫助企業獲利的主體，難道還需要向做臣妾奴僕的心態一般呼之則來揮之則去？這些批判者的價值，正反映了台灣勞動環境惡劣至此，其實就是在「奴性」的驅使下，又愛棒打爭權力的人，是挺悲哀的一件事。

批評者不知道今天勞動基準法中多數的勞工權利，是過去無數的勞權運動爭取而來的，就連你幾天視為理所當然的權利（例如勞保、又例如退休金），都是如此，嘴別人前，先想想自己的福利哪來的吧！

民眾厭煩？政府出手？未來會怎麼發展？

無論媒體受制於資本影響力帶出多歪曲的風向，勞資關係的結，就只能倚靠勞資談判處理，並非公領域的輿論可以置喙，勞資終究得回到談判桌繼續談下去，你將工會形象抹得再差，也幫助不了長榮每天實質的鉅額虧損，這也是為何我始終覺得長榮經營者在策略上的無能，持續激化對立只會徒增了更多的時間成本，就像大象踩不死螞蟻一樣。

自三一八抗爭以來，便有一個有趣的現象值得注意，就是經營者， 哪怕是政府或企業，即便一開始佔有絕對的話語權，但隨著抗爭時間延長卻遲遲拿不出解方時，輿論會逐漸導向「主事者無能」的脈絡發展，以三一八學運來看，那些原本不支持學運的，隨著混亂加劇，也開始累積「為何事情一直無法解決」的不滿，因為這類人討厭的是混亂，未必有心在乎誰立場有理。

資方是輸家的理由很直觀，因為罷工成員大不了被資遣，隱身在人群中退場，他們的人生不需要面對大眾檢視。但長榮無論在消費者、股東和實質損失上都將十分巨大，在成本高、盈利小的航空業來說是真是糟糕的危機處理；又長榮外傳將招收新血汰換掉不合作員工，其實更反映了經營者的顢頇與無能，他們似乎沒有想過這群新進員工是否也陽奉陰違的加入工會，變成下一次抗爭的成員，只因為公司不願面對現實的管理問題，欲蓋彌彰的處理每一次危機。

Photo Credit: 中央社

依照過去華航抗爭的結果，我認為被一同拖下水的苦主——政府，在某一時間點會強勢主導彼此溝通，雙方都會做出若干妥協，因為大眾運輸是經不起長期罷工的，政府也不可能持續拿人民公帑擦私有企業的屁股，而工會更不可能訴求全拿，但卻能讓更多年輕空服員理解，抗爭是有用的，就連這次罷工，我想這也可看做是華航抗爭成功後帶來的激勵。

未來在民主社會，迷信專制的人日子會愈來愈難過，而那些把專制管理奉為圭臬的長榮管理人，腦袋應該要更新了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航