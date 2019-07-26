【出國求職攻略】英國篇：在英國職場文化，「After Work Social」是人際溝通的重要一環

文：Wei Chen Lee

出國前：工作哪裡找？

英國求職其實和台灣大同小異，差別其實是在時間規劃上必須要拉長，且有長期抗戰的準備。

以基礎的辦公室與實習工作來說，許多學生是在畢業的最後一年的十月便開始投遞履歷，聖誕節後開始面試，畢業後開始上班。而一般職缺在等待投遞履歷、回覆、面試、再到實際上工的期間，也是有可能拉長到兩到三個月，而萬一在最後一關落馬，一切都得重來，因此相較於台灣，時間拉得更長，競爭也更為激烈，現實上的成本也更高。

以畢業後初入門後的工作為例，即便是本地人，筆者身邊一年以內工作經驗的朋友大多投遞超過50家以上的公司，面試超過五間，才找到目前的工作。

管道的部分，最基本的有像台灣數字求職網站的Reed，Indeed，CV Library 、Glassdoor等求職網站。下好條件、工作內容、地點與薪資範圍，自備自己制式的Resume（個人履歷）跟Cover Letter（求職動機信）就可以開始投遞。幾乎什麼工作都找得到。但也因為求職網站上面有眾多的職業仲介會在上面放上職缺，所以在這邊丟履歷，會同時納入某些獵人頭公司的人才庫。

英國學校也大多有優先提供職缺給學生與校友的網站，以倫敦政經學院LSE來說，學校除了有協助就業的中心能安排模擬面試、修改履歷外，網站也同時會刊登各種實習與正職的資訊。

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「公司網站」則是這邊求職的另一個大宗，英國許多大公司會將優先職缺放在內部網站，希望內部推薦。這也是工作經驗與人脈在英國十分重要的原因。

由於求職十分激烈，尤其是如果你嚮往的是白領辦公室的工作，鎖定好相關領域的公司，有系統地定期在上面尋找職缺會是很好的方式。在搜尋鎖定職缺的時候可以更有目的性的按照工作需求，修改出所需要文件與準備資料。這同也是目前英國大學與碩士尋找實習機會的主要管道。

「Linkedin」其實算是一個人脈連結與探索各種五花八門的職缺的渠道，許多獵人頭的仲介便藉由私訊要求連結同時安排面試，也會有跨領域的HR你的履歷產生興趣。

Linkedin當中最大的好處是除了有越來越多的職缺可以在上面找到，藉由觀察職缺當中所需要能力的關鍵用字，理解自己符合哪幾樣工作優勢與當中的關鍵字，不斷修改自己的履歷。是筆者認為讓自己的履歷能夠更容易脫穎而出的關鍵。

「臉書社團」以台灣人的社群來說，台灣人在英國、英國打工度假求職情報站不定時會有人應徵短期、餐飲、或是零售業相關的工作，同時也有前人的經驗可供討論。當然也有像是個人專頁：在倫敦生活的一百種方式、大英國辦公室小職員也提供許多求職的現實情況與前人經驗，能夠對英國的工作環境有更大一步的認識。

「Walk in」則是零售業求職的一個關鍵方法，履歷配上精美印刷的紙，帶著自信直接走進想應徵的店，也不失為一種大膽且具有挑戰性的方式。特別是在對特定語言有所要求的零售精品業，個人印象應對進退與語言掌握在面對面時更能脫穎而出。這些方法在某些粉絲專頁像得體班傑明和湯姆自己講都有相關的經驗分享。

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出國前：「工作簽證」怎麼申請？

沒有工作簽證是無法在英國工作的（當然法外僱用是另外一回事），但因為英國的勞工權益法規相對完善，有沒有工作簽證對於正派的公司其實是一翻兩瞪眼。

目前在英國的能合法工作的簽證其實不外乎幾種：

1. Innovator Visa & Start-up Visa，創新者與新創簽證

和過去的Tier 1創業家簽證雷同，但是是英國政府因應創新產業發展，要求投資英國需有嶄新的商業模式以利活化產業、刺激創業的簽證。需要向政府提供創業的企劃書等待審核，同時必須要投資一定金額在英國當地，每年有限額。

2. Tier 2 簽證

一般來說最普遍的工作簽，除了薪資水平需達該年公告的水準，且政府需要進行勞動市場檢驗，確認該工作內容必須由非本地人勝任（以保護本國勞工），且經由具有申請許可資格的公司申請。簽證期間不能轉換公司，換工作需由新公司再次辦理手續。

3. Tier 4 學生簽證

來英國念書會依照短期與長期所發予的簽證，也是學生族打工的的合法依據。一般來說以全職的學士或碩士，一個禮拜許可的打工時間約為20小時。

4. Tier 5 打工簽證

除部分高技術工作如醫生、律師等工作不能執業，打工簽證給予在有限期限內如同本國勞工的工作權利。每年約在一月與七月會由台灣和英國政府公告申請時間，2019年釋放1000個名額，一月抽出800名，七月則是抽出剩餘的200名以及前階段放棄的名額。

簽證其實是當地找工作的關鍵，雖然以各行業別的人才稀缺來說有所差異，但以現實層面來說，即便許多人有亮眼的學歷與扎實的工作經驗，t但遇到無法贊助簽證的公司、又或是缺乏讓公司非你不可的專業，依然難以找到理想的工作，這是讓在英國求職變得困難的其中一個主要原因。

此外，英國之前因為保護本國勞工加上脫歐公投帶來的高度不確定性而使得審核標準提高，近期則有消息釋出將會再度放寬標準吸引高技術人才，每年的申請資格也均有變動，但實際的情況需還是以政府公告為準。另外就業時需要申請National Insurance Number（勞工保險號碼），是綜合稅務、失業、社福、與退休相關事項的工作號碼，在開始工作時必須提供給雇主進行相關作業。

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出國前：薪水和合約怎麼談？

薪水因公司、產業、職等、經驗而異，如果是本地市場就業，通常並不包含回國交通，放假行程規劃是自己的選擇；獎金與福利同樣以各公司而異，但沒有年終文化，部分福利好的公司會包含交通津貼、私人醫療保險、牙醫保險、美術館門票、健身房贊助等。但只要公司會依法負責你的社會保險（National Insurance）、退休金（Pension），其他福利都是公司有自由全權決定，而僱員在找工作時應該自己考量的點。

合約的部分，則是因公司而異，需注意的是薪水與假期的計算方式。一般來說全職工作薪水是以年計算，每兩週或是每月固定入帳。英國稅制高，須先確認薪水是税前税後，以及假期是否包含國定假日。

到當地：住的地方、銀行開戶、外幣薪水和醫療

一般來說，如果是海外僱員，公司會提供一個月的住房作為緩衝，但大部份時候住房地段等都是屬於個人自辦事務。英國租屋與生活水準成本相對高，需自行衡量。

在英國只要有合法的住址證明（如有名字的水電帳單）、護照、BRP（Biometric residence Permits，英國沒有身分證，這是提供非本國籍人士的如同身分證加簽證的自然生物憑證）、 和公司確認雇用的文件（部分銀行需要）便能到一般的傳統銀行預約開戶，現在有許多人會使用Monzo等數位銀行做為一開始的薪轉戶，只要在英國有合法地址與護照便能申請。

如果領的是英磅薪水，要匯回台灣則須至英國各當地銀行辦理申請海外轉帳，在開戶時便能一起設定。英國的金融流通度相對自由，但有每日轉帳的上限。

醫療的部分，英國有國家健保（National Health Service）視為國民的基本福利，只要來英國唸書和工作，申請簽證時就會入保。抵達後須至居住地的醫院註冊GP（General Practitioners，類似地區家庭醫生，生病的時候先由他初步判斷症況，有需要再行轉診）。看醫生、打疫苗都是免付費，但部分用藥需部分負擔，但目前因為健保預算緊縮、人力不足，看醫生需要的等待預約時間頗長，建議先行預約。

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上班後：職場和生活文化特徵

英國職場在乎個人的工作內容與工作時間，加班大多是特例，也大多沒有所謂主管還在工作就不能提早下班的情況發生，工作放假時若交接良好，也以不打擾對方為原則。

下班時，部分公司有After Work Social的文化，5點過後在倫敦隨處可見的酒館大多擠滿剛下班的上班族，是英國職場文化中人際溝通的重要一環。但大部分並非強迫，去了也不一定要喝酒，純粹屬於自主選擇。

英國幅員廣大，教育相對強調尊重包容多元文化，同時許多公司也都會有增加文化多元性、支持LGBTIQ+、行動不便者、高齡照護等等的內部活動，是屬於相對開放與多元的職場環境。

特別是倫敦，你的同事可能有一半都不是來自英國本土。

英國主要的產業和未來發展性

英國經濟體相對成熟，每年有穩定的經濟成長率，但目前脫歐仍在上演，未來的發展狀況不明，金融市場也持續QE以活絡經濟，市場仍充滿變數。

產業的部分，因為國際市場起步早，相對成熟，金融產業、設計與資訊服務業仍是英國重要的命脈，許多跨國企業也都在倫敦設有辦公室，本地的工業與製造業也相對成熟，但因本地勞工成本高，而以高附加價值的產品為主。

在英國最大的優勢是來自四面八方的國際人才與企業，加上經濟體規模，決策考量的要素與影響層面很廣，相對更能感受到不同角度看待事情的視野，加上人才競爭激烈，求職也不易，相對是比較高壓的工作環境。

給有心想到英國發展職涯的讀者的一段話

英國工作看似有良好的工時環境，相對好的福利，平均薪資水準也較高，但反過來說，租房、交通、生活基本開銷也較高，以經濟方面考量，是過來工作需要好好衡量的條件。

英國做事風格也與台灣不同，不論是開戶、找工作、申請National Insurance Number，預約與等待是常態，任何跟政府相關的效率與等待就是一種修行，雖然文化相對開放，但在本地工作語言上雞同鴨講的狀況也不少，需要自己做好心理建設。

英國人講話注重禮貌以不說死為原則，即便英國腔聽起來再性感，講話迂迴偶而會想把彼此都掐死。但在這邊學習到最多的，也正是因為這邊的複雜度與挑戰性，每天在有限的的工時內規劃、斡旋、執行，推銷成果，也是筆者在這邊覺得偶而充滿挫折，想買張機票飛回台灣吃滷肉飯一了百了，最後還是心甘情願吃著英國臭豬和炸魚薯條的原因。

聽著同事的冷笑話，因為實在很傷前額葉發展常想申請精神賠償，但有點悲傷的是現在聽著聽著，也就能聽懂，而且還笑了（無奈）。

您也是在國外工作的台灣人嗎？歡迎與我們分享你所在國家的【出國求職攻略】

請參照以下格式填寫，來信請寄：oped@thenewslens.com

一、出發前 工作怎麼來 （例如親友介紹、獵人頭、仲介公司、或自己去LinkedIn找，試列出幾種可能的管道）

工作簽證（公司辦理、自己處理，有沒有「先有簽證才能找工作」的法令，或如果靠漏洞不申請簽證可不可行，會有什麼問題）

合約簽約的注意事項（需要注意的部分）

薪水怎麼談（包括像是定期回國機票、獎金等其他福利，怎麼樣才合理） 二、到當地 住房（公司會包？靠仲介？會提供宿舍？還是自己找？）

銀行開戶（有無相關的外籍人士限制，可以先準備什麼？）

外幣薪水匯回台灣（會不會被限兌，方不方便，還是建議台幣和外幣的帳分開）

醫療（有無外國人專用的醫院、醫療服務價格和可靠度、可否申請健保） 三、上班後 職場文化差別（例如法國很準時下班、日本下班一定會去喝酒等等的傳聞，是真的嗎？）

生活文化差別（當地人眼中的「外國人」，還是在多元文化中打成一片？）

該國主要的產業和未來發展性（繼續在國外工作或回台灣的發展） 四、給有心想到該國發展職涯的讀者一段話

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航