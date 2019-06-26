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中美洲移民父女赴美渡河喪命，照片震驚全球
我們想讓你知道的是
一名薩爾瓦多移民和他2歲女兒試圖從墨西哥橫渡格蘭河到美國，卻不幸溺斃，照片曝光後更突顯尋求庇護移民面臨的重重危機。
（中央社）一張薩爾瓦多移民和他2歲女兒試圖從墨西哥橫渡格蘭河（Rio Grande）到美國，卻不幸罹難的照片曝光後，引發各界憤怒，突顯尋求庇護移民面臨的重重危機。
根據法新社記者看到的墨西哥法院報告內容，25歲拉米雷斯（Oscar Martinez Ramirez）帶著21歲妻子和他們的女兒逃離薩爾瓦多，並決定在23日下午鋌而走險從墨西哥橫越至美國。
拉米雷斯揹著年幼的女兒準備渡河，為保女兒安全，將她裹在自己的T恤內。然而，由於不敵水流湍急，這對父女雙雙溺斃，拉米雷斯的妻子雖倖免於難，平安上岸，卻只能眼睜睜目睹這一切發生。
兩人的遺體昨天在塔茅利巴斯州（Tamaulipas）的馬塔摩洛斯（Matamoros）尋獲。
令人震驚的一系列照片中，可見這名年輕的父親和孩子漂浮水上，臉部朝下，女童的小手臂還搭在爸爸肩上。
悲劇是怎麼發生的？
《衛報》報導，23日晚間墨西哥官方接獲緊急通報，一名叫做阿瓦蘿絲（Vanessa Ávalos）的女子在格蘭河岸邊，哭喊著湍急的水流把她女兒沖走。阿瓦蘿絲與丈夫，和2歲大的女兒已在墨西哥待了2個月，他們向墨西哥官方申請人道簽證，若通過將能依法在墨西哥待上1年，但他們仍想在美國尋求庇護，因此搭車前往邊境。
23日早上，他們抵達邊境的馬塔摩洛斯，但被告知美國移民辦公室在周末時關閉，更糟糕的是， 有更多人排在他們前面。報導指出，幾個月前，約有1800人在等待庇護面談，現在已經減少到300人左右，不過每周只有3場面試的機會，根據《美聯社》，一名庇護所主任表示，每週在馬塔摩洛斯只有約40至45個庇護面談，而附近卻有800至1700個人在等待名單中。
他們面對的將是漫長的等待。於是一家人來到國際橋下（International Bridge），父親拉米雷斯提議，他們游到對岸去。這名父親先帶著女兒過河，將她留在美國的岸邊，但當他回去接他的妻子時，女兒在他身後掉入河中，這名父親轉身回去搶救女兒，而湍急的水流卻將他們一併沖走。
救難人員接獲通知後搜救一整晚，最後在隔日早晨，消防員發現2具屍體。拍下這張照片的記者表示，這名父親為了救他的女兒而死，他死時將女兒揣在衣服裡，以免她被水沖走。
根據《Metro》報導，二人的屍體就在格蘭河位在墨西哥馬塔摩洛斯的堤岸上，距離對面的美國德州布朗斯維（Brownsville）只有幾百公尺。
《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，這張照片是被在墨西哥居住的記者李杜克（Julia Le Duc）拍下。
照片中，父親和小女孩的遺體漂到河岸邊，旁邊高高的蘆葦叢中，夾雜著5個丟棄的啤酒罐和1個空汽水瓶。另一個啤酒罐則是在女童身邊漂浮著。
這一系列照片也在薩爾瓦多和墨西哥引發憤怒，兩國政府在處理移民問題上，素來飽受外界強烈抨擊。
這張照片讓人想起2015年，3歲的敘利亞男孩在土耳其附近的地中海淹死的畫面。也讓美墨邊境的移民問題，再次佔據國際媒體版面。
因美國要求，墨西哥加強打擊非法移民
《風傳媒》報導，美國約有1200萬名非法移民，主要是來自墨西哥與中美洲。白宮本月初剛以加徵關稅為威脅，要求墨西哥設法阻止非法移民跨越美墨邊境，墨西哥已與美方達成協議，敞開成為「安全第3國」的大門，承諾將採取額外措施阻止非法移民入境並抵達美國，允許更多向美國申請庇護的移民，留在墨西哥等待案件處理。
《美聯社》報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）25日回應這張照片時表示，非常遺憾這樣的事情發生，「我們一直譴責，當美國拒絕越多移民，就有人會在沙漠或是渡河時，失去他們的生命。」目前美國白宮則沒有任何評論。不過報導指出，在美國的壓力下，墨西哥此時正在加大對移民的打擊力道，特別針對墨西哥南部的移民潮。
《法新社》記者日前拍到高度武裝的墨西哥國家衛隊（National Guard）在鄰接美國德州艾爾帕索（El Paso）的墨西哥城市華雷斯城（ Ciudad Juarez）捉拿中美洲和古巴婦女，其中有些成員還配備步槍。照片曝光後引發反彈，外界認為美國總統川普要求墨西哥減緩大量流入的中美洲移民潮，使得墨國政府飽受壓力。不過墨西哥總統昨日表示，墨國政府並未下令部署美國邊界的1萬5000人部隊阻止移民跨境，並矢言調查上這宗引發爭議的逮捕事件。
「隨著更嚴厲的打擊和限制」，華府智庫兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）移民政策研究員拉蒙（Cris Ramón）表示，「隨著對移民的鎮壓與限制加大力度，我們可能會看到更多絕望的人們採取措施從墨西哥前往美國。」
跨越邊界的路程異常困難，據報導，去年共有283人死於美墨邊界。而這幾周夏季高溫炎熱，已有2名嬰兒、1名幼童及1名女性身體脫水而熱死。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 中美洲移民父女赴美渡河喪命 照片震驚全球（中央社）
- 與防長說法矛盾 墨總統稱不會在美國邊界逮移民（中央社）
- A grim border drowning underlines peril facing many migrants（美聯社）
- They wanted the American dream': reporter reveals story behind tragic photo（衛報）
- Devastating picture of dead migrant girl and her dad trying to get to the US（Metro）
- 最後的擁抱》渡過這條河就到美國了……移民父女慘死美墨河岸，父親緊護幼女照片震撼人心（風傳媒）
核稿編輯：楊士範