中美洲移民父女赴美渡河喪命，照片震驚全球

（中央社）一張薩爾瓦多移民和他2歲女兒試圖從墨西哥橫渡格蘭河（Rio Grande）到美國，卻不幸罹難的照片曝光後，引發各界憤怒，突顯尋求庇護移民面臨的重重危機。

根據法新社記者看到的墨西哥法院報告內容，25歲拉米雷斯（Oscar Martinez Ramirez）帶著21歲妻子和他們的女兒逃離薩爾瓦多，並決定在23日下午鋌而走險從墨西哥橫越至美國。

拉米雷斯揹著年幼的女兒準備渡河，為保女兒安全，將她裹在自己的T恤內。然而，由於不敵水流湍急，這對父女雙雙溺斃，拉米雷斯的妻子雖倖免於難，平安上岸，卻只能眼睜睜目睹這一切發生。

兩人的遺體昨天在塔茅利巴斯州（Tamaulipas）的馬塔摩洛斯（Matamoros）尋獲。

令人震驚的一系列照片中，可見這名年輕的父親和孩子漂浮水上，臉部朝下，女童的小手臂還搭在爸爸肩上。

Photo Credit: Google map

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，這張照片是被在墨西哥居住的記者李杜克（Julia Le Duc）拍下。

照片中，父親和小女孩的遺體漂到河岸邊，旁邊高高的蘆葦叢中，夾雜著5個丟棄的啤酒罐和1個空汽水瓶。另一個啤酒罐則是在女童身邊漂浮著。

這一系列照片也在薩爾瓦多和墨西哥引發憤怒，兩國政府在處理移民問題上，素來飽受外界強烈抨擊。

這張照片讓人想起2015年，3歲的敘利亞男孩在土耳其附近的地中海淹死的畫面。也讓美墨邊境的移民問題，再次佔據國際媒體版面。

因美國要求，墨西哥加強打擊非法移民

《風傳媒》報導，美國約有1200萬名非法移民，主要是來自墨西哥與中美洲。白宮本月初剛以加徵關稅為威脅，要求墨西哥設法阻止非法移民跨越美墨邊境，墨西哥已與美方達成協議，敞開成為「安全第3國」的大門，承諾將採取額外措施阻止非法移民入境並抵達美國，允許更多向美國申請庇護的移民，留在墨西哥等待案件處理。

《美聯社》報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）25日回應這張照片時表示，非常遺憾這樣的事情發生，「我們一直譴責，當美國拒絕越多移民，就有人會在沙漠或是渡河時，失去他們的生命。」目前美國白宮則沒有任何評論。不過報導指出，在美國的壓力下，墨西哥此時正在加大對移民的打擊力道，特別針對墨西哥南部的移民潮。

《法新社》記者日前拍到高度武裝的墨西哥國家衛隊（National Guard）在鄰接美國德州艾爾帕索（El Paso）的墨西哥城市華雷斯城（ Ciudad Juarez）捉拿中美洲和古巴婦女，其中有些成員還配備步槍。照片曝光後引發反彈，外界認為美國總統川普要求墨西哥減緩大量流入的中美洲移民潮，使得墨國政府飽受壓力。不過墨西哥總統昨日表示，墨國政府並未下令部署美國邊界的1萬5000人部隊阻止移民跨境，並矢言調查上這宗引發爭議的逮捕事件。

「隨著更嚴厲的打擊和限制」，華府智庫兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）移民政策研究員拉蒙（Cris Ramón）表示，「隨著對移民的鎮壓與限制加大力度，我們可能會看到更多絕望的人們採取措施從墨西哥前往美國。」

跨越邊界的路程異常困難，據報導，去年共有283人死於美墨邊界。而這幾周夏季高溫炎熱，已有2名嬰兒、1名幼童及1名女性身體脫水而熱死。

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核稿編輯：楊士範



