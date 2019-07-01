從博報堂《拯救日本的地域品牌論》看建立「地方品牌」的重點

「地ブランド」（地BRAND）是由博報堂在2006年發行的「拯救日本的地域品牌論」，以博報堂品牌行銷的經驗延伸至地域品牌的一本地方創生入門書籍，也有很大部分在介紹品牌建置的觀念。本篇把一些重點作成翻譯。首次寫書摘還請多多指教。

品牌是什麼？

「品牌」是現代的「焼き印」（烙印），包含「帶著某種感覺、意義、優點」等擁有獨特價值與特性的表現 「鯖魚」與「関鯖魚」，四國地方的関鯖魚有著與盛名全日本的鯖魚魚產，這是「與品牌有著關聯的人們一起努力而構築出的結果」 「品牌」不等於高級品 「品牌」是從客戶中產生的，也在客戶腦中的生成價值、產生品牌 「品牌」是接受者與提供者兩方的牽絆，包含了兩方的信賴關係 「品牌」由各式各樣的品牌活動一同構成，包含了「社會評價」、「曝光宣傳」、「與通路的關係」、「販促活動」、「商品的魅力」、「社員與關係者」等項目 「品牌」是經營戰略中的ACE，可以讓經營更上層樓 「品牌」是可以換算成錢的東西

「強大的品牌」四個重點

原創性 品牌概念（例：迪士尼「Magic Kingdom」） 來自內部的信賴 持續性（包含了活動的各種成果與持續創造新話題與新產品）

「地方品牌」建立的必要條件

特產（讓人想買的東西）：製作特色熱賣商品，加上了地方的名稱也能讓人產生有附加價值的印象 觀光（讓人想去的地方）：觀光印象、期待度、交通方式、滿意度調查 生活（讓人想住的街區）：住民、在地動態、在地視點、魅力 感覺「很好吃」的黃金文脈：喚起「好想要吃」的文字

以上幾點作為尋找地方魅力的過程可以讓地方特色最大化。其中「內部的我們（在地人）」想要呈現的東西與「外部的他們（外來者）」想要得到的東西未必會相同，必須在檢視這個內外的需要關係是否互相成立。

「地方品牌」作成三階段

推進母體的構成：包含政府的部會、在地商業協會或是在地組織的整合 製作象徵：將擁有的資產具現化 製作接點：建立通路、媒體的交流管道、讓地方魅力能夠被知道。

「地方品牌」的Core&Concept製作方法

思考「我是誰」：釐清原創性與特色 照鏡子：自我分析、理解自己是怎麼定位自己、表現了什麼 他人的目光：從他人的角度可以理解到自己的品牌價值 我們期待什麼？我們期待了哪些未來 堅定信念：「I AM “OO”」的約束力。當定位「我是“OO”」之後就必須從內而外貫徹這個”OO”的特性。

「地方品牌」KICK START步驟

舉辦講演：「全體像的構築」讓地方參與者理解全體的狀態，透過講演溝通聯繫一個地區有志一同的人能夠互相認識。 參與HBS集中學習型計畫（HAKUHODO BRANDING SCHOOL ，博報堂品牌學校[註]的服務名稱），練習品牌建立戰略，基本上以「觀察」「統合」「具現化」等三個要素做練習。 進行WORKSHOP ：共有資源、擴散想法、收束概念、構築品牌

博報堂品牌戰略的幾個叮嚀

「大」與「小」都不是問題 有困難與問題的話才能養育出品牌 旁人的草皮也要多加關注（指互相幫助） 最不需要的就是「過高的評價」 笨蛋（ばか者）、手腳俐落的人（切れ者）、外來者局外人（よそ者）是做成地方品牌的重要角色 領導者如果沒有「本氣」（決心）的話是沒有辦法做成地方品牌的 正因為是「地方品牌」，所以要以「全球視角」來思考

Photo Credit: AP/達志影像

以上就是「地ブランド」一書的讀後重點整理，其中跳過了一些他們在書中的舉例，有興趣的朋友可以再找實書來看看。

另外以下提供幾個關鍵字作為延伸閱讀建議：

#地方創生

#「よそ者、若者、ばか者」論

#HBS博報堂

#BCM品牌製造基本方程式

#BCM（brand Cycle Management）

#ブランドつくり

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本文經雜談通信授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航