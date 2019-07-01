- 熱門議題：
- 「從100萬到200萬+1：香港拒送「中」」 、
- 「安寧醫療專題：不得已的鬥士」 、
- 「青春不出走，勇氣還家鄉」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
2019/07/01, 城市
從博報堂《拯救日本的地域品牌論》看建立「地方品牌」的重點
我們想讓你知道的是
尋找地方魅力的過程可以讓地方特色最大化，其中「在地人」想要呈現的東西與「外來者」想要得到的東西也未必相同，必須時時檢視這個內外的需要關係，是否互相成立。
唸給你聽
powered by Cyberon
「地ブランド」（地BRAND）是由博報堂在2006年發行的「拯救日本的地域品牌論」，以博報堂品牌行銷的經驗延伸至地域品牌的一本地方創生入門書籍，也有很大部分在介紹品牌建置的觀念。本篇把一些重點作成翻譯。首次寫書摘還請多多指教。
品牌是什麼？
- 「品牌」是現代的「焼き印」（烙印），包含「帶著某種感覺、意義、優點」等擁有獨特價值與特性的表現
- 「鯖魚」與「関鯖魚」，四國地方的関鯖魚有著與盛名全日本的鯖魚魚產，這是「與品牌有著關聯的人們一起努力而構築出的結果」
- 「品牌」不等於高級品
- 「品牌」是從客戶中產生的，也在客戶腦中的生成價值、產生品牌
- 「品牌」是接受者與提供者兩方的牽絆，包含了兩方的信賴關係
- 「品牌」由各式各樣的品牌活動一同構成，包含了「社會評價」、「曝光宣傳」、「與通路的關係」、「販促活動」、「商品的魅力」、「社員與關係者」等項目
- 「品牌」是經營戰略中的ACE，可以讓經營更上層樓
- 「品牌」是可以換算成錢的東西
「強大的品牌」四個重點
- 原創性
- 品牌概念（例：迪士尼「Magic Kingdom」）
- 來自內部的信賴
- 持續性（包含了活動的各種成果與持續創造新話題與新產品）
「地方品牌」建立的必要條件
- 特產（讓人想買的東西）：製作特色熱賣商品，加上了地方的名稱也能讓人產生有附加價值的印象
- 觀光（讓人想去的地方）：觀光印象、期待度、交通方式、滿意度調查
- 生活（讓人想住的街區）：住民、在地動態、在地視點、魅力
- 感覺「很好吃」的黃金文脈：喚起「好想要吃」的文字
以上幾點作為尋找地方魅力的過程可以讓地方特色最大化。其中「內部的我們（在地人）」想要呈現的東西與「外部的他們（外來者）」想要得到的東西未必會相同，必須在檢視這個內外的需要關係是否互相成立。
「地方品牌」作成三階段
- 推進母體的構成：包含政府的部會、在地商業協會或是在地組織的整合
- 製作象徵：將擁有的資產具現化
- 製作接點：建立通路、媒體的交流管道、讓地方魅力能夠被知道。
「地方品牌」的Core&Concept製作方法
- 思考「我是誰」：釐清原創性與特色
- 照鏡子：自我分析、理解自己是怎麼定位自己、表現了什麼
- 他人的目光：從他人的角度可以理解到自己的品牌價值
- 我們期待什麼？我們期待了哪些未來
- 堅定信念：「I AM “OO”」的約束力。當定位「我是“OO”」之後就必須從內而外貫徹這個”OO”的特性。
「地方品牌」KICK START步驟
- 舉辦講演：「全體像的構築」讓地方參與者理解全體的狀態，透過講演溝通聯繫一個地區有志一同的人能夠互相認識。
- 參與HBS集中學習型計畫（HAKUHODO BRANDING SCHOOL ，博報堂品牌學校[註]的服務名稱），練習品牌建立戰略，基本上以「觀察」「統合」「具現化」等三個要素做練習。
- 進行WORKSHOP ：共有資源、擴散想法、收束概念、構築品牌
（註）HBS博報堂品牌學校：這是博報堂所提供的特殊品牌建置服務，和一般設計公司不一樣的地方在於，HBS是以品牌設計公司作為導師，指導團隊成員學習建立品牌的方法與觀念。相關可以參考這篇文章
博報堂品牌戰略的幾個叮嚀
- 「大」與「小」都不是問題
- 有困難與問題的話才能養育出品牌
- 旁人的草皮也要多加關注（指互相幫助）
- 最不需要的就是「過高的評價」
- 笨蛋（ばか者）、手腳俐落的人（切れ者）、外來者局外人（よそ者）是做成地方品牌的重要角色
- 領導者如果沒有「本氣」（決心）的話是沒有辦法做成地方品牌的
- 正因為是「地方品牌」，所以要以「全球視角」來思考
以上就是「地ブランド」一書的讀後重點整理，其中跳過了一些他們在書中的舉例，有興趣的朋友可以再找實書來看看。
另外以下提供幾個關鍵字作為延伸閱讀建議：
- #地方創生
- #「よそ者、若者、ばか者」論
- #HBS博報堂
- #BCM品牌製造基本方程式
- #BCM（brand Cycle Management）
- #ブランドつくり
延伸閱讀
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『評論』文章 更多『城市』文章 更多『雜談通信』文章