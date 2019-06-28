【圖表】10年後，全台30年老屋超過70%：屋主該懂的重建老屋政策

過去幾年來，台灣接連發生了地震災情，幾棟因著地震倒塌、甚至造成傷亡的大樓都是超過20年的老建築，像是台南的維冠金龍、花蓮的統帥大飯店與雲門翠堤。其實早在20年前的921大地震後，政府就開始正視老屋安全的重要性，立法提高房屋耐震設計標準，近年也推出《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（簡稱《危老條例》）協助民眾更有效率完成老屋重建。

重建老屋除了安全考量，屋主通常會藉由《都市更新條例》（簡稱《都更條例》）向政府申請減稅和容積獎勵。因為每宗土地都有法定容積，可建築面積有限制，如果自行重建只能維持原來的容積，但提出申請就可以取得額外容積空間作為獎勵，建物可建築面積也能增加。

不過，申請《都更條例》過程相當繁瑣、耗費時長，還要通過眾多審議機制，例如容積獎勵較不明確須經由審議決定。因此營建署在2017年通過《危老條例》，號稱一個月內就能通過申請，並放寬許多《都更條例》原本對屋主的限制。

《危老條例》沒有限制申請房屋的基地面積，只要100%土地與建物所有權人同意，小基地也能重建，獨棟屋主的獨立自主性高。而重建後的房屋高度與建蔽率都有一定程度的放寬，容積獎勵也相當明確，地價稅和房屋稅減半徵收最長可以達12年。

不過《危老條例》還是有些限制條件，申請房屋不能是具有歷史、文化、藝術與紀念價值的建築物，也不能位於工業區，必須符合「危險」和「老舊」兩項資格。危險是未達結構安全性能評估的最低等級，老舊則是指不具有或是改善後仍不具效益的升降設備，屋齡需在30年以上。

依內政部統計截至2018年底，國內30年以上宅數為410萬戶，在10年內就會提升到將近640萬戶，從佔全台房屋的47%提升到73%。依縣市排名30年以上老屋比例的前三名為台北市、澎湖縣、嘉義縣，而柯文哲日（17）前公布，台北市申請危老重建計畫有92件，已核准46件，為全台第一。

下圖為目前屋齡超過30年的老屋佔全台各鄉鎮市區房屋的比例，排名前三為澎湖縣望安鄉、台南市龍崎區、澎湖縣七美鄉。可以發現不管以縣市或鄉鎮市區排名，澎湖縣的老屋比例都名列前茅。

澎湖危老輔導團受訪表示，目前澎湖縣有12戶申請，但主要集中在馬公市等本島市區，已有2、3戶即將核准，可是老屋比例較高的望安鄉和七美鄉位在澎湖外島，暫時沒有推廣《危老條例》。因為無論是《危老條例》還是《都更條例》，都僅適用於都市計畫範圍內的房屋，主要實施與舉辦說明會的地區也有所侷限。

《危老條例》被譽為快速道路版的《都更條例》，但在過去實施的兩年間也受到爭議。環境資訊中心指出，學者批評《危老條例》會打亂都市計畫的腳步。有別於《都更條例》針對大範圍的建築區域做計畫，《危老條例》不考慮周邊需求就能個別重建，缺乏整體規劃，對改善全體社區品質較沒有幫助。

總結來說，《都更條例》考慮範圍較全面但實際執行時間冗長，而《危老條例》申請條件門檻較低，對個別戶的屋主來說流程友善又快速，但可能缺乏都市規劃的整體思維。兩者本意都是希望打造更安全的居住環境，如果還是無法決定哪一種條例更符合現實需求，目前各縣市政府都設有「危老輔導團」，也會有專員替屋主釐清《危老條例》和《都更條例》條例的更多細節。

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核稿編輯：林奕甫