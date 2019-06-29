為流浪貓狗找出路：在花團錦簇的建國花市，散播動保的種子

文、攝影：蔡育琳

常到台北建國花市的人應該都知道，這裡不只有花草、農產品、園藝用品，還有流浪貓狗的愛心送養活動，已是一個特定而且吸引人的畫面。建國花市自從1982年於建國高架橋下開辦，平常日做為停車場，周末假日才出現市集和人潮。在20多年前就有人帶貓狗來送養，當時會用電腦上網的人不多，更別提用智慧型手機傳訊息了，流浪貓狗還比現在多N倍，愛心人士不可能無限收容，該如何為這些動物找到出路？

問題是人為製造的，辦法也是人們想出來的，不知是誰第一個發現人潮就是機會，率先帶著貓狗到花市外圍送養，從此呼朋引伴都來找家。然而事情並非一帆風順，曾有愛媽因為違法被警察驅趕，也有非法繁殖業者來混水摸魚，歷經種種人事變化，目前有幾個動保團體固定在此舉辦送養。隨著網路發達和動保觀念的建立，貓狗送養的管道和場地越來越多，建國花市或許不再舉足輕重，仍是一個有故事、有人情味、你我都熟悉的老地方。

過往點滴

住在新北三重的愛媽劉小姐說，她大約是1996年來到建國花市，但更早之前就有愛媽在這裡送養了。「那時我撿到一隻狗，不知道怎麼辦。」別的愛媽建議她可到花市送看看，就這樣開啟了她多年的送養之路，「以前不知道有管道可送狗，只能在外面餵養，但是有管道之後，就會撿狗貓來送。」

劉小姐記得曾有2、3年的時間，因為沒有事先申請，在花市送養貓狗是違法的，附近攤販也不喜歡愛媽來佔位子，還有民眾會報警檢舉。「警察來趕，就退後一點，東西收起來。」大家離開一段時間又會回來，而在她的經驗中，警察不曾真正開過罰單，都是口頭勸導，最多開勸導單。愛媽和志工們在花市結識後，往往會互通消息、互相幫助，例如具有法律效力的送養切結書，就是一位熱心志工帶來的文件，劉小姐因此控告了棄養動物的領養人，罰款不多卻有警示效果與動保意義。

因為花市的高人氣，除了愛心人士來送養，還有做私人繁殖的狗販混入其中，在2008年9月15日，蘋果日報就有一篇相關新聞，標題為：「踢爆 花市狗販 騙領養詐財」，內容寫著：「《蘋果》日前直擊販售名犬業者，在花市內帶著幼犬以愛心領養之名，要領養民眾掏出上千至上萬元不等金額作為『捐款』，佯稱是支付疫苗和飼料費，實際卻是『假領養之名、行販狗之實』。專家痛批這些狗商根本是『踐踏民眾愛心！實在惡劣！』......」

劉小姐對此也有深刻記憶，因為賣狗的人曾經找上她，「我撿到一隻博美要送，賣狗的人想來跟我領養，我說狗結紮了，對方就說不要了。」送養的過程中可能會遇到奇人怪事，曾有未成年的青少年想要領養，理應請自己的家長出面，卻找朋友的家長來演戲，後來被她識破。此外她也聽說，有人假裝領養幼犬，其實是要餵給大蟒蛇吃，這到底是真實事件或都市傳奇就不得而知了。花市也不一定能幫貓狗找到家，劉小姐曾把一些狗送往美國和德國，「因為送不出去，例如穿白襪子的狗，雖然運費比較貴，但有人願意領養。」她認為純種貓狗還是比較受歡迎，這些觀念都有待改變。

Photo Credit: 蔡育琳 攤位上掛著「愛心認養」的牌子，右邊是魏媽，她正在修剪一件被子，給貓狗當鋪墊

歲月累積

不管是愛心送養或是假送養真賣狗，只要沒有申請場地就是違法，當然不是長久之道，後來有動保團體出面申請場地，跟一些愛媽或中途志工合作，從此成為建國花市的獨特一景。今年80歲的魏媽是一位非常資深的愛媽，據她說明，自從20年前花市申請舉辦送養活動，她就跟幾個協會合作到現在。經常有領養人帶狗回來看她，貓咪不方便帶，就拿照片給她看。魏媽不只有熟客還有回頭客，有一位先生10年前跟她領養一隻狗，最近狗兒老病過世，他又來找魏媽領養。

魏媽總是說：「早就想退休，不想做了。」但下次又看她帶著貓狗出現，她說是因為別人拜託，才讓她一直做不完。魏媽在花市的人緣很好，過去有攤商抱怨貓狗的氣味、排泄物，所以她特別注重衛生清潔，也到處與人結善緣。現在她買東西有打折，大家都認識她，也有人拿物資來捐贈，例如貓狗衣服和用品，還有人帶美食來請客，例如一袋烤地瓜，溫暖甘甜。

「以台北市來講，花市是最早成立定點送養的地方，有很多人會固定來花市，這是市民假日休閒的地方。」周瑾珊在建國花市有10年的送養經驗，目前擔任關懷生命協會送養志工隊長，她認為：「養花植草是個興趣，養狗可能一開始也是個興趣，可是人跟動物很容易發生感情。來花市的人對自己的花草很重視，願意花錢、花時間在這上面，可以說這些人是很適合領養的對象，有時間也有經濟能力。 」

「花市都是小狗小貓，特別可愛，容易引人注意，捐款也多。」志工徐銘澤說，因為花市的攤位空間不大，只能把幼小的貓狗放在籠中，而大家能近距離看到動物，效果就特別顯著。不過他也感慨：「以前那是全盛時期，每天可以送7、8隻狗，現在一天有破蛋就不錯。」儘管如此，他覺得還是不能強求，應該慎重考慮再領養。

對於愛媽來說，隨著年紀增長、精力漸衰，一整天都待在花市實在很疲倦，既要照顧貓狗，又要招呼民眾，還要收拾善後，但不一定會送養成功。而新生代的志工有更多管道，有些愛媽也學會上網貼文，那麼實際的送養活動還有意義嗎？建國花市有什麼難以取代的優勢？

Photo Credit: 蔡育琳 每當有送養活動，貓狗們總是特別吸引小朋友的注意力

人與動物

目前在建國花市D3區的收費亭前方，有5個團體輪流舉辦送養活動，包括「流浪動物之家基金會」、「動物福利環保協進會」、「世界聯合保護動物協會」、「台灣動物之心愛護動物協會」、「關懷生命協會」，主管機關則為台北市動保處。另外在建國南路和仁愛路口的建國假日藝文特區，橋下有一塊草地是「新北市流浪貓狗再生保護協會」的送養場地。民眾每次看到的動保團體可能不一樣，不過他們都有共同目標，就是希望大家以領養取代購買，提升飼主的責任感，終養不棄養。

民眾逛花市的時候，看到美麗的花草植物，會有耳目一新的感覺，看到可愛的貓狗也會感到驚喜，甚至有過之而無不及，先是一愣繼而軟化露出微笑，這就是人與動物的初步接觸。當外國朋友看到小狗小貓，可能會有同行的台灣友人替他們說明，如果外國朋友詢問志工，懂英文的志工也會做一番介紹。反應最直接的則是小朋友們，肯定會停下來觀看，還會頻頻好奇發問，因為小朋友的身高與視線，不用彎腰就能與貓狗對望，似乎有他們獨特的交流方式。

有些無法領養貓狗的民眾，除了停下來多看一會兒，也常會慷慨解囊、熱心捐款，金額從銅板到千元大鈔都有，不用志工拜託，而是自發付出。周瑾珊說：「畢竟見面三分情，看到狗貓睡得、吃得很可愛，有聚集人氣的效果。不知道的人可以來詢問、了解，有些養過的人會來聊天。」有人曾與貓狗生離死別，因為太痛苦不願再養，就以捐款表示心意。還有人帶狗貓用品來捐贈，因為狗貓已長大，甚至已過世，就把這份愛心傳出去，讓其他毛小孩受惠。

除了正面溫馨的回饋，也有一些比較難以招架的情況，民眾可能因為好奇或關心而詢問：「你們的狗怎麼一直睡、都不動？」「為什麼要給狗穿衣服？這樣不熱嗎？」有人只想領養純種貓狗，有人想養貓抓老鼠、養狗看果園；有人家裡養的狗不要了，想問可以送給誰？還有人收容太多狗，想問有誰能幫忙？

雖然不是每次都能成功交流，畢竟有些不適合的對象還是得拒絕，但這也是動保宣導的一個機會，讓民眾建立基本的正確觀念，可能日後會有領養的想法，也願意學習如何照顧動物。因此，志工的知識和態度都相當重要，才能以耐心和正確觀念回應，相關的人才培育也是關鍵實力，各動保團體都該重視這一點。

Phtoo Credit: 蔡育琳 一對小姐弟在花市抱著小狗，他們的父母曾養過狗，希望孩子也跟狗兒一起成長

流浪出路

多年來，流浪貓狗在台灣一直是個難解的問題，不論是公立收容所、動保協會、中途志工等，都在想辦法尋找出路。舉凡社會運動都需長久耕耘，動保運動也是如此，流浪貓狗是其中一部分，透過最接近人類生活的同伴動物，在領養和照顧過程中，讓民眾培養善待動物、尊重生命的觀念。

「早期公立收容所很黑暗，民眾不知要去哪裡領養，花市的貓狗被領養即可逃過死劫。但是從狂犬病那一年開始，送養受到影響，因為大家會擔心。」周瑾珊認為近年來各種協會的成立，還有網路影響許多人投入動保，以領養代替購買已成為主流觀念。此外政府修法通過零撲殺，收容所有更多開放性的做法，志工也更方便幫忙送養，她說：「花市不再是壟斷市場的地方，認養狗的人有比較飽和，也是因為送養管道多，相輔相成，花市就像老字號的店面，生意有受到影響。」

「在現場的好處，不管你是否喜歡動物，你一定會看到，網路就不一定，是本身有喜歡動物才會去看。在花市有實際的動物在，吸引那些原本可能沒興趣的人，在網路上不會關心這塊資訊的人。」周瑾珊說明了實體送養的獨特性，然而花市的人潮確實逐漸變少，因為假日有太多活動，還有其他花市形成競爭。此外，年輕族群的休閒娛樂非常多元，養花植草這個選項是否能延續？「年輕人如果不再種花，也是花市的危機，也是時代變化。」

在未來，建國花市該如何轉型？周瑾珊認為就像老店新開：「需要線上和線下的結合，例如網路商城和實體店面，在網路宣傳上打出口碑，網路世界開啟了，也成為送養管道，再導入建國花市。」她希望這是一個平台的概念，讓甲乙雙方能聚集在此，為流浪貓狗找到幸福的家，並在過程中散播動保種子。

下次經過建國花市，除了選購花花草草，不妨也到送養毛小孩的攤位看看，可能就會遇到你的「真命天毛」，開啟一個人與動物的美好故事。

本文經關懷生命協會授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航