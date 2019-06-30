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2019/06/30, 生活
【插畫】公貓長不大，母貓恰北北
汪喵星球
我們想讓你知道的是
在人類的世界中，通常男生理性、女生感性，但在貓貓的世界裡，卻不太一樣！
唸給你聽
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在人類的世界中，通常男生理性、女生感性。碰到突發狀況時，女生多會選擇忍耐、男生則時常耐不住脾氣大暴走。
但你知道嗎，在貓貓的世界好像不太一樣喔！
母貓比公貓獨立許多
貓貓天性獨來獨往，不像人類有相互依賴的家庭關係。通常公貓與母貓交配後，就會分道揚鑣，而母貓就必須獨自經歷懷孕、生育、照顧小貓，因此母貓的警戒心會比公貓來得更強。
母貓也比公貓更會社交
雖然母貓比較獨立，但有研究顯示，如果同個環境中剛好有多隻母貓懷孕，他們會相互照顧，甚至協助彼此照顧幼貓。成為母親後的母貓，為了保護孩子，出現了社交行為。
公貓是長不大的小男孩
少了哺育經驗，公貓似乎少了「轉大人」的機會。公貓不管到幾歲，只要有體力，都還是充滿冒險精神與好奇心。而經過結紮的公貓，賀爾蒙波動變小，個性也會變得溫順又帶點孩子氣。特別喜歡窩在毛拔麻身邊撒嬌磨蹭。
綜上所述，在多貓家庭中，貓貓會自己找到彼此間的互動平衡：各有各的小空間、各有各的玩具。偶爾打鬧或者追逐，都是正常的社交行為，只要沒有受傷，毛拔麻都可以不必介入喔！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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