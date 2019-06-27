從安樂死到死刑存廢、扁案到拔管案，四位新任大法官有何主張？

（中央社）立法院會今（27）日上午行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票；投票結果，4人都獲超過57票同意票，獲立法院同意任大法官。

立法院院會上午行使大法官同意權投票，9時議事人員布置好圈票處及票匭後，朝野立委開始排隊領票、投票。立法院長蘇嘉全宣告，投票截止時間為上午10時30分。

而在蘇嘉全宣告後，國民黨立法院黨團在議場外召開記者會，表達拒絕投票的立場；黨團總召曾銘宗說，總統蔡英文提名的大法官，意識形態非常濃厚，基本上不適任，因此國民黨團拒絕投票。

曾銘宗指出，若這些大法官完成提名，強烈懷疑無法獨立行使職權，無法做為憲法最後的守護者；他更帶領現場多位的國民黨立委高喊，「拒絕投票、大法官綠化」等口號。

上午10時30分投票截止後隨即開票，113席立委中，有71人領票、42人未領票。

親民黨立法院黨團在投票結束後發出新聞稿指出，這次臨時會處理4位大法官被提名人行使同意權，本就倉促，而且在公聽會、審查會的過程中，這4位被提名人不論在面對社會監督團體的提問，或是立法委員的質疑，不是解釋不清就是閃避不答，更凸顯倉促行使同意權的弊病。

親民黨立法院黨團表示，黨團最後決議，今天以不出席投票，作為對此次行使同意權案的不認同。

開票結果，楊惠欽獲67張同意票、3張不同意票、1張無效票；蔡宗珍獲71張同意票；謝銘洋獲71張同意票；呂太郎獲68張同意票，1張不同意票、2張無效票。4名被提名人皆獲過半數同意票支持，獲立法院同意出任司法院大法官。

《中華民國憲法》增修條文規定，司法院設大法官由總統提名，經立法院同意任命。而《立法院職權行使法》規定，行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。

立法院現有113席立委，被提名人如果要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。

根據總統府官網的介紹，楊惠欽現年59歲，現任高雄高等行政法院法官兼院長，專精行政訴訟審判業務。53歲的蔡宗珍為現任考選部長，專精憲法、行政法領域，尤長於憲法理論與實務的條理剖析與整合批判。

至於61歲的謝銘洋，現任國立台灣大學法律學系教授，專精智慧財產權法與科技法律領域。呂太郎現年60歲，為現任司法院秘書長，兼具審判實務及司法行政經驗。

大法官與一般法官差在哪裡？「大」並非表示可管理其他法官。依據《憲法》第78條「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權。」當憲法之解釋出現疑義時，司法院為有權解釋機關，因此設置專職憲法解釋的大法官。大法官的職權涵蓋四項，分別是：解釋憲法案件、統一解釋法律及命令案件、總統副總統彈劾案及政黨違憲解散案。

Photo Credit: 中央社 立法院臨時會全院委員會，26日審查司法院大法官人事同意權案，並對大法官被提名人呂太郎進行詢問。

呂太郎：我個人支持安樂死

立法院在昨（26）日審查大法官人事同意權案時，國民黨立委許毓仁詢問，是否願意支持安樂死，依照大法官的看法，人是否有可以決定自己死亡的權利。

呂太郎表示，以他自身的看法，他基本上支持安樂死，只要過程能夠確保不造成誤殺或其他失誤，從人的尊嚴來看，應有這樣的權利決定生命最後終止的方式；他也說，這是非常複雜且嚴謹的一件事，與《刑法》第275條所規範的加工自殺罪是不一樣的。

許毓仁說，若可以推動安樂死合法化，對減輕健康醫療負擔，給予人性尊嚴皆有幫助，能夠表達進步的社會思想；刑法275條加工自殺罪，很容易被當作是加之在安樂死尚未合法化時的罪名，因此是否有修改必要。

呂太郎表示，他認為這條沒有修改的必要，重點是要針對安樂死設立嚴謹、客觀的特別法；他認為安樂死這件事不應將減輕醫療負擔當作重點，應從人的尊嚴來看。

Photo Credit: 中央社 立法院25日審查大法官人事同意權案，並對大法官被提名人蔡宗珍進行詢問。

蔡宗珍：我的憲法沒有顏色

加入國民黨立法院黨團運作的無黨籍立委陳玉珍將提問聚焦在蔡宗珍過去被認為是「反服貿大將」一事。陳玉珍引述蔡宗珍以往接受媒體訪問時說過，服貿協議未經實質審議程序，若強行實施，也是違憲等語，她反問蔡宗珍，以此標準今年5月中選會主委李進勇人事案也未經實質審議程序，是否也是違憲行為。

對於在野黨立委質疑，看待服貿協議爭議，對比李進勇人事案，「可以兩套標準嗎」，蔡宗珍認為，相關法規依據完全不同，脈絡也不同，她也說，法律人講話都很精確，過去表達的看法或法理論證，是在特定脈絡所講，也有上下文的脈絡。

蔡宗珍表示，當時接受媒體訪問，講話重點不是服貿內容，強調的是程序正義。蔡宗珍說，不同意「顏色正確」之說，「我的憲法沒有顏色」。

Photo Credit: 中央社 立法院臨時會26日舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並對謝銘洋進行詢問。

謝銘洋，曾肯定太陽花學生、支持拔管

（中央社）謝銘洋曾因太陽花學運受關注，2014年3月太陽花學運時，有學生和民眾闖入行政院，遭警方驅離。時任台大法律學院院長的謝銘洋和多所大學法律學院長、法律系主任發表聯合聲明，相信學生能理性和平地表達訴求，呼籲政府和學生積極溝通，確保學生的人身安全。

另外，太陽花學運落幕時，謝銘洋曾在一場活動中肯定學生勇敢站出來反服貿，甚至提到「我們沒有把馬英九教好」，日前也在立法院遭國民黨立委質疑。謝銘洋則回應，這件事情不能簡化回答，批評前總統馬英九時，他是學者、法律學院院長，是基於保護學生安全的立場。

《聯合報》報導，國民黨立委王育敏質疑，謝銘洋在管案也有鮮明角色，參與連署，那現在管中閔擔任校長，謝銘洋接受管校長嗎？謝銘洋說，管在程序上是教育部同意任命，是台大現在合法校長，王育敏認為謝銘洋的說法打臉過去連署的自己，謝銘洋說「是的」，連署時是在教育部還沒任命前，「所以教育部的任命我也不贊成，但必須尊重」。

王育敏追問，那他對於另一位台大法律系校友的前總統陳水扁看法如何，陳水扁貪汙四個案子判決定讞等，謝銘洋說，他尊重法院的判決，至於陳水扁是否無罪，他說法院判決確定，有沒有經過正當程序是一回事，有的案件牽涉到中間換法官的問題；謝銘洋的說法引發王育敏不滿，她說謝的說法接近獨派說法，謝的政治立場表露無遺，「有政治立場不如就大方說出來」。

Photo Credit: 中央社 立法院臨時會25日舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，對楊惠欽進行詢問。

楊惠欽：死刑存廢應考量民意

（中央社）親民黨立委周陳秀霞詢問，目前維持執行死刑，是否有違憲或是違反兩公約的疑慮。楊惠欽說，依既往的大法官解釋，隱含之意應該是不排斥死刑，反而認為死刑是立法政策；現在死刑是否該廢除，有一些時代意義存在，理論上有從應報主義的觀點，認為應該要維持死刑，也有從人權保護觀點，認為要廢除死刑。

楊惠欽表示，這個問題她個人傾向於說，如果立法政策上，「應該要去考量民意，做妥善解決」；如果有人來申請釋憲，涉及具體個案時，就不太適合表達太具體的法律意見。

周陳秀霞追問，廢除死刑跟冤案有沒有關係。楊惠欽表示，冤案是審判結果，死刑是法律制度，彼此之間沒有扞格問題，有人從冤案角度認為不應該有死刑，這也是支持廢死的理由；每位法官審理案件時，都是兢兢業業，面對重大案件是要判人生死的，對法官來講更是壓力重大，目前審判實務上，有時候法官被批判「為什麼不判死刑？」這對法官真的是很沉重的壓力。

另外，周陳秀霞也問，大法官解釋是否能推翻公投結果。楊惠欽說，大法官解釋對象若是基本權，就是所謂「憲律」這塊，是對人民最高權利的指導，這塊是不能變動的，既然不能變動，當然不適合以公投方式來予以妨礙，它可以增加人民基本權，但不能限制人民的基本權。

另外，陳玉珍也問，台灣是不是一個國家，依憲法規定，中華民國的「固有疆域」是哪裡，除了台澎金馬還有大陸地區，是否還包括外蒙古。陳玉珍認為，中華民國憲法就是「抱殘守規」的憲法，中華民國除台灣外，還包含福建省，「台灣只是一個地名，而不是一個國名」。

楊惠欽說，憲法與憲法增修條文都有規定，「固有疆域很大很大」，但固有疆域的範圍有多大，很難講說大到哪裡。

陳玉珍說，事實上依中華民國憲法，固有疆域包括台灣地區與大陸地區，只是治權不及大陸；她認為中華民國台灣地區跟大陸地區「現在就是一國兩制」，台灣是民主、選舉制度，大陸沒有直接民主制度，「不要提到一國兩制就好像蛇蠍猛獸一樣」；她問，若有政黨主張台灣獨立，是否違憲。

楊惠欽表示，台灣地區跟大陸地區制度不同，大陸地區是治權所不及；至於政黨是否違憲的審查，是大法官職權事項，可能形成具體個案，她今天是被提名人身分，不方便表示意見。

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核稿編輯：楊之瑜



