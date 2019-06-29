美容服務必備單字：去角質、挽面、修眉的英文怎麼說？

為了呈現自己最好的一面，女孩們可是很辛苦的！除了要固定去除臉上的老化角質，還要適時修整眉毛，讓自己容光煥發。有些還會去做美甲，讓手指每天都能美美的。如果人身在國外要找這些美容服務時，要怎麼詢問呢？今天專欄教學就來跟各位分享這些女孩們的功課，讓你出國也能美美的！

美容單字

manicure 美甲

這個單字指的是整套手的保養，從修指甲、磨厚皮到最後塗上指甲油都算在manicure的範疇內。另外如果是要修整腳的指甲，則會用pedicure。

Look at my ugly fingers! It’s time for me to get a manicure.（看看我醜醜的手指。是時候讓我去做個美甲了。）

face threading 挽面

別以為只有台灣有挽面喔，國外也有這傳統又有效的美容技術，因為挽面需要用到絲線，因此用到了 thread（線）這個字。例如：

I had a full face threading for the first time. It really did hurt a lot.（我剛做了全臉挽面。真的滿痛的耶。）

那thread也可以當做動詞，可以運用這個句型「have / get + 部位 + threaded」，表示你讓臉上某個部位接受挽面技術的修整。像是：

I get my eyebrows threaded.（我去挽眉了。）

exfoliate 去角質

這個字比較長一點，可以這樣拆開念ex-fo-li-ate，會比較好記憶。Exfoliate是動詞，如果是名詞就是exfoliation。例如：

In this treatment, we offer exfoliation with the use of a special tool.（在這療程中，我們運用特別工具提供去角質的服務。）



Don't exfoliate your skin if you are sunburned.（如果你曬傷的話，千萬別去角質。）

eyelash extension 接睫毛

接睫毛就是讓原本的睫毛更延伸出去，變得更長、更捲翹，因此運用到了extension（延伸）這個單字。例如：

I’m thinking about getting eyelash extensions.（我正在考慮要去接睫毛。）

trim eyebrows 修眉毛

修整身上毛髮所搭配的動詞都可以用 trim。別忘了因為我們有兩條眉毛，因此要用複數eyebrows 呈現喔。例如：

You should trim your eyebrows to maintain their shape and length.（妳應該要去修眉毛來維持眉型與長度。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【美容英文單字】『去角質』英文怎麼說？愛美女孩必學的美容英文單字！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航