《讀解力》：當你發現內容很可疑時，可以用來查核事實的四個訣竅

文：吉田裕子

個人意見被當成事實的四種廢文

我告訴過大家要注意表示主觀性的詞彙，並強調辨別事實和意見的重要性。不過，有時看似事實的部分未必就是定論，不是事實的部分或許正好就是事實。例如：

我認為A先生說話的技巧是世界第一。 A先生說話的技巧是世界第一。

關於這兩個句子，相對於1在句首加上「我認為」，2的語氣看起來非常肯定。但2這句話就一定是事實嗎？這也未必。

雖然2很肯定的寫出，A先生說話的技巧是世界第一，但讀者要怎麼知道，他真的是世界第一？演講比賽得到世界冠軍，說話的技巧就一定是最好的嗎？（就這個例子而言，說話技巧是世界第一的人，或許沒有參加比賽。）

因此，縱使句子使用肯定的語氣，也有可能只是作者在陳述自己的意見，這種例子真的不勝枚舉。

年輕人要比前輩更早到公司。

（※這個句子是表示從作者的價值觀反映出來的主觀意見。）

現在正在打折，不買太不划算了。

（※對要買某一樣商品的人而言，以最昂貴的價格購買該商品當然不划算；但對不需要該商品的人而言，並沒有所謂划算不划算。所以，這句話是站在賣方的立場比較。）

當你在閱讀時，覺得文章內容很奇怪、語氣強加於人，就要先停下來仔細調查或思考。

現在，我就來介紹幾個當你發現文章內容很可疑時，可以用來確定是否為事實的訣竅。

1. 確定資訊來源

你在閱讀文章時，可以確認是否有資料證明意見的根據。如果寫文章的人有列舉資料，就進一步察看是否有載明資料的出處。而且，要弄清楚出處的可信度。

如果資料是來自充斥著許多假訊息的體育報導、週刊雜誌，或專門刊載八卦、謠言的網站，就完全不要相信。

如果文章本身沒有寫清楚出處，就將和資料有關的詞彙組合，當作關鍵字上網搜尋，看看是否可以找到用來證實的根據。

當然，有些資料不會在網路上公開。但看到明顯怪異的資訊，最好還是先多加搜尋，至少確定該資訊是否有問題。只要以「○○○謠言」、「○○○詐欺」為關鍵字進搜尋，一定會找到某些人受騙的經驗分享。

2. 以前的一般常識，或許已經不管用

這個社會，有許多大眾普遍認同的基本常識。例如，見到人要打招呼；在日本，家裡如果有女兒，該家庭在3月3日一定要擺出女兒節娃娃等。

在文章中，我們也可以看到以基本常識為根據所寫的句子。

我們見到他人，通常都會說一句「您好」來打招呼，在網路上也應該要如此。突然在網路上批評他人，真的是非常荒謬的事。所以，我們在網路上和他人交流時，必須從打招呼開始，一步步建構人際關係。

這是一篇以「見面要打招呼」這個基本常識為根本，來談論網路人際關係的短文。但我希望大家留意的是，以前的一些基本常識，或許現在已經有所改變了。

1985年出生的我讀國中時，女生會在情人節那天，送自己喜歡的男生巧克力。但我問我在補習班教的女國、高中生，才知道現在女生也會在情人節那天，送同性好友巧克力。我們以前了解的基本常識，因為世代和地域不一樣，而有所不同。

在文章中，某些「一般常識」雖然作者寫得理所當然，但當讀者猜不透也看不懂時，還算是大眾普遍了解的常識嗎？因此，大家最好以驗證的態度閱讀文章。

除了日常的一般常識之外，歷史事件也有基本常識不再適用的情況。不少廣為人知的歷史故事，到了後世就只不過是一種民俗、一個傳說，而且往往對照史料還查不到證據。

例如，許多人筆下的源義經（按：日本平安時代末期的武士）都是中性的美少年。但源義經那個時代的史料，都沒有談到源義經的外貌。

《源平盛衰記》、《義經記》中的故事，都把源義經描繪得很美；不過雖然同樣在說故事，《平家物語》中就有這麼一段描述：「義經的皮膚白、個子矮，門牙特別突出。只要看他一眼，就知道他是義經。」因此，源義經的真實面貌到底如何，事實上沒有人可以確定。

諸如此類，有許多我們以為是常識的事情，或許根本毫無根據。以歷史為題材寫故事，最麻煩的就是面對各種日新日異的研究。過去在學校學的常識，和歷史上的新發現，往往會有落差。

我不會要求大家去看最新的日本史論文，但你如果在讀和歷史有關的文章，發現有些微妙的地方時，至少要翻一下字典或事典加以確認。如果和日本歷史有關，《日本大百科全書》、《朝日日本歷史人物事典》等都是很好用的工具書。具備字典、事典功能的網站「kotobank」也很方便。

3. 根據為「因為是某人所說」，不值得相信

在日常會話當中，我們常會脫口而出：「如果某某先生、女士這樣說，應該就錯不了。」

但從資訊素養的觀點來說，我希望大家養成在乎「說什麼」勝於「是誰說」的好習慣。誰說的不重要，重要的是實際上說了什麼。我們應該要養成不先入為主，並審慎檢驗發言內容的態度。

說到底，雖然有人嘴上說：「如果某某先生、女士這樣說，應該就錯不了。」事實上，是否真的是當事人所說，還有待商確。

另外，許多商品和服務的廣告，也會強調「某某人推薦」。其實這些名人大多數也只是以自己的名字幫商品業配，真正出自真心推薦產品的名人少之又少。有的傳聞則是以訛傳訛，還常會被誇大、被捏造。

就算某些話確實是某人所說，我們也不能馬上全然相信。如果這位發言者是該領域的專家，而且，是根據具體的研究成果對外發言，大家才可以放心相信；相反的，如果狀況並非如此，就一定要審慎判斷，不能立即相信。

例如，你是某位運動選手的忠實支持者。假設，這位選手不論在競賽中、受訪時或在社群網站發布訊息時，都是既誠實又有魅力。所以你相信這位選手所說的話都是真話。而這位選手引退後，成為體育節目的評論員。於是，除了本身擅長的運動項目之外，他也開始談論其他的主題。這時，你最好不要無條件相信，「如果是他說的話，就不會出錯」。

因為世界上有各式各樣的體育項目，像是棒球、足球、田徑、花式滑冰等。雖然這些都算是體育競賽，但因為項目不同，練習的方法、所處的環境就不一樣。

當然，評論員只要先查好資料，還是可以講得頭頭是道。然而我們不能否認，他在做評論時，難免夾雜著個人的直覺或來自個人經驗的推測。總之，要常提醒自己，誰說的不重要，重要的是說了什麼、是否有根據。

關於這件事，我想起了某個人。日本人都對他不陌生，他就是資深媒體人池上彰。池上彰待人既溫和又親切。但我曾親眼目睹他斥責某位藝人。

當時，是在錄一個談論日本政治和選舉的談話性節目，在場的某位藝人說：「池上先生，您覺得我們把票投給哪個政黨比較好？我決定要把票投給您推薦的政黨。」

這位藝人話一說完，池上彰的表情變得非常可怕。接著，他就提出嚴厲的指責，表示在民主主義下，盲從相信「如果是誰說的就一定正確」，是最要不得的態度。

池上彰語重心長的說，人一定要靠自己的能力收集、消化各種資訊，並用自己的腦袋思考。而他就是為了培育這種人才，才會出演新聞解說的節目。池上彰當天的言論，讓我印象深刻。

你在閱讀文章時，要避免篤定的認為「因為是某某人說的，所以是正確的」。一定要冷靜分析，那個人真的這麼說嗎？那個人說這些話有什麼根據？

4. 留意數值的誤用和濫用

大家知道「校對」這項工作嗎？校對就是確認書籍、報紙等媒體中的文章，是否有錯字或漏字、內容是否艱澀難懂或是否和事實有出入等。

聽說，校對時需要特別留意的，除了錯字或誤用的專有名詞之外，就是數字。校對員一定要嚴格檢視，文章中使用的單位是否有誤。

其實，一般人在閱讀文章時，也要小心注意。例如，有人在解讀統計數據時，曾把單位是「千人」的地方，錯看成「萬人」。簡單來說，我希望大家注意文章的數值是否符合常理，藉此發現作者的錯誤。

另外，雖然數字是一種可以相信的客觀資料，但數字呈現的方式，能透過人為的力量操作。

例如，某家企業剛起步，營業額沒有驚人之處，就會刻意用「比例」的方式呈現：「營業額和去年相比，成長了300％。」讓公司看起來經營得很不錯。如果看到這種明顯成長得很不自然的成長率，就要合理懷疑，以前的成長率是否太低？

還有，如果某家企業不賺錢，卻想讓營業額和商品流通量看起來比較起眼，就會特別強調營業額，像是「年營業額○億日圓」、「累積銷量突破○億個」等。

看到這種數字，千萬不要被牽著鼻子走，認為：「哇！數字這麼亮眼！」而是應該查清楚企業真正的利潤率，並和同行的其他公司比較。希望大家都能保持冷靜，謹慎觀察。基本的方法就是，出現數值時，一定要進一步看比例。看到比例時，要進一步確認數值。

另外，如果作者是用排名表示，你就要檢視排名是否真的有意義。例如，文章上寫「某某地區的第一名」，但這個地區沒有其他競爭者；或文案強調「亞馬遜網路書店某某類別排行榜第一」，但有可能是相關人士在某一特定時段，全一起下單訂書，才讓這本書在一個小時內衝上排行榜第一名。這些都是在強勢操作下的第一名。

具有壓倒性說服力的數值，極有可能不是真實的。大家一定要留意，千萬別被騙了。

書籍介紹

本文摘錄自《讀解力：主管的連珠炮指令、客戶的嘀咕意見、長到厭世的報告、煽動性網路文字，該怎麼掃視，看出對方到底在跟我說什麼》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：吉田裕子

譯者：劉錦秀

你也有以下這些困擾嗎？

閱讀資料的速度很慢，人家給的東西越詳細，我加班時間越長。

沒有讀懂文字的意思就簽約，讓自己陷於不利的處境。

看不懂客戶寫來的電子郵件，用心反覆用電話提問，反而讓對方不耐煩。

誤解了老闆的書面指示，屢屢做白工。

造成這些麻煩背後的最大理由，

就是缺乏讀解力──理解文章的能力，

為什麼你需要讀解力？這是想讓工作順利進行，最重要的商業技巧。

本書作者吉田裕子是東京大學首席畢業生、日本補教名師，

她發現，數位時代下，雖然大家天天都在讀訊息，

但很多人常看錯重點，於是寫出離譜的評論，被人責罵或訕笑；

或在工作場合中，常把書面文件解讀錯誤，造成公司的損失。

工作場合，你不可能只看到好文章，你最常看到的是

瑣碎冗長的指令、不知所云的客訴文、寫成一團的郵件、落落長的報告……

這本書就是要教你，如何快速掃視，就抓對重點。

鍛鍊讀解力的第一步

文章的重點在哪？圈出主題和結論，其餘掃視

「這是關於什麼的文章？結論是？」先問自己這兩個問題，能很快找到重點。

培養讀解力的重點，關鍵就在「連接詞」，

因為「連接詞」後面的文字，通常才是對方真正在意的事。

作者特別整理出28個連接詞，像是：雖然、不過、再者、那麼……

搞懂連接詞，就能馬上明白對方的用意，再也不會會錯意。

對方這樣「讓步」時，意思要你別堅持

「確實、的確、當然可以這麼說……」這句話不代表別人認同你的意見，

如果後面使用「然而」、「不過」等連接詞，後面的看法才是作者想說的。

讀了不解？那就圖解

論點跳躍？先做記號，再列表對比

比起一堆文字密密麻麻，或是一個方案單獨討論，

「比較」能讓不同之處清晰展現。

例如：優點和缺點、過去和現在、A方案和B方案。

怎麼把文字變成「比較」，作者示範給你看。

主管下指令，想到哪寫到哪。我用時間序破解

出差一週回來後，面對大量單據，你要怎麼請款？可以用時間序來排列。

其他像是樹狀圖、5W1H等方法，都可以幫助你提升讀解力。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航