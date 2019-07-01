【圖解】夢想解鎖只要五步驟：「泰幸福 貸就補」，你專屬的天使投資人

「夢想」兩個字之所以看起來天真爛漫、抽象又遙不可及，是因為大多數人在夢想之前，遲遲不敢實踐行動。無論是創業、投資、出國進修，還是結婚、環遊世界，你的夢想像是一只尚未開啟的百寶箱，等著你去解鎖、取得豐盛的寶藏。

事實上，你只需要五個步驟，解決資金缺口，就能離夢想更近一大步。「泰幸福 貸就補」方案，能根據你與銀行端往來的信用，或是收入、財務狀況，客製化個人專屬信貸方案，賦予你一筆投資自己的資金，再也不用擔心緊急的資金缺口，加速實現夢想。

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計算範例與注意事項

貸款金額：30萬元。

貸款期間：5年。

貸款利率：1.98%~18.38%。

各項相關費用總金額：9,000元。

總費用年百分率：5.00%~15.40%。

註：

本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算，實際貸款條件，仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 總費用年百分率不等於貸款利率。 本總費用年百分率之計算基準日為108年6月3日

Photo Credit：TNL Brand Studio



