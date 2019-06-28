《宅男行不行》：本系列堪稱完美的結局，在於謝耳朵自戀了12季後終於覺醒

《宅男行不行》（The Big Bang Theory，又譯「生活大爆炸」）為查克・洛爾和比爾・普拉迪創作的美國情景喜劇，於2007年首播。本劇自開播以來就廣受歡迎，第11季的最後一集甚至創下平均收視人數1400萬的紀錄。

而這部廣受全世界喜愛的情境喜劇，也於2019年5月迎來第12季的完結篇，至此做個結束。

《宅男行不行》的劇情，大致圍繞在三名虛構的加州理工學院研究者跟一名麻省理工學院的工程師的生活。真正的主角是實驗物理學家倫納德・霍夫斯塔特跟理論物理學家謝爾頓・庫珀，他們跟另兩位宅男朋友，開啟了故事。而住在霍夫斯塔特跟庫珀對面的金髮女子佩妮，就以無腦辣妹的姿態，點綴出宅男不懂社交與世俗的日常生活。

這個設定本身具有歧視性，而各種歧視也是本劇的重心。但本劇廣受歡迎的原因，也在於劇中的宅男是整個世界的歧視對象。以庫珀為首的四名宅男，日常生活就是往來於實驗室與工作之間，每周有固定的活動行程，以及宅男們熱愛的動漫與冷知識。所以其他人包括佩妮都是他們的對照組，呈現一群靠著天才然後躲在學院裡的宅男，在體制的保護傘下，過著跟世界格格不入的生活。

雖然在這群宅男之外的人們，都過著在經濟與社會地位上比他們悲慘的生活，所以會羨慕他們的收入與地位，但宅男卻羨慕其他人的生活。許多笑料即由此而來。

而劇中的歧視來自於這樣的雙面性，造成一種互相歧視的狀況。這也很寫實地呈現了真實世界的樣貌。也所以觀眾不會去討厭劇中的任何人，也不會用同情或排斥的心態去看裡面的任何人。這是情境喜劇所能做到的高端境界。

而隨著劇集的延續，片中的角色也在日常笑料中不斷地成長。庫珀從一個有無數怪癖而被世界賭爛的天才，甚至找到對象結婚；霍夫斯塔特跟佩妮也終於結婚，另兩名科學家也找到真愛。看著一種美好結局早就出現，但故事卻一直沒有結束，因為這部情境喜劇幾乎每一集的故事都是獨立的。每一集的任務都只有透過這群人的日常生活來搞笑，搞笑的梗永遠是宅男如何鬧出笑話，奇怪的是觀眾總看不膩。

每一集的重心有一半以上，都是多名主角日常閒聊的笑話。笑話來自最新的科學發展、電影動畫的發展（特別是英雄電影），或身邊的事件。這其實是一種恆常不變的狀態，一如臉書問世之後，全世界網路鄉民的日常生活。只要角色活著，永遠都有話題可以發揮。同樣的情境也可以轉化到世界各地的不同角落。從伊朗茶館大叔們的閒聊，到印度農村閒暇時的打屁，再到台北文青咖啡館中，青年們的廢話，是一種可以無限延伸的設定。

話雖如此，在世界電視史上這種作風，成功的類型就類似台灣的《鳥來伯與十三姨》，只要觀眾對角色的設定沒有看膩，所有鏡像式投射的日常生活，唯一改變的就只有話題，而話題來自於全世界的新聞，只是聚焦於電視上的這群人。

在美國這種競爭激烈的影視市場中，一個描寫宅男生活的影集居然可以拍到12季，甚至原本打算一路拍到14季，是因為飾演庫珀的男主角Jim Parsons堅決要離開，才必須腰斬。本劇成功的原因到底是什麼？

《宅男行不行》成功的地方得益於兩點，一個是觀眾的「窺奇心」。加州理工學院的天才，本來就是一種遠離一般人日常生活的獵奇對象。如果這樣的人物設定無聊，大家也沒看的興致。偏偏這群人的日常生活以及喜好，都跟美國無數的網路宅男（geek文化）類似。在一種趨近性的情況下，加上這群人雖然很少出門，偏偏生活中整天都能出現狀況，而這些狀況是一般大眾大概一個月或一季才會出現一次的偶發情境，因此就更能聚焦大眾的關注。

另一個部分是，相較許多情境喜劇的編劇都是匯集了寫手提供的資料，由少數一、兩名編劇完成，但是《宅男行不行》在製作人背後，卻有一個編劇群共同開會想笑話。而這個編劇群整整12年都聚在一起想梗，一如劇中人物一般，日常生活都綁在一起，也養成了集思廣益的默契。

而當劇組知道故事要被腰斬時，要如何替這個系列收尾，就決定了這部影集的歷史地位。在這裡他們做出了完美的示範。

《宅男行不行》的成功絕大部分建立於男主角謝爾頓・庫珀身上。他是個極其自戀，整天靠北別人，靠著怪癖來隔絕世界的「變態」。在故事中他整天利用別人還覺得理所當然，而其他人甘心被他利用，除了「母性」的發揮外，也是因為打從心裡知道他有點問題，但他的本質極為善良，所以願意忍受。而庫珀在設定也屬於那種反派喜劇角色，因此他必須是個性格絕不改變、行為永遠一致的扁平角色，這樣他才能成為其他人的出糗或做出反應的對象。

Photo Credit: The Big Bang Theory

在12季中，其他三名科學家在步入家庭或轉換職場時，都有所成長，其實個性心態都與初期不同，就只有庫珀即使結婚了也沒有任何改變。而第12季整季在做的，就是讓他徹底地改變了自己的心態並且覺醒。

編劇用的招數，是讓這個自戀的天才，終於獲得了諾貝爾物理學獎。這是庫珀從第一季就不斷靠北、整天忌妒其他比他笨的科學家都能拿到的獎項。但當他拿到的同時，他卻發現他無法處理伴隨而來的名利與社交模式。於是他把這些不安感全部發作在自己信任的同伴身上，讓這群人再也忍受不了，並全都爆發。

但因為其他人畢竟還是無法真正對庫珀生氣，還是到瑞典參加頒獎典禮。當他們以為庫珀一樣會講出他那自戀與攻擊別人的講稿時，庫珀卻真心發現，他所有的一切成就，都必須要歸於陪伴他一路走來的這些夥伴，他在台上感謝了這些人，並把榮耀分給他們。

這是個堪稱完美的結局。沒人想得到一個不可能改變的扁平角色，居然在最終集急轉直下，成了一個懂得反省的人。如果說要鋪梗，這梗鋪得夠深，也讓全劇畫下一個美好的結尾。

由於《宅男行不行》的成功，讓拍攝此節目的好萊塢片廠攝影棚，以此劇命名。歷來只有該台最成功的電視劇有此殊榮，名單上也不過十來個這也證明了此劇的重要性。

雖然在12季結束後，短期內很難有相同類型的宅男題材，能再有如此的收視普及率，但它的成功，也反映了許多在角落不被重視的特殊族群的生活，是有可能躍上螢光幕的。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航