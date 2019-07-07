《成長心態》：求職生的單純疑問，用四個象限回答「工作是為了什麼？」

文：吉田行宏

求職生的單純疑問

天氣從嚴寒中解放，溫暖的日子逐漸增加，時間已經來到三月中旬。我造訪睽違已久的老闆。一方面是因為公司旺季非常忙碌，另一方面也是因為我覺得實踐老闆所教的事情需要時間。畢竟光說不練是不夠的，還必須親自體驗才能獲得新的發現與學習，這也是認識老闆之後學到的事情。我雖然不知道能夠成長多少，但還是希望造訪咖啡店時，自己能多少有點成長。

「老闆，好一陣子不見了。」

「你好，山田先生。之前和你一起來的伊藤先生也一切都好嗎？」

雖然幾個月沒見了，老闆依然不忘招呼我。

「都好，雖然後來他也遇到了阻礙，但他說他想起老闆的指導，一邊在心裡默唸能為自己催油門的支持話語，一邊努力。」

「這樣啊，真是太好了。」

老闆面帶微笑看著我帶來的同伴。他身穿白色襯衫，繫著一條藍色條紋的領帶，外面又罩著一件純黑色的求職西裝。他立刻向老闆打招呼。

「初次見面，我是早慶大學三年級的高橋。今天來這裡是為了採訪校友山田學長。」

我覺得他這樣說好像我在這間咖啡店上班似的，算了，就這樣吧。沒錯。今天造訪咖啡店與其說是來接受老闆的指導，不如說我自己才是指導別人的人。

「他是我大學社團的學弟，我們約在這裡見面。」

「原來是這樣，那你們慢慢聊。」

今天不像平常坐在吧檯，而是坐在桌邊的座位。我們兩人都點了熱咖啡。

「山田學長，那麼就正式麻煩你了。今天請多多指教。」

「彼此彼此。我們能夠見面也是有緣，有任何問題都不要客氣。」

我選擇桌邊座位也是這個目的。

「謝謝。那我可以馬上提出問題嗎？」

「好的，請說。」

他剛開始看起來很緊張，但等到問完一輪我公司的工作內容與人事制度之後，看起來似乎放鬆了一點。接著我邊聊邊穿插著老闆教我的事情，而他也因為學到了許多面對今後工作與平日自己的方法而感到開心。

「對了，高橋，你想做什麼樣的工作呢？」

「我目前想找業務工作。但老實說，我有一些地方不是很清楚。學長，可以請問你一個問題嗎？」

「嗯，什麼問題呢？」

「學長，你工作是為了什麼呢？」

他拋了一個我意想不到的問題，嚇了我一跳。唔，這麼一說，自己是為了什麼而工作的啊？被他這麼若有其事地一問，我也不知道該如何回答。我只有模模糊糊的想法，似乎很難好好回答他。

工作是為了什麼呢？

雖然我覺得突然把問題丟給老闆很失禮，但心想這個問題還是只能拜託老闆了。於是我回答：

「我問一下老闆吧。老闆非常照顧我，也給了我不少指導。」

「好的，我也很想聽聽老闆的說法。」

最後我們還是從桌邊座位移動到平常的吧檯座位，並向老闆提出了相同的問題。老闆正在擦杯子，儘管面對突如其來的提問，依然笑著答應。高橋雙眼發亮，等待老闆的回答。

「那我來說個故事吧。這是我非常尊敬的一位恩師告訴我的。高橋先生，可以請你讀出來嗎？」

老闆邊說，邊拿出一張紙。高橋以稍高的音量開始唸：

「古希臘時代有三個石匠。他們每天汗流浹背，一心一意切割石頭，領相同的薪水工作。這時出現了一位旅人，他問這些石匠：『你們切割石頭是為了什麼呢？』」

第一個石匠說：當然是為了賺錢啊。

第二個石匠說：我工作是為了將來成為技術高超的石匠。

第三個石匠說：我現在切割的石頭，以後會變成宏偉教堂的基石，鎮上的人未來數百年都會繼續造訪這座教堂。我很高興能夠從事這份工作。

高橋似乎能夠領會這個故事的意義。

「三人工作的意義完全不一樣。他們明明領著相同的薪水，從事相同的工作，卻像完全在做不同的事情。」

高橋坦率地說出感想。我已實際出社會工作，又像哪一個石匠呢？

「我想你們讀了這篇文章都有一些感想，但接下來我想先刻意不討論這篇文章，直接進入下一個主題。」

Photo Credit: 先覺出版

老闆說完後，又拿出了一張圖。老闆提出問題時，不會針對某個主題匆忙下結論，而是會準備下一個主題，讓我們深入思考、獲得發現，最後能以掌握全貌的觀點領悟，而得以反躬自省。我邊感到佩服，一邊豎起耳朵傾聽。

「這張表格是為了知道大家工作時，期待獲得什麼回饋或報酬而設計的。如果用成長來取代，也能知道『為什麼想要成長？』的成長動機。首先你們覺得，ABCD這四區分別應該填入什麼呢？」

Photo Credit: 先覺出版

期待的回報

「唔，這好難喔。」

我嘟囔著說。

「那我們從A區開始好了。A區是看得見的報酬，為了賺給自己與家人用的，對吧？」

高橋爽快地起了個頭，他雖然年輕，卻挺優秀的。

「說的也是，全部一起想會搞混，還是一個一個來吧。」

我這次沒有讓「成人小孩」跑出來，而是坦率地遵循高橋的引導。

「這個很容易想到，應該是薪水或頭銜吧？」

高橋偷看老闆的表情說道。

「是的，你說得沒錯。」

老闆點頭。

「B區則是自己與家人看不見的報酬。嗯……價值感之類的嗎？」

高橋有點沒自信地說。

「是啊，或許自我成長之類的也是。這些雖然看不見，但人們工作也不會只為了錢。」

我也開始有點理解了。

「接下來才是問題，C區是為別人提供的、看得見的報酬是指什麼呢？在公司除了自己之外，應該就是客戶或顧客了吧？」

「原來如此，高橋的想法真不錯。此外還有同事與下屬吧？」

「有什麼東西是看得見的，並且在取得之後，會變成自己的報酬或喜悅呢？我還沒開始工作，所以很難想像。」

「既然如此，我這個社會人士就非得回答這題不可了呢（笑）。下屬加薪或升職應該會讓人開心吧。還有，如果客戶因為我們的服務而業績提高，也會讓人很有成就感。」

「山田先生，這個答案很不錯呢。」

老闆微笑著聽我們對話。

「那麼，終於到了最後的D區了，這區是指別人看不見的回報吧。這裡和剛才的C區一樣，都是下屬的成長之類的嗎？」

「高橋，你很有概念嘛。我以前只關心自己的成長，但現在也會真心為下屬的成長而感到欣慰了。就這點來看，我也稍微有所成長了吧（笑）。」

我說完之後，老闆接著補充：

「沒錯，D區就如山田先生所說的，是下屬或夥伴的成長、顧客或公司的發展與幸福等這種宏觀的概念。把這些答案寫下來，就會變成這樣。」

老闆拿出一張四個區域分別填入適當文字的圖。

「接下來還想請你們做一件事情。」

「好的，做什麼都可以。好有趣喔，大學的課明明那麼無聊，在這裡上課卻讓人既興奮又期待。」

高橋毫不厭煩地露出笑容回答。

Photo Credit: 先覺出版

「我想請兩位做的事情是，請你們利用箭號的粗細與長度，表現出這四區的動機在你們工作中所占的比重大小。」

「動機的大小？有點像薪資期望值之類的嗎？」

我問。老闆則微笑著繼續說明：

「是的，你說得沒錯。不用想太多，就參考這個範例，試著透過箭號的粗細與長度表現出各個區域所占的比重吧，只要大概的印象即可。」

「我懂了，但是像這樣暴露出自己的欲望，似乎有點不好意思。」

或許因為我從小就被教導不應該在人前討論薪水或回報，讓我有點猶豫，但老闆鼓勵我：

「我並不是要說哪個區域比重較大才正確，加薪或升職當然也很重要。你們就誠實地憑直覺畫看看吧！對了，高橋先生日後才會開始工作，所以就請你試著根據打工或實習的經驗，以及對今後的想像來畫。」

Photo Credit: 先覺出版

書籍介紹

本文摘錄自《成長心態：50張思維圖，帶你跳脫邊踩剎車，邊催油門的人生》，先覺出版

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作者：吉田行宏

譯者：林詠純

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Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航