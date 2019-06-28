韓國瑜能有今天，得感謝喜歡「眼見為憑」的「接地氣」社會

「模範生嗆韓國瑜選總統太可笑」新聞登上蘋果日報頭版，有網友以國王新衣寓言故事評論此事，稱那位國三生簡直揭穿真相。無論韓國瑜選總統是不是真的可笑，至少旁人都看得出來他頗積極在被動參選總統，努力塑造「庶民總統」形象，跟參選市長時一樣，努力展現自己苦民所苦的一面。

有人說這是選舉作秀，但選民就是喜歡「眼見為憑」啊！畢竟如果整天在辦公室專心批公文，誰知道你在做大事？「政治展演」是一系列的公關操作技巧所堆積而成的，在尚未選上政治職務的階段，政治訴求只是一種FU，表現越具象、直接、激情，越好。

要做事還是作秀？談政治展演的必要

還記得高雄迪士尼、愛情摩天輪嗎？身為高雄市選民的我太佩服韓市長的構想，如果高雄能有迪士尼當然很棒，愛河旁邊蓋摩天輪也別有一番情趣，甚至當韓國瑜變成韓市長後說「迪士尼不是想蓋就蓋」，我內心還感到一絲惆悵。畢竟韓使用了「迪士尼」、「摩天輪」這麼具象的語言，而且參選市長時還打赤腳、雙手捧起路面上的積水一聞，就為了表現關心市民一面，可謂卯足全勁展演他的政治訴求。

不僅韓國瑜，還記得15年前的總統選舉「連宋配」嗎？他們「親吻大地」橋段堪稱經典，之前還有台北市長參選人連勝文修機車、最近的郭董綁鞋帶、吃永齡牧場的草，親力親為的形象就為了「圈粉」選民。

今天的政令宣導，好像沒有網紅就不行

公職人員越來越多樣、活潑的政令宣導，能讓民眾更加了解政府的具體施政方針，我個人是不反對官員上媒體或政論節目啦，也樂見政府用各種管道和人民溝通，但不這麼做的官員或沒經營媒體的部會，大眾會覺得他們沒做事，這個觀點也支持在選舉時大眾對「眼見為憑」的愛好。

平心而論，現在應該是有史以來，政治人物與名人互動最頻繁的時代吧！柯文哲一日市長、蔡英文博恩夜夜秀、大家都要找館長，大眾愛看戲、莫怪官員愛作秀，重點是「好看」，沒人想看官員直播演講，都花錢了至少上個字卡啦！不然學行政院的施政三週年宣傳短片，直接讓喵星人當主角也比哪個長官出來講話吸引人。

事實上，每個部會都有編列輿情和行銷預算，新聞瀏覽、記者聯繫已是基本，你能想像公部門會派人看PTT和Dcard嗎？所以別再罵他們了，政府真的有在「體察民情」啦！至於體察民情之後的政治展演，如果做得好看既能推動政策，也算是取得民意基礎的方式，至於會不會把力氣都花在回應沒建設性的「民情」，例如網路酸民的謾罵攻擊，會不會變成酸民治國，那就見仁見智了。

選前承諾越精采，選後看不到政績的反差越殘酷

韓國瑜自6月1日在凱道誓師後，其被動參選將近一個月，根據最新民調，韓國瑜的國民黨擬總統參選人的支持度不增反減，原本領先郭台銘和朱立倫的韓在四場造勢大會後，民調從第一名變第三名。無論韓支持者喊出台中造勢大會到場人數20萬，也難以避免高雄出現抱怨市長帶職（被動）參選的聲音。

大眾習慣「眼見為憑」，因此韓國瑜上任後，市民的信任度似乎隨著他競選承諾跳票而降低，上網搜尋「韓國瑜 跳票」居然出現懶人包，找知名藝人代言卻被眾經紀公司打臉說「沒收到消息」、「沒邀約」、「經紀人否認」，這叫市府團隊情何以堪。

根據中山大學副教授葉高華針對中山大學學生支持的總統候選人研究，只有1.1%的中山大學生支持韓國瑜選總統，大學生並對韓市長表現打出惡評。該研究印證韓國瑜不受年輕人支持的說法，葉高華指出韓國瑜在校園裡已成為笑柄，要學生說出支持韓國瑜彷彿「出櫃」；更值得注意的是，自認為家境越富裕、中國人認同越高、台灣人認同越低、越反對民法同婚、政治效能感越低（覺得自己無力影響政府）的人，越容易滿意韓國瑜市長的表現，這顯然和「庶民總統」的口號背道而馳。

有趣的是，同份調查顯示，柯文哲支持者的社經地位最低（將學生父母工作內容按照國際職業編碼歸類，再轉換為國際社經地位分數），照這樣看來，原來柯P才是最「親民」的候選人。如此一來，不難解釋為何連勝文選台北市長要去修機車，韓國瑜選高雄市長要強調魯肉飯和礦泉水、甚至不惜用手捧路面髒水來聞，因越是不像「庶民」的人，才越要苦心經營眼見為憑的庶民形象。

Photo Credit: 韓國瑜辦公室

韓國瑜市長任期還有三年多，現在評論施政成敗太早，但如果韓國瑜沒當選高雄市長，市民的失落感或許不會這麼大，畢竟還未經歷高雄迪士尼之類的堪稱偉大創意的洗禮，因此，韓市長的走馬上任，對選民而言也是另一次的「眼見為憑」，見證一次又一次的期望落空，最近高雄市觀光局舉行的光頭節不見以光頭為傲的韓市長出席，只見潘局長上場「代打」，韓市長跑去台中造勢選總統不在家，市民再度失望，我也替高市府團隊打氣，不知道市長不在家的日字還有多久。

看見一系列的「真相」之後，對照韓市長選前的承諾，只能感念高雄市民的犧牲，否則當時韓國瑜高票落選高雄市長，搞不好業力引爆、直接參選總統，當眼見為憑提升到全國的層次，「真相」可能殘酷到無法接受。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航