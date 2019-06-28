打破千篇⼀律的公共空間：台北「可遊戲空間」疊圖分析

文：zining｜圖片繪製：城市說話數位⼯作室

「可遊戲的城市」

為什麼要進⾏台北市的可遊戲空間分析？為什麼我們需要談論可遊戲的空間呢？不只是因為兒童需要遊戲⽽已，還要從城市發展與規劃的⾓度來思考這個問題。

過去的⼟地規劃邏輯，是以道路為界、分區分塊，依據城市的未來發展為分區填⾊，但這樣的規劃⽅法，並未考量到實際使⽤的市⺠，也離⽇常⽣活有段距離。觀察城市中的⼈們，總是快速地經過公共空間，⽽不佇⾜使⽤，有⼈稱這是⼀種台北⼈的「膠囊式」⽣活。

公共空間的樣貌千篇⼀律，既不有趣，也不甚舒適。因此改變傳統分區的思維、重新思考公共空間的內容，形塑讓⼈停留、互動、有趣的空間，可遊戲的城市是⼀種思考與活化的途徑。⼀如景觀設計師Samuel Williams所說「適合孩⼦成⻑的都市環境，必定也適合所有族群正向發展」，遊戲友善的城市，能讓不同年齡的⼈群在城市中找到⾃在舒適的空間。

Photo Credit: zining 可遊戲的鬆散素材、可停留休憩的空間，能引入更多⼈與⼈、⼈與空間的關係。

撐開遊戲（Play）空間的定義

孩⼦為什麼需要遊戲？從⾝⼼的發展上來看（為了孩⼦好，就讓他們在⼾外玩得遍體鱗傷吧！如果孩⼦不能每天玩，對⼤腦會有什麼負⾯影響？），不論是肢體掌握、認知發展、風險評估、社交互動、探索觀察等⾯向上，「遊戲」是孩⼦成⻑過程不可缺乏的養分。

但除了兒童之外，本文更試圖撐開遊戲空間的定義，如同在倫敦計畫（London Plan）中其使⽤的是「playable space」⼀詞，對於不同年齡區段的孩⼦、給予其適合的可遊戲空間。所以不只是學齡前的兒童、中⼩學的孩⼦需要透過遊戲來形塑⾃我與世界，逐漸⻑⼤後的青少年、甚或是成⼈之後，遊戲轉變成為⼀種休閒娛樂的⽅式。

成⼈不再說我們去玩遊戲，但仍然透過像是球類運動、⾃⾏⾞、極限運動（攀岩、滑板、跑酷）等⽅式，在進⾏玩（play）的這個活動。除了⾝體活動帶來對健康的益處之外；在⼼理層⾯上也是有放鬆、舒緩壓⼒、且能與⼈互動社交的意義；另⼀種⾯向則是在冒險與挑戰中，強化⾃信與認識⾃我的⼀種⽅式。即使是到了老年，同樣也需要可遊戲的場所，才能保持活⼒。我們需要擴⼤遊戲年齡的想像，讓遊戲空間不再只限於遊戲場，⽽能植入城市的空間紋理。

Photo Credit: Christine Lee 倫敦Victory Park內的跑酷與攀岩空間，是當地青少年的活動場所。

討論「遊戲空間」的幾個取徑

討論「遊戲的空間」，可以從幾個⾯向切入來談：遊戲空間的品質、數量、可及性。

1、質：這可以區分為設計時的階段，需要針對遊戲空間的使⽤年齡區間，擬定相對應適宜的遊戲地景內容，包括適合使⽤年齡的空間尺度、遊具特性、挑戰難度、互動性或地景安排等。以及施⼯後實際使⽤後，使⽤者的遊戲經驗回饋與⽥野觀察，從中再反饋⾄新的設計之中。

2、量：量化的計算，可以算出⼈均的遊戲場⾯積，來進⾏比較與討論。以台北市來說，2015年的兒童⼈均遊樂場⾯積僅為0.2平⽅公尺，這樣的數量⾜夠嗎？顯然並不⾜夠，但台北市適宜的兒童⼈均遊戲⾯積應該要制定多少為⽬標？這需要都市計畫盤點分析全市的空間、及預估⼈⼝數等⾯向，才能喊出量化的⽬標，及制訂相關達成的策略。

3、可及性：透過定義遊戲空間的服務半徑，以及路徑的友善程度（是否有無障礙設施、⼈⾏道、或⼤眾運輸），透過疊圖的⽅式能了解遊戲空間的普及程度、以及是否有區域失衡的問題，並且也應區分不同年齡層的可及程度來分析現況。後續能依此來擬定策略，補上匱乏遊戲空間的區域。

本文的⾓度即是由可及性的檢討出發，確立遊戲空間的層級與其服務半徑，透過疊圖的⽅式指認課題，擬定遊戲空間的推進策略。質與量的部分，因為既有的資料不⾜，尚未納入討論，但建議在未來的城市遊戲策略上，應⼀併檢視與討論，才能在「質、量、可及性」這三個⾯向上，實踐遊戲友善的城市。

從“Playable space map”出發：讀出問題、擬定策略、強化遊戲空間的可及性

因此本文將透過疊圖（mapping），從Playable space map出發，指認可遊戲空間的缺⼝，透過遊戲策略（play strategy）尋找策略點（如綠⾊基礎設施、公共建設開發、公有閒置空間）、並導入可遊戲的元素，填補可遊戲空間的缺⼝，普及可遊戲空間。最終規劃上也應根據不同遊戲空間所在的社區、環境、使⽤者的需求，形塑多元的遊戲場所。

⼆、「可遊戲空間」的疊圖分析

可遊戲空間的疊圖⽅法，本文主要參考倫敦計畫的做法，其針對兒童與青少年的遊戲空間擬定策略，明確主張：所有兒童與青少年都應獲得優質、設計良好、安全和刺激的遊戲設施，⿎勵將⾃然環境納入遊戲空間，形成⽀撐城市綠⾊基礎設施網絡的⼀環，並擬定每個兒童應有10平⽅米的遊戲空間。

但以⽬前台北市的兒童⼈均只有0.2平⽅米的遊戲空間來看，未來的政策想像上，遊戲空間應該要多少才⾜夠？這並沒有⼀個標準答案，參與倫敦計畫推⼿的Tim Gill曾分享，這項政策是在「倡議⼈⼠多年努⼒之下，在⼀個恰當的政治時機，⺠間運動、學研討論和涉入政治⼈物共同促成。」

這是⼀個嘗試開始的討論。我們從台北市⽬前的遊戲場盤點開始，先理解現況、定義空間類型、進⾏分析，再到後續的擬定策略。

以台北市⽬前遊戲場的內容來看，有將近⼀半的遊戲場⾯積落在100平⽅米內，並且有超過80%的遊戲場⾯積僅在200平⽅米內，⽽這些規模落在200平⽅米內的遊戲空間，絕⼤多數是我們認知的罐頭遊具，適合的年齡層也多落在2-5歲。

定義「可遊戲空間」的類型（playable space type）

倫敦在其遊戲策略（play strategy）中，定義了四種可遊戲空間的類型，依據不同使⽤者的年齡、空間規模、可及距離，作為空間評估的因⼦。在其遊戲策略的操作上，依據⼈⼝分析、盤點基地與週邊的可遊戲空間、將可遊戲空間分類，進⾏適合的內容設計。

⽽台灣⽬前討論的可遊戲空間，⼤多為都市計畫裡的兒童遊戲場，⽽「兒童遊戲場」並沒有分層級或分類討論，不過兒童遊戲場在都市計畫中是被歸類為公園綠地的⼀部分，所以先從與之鑲嵌的公園類型來爬梳。在內政部營建署1999年的「公園綠地管理及設施維護⼿冊」中，將公園綠地分為四類，並界定其規模為（《不同類型公園可及性需求之探討－以台南市為例》，p.19。）：

鄰⾥性⼩型公園：2公頃以下

地區性⼩型公園：2-20公頃之間

都會性⼤型公園：20-100公頃之間

河濱帶狀型公園：5-30公頃之間

⽽各個縣市對於公園分類也不盡相同，以台北市來說，⼤致分為五類：⾃然公園、綜合公園、鄰⾥公園、河濱公園、主題公園。[1]因此在中央與地⽅政府的政策架構下，並未有明確的公園綠地的內容定義、服務半徑，同樣地兒童遊戲場也缺乏分類與定義。

⽬前兒童遊戲場相關的研究⼤多為延續前⼈的報告、⾃⾏定義，賴哲三在其《都市公園綠地計劃》⼀書中針對公園的使⽤族群、服務半徑的定義最為明確，也多作為後續研究採⽤（如《都市公園系統規劃準則研究》，p.8）。

因此在本文中，針對台北市⽬前所知的兒童遊戲場資訊，結合台灣的過往分類與參考倫敦的可遊戲空間類型，我們定義可遊戲空間的四種類型如下表：

台北市的可遊戲空間地圖（Playable space map）在初步定義的類型規模基礎上，我們將⽬前能取得的台北市兒童遊戲場資料，分別歸類⾄Doorstep、Local、Neighborhood playable space。Youth space則參考倫敦的建議內容與⽬前台北市的設施，搜尋如：球場（棒球場、⾜球場、籃球場、網球場、⽻球場等）、攀岩牆、滑板場等場地作為Youth space的點位，疊圖出台北的可遊戲空間如下圖（線上版）。底圖則為兒童⼈⼝的密度。（綠色為18歲以下，藍色則為18歲以上的可遊戲空間）

圖片繪製：城市說話數位⼯作室

不同年齡區間的可及空間分析

0-5歲

6-11歲

12歲以上

0-5歲的可遊戲空間：圖⾯上看起來覆蓋率佳，也較均勻分布，全市的覆蓋率為32.22%。[2][3][4]

不過在舊市區（萬華區、中正區）的可遊戲空間明顯低於全市平均，僅有25.15%。

圖片繪製：城市說話數位⼯作室 0-5歲的可遊戲空間

6-11歲的可遊戲空間：以圖⾯上看來最為匱乏，覆蓋率僅13.27%。市中⼼的覆蓋區域甚少、往市郊區域的覆蓋率才有提⾼⼀些。

圖片繪製：城市說話數位⼯作室 6-11歲的可遊戲空間

12+的可遊戲空間：從圖⾯上可以觀察到青少年與成⼈的可遊戲空間，⼤多沿著河岸、⼭腳分佈，市區內則僅仰賴幾個⼤型都會公園⽀援這類型的空間。儘管覆蓋率較⾼70.50%，但區位分佈相當不均，且因眾多可遊戲空間覆蓋到河岸或⼭腳，覆蓋率有⾼估的問題

圖片繪製：城市說話數位⼯作室 12歲以上的可遊戲空間

由可及性的分佈與覆蓋率看來，台北市的可遊戲空間均不甚理想，市中⼼與舊城區尤其不友善。世界衛⽣組織在〈關於⾝體活動有益健康的全球建議〉報告中，針對5-17歲的兒童是這麼建議的：每天應累計⾄少60分鐘中等到⾼強度的⾝體活動。⽽⾝體活動包括了「在家庭、學校和社區中的玩耍、遊戲、體育運動、交通往來、家務勞動、娛樂、體育課或有計劃的鍛煉等」。在城市中如此缺乏可遊戲空間的狀態下，我們的孩⼦究竟要去哪裡玩、去哪裡活動呢？

另⼀⽅⾯，本文前述提到想要撐開遊戲空間的討論，但受限於掌握的資料，仍多為兒童遊戲場與球場等資訊，關於青少年、成⼈、或是銀髮族群的可遊戲空間尚未完整觸及，建議未來政府在進⾏空間盤點時，應確實做到「全齡」的可遊戲空間盤點與分析。「PLAY FOR ALL」的概念不應只是在同⼀個空間中，放入所有的使⽤者，⽽是在台北市所有的公共空間中，盤點彼此適合的位置，這可以是交集，但不能是聯集。

透過本次疊圖的操作，讓我們初步看⾒台北市可遊戲空間的⼤致樣貌，⽽若是縮放在各個⾏政區，其實可以讀出不⼀樣的課題。因此在下⼀篇，我們將進入到⾏政區中，指認該區的課題，並試圖在不同的尺度上試圖開啟⼀些操作的空間，期望最終能擬定台北的遊戲策略，以縫補這層層缺漏的可遊戲地圖。

資料說明

我們使⽤的原始資料分為兩部分，⼀是Doorstep、Local、Neighborhood playable space，這些點位的資訊來⾃於台北市內兒童遊戲場的資料，但因為資料為2018年1⽉的資訊，有些更新後的遊戲場⾯積有調整的尚未更新（尤其是缺少新的共融式遊戲場資訊）。⼆是youth space，我們採⽤的是台北市政府開放資料中，公園內的球場、河濱公園的資料，清查盤點適合青少年活動的空間。

這是⼀份仍在編輯中的地圖，我們希望之後將這份地圖開放出來，讓了解在地社區與遊戲空間的居⺠、兒童們能參與協作，補⾜遊戲空間「質」的內容，以及同時能夠指認出社區適合作為可遊戲空間的場所，可能是遊戲巷、閒置的空地、或某個公共建築前的廣場，再與上位政策銜接，由上位規劃、地⽅指認、共同推動的⽅式，才能真正的織出台北市的遊戲網絡、填補匱乏遊戲空間的區域。

註解

105年度公園綠地系統策略規劃委託技術服務期末報告書，p.5-7。且不同類型的公園在市府內分屬不同的管理機關，也未能有整體的規劃與管理策略。 覆蓋率計算⽅式為，依不同遊戲場類型取其服務半徑圓圈⾯積，除以各⾏政區都市計畫書中所載都市發展⽤地⾯積（不含國家公園範圍）。 因為都市計畫圖數值檔案不是開放資料，所以無法估計遊戲場服務範圍圓圈在非都市發展區（包含保護區、農業區、河川區、⾏⽔區）和國家公園之範圍並於以扣除，所以本文所計算覆蓋率會有⾼估情形。 都市計畫書部分，除了⼠林區、松⼭區、南港區參考已公告實施的都市計畫書以外，其他⾏政區皆參考現正公展中的計畫書資料。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航