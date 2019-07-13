鄧小樺《恍惚書》：斗轉星圖逆勢行──香港書業轉變觀察

文：鄧小樺

〈斗轉星圖逆勢行──香港書業轉變觀察〉

《小小本本》的朋友請我寫一篇關於香港書店變化的文章，其實有點心虛：一來余生也晚，香港書店早年的興旺期，也許欠缺一點親身經驗，所謂變化歷史，也許是個人有限經歷加上傳誦耳聞的二手資料，若有錯漏，還待方家指點。二來，個人口味而言，偏向文藝，至於香港書店「實用」、「巿場」的觀察，儘力持平，然不免也有偏重──只是在書業日趨困難的今日，仍對「書店」本身存在興趣的，也多半是文藝愛好者。

筆者本身愛好讀書，上世紀九○年代中後期開始泡書店，對於買書常持放縱態度，亦有觀察書店、串門子的習慣，再加上一點經營書店的經驗，寫下此文。想到是與愛書和關心書店同道中人談心，始終是快樂的。

誠品進駐之影響

二○一二年誠品書店進駐香港，首店開在銅鑼灣，香港社會迴響甚大，開業人潮、社會討論亦多。誠品已是台灣的代表性品牌，作為一文化創業產業集團，所倚者乃是「誠品文化」的招牌，對於香港書業文化也有所衝擊。

單就書業文化而言，筆者認為誠品對於香港書店業最大的影響，其實是在門巿的裝潢方面。誠品在台灣以優雅的室內裝潢、舒適的購物空間，給香港旅客以深刻印象。故為了迎戰誠品，原有的香港連鎖書店紛紛改裝大店，新開的大店亦強調室內裝潢更具文化味。香港原有連鎖書店經營方式是非常實際的，盡量在有限空間內放入最多書種，以滿足更多客源。當客人愜意於寬敞的走道，他們是否也留心到書種的減少？

誠品帶動的另一變化，是連鎖書店業的推介傾向更為明顯。以往的連鎖書店暢銷榜在店中並不明顯，如今的陳設顯得更有心思，也有了「商務推介」之類的陳設項，而陳列推介的書籍也傾向於有質素的人文、文學、藝術類書籍。我想像，有心推好書的書店店員，應該會有較大發揮空間吧？新加坡來的連鎖書店「大眾書局」，本來店中顯眼處多放大眾、明星娛樂、生活類書籍，這段日子則出現《錢買不到的東西》、《正義》這樣的普及哲學書籍。書店的陳列方向對於讀者購買促動當然有影響，所以今年商務印書館的人文類暢銷榜較往年更有人文氣息，看起來香港人的閱讀好像更有深度的樣子。

Photo Credit: Wing1990hk @Wikimedia Commons CC BY 3.0 香港誠品生活尖沙咀店

巿場出現競爭，令到本來彷彿處於「超穩定結構」的香港書業出現變動，也算是一種生氣。於是巿場推廣、企業形象都變得比較重要了，一些書店的附加價值也受到重視，例如策展，像PageOne書店也有在店內做張愛玲的小型展覽，空間有限，不算很有看頭，但總算嘗試。讀者確實受惠多了。那麼，理論上，書店業者、出版業、會家子與書癡，理論上也有受惠，吧？

不過，另一間一直持續以文藝青年風格經營的小型連鎖文化書店Kubrick，在度過十周年店慶後，店子進行改裝並擴大了餐飲空間（書店空間相對減少），更把藝文活動的空間劃到較偏遠的戲院部分去。弔詭地，競爭讓本來商業的書店趨向文化，讓本來文化的書店則更注重營收。大型書店的整體地景正在微妙變動。

瀕死的二樓書店文化

香港的文化獨立書店一直潮起潮落，只是它們未必給自己冠以文化之名。陳冠中一代的傳奇，巴西咖啡及海運大廈的全盛期我沒趕上；著名的青文書屋、曙光書店全盛期我沒趕上；八九民運後引發文青開書店作文化實踐的那幾年我沒趕上……總算在九十年代末，以「文化」之名湧生的「二樓書店」潮，我作為一個自己摸上二樓書店的中學生，算是趕上了。

大概是因為臨街的門巿租金貴，部分書店在二樓經營，於是可以在巿場中稍作選擇，買較為嚴肅小眾的文藝哲學書。這種店歷來皆有，而九十年代的「二樓書店文化」，則特別在於書店陳設有文化氛圍，可以讓顧客坐下看書（台灣朋友或者難以想像，在香港，「坐」有多麼奢侈！），也以文藝活動讓愛好者聚腳。

其中最重要的一個文藝聚腳地是東岸書店。東岸於九十年代末開店，由一群詩人和文藝愛好者開辦，一直不賣流行文學和消閒雜書，主力是文學，有三個詩的架子，那時在讀大學的我，潛心認識世界的詩（包括台灣的唐山書店、諸詩刊及詩人），每周上去奉獻小小金錢。詩聚、反戰詩歌朗誦會、讀書會，便在東岸靜靜生長。東岸創店時的店長是詩人廖偉棠，後來的店長徐振邦也是作家；曾在東岸兼職過的青年店員，像智海、袁兆昌、唐睿等，後來都成了大器，在文學藝術領域成名。

在租金高昂的香港，單靠文藝書，自然不能支撐一家書店。一間書店死亡，經營者的心血如酒潑地，更難過是文化聚腳地消失，社群離散，舞榭歌台，風流總被風吹雨打去。東岸支撐三年，結業的那一晚，文藝界、知識界的人們，該來的都來了，連我這樣不喜歡留念的人，都拍了好多照片。香港人，有些是領頭羊身先士卒，有些趕集尾看零落風塵。我有個建築師詩友，總在書店結業時碰面，見面時心領神會也不打話，一同在那些無法消化的中英文文哲書裡埋頭淘。淘回來的很多書，也一直在我架上，猶如它們當年在書店的架上。

當年專營簡體文學哲學書的文星書店結業後，這麼多年我竟然無法找到如此聚焦的書店替代。當然更震撼的是青文書屋、曙光書店於二○○六年的結業，此二書店於七十年代成立，曙光是一代知識分子的養成地，今日名馳天下的中年讀書人，青年時都曾到曙光書店受老闆馬國明指點，購入外國思潮新書；青文書屋歷來出版許多重要的香港文化書籍，作家如陳冠中、也斯、黃碧雲、葉輝等都在青文出版過著作，店長羅志華滿懷理想而不擅經營，書店結業後年餘，在貨倉中被書砸倒而死，時值新年以致十多天後才被人發現。如此淒慘的故事，太像赫拉巴爾《過於喧囂的孤獨》，對香港造成了很大震撼，也喚醒了要守護有價值之書店的意識。

目前讀書社群的聚點，分別是在旺角的序言書室，及在灣仔富德樓的實現會社。青年李達寧讀哲學出身，是這二家的幕後支持人，銳意為知識社群和左翼基進思想尋找落腳地。序言書室的書以哲學及社會議題書主打，外文理論新書多，書會討論會絡繹不絕；實現會社則傾向更為鮮明左傾基進，也包含更前衛實驗的藝術活動如演書會、音樂會、放映會等，去年曾舉辦第一屆「馬克思節」。文青們仍然可以在有文化地標性質的Kubrick和誠品偶遇、聊天，但這兩間書店與民間社會和小眾族群的互動目前（已）不算緊密。

再不切實際的「實際」

九十年代帶起二樓書店潮的洪葉書店早已結業，如今「二樓書店」也只能苟延殘喘，幾乎已無可以讓人坐下看書的書店，大多已搬到更高的樓層。但老實說，書店業最大的敵人並不是讀書人少，能殘留下來的書店多半有自己穩定的客源，也有自己的經營模式。最大的敵人是租金飆升，賣得再好，加價一倍或幾倍還是得搬。是以即使在CEPA（內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排）簽定、大陸自由行帶起經濟的初期，二樓書店也馬上要面對租金問題，搬遷者眾；後來社區重建（台灣曰「都巿更新」），舊區仕紳化（gentrification），租金飆升，老鋪遭趕走。「自由行」、「都更」這些東西，近年也到台灣了，我們其實捏一把汗。香港文化界有個說法是，當經濟不好，書業才興旺，相反經濟一好，書店在毛利上的弱勢馬上顯現出來。

近月，一家經營七十多年的老書店「實用書局」結業，引起了一點注意。實用書局是老派經營，過身不久的創辦人龍良臣據說曾是中共地下黨員，但一心只愛開書店，至老仍以一人之力到大陸運書回店。店中會有深度文史哲書籍、珍貴舊版書，都是逼仄地堆著要考會家子眼光，主打是氣功、棋類、風水等實用書籍。每家書店存活下來都自有蹊徑，而筆者猜想，「實用」本來是創辦的老人的一點自我提醒，不要像書呆子一樣不切實際，乃以「實用」書籍為營利的主要支撐……只是實用書局不夠與時並進，近幾年生意都很慘淡，據說最近一年收入不夠六萬港幣……「與時並進」，原來「實用」已經落伍了？

的確，香港是個很講求實際的社會。而取代福特時代的「實用」者，便是這個時代的「消費」吧。片面的消費，以交換價值代替實用價值，感性的符號層面帶來的滿足高於一切。身份，品味，認同，實在的內容反而成為負累。我懷疑香港的書業其實仍在舊式的「實用」思維，多於「消費」思維，而台灣書店業及出版業在這層面上，則早已是架上過熟的葡萄。香港「文青味」最強的書店，應是阿麥書房（2004-2009），及開業逾十周年的Kubrick。

阿麥堅守台式文藝立場，記得當年有大量關於劇場研究、文創產業、文化評論的書（也算在香港開新風氣），不過真正支撐收入的據說是賣港台獨立音樂的CD。而大概就是當音樂業的收入重點由賣CD轉移到現場演唱EVENT時，阿麥便沒有挺過那個寒冷期。Kubrick的資源較阿麥豐厚，它背倚百老匯院線，其旗艦店便是因為在文藝影院百老匯電影中心旁邊，而構成了有機的文化聚落，成為文青文化地標。Kubrick也有自家出版，但其明顯是對於精品、手作、樂活類等消費性質較重、發售點又不多的商品較為注重，不時也有開發自家商品。不過Kubrick對於主流品味的商品之抗拒是相當固執的，也就是意味著它對於消費時代的順應也有很強硬的底線。

香港的二樓書店中，樂文書店是相當出名的一家，成立於一九八四年，今年將是三十週年。樂文在書店業內素有「木人巷」之稱，大概能練出一種在推廣人文文學等特色書籍之餘，亦實事求事、虛心順應巿場的秉性。像樂文出身的詩人店長王敏，歷任榆林、紫羅蘭店長，現與另一位較年輕的詩人黃茂林，同為「教協有為書店」老闆，一直表現出針對不同書店不同客層不同需求的彈性，像在如今針對師生社群的店子，店面只有一個角落，擺放尖新深湛譯筆優美的外國詩集。然而筆者在往書店串門子途中，聽到樂文銅鑼灣店的林小姐認真說道，如今書是愈來愈難做，不是個別地區的競爭問題，你看到這麼多減價，其實是不健康的巿道萎縮之表現。在街上、地車裡，拿著書的人也少了很多，你看到的。

書巿之萎縮已成大勢，難得近年香港出版業有復甦之勢，好書出版多了，恐怕又會迎來寒冬，筆者對此有擔憂、有惋惜。當此其時，書業應該是要靠附加價值去推動聲勢、製造賣點、鞏固讀者受眾。香港的書店與出版業一直被發行業中介而有點疏離，書店活動空間亦有減少，或者應該要靠政府在文創產業、古蹟復修之時，從源頭為本土書業開拓空間。至於業界，連結與更新必不可少。書業危機，或是求新求變之契機。從實際之路，何時超越消費而到達更抽象高超的精神層次？書店本應是實物內容充盈，同時精神矍爍，這一切必須在歷史上一再銘刻。

相關書摘 ▶鄧小樺《恍惚書》：知識分子書店，走過序言書室十年

書籍介紹

本文摘錄自《恍惚書》，時報出版

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作者：鄧小樺

活躍於香港文化界的青年女作家鄧小樺，文筆時而瀟灑快意，時而恍惚詩意，十分具個人風格，對文化和社會種種現象、個人生活面向皆有獨到感想。她戀書，也分析書，這個清醒做夢的過程，是愛書人會流連往返的境地。

輯一「書的剩餘」是在《聯合文學》的專欄，兼具感性與知性，記錄了與書息息相關的生活，帶書旅行、為書失眠，因為念及舊情或精美包裝而捨不得丟棄的書們，甚至也寫點關於偷書的幻想或歷史，讓愛書人備覺性命相見，無比契合。

接下來脫離夢幻慵懶氛圍，以文化評論為主，輯二「小看書巿」是在香港經濟日報的專欄，寫當時一些書巿與出版的趨勢。「書展逆行」中的文章則面向兩岸三地媒體，談各種書展和閱讀文化。下一輯「書店存沒」也是極具臨場感，愛讀書，愛泡書店，也經營過書店的鄧小樺寫了不少她對台灣與香港獨立書店的認識，比如香港的長青獨立書店「序言」，也聊聊來台灣參訪「飛頁書餐廳」驚喜感到老派文藝之必要，以及對斗轉星圖的香港書業轉變之觀察。輯五「書的流連」集結其它書評與文化評論，如草叢中散落閃眼珍珠，俯拾皆是驚喜。

全書以閱讀為主軸，兼及文化評論，談書店、書展，也分享個人的閱讀品味和書單，時而抒情，時而犀利精闢，值得愛書人細細品賞。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航