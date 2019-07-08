《基地帝國的真相》：冷戰結束後，美國成為「到處找火」的消防隊員

文：大衛・范恩（David Vine）

【要如何追求真正的國家安全？】

（前略）

傷害

雖然沒有證據可以下定論認為，海外基地使美國或世界從軍事面而言更加安全，但是我們已有豐富的證據可以說，海外基地傷害到數以百萬計人類的安全和福祉——從住在基地附近、與美軍及眷屬靠近的人，到住在基地或在基地裡工作的文職人員，無不受到傷害。另外無可爭議的是，美軍海外基地和部隊一再引起反對和怨恨。有一些極端、但絕非孤立的案例，基地和部隊形成對美國人的暴力，或是提供方便的攻擊目標，譬如，一九八三年陸戰隊在黎巴嫩被攻擊，二○○○年美國軍艦柯爾號在葉門遭襲擊。美國進駐沙烏地阿拉伯是蓋達組織用來召募追隨者的重要工具，賓拉登也承認這是他發動九一一攻擊的部分動機。研究顯示，美軍在中東的基地和部隊是「反美思潮和激進主義的主要觸媒」，美國駐軍和蓋達組織召募兵馬兩者之間有強烈的關聯。

今天的蓮葉基地，雖然規模不大，它的快速散布卻有惹起更多反對之虞。把特戰部隊和幾乎全球每個國家親密連結起來，蓮葉戰略及它所代表的美國新型戰爭方式，顯得就是冷戰時期「前進部署戰略」的麻煩和危險擴張之結果。第二次世界大戰之後，前進部署戰略改變了美國人對安全、國防及美國所受的威脅之看法。基地專家凱莎琳．魯茲（Catherine Lutz）說，美國從「一個對常備軍有疑慮的國家，變成軍隊每天二十四小時巡邏全球每個角落的國家」。魯茲這段話寫在二○○一年到來之前沒有多久；從此以後，拜全球「反恐戰爭」之賜，美軍的勢力更是無遠弗屆，美軍部隊及軍事設施幾乎出現在世界上每個國家。

作家羅伯．卡普蘭曾說，美國軍方現在已經做好準備，「一聲令下，立刻就可淹沒（地球上）最不顯眼的地方。」卡普蘭參訪蓮葉基地及其他偏遠、不顯眼地方的部隊時，他聽到士兵一再低調表示：「歡迎來到鳥不生蛋的地方。」這些詞語，以及經常把蓮葉基地形容為「全球騎兵隊」駐守的「邊城碉堡」其實很有問題——因為它們具有種族歧視的口吻，也有以「昭昭天命」自詡的驕矜——它又自命為具有「開化」外人的任務，暗示軍事行動會不斷擴大。你不是要到偏鄉看風景，你要到哪裡找敵人。

一八二一年國慶日，當時的國務卿約翰．昆西．亞當斯（John Quincy Adams）警告我們到國外去找敵人的危險。他說，美國「不該到國外去找怪獸予以摧毀」。亞當斯提醒我們，若是這麼做，美國會「陷入種種利益和密謀的戰爭，為個人貪慾、妒羨和野心而戰，無力自拔」。

對亞當斯而言，這並不代表忽視其他國家和自由、獨立的大業。他說，美國應該支持這些大業，但是應該透過「她的聲音去鼓勵，讓人效法她的典範」，而不是運用軍事力量。如果美國真的涉及到對外戰爭，亞當斯認為：

她政策的根本圭臬將不知不覺地從自由變成武力。她的額頭將不再閃耀著自由與和平不可言宣的光彩；而是很快地換成帝國的王冠，閃爍著主宰和強力所散發出來的虛假、灰暗的光澤。她可能變成世界的女暴君：她將不再是本身靈魂的主宰者。

將近兩百年來，美國愈來愈不聽取這段諍言，武力成為美國一項根本政策的圭臬。艾森豪總統在亞當斯說過這段話一百四十年後，又來解釋軍事力量已經成為美國政治經濟體系一個關鍵的組織原則。而且誠如亞當斯所說，全球獨霸的光澤已證明是虛幻的東西，會自貽伊戚。

美國若聽亞當斯的勸誡，時猶未晚。美國可以看到亞當斯做了總統後為國家所訂的大政方向，和他的前任門羅總統、後任傑克遜總統的擴張主義，都大異其趣。亞當斯倡議廣泛改進全國道路和運河的基礎設施；投資支持科學、創新與創業；並且主張全球合作「共同增進人類褔祉」。他也拒絕簽訂條約，強奪克里克族原住民（Creek nation）在喬治亞州的土地。不幸的是，亞當斯的政治天分跟不上他的思想和理想，他大部分政見無法付諸實行。但是，今天我們將有機會投資於交通運輸、科學、教育、創業、能源和住宅這些原本受到忽視的項目，因為原先把數兆美元浪費在不必要的戰爭和海外基地上。

到處找火

冷戰結束以來，美國碰上的問題就是，缺少一個超級大國強敵後，美軍出門去尋找新巨獸、新敵人。這有點像有些人所謂的「消防隊員的問題」：火災愈來愈少，消防隊員英雄無用武之地，他們會到處去找火。今天絕大多數的消防隊員沒把太多時間擺在滅火之上，反而是參與醫療急救和其他工作經常耗費他們的時間。

軍方要找些新事情來做，也是可以理解的。不論是以個人或較大體制的一員出發，我們很少人有遠見和力量會說，我是不需要的、或是我的角色應該降低或裁撤的。（譬如，〈一毛錢大前進〉（March of Dime）運動的原始宗旨是集合眾人之力撲滅小兒麻痺症，在小兒麻痺症果真撲滅後，整個運動就碰上同樣的問題。）但是縱使可以了解這種慣性，卻不能用它來合理化海外基地龐大的浪費和種種問題。

小布希政府初期啟動的全球基地改造應該是要降低基地數量，把調整完竣後的基地移到更具戰略重要性的位置。不料，由於相繼發生阿富汗和伊拉克戰爭，加上在全球大肆興建基地，我們的海外基地卻變成這廂才關掉一個基地，那廂又冒出一個基地（或是多花數百萬美元興建新設施）。

比起大型武器系統更複雜，海外軍事基地成為艾森豪總統最忌諱的軍工複合體的化身。 海外基地的設立，創造出完整的社會世界，數千人和公司在經濟上、社交上、官僚上、心理上，甚至如艾森豪總統所說，在心靈上，仰賴這個世界的持續運作——就好像消防隊必須靠救火才能存在一樣，只是軍隊的規模超出太多了。雪上加霜的是，這些基地也深入到地方社區和地主國，在全世界創造出更多的依賴。

數十年前越戰時期，參議院對海外基地調查顯示，一旦建立海外基地，不論它們是否還有需要，都很難關閉。的確，在基地世界裡，軍工複合體就像法蘭肯斯坦怪物般的完美——可怕——的象徵，由於握有極大的經費，自己會壯大起來，得到不該有的影響力。從艾森豪時代以來就是如此，而從阿富汗和伊拉克戰爭開打以來，更是如此。從九一一事件接下來的十年時間內，五角大廈預算大約增加了一倍。軍方開銷創下冷戰最高峰以來所不曾見的紀錄，相當於全世界各國加總起來的軍事費用——這還是沒有與另一個超級大國作對，而蓋達組織只有數千名民兵，能攻擊美國的力量相當有限的情況下。鑑於如此的揮金似土，在阿富汗和伊拉克的基地變得如此奢華，有許多優待讓部分官兵都咋舌，也就不足為奇。它們成為耗費數百億美元，卻因浪費、濫用和詐欺而盡付流水的基地。

基地會自己壯大起來的危險當然不僅止於浪費公帑和國家資源。和消防隊員不一樣，海外基地要找別的事來做時，其結果絕對不會只是可能浪費和低效率。從許多方面來講，海外基地不僅沒有提供安全保障，還經常幫倒忙，使世界變得更加危險。譬如，在南韓，軍方高層提前十多年就要規劃部隊的居住需求，似乎不曾思索朝鮮半島的衝突可能終止，使得這些基地用途不復存在。有人不免會忖想，莫非是已有深鑄於心的定見，才局限了美國的和平努力，以及兩韓出現和平的前景。當然，美國官員會說，在東亞建立新基地（別忘了，目前美方在東亞已有數百個基地）是守勢需要，可以有助於確保和平。但是從中國的角度看，這些基地代表什麼意義呢？甲國認為是定心丸的基地，乙國可能當作是威脅。

不管嘴上怎麼說是確保和平、散播民主，海外基地就是具備威脅性質。它們被設計來展現力量和優勢。但是，展現力量和優勢是否就讓美國或世界更安全，可就不一定。記得甘迺迪政府對蘇聯在古巴開始要部署核子武器時是怎麼反應的嗎？這才是蘇聯在西半球唯一的核武基地，而美國及盟國圍繞著蘇聯已經有數百個基地，其中許多儲存了核子武器。當時的世界比起冷戰時期的任何一刻更瀕臨核戰邊緣。

最近，俄羅斯公開宣布它有意在塞席爾、新加坡、尼加拉瓜和委內瑞拉各新建一座海外基地。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在二○一四年二月說：「我們需要基地在赤道附近及其他地方，能讓我們的飛機加油。」他也宣布，俄羅斯有意與上述四個國家簽署協定，以增加海軍訪問和機場的使用。另外，俄羅斯也正在增加它在塔吉克、白俄羅斯和吉爾吉斯的基地之駐軍。

俄羅斯的計畫告訴我們，美國設立海外基地有一個風險，會鼓勵其他國家跟進效尤，也增加軍事費用興建他們本身的海外基地，產生「基地競賽」。鑑於俄羅斯已經公開表示，希望在全世界提升影響力和地位，它要在海外新建基地並不會讓人覺得意外，尤其是近年來美國企圖運用興建基地、訓練、演習及其他軍事活動，來深化它在非洲、拉丁美洲、東歐和東亞的影響力。中國似乎也有意跟進，特別著重非洲和印度洋。

靠近中國和俄羅斯邊界的基地特別危險，它們頗有點燃新冷戰的可能性。（也有人說，新冷戰已在進行中。）和海外基地可增加全球安全的說法恰恰相反，我們可以看到它們如何導致國際緊張上升，以及軍事衝突升高的風險。

就美國而言，海外基地曾經看起來是那麼地能夠提供安全和保障，它們似乎代表絕不會再打一場世界大戰。其實，這些基地從許多方面傷害國家安全。它們使得更容易在國外打仗，它們使得軍事行動成為美國決策者諸多外交政策工具中更有吸引力的選項，它們使得戰爭更有可能發生。（蓮葉基地的出現只會加劇這個問題，因為對軍事官員而言，它們的吸引力在於運用武力時，它們的靈活度極大，不受限制。）阿富汗和伊拉克戰爭兵連禍結，使得民眾普遍反對美國大規模介入戰事——但是也有人指出，當你的外交政策工具箱裡只有榔頭時，每樣事情開始看起來都像釘子，你只會想到一榔頭敲下去。

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改變

今天，拜五角大廈預算大幅受到削減之賜，已經出現一些令人鼓舞的跡象，顯示基地帝國正在萎縮。固然我們還不是很清楚軍方是否將從阿富汗和伊拉克全面撤出基地和部隊，大部分美軍已經撤出是個正面發展，雖然這兩個國家仍然一片殘破，暴力也層出不窮。小布希政府啟動「全球部署檢討」，關閉大量冷戰時期設置的基地，並從歐洲撤出數萬名部隊，東亞駐軍也有所調整，這是要持續自蘇聯解體後即開始的，但在一九九○年代中期過早叫停的兵力精實計畫。五角大廈目前正在進行「歐洲基礎設施整合檢討」（European Infrastructure Consolidation Review, EIC），要汰除不必要的設施，俾能在二○二三年達成兵力再減百分之十五的目標。歐洲司令部司令菲利普．布瑞德洛夫（Philip Breedlove）將軍曾說：「我相信我們還可以再脫手一些基礎設施。」

各軍種當中，海軍承認有些是不必要的基地，而根據主管後勤設施及任務支援的空軍副參謀長的說法，空軍在全球也「有很多過剩的基礎設施」。空軍有個「20/20計畫」，預備在二○二○年之前削減在全球百分之二十的基礎設施，它說目前進度已超過一半。朱迪斯．費德爾（Judith Fedder）將軍說：「如果我們能夠關掉一些設施，空軍可以更好好利用它的（全部） 基礎設施。」

陸軍估計在歐洲有百分之十至十五的基地有閒置空間，全球基地閒置空間則是百分之十八。陸軍部助理部長凱莎琳．漢馬克（Katherine G. Hammack）曾說：「以今天財務拮据的環境而言，陸軍沒有財力可以維持過剩的空間和支付管理費用。」陸軍最高階的兩位政令與軍令官員也告訴國會，未能關閉不必要的設施等於是課徵「閒置空間稅」，「每年浪費數億美元」。

誠如陸軍官員所承認，五角大廈計畫繼續精實武裝部隊整體規模，顯得關閉閒置空間更加重要。國內基地閒置空間也很多——陸軍和空軍在美國境內各有約百分之二十的閒置空間——足可容納許多部隊調回國內。

關閉冷戰時期蓋來容納大型部隊的基地，也可以收到立即及長期節省的功效。取消花費數十億美元在基地興建、作業及維持合約的可能性，讓我們想到減少派駐海外部隊可立即產生的節省功效。我們已經講過，把基地及部隊的花費帶回美國，可以阻止金錢流出美國經濟體系，確保經濟溢出效應會在國內出現。有許多案例顯示，地主國實際上會付錢給我們要騰空的基地。當我們撤出時，應該協助清理我們造成的環境傷害；除此之外，我們應該把基地剩餘價值收到的錢當作是和平紅利，不該把錢回流到國內，或作為軍方的預算。

冷戰時期所建的歐洲基地應該是關閉的第一優先，以持續軍方已有的進展。在德國興建的新基地，譬如陸軍要花十億美元蓋一所新醫院，以及五億美元蓋歐洲司令部，都沒有必要，應該立刻叫停。拉丁美洲的基地在幾十年前冷戰結束後早就應該先關閉。關掉在沖繩的普天間和其他基地，取消在關島及亞太地區思考不周及危險的增建兵力，也是應該著手的重要項目； 陸戰隊及其他後撤的部隊應該可以布置在美西海岸有閒置空間的基地。停止興建蓮葉基地，不論它是多麼地小，關閉它們也是很重要的。

關閉基地肯定是很艱鉅的任務。軍中、國務院內的體制力量，以及聯邦和地方的政客和企業，通常會結合起來抵制如此重大變革，希望維持現狀。從另一方面看，與關閉國內基地會面對的挑戰相比，關閉海外基地應該相對比較容易。畢竟，美國政客在海外沒有那麼多選民，必須顧慮他們的想法。排定國家、人民及軍方利益的優先順序，關閉不必要的基地乃是務實的目標。

關閉海外基地其實會有許多轉型的機會。我們已經看到許多不同的模式：德國、日本和美國境內的基地改建為學校、公園、住宅區、購物中心、辦公大樓、企業育成中心、機場和觀光勝地。美國可以不必直接把基地交還給地主國就走人，美國可以跟地主國合作，以相互有利的方式投資金錢和專業技術。在這樣轉型的過程中，可以優先雇用基地的本地雇員和退伍軍人，幫助他們在基地關閉及軍方精實之下過渡走出軍隊生活，也善加利用他們的技能和經驗。

除了一次性列出有待關閉的基地清單之外，五角大廈和國會應該建立定期檢討程序，評估維持每個海外基地的需要。五角大廈應該至少每年一次內部檢討每個基地的存廢價值，國會則是檢討和監督的第二關。國會也可以設立獎勵，鼓勵軍方找出及執行海外基地的關閉，譬如保證節約下來的經費有一部分留在各軍種的預算裡，不必完全交出來。國會和總統也應該修訂稅法，確保國外包商合約不會有比國內包商合約更高的稅賦優待，泯除掉包商有理由贊同維持海外基地。

另一個令人心振奮的跡象是，近年來軍方營建預算遭到大幅削減。不過，軍方和國會可以更進一步，因為目前仍有數十億美元要花在興建新的基地設施，如德國境內的新醫院和歐洲司令部，或是在非洲和東南亞等地區擴建。停止海外軍事建設的浪費，是在預算緊縮之下立即節省開銷的好辦法。取消合約、宣布所有新建築禁建（除了房舍老舊不安全或工作環境可能危及人命之例外），可以立刻省下大錢。還是一句老話，和削減及關閉國內基地的政治困難相比，這些改變應該比較容易達成。

國會在二○一五會計年度預算上採取幾個非常重要的作法，加強對軍事興建過程及五角大廈支出非常有必要的管控。其中最重要的一環是，國會企圖防止軍方未有適當監督就在海外興建。這一年的軍事興建撥款法案載明：「事先未向國會兩院撥款委員會呈報的話，這些經費都不得用以啟動海外新設施。」另一條則規定，任何計畫在軍事演習中用在軍事興建的款項，超過十萬美元以上都必須向國會報備；軍方長期以來都以演習所需為名義從事軍事興建，迴避國會批准。為防止軍方在會計年度即將結束前亂花錢、消化預算，國會也禁止在會計年度最後兩個月動用超過百分之二十的預算。

國會應該把這些規定常態化、年年如此要求，其實它也有許多還可加強要求的地方。國會應該沿用〈李海法〉（Leahy Law），這項法令規定美國不得援助有侵犯其公民人權紀錄的政府，以便確保基地不會設在不民主的國家。我們在巴林等國家維持基地，對其政府侵犯人權卻噤口不批評，使美國形同這些國家犯行的共犯。在其他不民主國家維持基地，同樣也不具建設性，而且會讓人嘲笑美國還在全世界宣傳什麼擴大民主、增進人類福祉。美國的海外基地不該為虎作倀，替高壓政權背書。

即使在最民主的國家，作為我們在當地設置基地的法理、政治基礎的協定，通常也全部或部分祕而不宣。為了落實透明和民主精神，國會應該要求每一份駐軍地位協定和基地協定，都要全文公布。許多基地協定保密，是因為它們以行政協定方式簽訂、不受國會監督。但是基地協定實質上就是條約，應該取得國會核定通過。

鑑於在海外進行基地競賽十分危險，美國聰明的話應該利用目前實力強大的優勢，倡議並談判一項國際協定，明定除非在最嚴格的條件、最透明化的狀況下，不得設立海外基地。目前不這樣提議，會有一個風險，就是別的國家也取得大量基地、且設在非常靠近美國邊界的地方。禁設基地需要訂出例外條款，允許各國締訂盟約、在一國受到攻擊或直接威脅時，可明白地、透明地邀請別國進來設立基地。它也可以訂定規定，允許預為存放物資、但需受聯合國檢查人員監督，而在世界各地所儲存的軍事物資只能用在聯合國批准的維和行動。

幾百年來有許多帝國和世界強權控制不少海外基地，但因為受敵人武力奪占或本身力有未逮而又相繼失去。英國繼踵葡萄牙、荷蘭、西班牙和法國之後，在一九六○年代和一九七○ 年代的經濟危機當中，關掉大部分的海外基地。美國也正走上同樣的方向。唯一的問題是，何時、及是否美國將因自行選擇而關閉及縮小它的全球任務，或者是它將追隨英國之後，因國勢衰弱而被迫放棄其海外基地。

以上是在政治上很有挑戰性的一些重大建議。但是硬要宣稱事情不會變，沒有用。不提出對策方案、不開發對當今基地帝國的替代選項，肯定只會保證現狀會持續下去，對大家都不利。

相關書摘 ►《基地帝國的真相》：建立海外基地防衛中俄的威脅，可能成為「自我實現的預言」

書籍介紹

本文摘錄自《基地帝國的真相：走訪60多個美國海外軍事基地，對其歷史、國際政治和社會問題的再思考》，八旗文化出版

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作者：大衛・范恩（David Vine）

譯者：林添貴

《華盛頓郵報》年度暢銷書

基地，代表了戰力，也代表了國力，也代表了支配。

基地保持住和平、使美國及世界更加安全？還是使得世界更不安全？

深入解讀「基地帝國」的崛起與影響。

海外基地的設立，創造出完整的社會世界，數千人和公司在經濟上、社交上、官僚上、心理上，甚至在心靈上，仰賴這個世界的持續運作————就好像消防隊必須靠救火才能存在一樣，只是軍隊的規模大出太多了。雪上加霜的是，這些基地也深入到地方社區和地主國，在全世界創造出更多的依賴。

為了瞭解長期未受注意的此一基地世界，本書作者走遍世界各地，花了六年時間，研究設在下列十二個國家和領地，六十多個現有及昔日基地：日本、南韓、義大利、德國、英國、宏都拉斯、薩爾瓦多、厄瓜多、古巴、美國、美屬關島，以及北馬里亞納群島。

從這方面講，《基地帝國的真相》涉及到的不僅是基地。海外基地是一個鏡頭，透過檢視美國在海外偌多的基地，可以幫助我們看清楚美國作為基地帝國的存在本質，其經濟和政府是如何持續以備戰為最高優先。

而最核心的問題是，海外基地是否真正保護國家安全和全球和平呢？南、北韓之間的對峙也是一個很好的例證。一派觀點認為，美國在南韓及亞洲其他地區部署重兵，嚇阻了北韓南侵、保住東亞和平。但是另一派則認為，美國在南韓駐軍拖長了衝突，使得韓戰在技術上一直沒有結束。從北韓和中國的角度來看，全世界最強大的軍隊佈防到我家門口，反而是我增強軍事建設以及發展核武的強烈理由，怎能和它合作來降低衝突呢？

冷戰結束以來，美國碰上的問題就是，缺少一個超級大國強敵後，美軍出門去尋找新巨獸、新敵人。而在局勢詭譎多變、在全球反恐已經到了尾聲的此刻，挑戰者陸續冒出頭來，意圖改寫掌控了全球多年的美國霸權。基地帝國面對的挑戰是史前嚴峻的考驗，西太平洋更是這一切考驗的集結地：俄羅斯蠢蠢欲動、北韓反覆無常、中國更是虎視眈眈。

本書是中文世界裡第一本全面分析美國全球基地的歷史、現狀、如何運作、社會影響等方面的書籍，無論是政治學、國際關係領域、還是社會學領域，都無法迴避。

* 本書2016年曾以《基地帝國：美軍海外基地如何影響自身與世界》書名出版。

本書特色

數量前所未有、內容仔細的各種地圖，說明美軍基地從本土向外擴張與分布情形，以及基地與各國關係的發展。

搭配圖片，帶你重回現場見證。

當地民眾甚至美國軍人的第一手描述，沒有經過修飾的直擊報導。

分析印太地區美軍基地的分布與發展現況。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰