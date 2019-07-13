鄧小樺《恍惚書》：知識分子書店，走過序言書室十年

文：鄧小樺

〈走過序言書室十年〉

本文原有一個比較公共化的評論版本，但我還是決定整篇改寫，因為在於文學，私人記憶原是更大的尊重。序言書室十年，理應獲得更大的尊重。

早年我也常把外地朋友帶到序言書室，像國立台南藝術大學的龔卓軍教授，《身體部署：梅洛龐蒂與現象學之後》的作者，他看到書就眼睛發亮：「這本真的沒有！咦好像比網上買便宜。」我就如自己是店家那樣滿心喜悅。後來外地朋友都不用我們帶了，因為序言書室以專賣文史哲等小眾書的文化書店（「獨立書店」這種稱號是後來才流行的），而在文化界頗有名頭。書店是城巿的風景，能夠有特色的書店，其實城巿也臉上有光；而讀書的人如我，其實是透過書店記住了自己。序言有十年，對於我竟是一言難盡的，就如要編自己的書那樣，茫然不知如何入手。

序言二○○七年開辦，那時我正在參與保育皇后碼頭運動，好像未能躬逢開店其盛；但好像時常上去是少不免。記得當時那算是很雅緻的書店，實木深褐書架，沙發與藤椅，高築可儲物的地台，鋪藍綠紙皮石，還可以喝咖啡，這些都一一是成本與投資──這些小節或也可視作見證──他們一直致力於建造自己心目中的書店，其實一開始就沒有想過收支與經濟的問題。

那時，其實我們先不多談書店裝修，始終多談書店選書的內容。序言的三個合夥人，都是讀哲學系出身，書店裡的哲學書占去一半左右，加上社會科學類的思想論述，就構成書店著重知性思潮的面貌。文學類書相對較少，但主要都是集中在嚴肅文學，詩集比例較許多大書店要高。換言之，這是一間面向知識分子社群的書店。後來，又增加性別研究和香港專題的架子。

我們當然有關心過序言是否能夠營運下去，這成為許多人鐵了心支持序言的原因，其感情超越一般顧客與店鋪的商業關係。而據我所知，序言的營利一向微薄，所得主要是供給店租和入書周轉。合夥人很早就要出去打工支撐書店，比如我只能在周日遇到店長J，面上比其餘二位更早添風霜。記得序言三週年時曾邀請我去做週年慶分享嘉賓，我很訝異說你們不是該找更有名的人嗎，他們卻說我在他們店裡是屬於「招財貓」型的人物──呃，如果這不是恭維，那也許可以證明早年的序言有多窮……

以前我多是深夜上序言，早年的序言開到午夜，我在晚飯後的放空時段，常常會踱到店裡，翻書買書打牙較，就像等他們收鋪。眼見客人並不少，店長T就會說，本來沒人的，你上來人才這麼多（即招財貓效應）。這是不是實情不重要，至少這麼說的意思是歡迎。然後我們有一句沒一句地搭話。牆上的灰色時鐘，好像走得特別慢。書店是個讓人忘掉時間的地方。

獨立書店有個勝過大書店的地方，是店員可以和客人有更親切、深厚、多樣的關係。像我跟店長T會聊哪些書賣得好、也聊御夫經。八十年代有些文化人開書店，甚至根本就是為了聊天，以至常有道友上來偷書也不知道。大書店的店員沒有這樣的空閒，為收支營運計，也不見得能請到有足夠聊天知識的店員──同時因為客人太多，傾向統一對待，你跟一個客人談這麼多，也許會讓另一些客人覺得不爽、不被公平對待。大店多顧忌，小書店則自由、有個性。大店店員急著下班，小書店可以延遲收鋪。

香港人羨慕台灣的書店書業是很老土的，但我還是羨慕。台灣的文化社區感覺強得多，比如溫州街、羅斯福路、汀州街合稱的「溫羅汀」一帶住了許多文人，在台大與師大的社區之間，許多文人根本是一天到晚在書店、酒肆小店間串門子，我就曾見過作家舒國治，這家店裡替他寄收書，他拿了又去探別家，一路逛下去，最後滿載而歸吃夜宵。整個社區的店與人，是互相支撐的，漣漪般接續又成為另一些故事。在這裡，書店是文人社區的核心所在。文友楊佳嫻很早就寫過一本散文集《雲和》，寫自家住的師大雲和街附近社區。要讓我們香港作家來寫，大概艱難得多。

香港旺角一帶的書店群之間並無形成如此強烈的紐帶，可能是因為競爭激烈，香港人又傾向各自為政。幸好我不曾真正入行，喜怒哀樂都不過淺淺一瞥，沒有名字。但我在西洋菜南街是有很多記憶的，比如我在大學時期經歷過的東岸書店，同樣是一家嚴肅而潔癖的書店，由幾位詩人陳敬泉、梁志華等合夥開設，曾任店長的廖偉棠與徐振邦都是作家，不賣流行書，有一整架的詩集。東岸孕育過一代文藝青年，開反戰詩、詩集發布會，是當時大書店做不到的，開了我們這些後輩的眼界。以前為書店做兼職店員的，唐睿、智海、袁兆昌等，都成了大器。東岸是文學圈的重要記憶，是我大學時期的窗口，認識台灣詩、大陸詩，以致於養成買年度詩選的習慣，至今仍覺得台灣詩界的議題非常貼身。

旺角另曾有一家文星書店，專賣語文教科書和簡體文史哲嚴肅書籍，我當年不時一整套一整套的買下來。到得文星結業，買簡體理論書就流離失所，至今心裡仍想念文星。換成序言，就是把學術思潮跟我們拉近，理論明星如齊澤克、洪席耶、阿甘本的新書譯本，台灣國立編譯館的書，突然到店的桂冠理論譯叢，竟是要上去搶購的。近年因為家裡空間問題，我買書已經轉向警惕，近月有次因事上去序言，咕噥著「上來幹什麼，絕對不能買了……咦這是什麼書？」原來是內地三聯出版新譯朗西埃《語言的沉默》，即由怨婦轉為狂喜：「竟然有這本！天啊太好了！最後一本？馬上給錢！幸好上來了！」旁邊有個不認識的青年目擊我好像精神分裂的表現，為之瞠目，發現真是最後一本《語言的沉默》時眼中還有妒火。

Photo Credit: Okstartnow @Wikimedia Commons Public Domain 序言書室店面

序言很有意識地經營思想類書籍，也辦活動聚集人群，讓書店成為思想交匯、產生新能量的場所。我在離開大書店後，曾在序言搞過幾次「任性讀書會」，與不認識的人一起聚讀一些文藝類書籍，舒茲《鱷魚街》、《憂鬱的熱帶》、約翰．伯格、木心等等，來的人次次不同，閒雅隨緣，每人講幾句。現在這些人還會不會聽我號召而來呢，我不知道。另記得有一次馬國明的《路邊政治經濟學》發布會盛況空前，整家書店擠滿人，站後面的幾乎昏厥。這種狀況在練乙錚書會等多種狀況下都曾重演。在書業M型化、書店倒閉潮中，序言不變應萬變地走在風氣之先，反倒腳跟站得更穩。

我是文學人，與思潮動態若即若離；與序言更像合作出擊的，往往是當我卯上了勁要推動某些書籍。比如做文學雜誌，我時常上去查問銷量，以知道每期反應如何。某些重點文學書籍出版，我會與序言合作得更緊密，問銷量，互相配合進程來推書。我記得二○○八年陳滅詩集《巿場，去死吧》出版時，有天我坐在序言，只要一見上來的人是認識的，就撲上去向他推薦《巿場，去死吧》，而無論怎樣，只要我把書中〈說不出的未來〉朗讀一次，對方一定會把書買下。單是那段時間書就賣出三本，那個月序言賣了八十本，首版《巿場，去死吧》結果在三個月內賣完了。做這些事我完全無酬，也沒有人要我這樣做，我也不曾告訴過作者陳滅。以至李智良《房間》、吳煦斌《牛》，我也是熱火朝天的做。我這樣瘋狂轉動的齒輪機器，看在序言的人們眼裡不知什麼感覺。

現在的讀書風氣真的改變了，許多書業的操作層次都被壓縮了，不同範疇書類之邊際常有互相混合的情況，比如現在許多被操作為人文社科類、哲學類型態的書籍，其實內容是大眾心理學書籍而已。狀況令人非常不是味兒，很焦慮。

以前序言正對著收銀台的中島右邊最下一行，陳列著一整行新儒家中國哲學的書，《新亞遺鐸》之類。我問這賣得出嗎，店長D說，總要在那裡的。這就是執著。還有更執著的：二○一一年開始哲普書大熱；我在誠品工作時，每天賣好多《正義》、《錢買不到的東西》、《給奧斯卡》、《自願被吃的豬》等等；就問店長T，你們何不多賣點哲普書？店長T表示不甚情願的樣子。後來序言變得比較有弄潮意識，為經營計，我其實很慶幸他們趕上了十年一遇的「哲學普及浪潮」。這一波哲普潮由《正義》開始醞釀，到現在，各處以網路來推廣哲學的專頁、網站如雨後春筍，作者版主們先在網上寫了再結集出版，儼然累積了經驗、知識與人群。希望哲普潮，可以載著序言往日後闖蕩。

「弄潮意識」是一種很怪的東西，我常願它降臨於友人們身上，但等到真的降臨了，反而出現一點遺憾。二○一一年後所謂「本土思潮」大盛，激進思潮亦大盛，我開始在序言遇到一些讓人不大愉快的人，雖然我是喜歡激進思想的，但我不喜歡當時我見到那些人。當然以我的若即若離，便只是走開。

及至雨傘運動之後，有一天我和何韻詩去找「十八種香港」的場地，上到序言。那時店長D正受兩個中學女生訪問，那女生態度欣喜仰慕，問店長D「可不可以跟你拍照？」我正詫異於這未見過的情景；轉頭一看，主書桌上出現某本以模擬死去名人發言的暢銷話題書，那時該作者發動「文學綜援論」猶歷歷在目。信手翻開一頁，題目恰恰是「文化陰暴」，而何韻詩和我都是文化監暴的成員。再翻一頁，就見「肥鴨」之類。我問店長D，為什麼會有這種書？D有點臊急地說，我們書店兼容並包，連《占中透視》（按：建制派出版反占中的書）我們都有的。我說，好，給我看看《占中透視》。他拿不出來。那感覺我也說不上來，轉身就和何走了。這件事我無法忘記，它好像說明了那個時空的很多事情。

那時是雨傘書賣得最好的時候。像《我們是被時代選中的孩子》，因為出版社聲言先在獨立書店開賣，並在網上列出銷售書店名單，大批讀者瘋狂尋找，據說曾有一書店日銷兩百本的紀錄，序言好像是一天賣完五十本。終於嘗到了吧，這就是暢銷書的弄潮感覺。我非常明白，那是在腦下垂體有微微發麻的感覺，手上會微微出汗，唇微張，吞口水。而這個經雨傘而重組的群體，裡面的激進呼求是極左與極右呈合流狀態。行動，促動，效應，人群見之於行動，也見之於銷售。而我是，要質問「左翼行動主義話語如何才不為右翼暴動主義鳴鑼開道」的那種人。序言開始弄潮，而我不在這個潮中。

這件事在我腦裡旋轉，不時就出來打個圈。對於我來說，「那種書」是以小報的抹黑和醜化方式促動人群，無論是多麼正義、要打倒什麼什麼，它都是用不正確的方法。那麼序言是否認為，只要是促成激進，小報類書籍和手段都可以？而我則傾向，以內容取悅大眾類但至少不會教壞人的書。「不教壞人」是底線。那不是「帝國主義」那麼抽象複雜的壞元素，而是更低級直接的厭女式人身攻擊啊。

想了很多次，我反問自己，那種背叛感，會否也是自己自戀式投射的結果？書店要求生存，就要面對很多不同人群，生意是實實在在的，我所見到的不過是生意的其中一些面向，我也只是生意的一部分而已。要求書店是戰友，是不切實際的。我看著序言買回來的理論書，想，同樣只要他們入書是專業的，我就是他們的消費者。如此又說服了自己。只偶爾上去時，指著某些書問，真要賣這種書？文句都不通的哦。後來那些書又漸漸消失，序言又好像恢復以前的模樣，中間香港發生了很多事，而好像一無寸進。我們又從頭開始。書愈來愈困難。

序言書室現在不缺有心人替他們宣傳；但對於知識分子書店，我想最重要還是在愈來愈多人不想理會書的內容之時代，繼續著重書的內容。有一種價值是，識書、愛書、有心機做書，向內我們就能通過書來建立情感與認同，向外就能夠繼續為這個城巿提供不一樣的衣冠，構成一種永遠無法完整敘述的龐複歷史。這，就是書店。

相關書摘 ▶鄧小樺《恍惚書》：斗轉星圖逆勢行──香港書業轉變觀察

書籍介紹

本文摘錄自《恍惚書》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：鄧小樺

活躍於香港文化界的青年女作家鄧小樺，文筆時而瀟灑快意，時而恍惚詩意，十分具個人風格，對文化和社會種種現象、個人生活面向皆有獨到感想。她戀書，也分析書，這個清醒做夢的過程，是愛書人會流連往返的境地。

輯一「書的剩餘」是在《聯合文學》的專欄，兼具感性與知性，記錄了與書息息相關的生活，帶書旅行、為書失眠，因為念及舊情或精美包裝而捨不得丟棄的書們，甚至也寫點關於偷書的幻想或歷史，讓愛書人備覺性命相見，無比契合。

接下來脫離夢幻慵懶氛圍，以文化評論為主，輯二「小看書巿」是在香港經濟日報的專欄，寫當時一些書巿與出版的趨勢。「書展逆行」中的文章則面向兩岸三地媒體，談各種書展和閱讀文化。下一輯「書店存沒」也是極具臨場感，愛讀書，愛泡書店，也經營過書店的鄧小樺寫了不少她對台灣與香港獨立書店的認識，比如香港的長青獨立書店「序言」，也聊聊來台灣參訪「飛頁書餐廳」驚喜感到老派文藝之必要，以及對斗轉星圖的香港書業轉變之觀察。輯五「書的流連」集結其它書評與文化評論，如草叢中散落閃眼珍珠，俯拾皆是驚喜。

全書以閱讀為主軸，兼及文化評論，談書店、書展，也分享個人的閱讀品味和書單，時而抒情，時而犀利精闢，值得愛書人細細品賞。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航