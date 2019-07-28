【出國求職攻略】新加坡篇：薪水和年假都十分大方，但要小心「投訴文化」

文：Bobo Huang

出國前：工作哪裡找？

從自己還是個護理系學生時，就不斷地聽美國、澳洲護理工作是高薪水、低護病比，心中暗暗想著出社會後一定要努力考過英文檢定換照過去工作，話雖如此，開始在醫院工作後，菜鳥面對的壓力和上班的勞累，都無法讓我在下班後可以好好準備考試。

直到有天，在網路上看到104徵才網站貼出「招募新加坡護理師」，「新加坡」這個既熟悉又陌生的國度，從沒出現在我對未來的規劃當中，當時抱持著去聽聽看徵才說明會的心情應徵了。

在正式面試前，會先以Skype面談，稍微確認英文程度、學歷是否符合要求（大學、五專二技畢業學歷）。當天前來參加面試的護理師多是透過104人力網站及meet.jobs得知徵才訊息，開始前有說明會，讓大家了解新加坡護病比、薪水、年假等等福利，接著由兩間不同醫院護理部主任及新加坡衛福部的主管全英文面試，通過的人隔天再到同地點報到考筆試。

出國前：「工作簽證」怎麼申請？薪水和福利怎麼談？

結果出爐後，就會有一位新加坡仲介聯絡你，後續準備文件申請工作簽證、合約。

當時醫院開的條件是完成兩年合約會提供來回機票，在出發前仲介也會幫你買去程機票，且醫院會支付仲介費用，自己只需負擔申請文件費用。護理師相較其他產業在申請工作簽上較為困難，需要的文件繁雜，相關醫療執照都需要拿到法院公證。身為第一批集體面試過去的護理師們文件四處碰壁，總共花了一年半才申請到工作簽證，好險後人較為順利，大概半年就能申請到了。

在新加坡工作對我來說最大的福利是「年假」。記得在台灣醫院當菜鳥護理師時，第一年的年假是0.5天（因為我半途才加入），第二年開始逐漸照勞基法規定增加，但在我做快兩年離職時大概也才5天，還不一定能一次使用完所有年假，喜愛旅遊的我只能到附近的日本玩個幾天。

而新加坡給年假十分大方，菜鳥即享有21天年假！當然各個公司給的年假不一，大至上在14到21天左右，加上新加坡優良的地理位置，有許多航空公司設點，機票常常有促銷，成為東南亞冒險王不再是夢想，短暫的週末都能跑去印尼躺在沙灘上發呆，或到馬來西亞怒吃亂逛，而且很多直飛歐洲的航班，一年規劃一趟長途旅行，每個月來趟附近國家小確幸之旅，幫自己補足工作動力！

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

到當地：住的地方、銀行開戶、外幣薪水和醫療

出發前最令我擔心的就是住宿，因為人不在當地只能在網路上找房子，還聽到許多被詐騙押金的案例。

當時幫我們辦文件的仲介有試著介紹房仲給我們，但通常透過房仲租房成交後須付半個月到一個月的租金給房仲，所以我後來還是選擇承擔風險，在臉書上的社團放找房訊息。

新加坡的房子大致上分兩種，政府組屋（HDB）及私人公寓（Condo）。組屋價格相對便宜但有較多限制，例如租約要半年以上、限制訪客，大部分也會與房東同住，單人房間大概600到1000新幣（1新幣約23台幣），其實在台北都能住上不錯的套房；私人公寓較貴，單人房間幾乎都900新幣以上，但有泳池、健身房、烤肉區等公眾設施，限制較少，有些可以短租，很多房東都是投資客不會同住。在新加坡若跟屋主同住，基本上他們不喜歡房客使用廚房煮飯，頂多能接受煮泡麵，用用烤箱微波爐（light cooking），所以如果很享受自己煮飯、大火快炒的朋友可能要考慮找人合租整層房子囉！

到當地：銀行開戶和外幣薪水

消費的在樟宜機場買免稅品，到商場吃飯，店員會問你：「PayWave？」跟新加坡人吃完飯，他們會打開手機「我PayLah給你。」

沒錯，這是一個電子支付很盛行的國家，在新加坡這個放假不外乎吃飯、看電影、逛商場的國家，辦張信用卡或Debit Card現刷刷省方便又划算。那要怎麼辦到一張Debit Card或信用卡呢？很簡單，銀行開戶只需要拿上公司聘書、護照及工作准證，抽張號碼牌，有些銀行要求開戶要有存款，記得多帶一點現金來！至於信用卡，新加坡對於外國人的申請門檻標準比較高，普遍年收要求40,000新幣以上才能申請。

要把辛苦賺的錢匯回台灣，在新加坡也非常容易，因為新加坡是個國際金融重鎮，某些銀行例如DBS，匯錢到特定國家，像是台灣、美國甚至還可以免手續費！

Photo Credit: reuters/達志影像

到當地：醫療

在新加坡工作的時候若生了病，別擔心，大部分公司有提供員工額度不一的就醫津貼，配合的醫院（收費）也不同。

雖然如果就醫津貼沒使用，也不會額外發放成薪水，不過當真的需要請病假在家休息，去診所看醫生請醫生開病假證明時，自己荷包就不會大失血，因為新加坡的醫院就醫收費很驚人，政府醫院的急診掛號費就要120新幣（大概2760台幣），還只包含基本檢查，一般沒威脅到生命的疾病，通常會建議至診所就診，收費也相對較便宜，大約35-60新幣間。

若需要更近一步的檢查，診所醫生會寫準診單讓你到大醫院急診或掛號專科醫生，或是你也可以買機票飛回台灣（笑）

上班後：職場和生活文化特徵

在新加坡上班最大的不同，就是同事不再是清一色台灣人（華人），而綜合了馬來人、印度人、菲律賓人等等，大家都來自不同的國家，上班就像在體驗不同的文化。

在「Singlish」新式英文中，就能看得出當地濃濃的文化色彩，即便主要是以英文溝通，但在句中常參雜馬來話、華語，甚至是福建話！我還記得在來新加坡以前，上網看了幾個影片，就怕自己聽不懂這裡的英文，在這裡生活了幾個月，不知不覺中，我現在也是講著一口流利的Singlish，再也找不回我以前的英文口音了。

此外，在醫院工作的我必須學習一些基本的馬來話，因為有些病人不講英文也不講華語，也開始接觸穆斯林這個宗教，在齋戒月的時候，他們必須在日出以前祈禱並禁食，滴水不沾直到日落，在這樣的情況下工作其實很辛苦的，所以通常盡量不在他們面前大吃大喝，而且以前只知道回教不能吃豬肉，但不知道連餐具都要是分開的，不僅在醫院病人給餐具、杯子是不同顏色，連微波爐都比須分開使用。

在一般小販中心，食物的托盤也是不一樣的，華人能點穆斯林食物來吃，但再放回托盤時千萬別搞錯，會討罵的！

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

新加坡有另一個文化是外國人需要一點時間適應的，尤其是做服務業的各位——他們的「投訴文化」！

只要新加坡人付了錢，得不到他們滿意的服務，在當下他們會直接了當的告訴你，若這股不開心在離開時還沒解決，那你的老闆很快的會收到投訴信。在醫院病痛加上焦慮，這類事情每天都在上演，一開始的時候我非常的不適應，在面對極為憤怒顧客扭曲的面孔加上毫無修飾直接的Singlish，我通常只能愣在原地，但經過前輩開示加上經驗的累積，開始懂的如何處理他們的不滿，並盡量體諒他們。

我的病人們對我的第一猜測都是中國人，當我說我是台灣人時，可以很看到他們臉部表情明顯的轉變，開始說起年輕時曾到台灣當兵、他們有多喜歡到台灣旅遊或是多愛台灣的食物以及韓國瑜（笑），並開始對我講起福建話，和說台灣人都是俊男美女（從電視上觀察來的）。

總而言之，台灣人在新加坡人眼中的名譽是不錯的。

給有心想到新加坡發展職涯的讀者的一段話

新加坡雖然沒有天然資源，連水電都要跟馬來西亞買。除了早年靠得天獨厚的地理位置打造出的亞洲金融中心；近年還不斷用優渥的薪水福利，挖角各國專業人才，金融、醫療或軟體方面專長人士，慶幸自己在這個什麼都想拿第一的國家工作的同時，卻為台灣長年的鬥爭混亂而感到擔憂。

當然，國外生活並不全像大家想像得這麼美好，走出舒適圈是件非常困難的事。

記得幾年前在桃園機場，我手上拿著單程機票，跟朋友擁抱後，轉過頭，陪伴我的只是停不下的眼淚。在不同的國度，文化的衝擊、全英文的工作環境、不同的飲食習慣（早餐沒有培根蛋餅，宵夜沒有鹹酥雞）但也是這樣才能體驗不同的生活，建立新的朋友圈，覺得自己真的更獨立、長大了。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

相信異鄉遊子在很多時候的心境是一樣的，尤其一人在外打拼面對挫折時，沒有家人或熟悉的朋友在身邊聽你訴苦、幫你打氣。但別擔心，在新加坡工作的最大好處就是離台灣很近！飛一趟只需要四個小時，機票常常只要四五千塊，比起在歐美工作的台人，回家真的就像從台北搭國光號回高雄一樣簡單。

現在的我，每每在飛機上看到海上滿滿船隻的燈火，聽著外頭攝氏28度的廣播，踏上新加坡樟宜機場的地毯，已經讓我有種回到第二個家的感覺。

如果你／妳想要出來闖盪，但還在猶豫不覺——怕自己不夠格、英文不夠好、會交不到朋友等等，別怕，新加坡到處都有中文，可能超過八成的人都會華語，如果你又剛好喜歡南洋料理、或是喜歡旅遊、在海島享受熱帶風情，那麼就踏出這一步。

走出來吧，你會意外的發現，並沒有這麼遠！

您也是在國外工作的台灣人嗎？歡迎與我們分享你所在國家的【出國求職攻略】

請參照以下格式填寫，來信請寄：oped@thenewslens.com

一、出發前 工作怎麼來 （例如親友介紹、獵人頭、仲介公司、或自己去LinkedIn找，試列出幾種可能的管道）

工作簽證（公司辦理、自己處理，有沒有「先有簽證才能找工作」的法令，或如果靠漏洞不申請簽證可不可行，會有什麼問題）

合約簽約的注意事項（需要注意的部分）

薪水怎麼談（包括像是定期回國機票、獎金等其他福利，怎麼樣才合理） 二、到當地 住房（公司會包？靠仲介？會提供宿舍？還是自己找？）

銀行開戶（有無相關的外籍人士限制，可以先準備什麼？）

外幣薪水匯回台灣（會不會被限兌，方不方便，還是建議台幣和外幣的帳分開）

醫療（有無外國人專用的醫院、醫療服務價格和可靠度、可否申請健保） 三、上班後 職場文化差別（例如法國很準時下班、日本下班一定會去喝酒等等的傳聞，是真的嗎？）

生活文化差別（當地人眼中的「外國人」，還是在多元文化中打成一片？）

該國主要的產業和未來發展性（繼續在國外工作或回台灣的發展） 四、給有心想到該國發展職涯的讀者一段話

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航