「雙子星案」600億港資得標者遭駁回，柯文哲：國家主權意識是屁話

（中央社）經濟部投審會昨（26）日認定南海發展與中國關聯極深，依照《外國人投資條例》第7條，認定不利國家安全，駁回雙子星案。若南海控股有異議，可在30天內向行政院提起訴願。台北市長柯文哲今天表示，若中央要駁回雙子星案，不用花5個月審核是不是中資，「5天就可告訴我」，這5個月時間對他來說就是浪費。

同時，投審會也將檢討南海控股先前入主陽信銀行是否涉及國安疑慮。但投審會發言人楊淑玲說，當時經營者與現在結構完全不同，且股權比例僅占3.04%，沒有實質控制力，為2件案子不同之處。投審會將一併檢討是否涉及國安，最後將由委員會決議。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲最優申請人資格，香港商南海發展（NAN HAI DEVELOPMENT LIMITED）及馬來西亞商馬頓（MALTON BERTHAD）等申請匯入相當於新台幣10億元等值外幣，投資設立台灣南海發展。

經濟部投資審議委員會於昨日召開委員會議，認定雙子星投資人與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，以《外國人投資條例》第7條認定對國家安全有不利影響，駁回雙子星案。

下列事業禁止投資人投資：

一、對國家安全、公共秩序、善良風俗或國民健康有不利影響之事業。

二、法律禁止投資之事業。

投資人申請投資於法律或基於法律授權訂定之命令而限制投資之事業，應取得目的事業主管機關之許可或同意。第一項禁止及第二項限制投資之業別，由行政院定之，並定期檢討。

楊淑玲在記者會上指出，考量本案國內被投資事業營運涉及台北車站特定專用區C1/D1土地開發案，為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸滙聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全議題，以3大理由駁回此案。

投資人母公司百慕達商南海控股自行於財報揭露其大部分業務及員工均位於中國內地，財務報告披露，「南海集團應視中國內地為集團的註冊國家」。 百慕達商南海控股的行政總裁為中國籍，且其董事會下設的4個委員會中，負責營運及制定政策方向的執行委員會有過半成員是中國籍，而負責檢討董事會架構、人數及組成暨委任行政總裁，向董事會提供推薦意見的提名委員會，5名成員也有2名是中國籍，顯示中國人高度參與百慕達商南海控股營運、政策方向。 香港商南海發展股票已全部質押給香港商中國數碼，而香港商中國數碼截至今年5月31日，中國人占董事會席次過半，達到4/7，陸資已經具有控制力，認定中國人高度參與香港商中國數碼公司營運、財務、人事方針。

楊淑玲強調，投資人在今年1月25日送件，不過，未能清楚說明股權結構、資金來源、投資計畫等資訊，歷經分批補正，直到3月4日才備齊，並於5月13日說明，而相關部會在6月21日才回覆意見，投審會在今天召開委員會，委員會中不是沒意見，就是認為該駁回此案。

《沃草》報導，5月23日立法院經濟委員會邀請經濟部投審會在雙子星案審查前先進行專案報告。立委徐永明指出，百分百持有南海發展的「南海控股公司」質押約10％的股份給中國國營企業「中國建設銀行」。而南海控股因為不斷跟中國籍股東過半的中國數碼信息公司借錢，將旗下的南海發展股份全數質押給中國數碼作為擔保。他質疑，現在的南海發展到底是被誰掌控？

立委郭國文也指出，南海發展公司董事在 2015 到 2017 年期間，一直都擁有過半的中國籍董事。而在投標雙子星案前，才緊急抽換上一位台灣籍董事以規避中資審查，這擺明中資具有實質掌控力。立委蘇治芬則認為，該案涉及不動產租賃業和開發，正是不允許中資投資的項目，因此才要更嚴格審核是否有中資介入。

不過，《聯合報》報導，前行政院院長陳冲則認為，投審會提出理由其實很牽強，也沒有證明。投審會理由之一是，香港商南海發展公司股票已全部質押予香港商中國數碼，而中國人在中國數碼的董事會席次過半，陳冲進一步解釋，投審會把質權與所有權的概念混為一談，舉例來說，王先生的房子抵押給銀行辦理房貸，但所有權仍是王先生而不是貸款銀行，銀行的股權結構跟王先生無關。

Photo Credit: 中央社 經濟部投審會發言人楊淑玲（後右3）26日在經濟部舉行記者會說明。

南海團隊：缺乏法令依據

《中央社》報導，南海發展律師群昨天指出，台北市政府在雙子星案甄選文件明白允許外國人投資，所以南海公司才會參與投資，並獲選為最優申請人。若依目前投審會的意見，那就是台北市政府甄選文件違反法令。

《聯合報》報導，南海團隊今天也發出聲明，對投審會以《外國人投資條例》第7條認定申請案有國安疑慮表示困惑，認為缺乏法令依據，後續將在法律規定的範圍內行使自身權利，維護股東和公司權益；而對於申請駁回，南海也認為是「受到政治干擾，與近期台灣波動較大的政治環境有關係，這也是所有國際投資者所擔憂的。」

柯文哲：國家主權意識是屁話

（中央社）台北市捷運局主秘王偉昨日表示遺憾，尊重投審會的審議權責。至於下一步，他說，依契約規定，可由次優申請人遞補或重新招標。王偉表示，首次涉及僑外資投資案，突然接到雙子星案被駁回訊息，相當意外，對於這樣的結果，表示遺憾，但尊重經濟部投資審議委員會審議權責，目前仍在了解相關資料。

他表示，下一步會依照契約規定進行，可能由次優申請人為藍天宏匯集團遞補，也可能重新招標。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲最優申請人資格，不過，案子在經濟部投資審議委員會進行審查，柯文哲多次質疑雙子星開發案遭投審會卡關，認為沒人敢負責「誰是中資」，甚至批評投審會是「千百會」。他也不斷強調，自己沒有預設立場，「誰得標都沒意見」，若最優申請人沒通過審查，就由次優申請人遞補。

台北市長柯文哲今天出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂—2019暑期市政體驗」大專院校組，有學生發問，從他的角度看見了那些政治文化的改變。

柯文哲表示，很多人在問台灣現階段到底需要什麼，而有人會說國家願景或國家主權意識，「在我看來都是屁話」，並說若中央要駁回雙子星案，不用花5個月審核是不是中資，「5天就可告訴我」，這5個月時間對他來說就是浪費。

柯文哲上午出席「台北市108年民政團隊聯合頒獎典禮」時，也被問到經濟部投審會駁回雙子星案，他僅表示尊重投審會。

柯文哲說，「以沒有客觀標準的國家安全當理由駁回申請的時候，我認為這會造成外國公司投資台灣的不確定性，應當日後會有不利的影響。」但北市府尊重投審會決定，後續要看南海集團的反應再來處理，例如訴願或是行政訴訟，「不過比較確定的是，這應該會拖很久」。

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核稿編輯：楊之瑜