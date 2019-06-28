【圖輯】魂斷美墨邊界：溺斃的薩爾瓦多父女，是被拉美腐敗政權淹死的

中南美洲移民的問題，最近又多添一筆悲劇。薩爾瓦多籍的25歲男子拉米瑞茲（Oscar Martinez Ramirez），跟他的兩歲大女兒瓦萊莉亞（Valeria）溺斃在美國與墨西哥邊境，震撼全球。

拉米瑞茲的母親羅莎（Rosa Ramirez）說，她早就勸兒子不要去美國這一路上會有太多危險。羅莎住在薩爾瓦多城市聖馬丁的市中心，手上拿著孫女最喜歡的玩具說道。她的朋友們都勸她把兒子和孫女的遺物都封存起來，但羅莎還沒做好道別的準備。

Photo Credit: Reuters/達志影像

「自從他第一次開口說他想去美國時，我就告訴他不要。」羅莎回憶起跟兒子的對話。「我有一種感覺，如此不堪的預感。作為一名母親，我覺得會有什麼事情發生。」

羅莎說，即使是身為母親的她苦苦哀求，拉米瑞茲還是在四月份離開薩爾瓦多，還希望可以在美國找到工作、買間房子。「這是他的夢想，以及希望能給家人的未來。」羅莎如是說。

拉米瑞茲的妻子阿瓦蘿絲｜Photo Credit: AP/達志影像

墨西哥的移民官員說，拉米瑞茲一家人正在等待庇護申請的批准，卻在等待期間試圖游泳渡河入境美國。

拉米瑞茲想帶女兒游到對岸後，把女兒留在岸上再回過頭接妻子，沒想到他回頭找妻子時，女兒不慎落水，拉米瑞茲想救女兒，卻一起被湍急的河水給沖走。

拉米瑞茲的妻子阿瓦蘿絲（Tania Vanessa Avalos）在岸邊躲過一劫，卻無法接受眼前的事實，看著丈夫的遺體被抬走。

拉米瑞茲的妻子阿瓦蘿絲蹲在岸邊等待消息｜Photo Credit: Reuters/達志影像

拉米瑞茲和瓦萊莉亞的遺體照片令人震撼，拉米瑞茲摟著女兒的脖子，這一幕與2015年也讓全球吃驚的敘利亞男孩庫爾迪（Aylan Kurdi）照片拿來互相比較，當時庫爾迪的遺體是被發現在地中海岸邊。

「看到照片我真的很驚訝。」羅莎看著兒子和孫女的影像說：「他從不讓女兒離開他身邊，你看看他是怎麼努力保護女兒的。」

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聯合國難民署表示，這張來自美國邊境的照片，代表「暴力和絕望未能被有效解決，逼迫人們走上險途。」這些美墨邊境的移民，都是希望取得美國庇護，逃離中美洲那些高犯罪、高暴力的家園。

拉米瑞茲和他的女兒等待著邊境的庇護申請，但美國方面採取了數量控管，每天限制申請人數，造成等待時間非常漫長，也因此導致越來越多的移民用非法途徑越境。

拉米瑞茲和女兒的遺體｜Photo Credit: Reuters/達志影像

美國總統川普（Donald Trump）威脅墨西哥，要採取更多行動阻止移民湧入美國，否則就要對墨西哥加徵關稅。

當拉米瑞茲一家三口出發前往美國，旅途上的危險始終給羅莎帶來很大的緊張壓力。現在她最關心的是，能不能順利把兒子和孫女的遺體帶回家。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航