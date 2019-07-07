日本鄉土壽司兵法全攻略（下）：因為名將島津義弘而誕生的「酒壽司」

秋田縣

鰰魚壽司（ハタハタ寿司）

秋田的「ハタハタ寿司」則是用我在《酒是拿來喝的，不是拿來說的。所以我邊喝邊說 . .》的下篇裡提到的秋田地魚鰰魚所製作的熟壽司。ハタハタ寿司又分成三種：整條魚拿來做的稱為「一條魚壽司」（一ぴきずし）、魚頭去掉做成的叫「全壽司」（まるすし）、魚肉切片做的叫「切片壽司」（切りずし）。

製作ハタハタ寿司首先要用鹽將鰰魚醃一晚，上面還要壓著石頭。第2天用水將鹽份洗去後，將其頭、尾與內臟除去洗淨後，瀝乾水份，然後用醋加石頭壓在面醃兩晚。醃好之後，將多餘的汁液瀝去。

飯煮好放涼到與人體溫度一樣時，加入米麴、糖和水許的鹽，混合切好的紅蘿蔔、蕪菁與鹿角菜混合成醋飯。然後在竹葉上放上一層醃好的鰰魚，再鋪上一層薄薄的醋飯，再加上日本酒和味醂，將之以竹葉保好壓平，反覆數次之後，在做好的竹葉包的壽司上加上與材料等重的石頭，2週後即可食用。

岡山壽司（おかやまずし）

岡山壽司全都是散壽司的形態，並且用10種以上的瀨戶內海所捕獲的海鮮，是成本十分昂貴的壽司。岡山壽司又稱為岡山ばらずし和備前ばら寿司，做成的火車便當叫祭ずし。食材豐富，海裡的有蝦子、海瓜子、海鰻、章魚、鰆魚、鯽魚，山裡的有香菇、蓮藕、干瓢，另外還有魚鬆、竹輪、蛋絲和魚板等食材。

這種壽司的誕生，與江戶時代備前岡山藩初代藩主池田光政（いけだ みつまさ）所頒布的獎勵儉約令有關。當時池田光政的儉約令規定飲食僅能一汁一菜。在這樣的情況下，不滿的人們乾脆在醋飯放上一樣又一樣的菜，於是就成了現在的ばらずし。

飯借壽司（ママカリずし） ；鯯壽司（つなし寿司）

另外，在岡山縣，每到祭典的時候，都會把這種當地稱為飯借的魚整條拿來做壽司。這種魚的日文漢字是拶双魚，假名為サッパ，英文是big-eye herring或big-eye sardine。中文全名則是南小沙丁魚或錘氏小砂丁，俗名則為青鱗仔、土魚、或青瀾。岡山縣這種魚的漁獲量佔了全日本的9成。

鯯壽司也是岡山縣每到祭典便會端出的壽司，用的是整尾的鯯魚。鯯魚的鯯中文發音同鯽魚的鯽，而事實上，鯯魚就是關西地方對鯽魚的稱呼。

廣島縣

角壽司（角寿司／かくずし）

角壽司是一種四角形的壓壽司，是廣島市北廣島町與安藝高田市的鄉土料理，是壓壽司中飯煮得比較硬的一種，主要在法事、宴會與祭典時食用。醋飯除了醋之外，加了鹽和砂糖。食材除了醃鯖魚、蝦米和蛋絲外還有滷香菇絲，製作成型之後則會灑上魚鬆、山椒葉或燉煮過的海瓜子。

鳥取縣

吾左衛門壽司（吾左衛門鮓／ござえもんずし）

吾左衛門壽司是鳥取縣的鮭魚棒壽司，源自於江戶時代鳥取藩運送貢米的巡迴貨船批發商米屋吾左衛門的妻子，為在大風大浪中努力工程的船工們所做的便當。當時的做法是鮭魚片和壽司飯捏好後用裙帶菜包起來。不過在明治維新之後，由於米的海運被鐵道所取代，因此第10代内田吾吉郎決定把米屋收掉，改在米屋所在地的米子港經營旅館。

直到明治35年，山陰線鐵道開通之後，由於鐵路局負責建設山陰線的石丸重美，在建設山陰線時都住在這個旅館，因此給了這間店在米子車站販賣便當的特別許可，就這樣，明治35年的時候，隨著「米吾」的創業，傳說中的船工便當也復活了，而由於生意興盛，就乾脆把原本的旅館在明治45年的時候給收了。

於是，從明治一直到昭和時代，米吾的火車便當一直陪伴著搭乘山陰線的旅人們。直到昭和54年（1979），第13代内田健二郎在日以繼夜地研究山陰的食材與飲食文化之後，改以昆布取代原本的裙帶菜，而且食材不限於鮭魚，吾左衛門壽司就這麼誕生了。其一大特點是食材切得特別地厚，與醋飯的比例幾乎是1：1。

鹿兒島縣

酒壽司（酒寿司／さけずし）

在1592年至1598年的明朝為幫助被豐臣秀吉軍入侵，士兵如同羊群，聞砲聲即潰的朝鮮，先後兩次派遣軍隊入朝。與日軍作戰的萬曆朝鮮之役末期，日軍因豐臣秀吉病逝，並且也無力再戰，故開始撤退。當時廣東南澳的副總兵陳璘，帶領鄧子龍、馬文煥追擊潰逃的的日軍先鋒第一隊的總大將小西行長，並派出船隊從海上堵住了日軍的退路。於是小西行長向島津義弘等人求援，陳璘則派鄧子龍與李舜臣所統順的朝鮮水師追擊，雙方遭遇於露梁海上，這就是所謂的「露梁海戰」。

在這場戰役中，由於島津義弘的力戰下，日軍不但成功突破封鎖，並且成功地掩護小西行長撤退，還造成1597年10月26日的鳴梁海戰中大敗日軍的朝鮮明將李舜臣中彈身亡。而這個前來援助與掩護小西行長撤退的大將島津義弘是薩摩人，也就是現在的鹿兒島人，也是島津氏的第17代當主。現在鹿兒島的鄉土料理「酒寿司」（さけずし）就是因為他而誕生的。

到了江戶時代，島津義弘辭去薩摩藩的家督之位，於加治木城隱居，並剃髮出家。一次，他在賞花後，負責廚房的人不小心把剩下沒吃完的東西和當地地酒混在一起，沒想到第二天早上卻是香味撲鼻，鹿兒島的鄉土料理「酒壽司」就這麼誕生了。

酒壽司是在調味過的飯上面放上山產與海產後發酵而成的豪華壽司。乍看之下，酒壽司看起來就像是一種壓壽司，不同的是它用當地的地酒「灰持酒」（あくもちざけ）取代了醋。這是一種米麴與米和水發酵後，加入臭梧桐根部的灰做成的類似於味醂的酒，而加入這種灰的好處是可以抑制細菌造成的腐敗。

不過關於酒壽司的誕生還有另外一種說法。那就是江戶時代的武士與他們的夫人在賞花時都會喝點小酒。不過，由於那是個男尊女卑的時代，女性可是不能在男性面前光明正大地喝酒的。但是這些夫人們在賞花時還是想喝點酒，於是當地的女性就想到了在賞花時吃的壽司中加酒的這種作法。

酒壽司會使用的食材在海鮮類主要是蝦、鯛魚、赤貝和章魚。其它還會加蜂斗菜（蕗、苳、款冬／フキ）、筍、香菇、蛋絲和薩摩揚。

做法是在煮好的飯中加入灰持酒和鹽混合而成的調味料，食材也都分別調味後，先在壽司桶中撒少許的鹽，然後放入1／4的量的酒飯，再將食材如散壽司般地鋪於酒飯上，然後再鋪上1／4的酒飯，再鋪上食材，依此類推，最後在上面鴨兒芹，加上蓋，然後壓上重石4到5個小時就完成了，而如果放的時間越長的話，酒的酵母與飯和食材間微發酵的旨味和甜味都會更強烈。享用時則是會灑上山椒葉，不但添加了綠意，也讓色彩看起來更加地繽紛。

長崎縣

大村壽司（大村寿司／おおむらずし）

室町時代（1336~1573）中期的1474年的時候，位於九州西北部島原半島的領主有馬貴純入侵了現在長崎縣大村市，迫使當時掌控大村的大村純伊逃亡。後來在當地的直接與幕府將軍保持主從關係的武士的「御家人」少弐氏的幫助下反攻，並於1480年回到了大村。

為了慶祝領主的歸來，當地居民用木箱裝了米飯、各種魚片和蔬菜放在一起做成壓壽司，這就是大村壽司的由來。

佐賀縣

須古壽司（須古寿し／すこずし）

須古壽司也是壓壽司的一種，是佐賀縣杵島郡白石町須古地區的鄉土料理，原本是這裡以前的農民為了對領主表達謝意而獻上的食品，有500年以上的歷史。「須古壽司」用的箱子被稱為「もろ蓋」或稱為麹蓋（こうじぶた），是釀造日本酒的造麴階段所使用的工具。這種箱子和一般的壓壽司用的箱子比起來要來的淺得多，分隔出許多的小空格然後壓制而成。

在當地，做須古壽司時不會說「要做須古壽司嚕」或是「要壓須古壽司嚕」，而是說「要浸須古壽司嚕」（須古寿しを「つける」）。會這麼說，是因為手輕輕壓下去的動作就好像是把東西浸到水裡。

須古壽司特點是壽司飯裡會混和糯米，而且會加入九州位於福岡縣、佐賀縣、長崎縣和熊本縣之間的海灣有明海所捕獲的特產彈塗魚（ムツゴロウ／鯥五郎／Mudskipper）做的蒲燒，最後加上蛋絲、香菇絲、牛蒡絲、奈良漬、魚板、肉鬆、紅薑、蝦子等豐富而色彩多樣化的食材，形成喜氣洋洋的顏色而美不勝收的壽司。不過近年由於彈塗魚捕獲量減少，也會用蝦或窩斑鰶代用。

東京都（伊豆諸島）

島壽司（島寿司／しまずし）

「島寿司（しまずし）」是東京都的伊豆諸島轄下八丈島的郷土料理，特點是醋飯特別甜而且用芥末取代了山葵來提味。這剛好可以順便強調一下，因為太多人會把芥末和山葵混淆不清了。芥末的英文是mustard，日文是からし，是由芥菜類蔬菜的籽研磨摻水、醋或酒類調製而成，顏色是黃色；山葵的正式名稱是「山嵛菜」，日文わさび，英文wasabi或Japanese horseradish，是綠色的。

兩者是完全不一樣的物種、更沒有通用的關係，「島寿司」是最能正確二者區分的壽司。常用的白身魚有：浜鯛（ハマダイ；rubby snapper）、藍若梅鯛（アオダイ；Blue fusiliner）、金目鯛（キンメダイ； splendid alfonsino）另外也有鮪魚、旗魚、鰹魚、鬼頭刀、飛魚、黃雞魚、紅甘甚至還有海龜肉用醬油醃過做為食材。小笠原諸島則多用日本馬加鰆（土魠魚；サワラ；Japanese seerfish）。

沖繩縣

大東壽司（だいとうずし）

沖繩的離島大東諸島的居民是明治時期由八丈島的開拓團所移居的，所以大東壽司這種日本最南的島壽司做法也與上述的島壽司大同小異。而除了一般島壽司會使用的食材外，大東壽司還會用俗稱黑皮牛的薔薇帶鰆（薔薇鯥／バラムツ）。那霸也有很好的大東壽司店「喜作 （きさく）」（沖縄県那覇市前島2-18-6）。

北海道

如果我們拉回海鮮五花八門的日本最北的北海道的話，它的壽司其實就是從東京帶過去的。明治8年（1875年），來自東京淺草的竹原定吉當時34歲，在札幌開了「東壽司」。從小的時候就在料理店修業的他在存了些錢之後，先和老婆於文久3年（1863年）來到仙台開了料理店，當時他22歲。慶應元年（1865年）， 竹原定吉的長子出生後，他和他妻子決定尋找一個新天地，於是他們搬到了當時人口只有2000人的北海道的札幌，店名取為「東壽司」，意思就是「從東京傳到北海道的壽司」。

大家熟知的小樽「寿司屋通り」則是在昭和61（1986）年小樽運河散步小路完成後的次年所舉辦的「魚供養祭」之後才漸漸成型。不過其實早在明治2（1869）年 還只有2611人的小樽就已經有壽司店了。大正初期，「会津屋」、「加賀屋」、「福井屋」以「寿司・御料理」的型態陸續出現而最早打著「江戸之子」旗號的壽司店則是現在已經傳了3代的「都寿司」。

時至今日，小樽寿司屋通り已經有超過130間以上高密度的壽司屋了。其中的「若寿司」的大將更是有著50年以上站在壽司檯前的資歷在現在東京兩國的江戶東京博物館裡，我們可以看到比現在江戶前壽司尺寸大2、3倍的當時壽司的復刻版。事實上江戶前壽司的原型已經傳到了鄰近的千葉縣，也就是現在所稱的「房州寿司」。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航