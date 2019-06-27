3.8萬農地工廠「就地合法」？立院三讀《工輔法》增訂20年落日條款

（中央社）立法院會今（27）日三讀修正通過《工輔法》部分條文，針對農地既存的低污染未登記工廠，須在2年內申請納管、3年內提工廠改善計畫，10年內取得「特定工廠登記」，落日期限則為20年。

為納管設立於農地上的未登記工廠，《工廠管理輔導法》（工輔法）在民國99年修正後，開放補辦臨時工廠登記、劃設公告特定地區，至今核准「臨時工廠」登記7400多家，但成效有限，臨時工廠登記有效期限將在109年6月到期，因此行政院提出《工輔法》修正草案。

行政院指出，農地上的既存工廠估計有1.4萬公頃，但農地開闢為工廠後，難以恢復供農業使用，若不納管將對環境造成危害。為全盤管理未登記工廠，將採「全面納管、就地輔導」方式，以達到環境保護、經濟發展、勞工就業三贏局面。

三讀通過條文明定，105年5月20日後不容許新增未登記工廠，否則地方政府將可停水、停電並拆除；若地方政府不作為，中央機關得逕予依法停水、停電。至於105月5月19日前的既有未登記工廠，屬中高污染的工廠，將輔導遷廠、關廠或轉型。

農地上的低污染零星工廠，則要在修法後2年內向地方政府申請納管、繳交「納管輔導金」，3年內提出工廠改善計畫，經核定後須在2年內改善完成，若有正當理由未能改善者，得申請展延；低污染既有未登記工廠要在修法後10年內完成改善，並取得「特定工廠登記」，否則其工廠改善計畫將失效。

取得「特定工廠登記」者，只能依現況使用，不得變更事業主體，也不得變更負責人、不得轉供他人，不得擴充廠房、增加產業類別等。違者經濟部應令其限期改善，並處工廠負責人新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，屆期未改善者，應廢止其特定工廠登記。

條文也明定，已取得「特定工廠登記」者，要每年繳交「營運管理金」，直到取得土地、建築物合法使用證明文件為止，完成使用地變更後，才能申請工廠登記。為督促取得特定工廠登記者，能盡早完成土地變更為適當使用分區，因此明定「特定工廠登記」有效期限，到這次修法施行日起的20年止。

政治大學地政學系教授徐世榮指出，農地上有數量極為龐大的未登記工廠（違章工廠），據經濟部2015年推估，約有3萬8960家；另依行政院主計處2011年工商及服務普查資料，推估約有7萬5000餘家，幾乎為前者的兩倍。再據農委會2017年「農業及農地資源盤查結果」，全國坐落於農地上的違章工廠，其佔用農地筆數高達13萬4500餘筆，佔用農地面積達1萬3859公頃。

另外，三讀條文中也訂有「吹哨者條款」，若民眾能敘明事實或檢具證據資料，就能向縣市主管機關檢舉105年5月20日後新增的未登記工廠，或是105年5月19日前既有的中高污染未登記工廠，以及未依法申請納管的低污染既有未登記工廠，獎勵方法由經濟部定之。

為達成未登記工廠全面納管、就地輔導的政策目標，經濟部應設「工廠管理輔導會報」由相關部會、地方政府組成，開會時得邀專家學者、民間團體代表參與，負責推動各項工廠管理輔導工作檢討及改進措施；必要時得報請行政院協調。

《自由時報》報導，立委蔡培慧表示，農地上的違章工廠是歷史共業，但其造成的水污、空污難道能不處理？這次修法有三把刀，一是遷走中高污染工廠或關廠；二是中央政府介入斷水電，避免地方政府不作為；三是輔導低污染違章工廠完成公安、環安，民進黨是扛起責任來，確保食安問題。

《聯合報》報導，不具名的合法工廠經營者表示，過去他花了多少心力一關關跑環評、符合建築法規，現在政府一口氣特赦非法廠商，成本低廉，讓他們獲取暴利，形同讓非法廠商來將合法廠商給打趴，造成合法廠商的經營困難。他認為政府應輔導這些違法廠商遷入工業區，而非修法放寬。台灣農村陣線理事長洪箱也表示，此舉讓合法工廠業者如同白癡。

《風傳媒》報導，針對經濟部不願讓步的「公民訴訟條款」，彰化環保聯盟執行秘書吳慧君也指出，2017年來彰化的環團與公民團體已舉辦29件農地違章工廠，但至今1間也沒拆；業者也看準政府不敢執法，去年至今又新增9間工廠。吳慧君說，人民有檢舉、政府卻不執法，形同現行檢舉機制根本是虛設，若還不讓公民訴訟入法，就該退回整部《工輔法》。

《上下游》報導，對此結果，「環境法律人協會」理事郭鴻儀律師表示「雖不滿意，但有勝於無」，因法條第28條之10規範，違章工廠「原則上就地合法」，例外（中高污染工廠）才需遷廠，何謂「中高污染工廠」的認定，將成日後保衛農地的下一個決戰場。

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核稿編輯：楊之瑜



