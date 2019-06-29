既然愛情很難永久遠，那婚姻更應該要「一年一簽」

請問大家會如何形容結婚？神聖的？世紀的？最愛的？轟轟烈烈的？少奮鬥一輩子的？都有可能，但應該沒有人想的是「吵架的、厭煩的、想貓對方一拳的、派人跟監的」吧？

那再請問：上面兩類答案，哪一種比較接近現實情況？

當然是第二種，多數人結婚是不快樂的、拳腳相向或冷漠對待的，這又是為什麼呢？



「明明」想的是第一種，為什麼結果變成第二種？是鑽戒太小嗎？還是愛情不夠力呢？其實都不是，而是多數人被「動物」給蒙蔽了眼睛。

如果給你一部電影或一本漫畫來打發時間，你可能會覺得：「是歐？好像有點無聊。」因為你能預期看電影或漫畫的感覺大概是什麼樣子，但如果找一個人陪你聊天打發時間，你腦海就無法預期了，你只能猜想「對方好看嗎？對方有趣嗎？對方會不會有超好玩的經歷？」而感到興奮。

養寵物也是類似的衝動，你「無法預期」動物的反應、養起來會有什麼發展，於是你無時無刻看自己的寵物模樣有趣、舉動也有趣，所以多數人養動物前期都很開心。可是到了後期，很多人卻覺得照料老寵物很麻煩而棄養，因為再也沒有自己想要的那些樂趣了，但這些人看到新的動物卻還是覺得很可愛、想要摸摸把玩一下。

人際互動也是一樣，人類比動物更複雜、觸發的「不可預期度」更大！剛接觸的時候最有新鮮感，如果話不投機也許一小時過後就從此不聊了，但如果聊得來又加上異性相吸，那戀愛所創造的想像力會製造大量的「外部世界鋪路」，覺得世界上有好多餐廳可以吃、好多國家可以去！還有結婚買房生小孩等等的，天啊！真的玩不玩耶！

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看不到玩樂的盡頭，也辨別不出來旁邊這位到底適不適合結婚，於是，就結婚了。於是又開始玩：挑婚紗、挑戒指、挑場地、挑日子，然後婚攝、喜宴、蜜月、拍照上傳、開始過兩人小生活，哎呦！通通都太好玩了！

「咦，那這樣看起來婚姻生活應該沒什麼問題啊！」沒結婚的人表示疑惑。

是的，通常第一年是沒什麼問題的，但第二年呢？結婚流程已經結束，也不太可能再去蜜月一次，小孩又還沒生出來，那那那，好吧！婚紗照再輪播一回！跟網友們再次分享喜悅！那第三年呢？是要生小孩還是再放一次婚紗？或者老公願不願意讓妳再出國玩一個月呢？難講。

感情好的夫妻，只要「凝視對方」就覺得很開心，可以度過一年又一年，但感情基礎不夠的人，經過這樣一年半載的，對方的態度習性已瞭若指掌、卸下矜持後的模樣也見了真章，要說再去牽對方的手、再親對方的臉，內心都泛起一股不願承認的隱隱作嘔，唉～

男生比較不含蓄，這種時候也許已經在外面結交新女友了，而女生仍在家做著「已婚美夢」，覺得：「呼～反正定下來就好了、日子還是要過的、九十歲再上演老夫老妻『牽手散步』就圓滿了，如果能再被網友拍下來分享就太棒了。」

最後，也許外遇曝光了，也許沒外遇但是彼此大吵了，也許沒大吵但沒彼此感覺了，彼此沒感覺但小孩也生了，怎麼辦？忍吧！忍到小孩成年、忍到退休、忍到自己已經沒有力氣再去外面做任何事，然後每逢旁人提起就講出那句經典名言來鎮住對方：「等你們結婚後就知道了～」

不對啊！明明結婚前跟結婚一開始都很美好不是嗎？那怎麼能講得一副「結婚都很不好呢？」

是的，人類很難做出對長期的想像，而之所以「養動物」的快樂期可能還大於「結婚」的快樂期，是因為大自然演化機制用「性愛」來讓人類對於異性的渴求大於理智的判斷。在男女雙方性行為還沒有大量、徹底的探索體驗前，我們對於伴侶仍存有一定的新鮮感，這種新鮮感甚至可以加入到婚姻期待清單裡，讓結婚成為選項。

等到婚後彼此探索的差不多了，對於對方的反應也清楚了甚至失望了，那異性的吸引力也就不再足以支撐兩個人的感情聯結了，取而代之的是靠「有小孩」的聯結，彼此給自己一個理由：小孩不能沒有爸媽！

於是就忍吧，忍到小孩個性變怪了，夫妻也行屍走肉了，人生也沒戲唱了。

愛情很難永恆的原因在於，一般人都有「極多缺點」同時又不願意改，總幻想著那句「你愛我就會接受我的一切！」所以結婚變成某種脫衣划拳，一開始雙方都衣冠楚楚、金銀滿屋，然後你脫一件、我脫一件，缺點越暴露越多，脱到最後實在不能看，就只好再見了。

既然連愛情都很難永恆，那每個人都想體驗的婚姻用「一生」做為單位顯然不切實際，應該要「一年一簽」：

如果今天，我們彼此戀愛達到頂峰，我想跟你結合、想跟你天天抱著睡、天天享受一起生活，一起煮菜、倒垃圾、看醫生、晾衣服的日子，那好，那我們就跑去結婚，當然婚紗、喜宴、蜜月也不用少，通通都好好地體驗一次。

一年後婚約自動解除，然後彼此問對方：「還想不想繼續在一起啊？還想天天跟我睡嗎？想天天跟我做家事嗎？想天天跟我四目相望嗎？想要生活裡有我嗎？」

想！那就再簽一年續約，同樣可以再次拍婚紗喝喜酒，也可以一切從簡，只留下蜜月。

不想！那就好聚好散，各自開始過新生活、認識新的人，這樣彼此都自由、有活力、有夢想，還都累積了感情經驗，對下一次的戀情非常有幫助。

而在婚約期間不能外遇，即使遇到新的更喜歡的對象，也要等一年後婚約到期才能去交往，這樣「忍一年」應該不至於很難吧？對外面的人也有保障，很多小三聽男人講「我跟我太太早就不合了，正在談離婚，希望妳再等我一段時間」這種廢話已經聽太久了，婚約到後女生再看看男生是怎麼選的。

當然，如果幾年後，雙方還是覺得彼此最適合，那就再次簽約，再開始婚姻生活。

而那些一直沒分開過、年年續約的人，當然也就可以有所謂的金婚、銀婚、坦桑石婚之類的名義，這樣的「感情好」才是真的好，而不是靠「忍功」或「為了小孩」的假性好。

是的，我們過去總是從婚姻問題來回推人們的思維、心態，但大家在結婚時其實是期待著婚姻很好玩、未來很豐富、一切很開廣的，絕對沒有人會想著：「媽的，我就是要談一場封閉的密室戀愛！結一場無聊沈悶的婚！」沒這回事。

但多數人沒有判斷他人的能力，婚前根本無法辨別；而等到出問題時，通常也看不出問題點或根本已經沒有感覺了，因此這些婚姻最後都是爛尾或歹戲拖棚。那針對一般人的新鮮感與耐受力，一年一簽的婚姻會比那種「一生中最重要的決定」的豪賭來的更真誠吧。

甚至，也會讓很多人明白自己的實力：根本就只有一年婚、兩年婚的等級。所以，請別再把「一輩子的承諾、一切都是為了家人」這種話掛在嘴邊，先確確實實地「做好一年」給我們看再說！

本文經作者授權刊登，原文發表於華華咖啡廳

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航