「雙宋夫婦」離婚，韓國當地真有如台媒報導一面倒罵宋慧喬嗎？

2019年6月27日，韓國演藝圈知名演員宋仲基與宋慧喬的雙宋之婚，宣告破局，此消息可說是震驚亞洲演藝圈。

當年令人稱羨《太陽的後裔》螢光幕情侶（송송커플），進而走上結婚禮堂的雙宋夫婦（송송부부），如今在於宋仲基主動向韓國法院提出申請離婚，而後於新聞媒體曝光兩人離婚消息，提及「我為了和宋慧喬離婚，已經進行了調解。兩人都希望圓滿地結束離婚程序，而不是互相指責」等說明。然而，卻被許多人推測，一般而言會先主動向法院提出離婚調解的，大多都是「沒有責任的那一方」才能如此理直氣壯，因此兩人之所以會走上離婚之途，有很大的責任即可能是在女方宋慧喬身上，也讓當年的「太陽的後裔」，被許多韓國網友戲稱，一年八個月後，今日成了「太陽的後悔」（因此韓文兩詞只差一個字與發音，固有人把「後裔」〔후예〕戲稱為「後悔」〔후회〕）。

而在接連一兩天的新聞媒體不停爆料，諸如有人觀察出，雙方何時沒有帶婚戒出席公開場合已顯婚變前兆，抑或宋仲基與宋慧喬閨密過於親近，導致此場悲劇發生，然而也有人八卦論及，過往曾傳出與眾多帥氣男演員，諸如Rain、玄彬、李秉憲等人交往，魅力過人的「男神吸引女」宋慧喬，這次也疑似與某知名朴男性演員過於「假戲真做」，讓宋仲基難以招架，最終宋慧喬經紀公司韓國UAA（United Artists Agency）出面，跟進發表兩人離婚理由為「個性不合」（성격 차이로 이혼 결정），更言及此為兩人私生活領域，經紀公司不方便深入了解，只希望眾多影迷與粉絲能給予他們祝福，多多關注兩人之後的演藝事業與影視作品。

然而，許多支持兩人的粉絲與影迷，除了深表不捨雙宋破局外，更多人想知道是其中內幕，究竟是什麼重大「個性不合」，讓這一場號稱現代版童話般的愛情，撐不過兩年，如同戲劇般的火速劃下句點。但因八卦消息層出不窮，我們也不宜過於想像推測及煽動性報導。

但是有趣的是，當年2017年10月31日雙宋舉辦結婚典禮時，兩人相差四歲，造成「宮合」相配佳話——一般韓國人認為，男女雙方結婚最佳的年齡差異即是四歲，不用再去請教算命師來算兩人生辰八字，兩人一定相配，故又有韓國諺語一說：「差四歲的人結婚，不用去看宮合也一定相配啊！」（궁합을 안 봐도 된다.）的神話破滅。不得不說，時代在變，隨著此場王子與公主的世紀婚禮以離婚作結，也讓人再次爭論起，四歲「宮合」是否真的合適相配。

此外，韓國當地除了當日雙宋破局消息驚動社會，網友搜尋兩人名字與新聞，屢屢躍上搜尋榜第一名外，許多網友看到宋仲基先提離婚調解，於相關報導底下，紛紛留下各自意見與評論言論。

然而，讓我不解的是，台灣許多新聞媒體第一時間，除了跟進報導此消息外，竟有人整理出韓國當地網友的許多「厭女」、「仇女」言論，令人不堪——諸如「宋慧喬無法跟一個男生相處太久」、「宋仲基真是太可惜了！」，抑或「我不知道傳聞的真實性，但我覺得是宋慧喬的錯。因為宋仲基拍戲拍到一半還來提離婚調解，這表示一定有讓他拒絕沉默的事。」等等激烈語言，相較起台灣多數網友或影迷，祝福雙方分手後幸福、以後好好專心在工作上，帶給粉絲更好的作品等，好好處理「分手學」的課題，風向大不同。

但當地真是如此嗎？一面倒罵宋慧喬嗎？把離婚責任歸咎給女方嗎？

Photo Credit: AP/達志影像

截自此文截稿之際，我來到韓國當地網站最大入口網站觀看輿論，諸如Naver抑或Daum網站等，仍是持續更新雙方婚姻破局最新動態外，但底下留言處一看，似乎未如台灣媒體所指出來的，韓國網友一面罵倒宋慧喬，甚至以「仇女」、「厭女」的言論作為標題的報導，台灣媒體報導疑似有所「偏頗」。

就我自己所見的，許多眾多韓國網友留言，雖有少數過於偏激「仇女」、「厭女」言論，但就留言數量與內容而言，反倒是韓國影迷跟大多台灣粉絲一般，祝福兩人的言論居多——如有網友以「中性」口吻提到「離婚對於兩人而言，都是一大受傷……明星也是人啊」、「首先，真心地祝福兩位能順利完成離婚手續，之後再好好過自己的人生吧！」；抑或對於男女雙方，都抱持「可惜」、「祝福」的回應，如「宋仲基、宋慧喬你們怎麼兩人就這樣離婚了，都還沒有小孩啊，這不是太辜負我們粉絲的期待了？」、「兩人離別當然都會難過，但是萬一真的雙方在一起太累的話，倒不如選擇離開還比較好，加油！」等等。

綜觀之，台灣報導指出韓國網友一面倒，把離婚責任推給宋慧喬，甚至出現「仇女」、「厭女」言論報導，恐過於腥辣、偏頗。

迄今，韓國當地其實對於雙宋為何離婚，甚至走上對簿公堂之舉，仍是多方揣測與說法，而這也有待之後觀察。

話說到底，雙宋世紀婚禮，也許曾經是眾人欽羨的現代童話般王子與公主的結合，螢光幕情侶修成正果的最佳典範，但今日雙方即將以離婚收場，且離婚手續仍是持續進行中。然而，不管是身為宋仲基或宋慧喬的支持者，抑或對於明星的私生活大感好奇者，我想還是多留給他們兩人一點空間喘息，先不論身分是否是為一舉一動皆受眾人關注的明星，平常人也是如此吧，在結婚的路上，沒有人輕易會想以離婚做結的，但明星也是人，我們也只能多多祝福他們，而非因此事多造成國人對他國民風、文化不雅觀感之事端。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航