G20下的川習會：美企可賣零件給華為，也不對中國加徵新關稅

（中央社）美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在20國集團（G20）的場邊川習會今（29）日登場，兩人會談約一小時。川普表示會談良好，中國官方《新華社》報導，雙方同意重啟談判，美不加徵新關稅。

習近平開場時提及中美雙方1971年在日本開啟的乒乓外交，進而在1979年建交。他強調中美「合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好、對話比對抗好」。他願就事關發展的根本問題與川普交換意見，為兩國關係定向把舵，推進以協調合作穩定為基調的中美關係。

川普隨後表示，過去與習近平相處許久，彼此間有很棒的關係，「我們成為朋友，我與家人的北京行，是我此生最美好的事之一。我想今天會是成果豐碩的會談」。提及兩國5月間貿易談判破裂時，川普表示雙方「曾非常接近（達成目標），但卻發生一些事情使進展略為倒退，但現在我們又接近了一些」。

川普表示，兩國若能達成貿易協議會是「歷史性的大事」。

川習閉門會談原訂90分鐘，但僅約一小時就結束。川習會結束後，川普在趕場與土耳其總統艾爾段（Recep Erdogan）雙邊會談前被記者問到川習會時表示，兩人進行「非常好的會談，比預期還要好」。

川普說：「我們正回到正軌，就看接下來的發展」他形容與習近平的會談「很棒，甚至比預期還好。我們與習主席進行一場很棒的會談」。川普沒說川習會談結果，僅說會由雙方公布更多細節的聲明。

《新華社》在川習會後發布新聞快訊指出，習近平和川普同意，雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅。兩國經貿團隊就具體問題進行討論。

習近平也提到，中美關係當前遇到一些困難，不符合雙方利益。兩國雖然存有一些分歧，但雙方利益高度交融，合作領域廣闊，不應該落入所謂衝突對抗的陷阱，而應相互促進、共同發展。

關於經貿問題，習近平強調，中方有誠意與美方繼續談判，管控分歧，但談判應該是平等的，體現相互尊重，解決各自合理關切。希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流。

美方與會官員包括：川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與夫婿庫許納（Jared Kushner）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國家安全顧問波頓（John Bolton）、代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）、白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮社群媒體主任史卡維諾（Dan Scavino）。

中方與會官員包括：外長王毅、副總理及最高貿易談判代表劉鶴、商務部長鍾山、中共中央辦公廳主任丁薛祥、人行行長易綱、中共中央政治局委員楊潔篪、國家發展和改革委員會主任何立峰、駐美大使崔天凱。

川普：不對中國加徵新關稅，要求增加採購

《CNN》報導，川普再次稱讚與習近平的關係，表示在當上總統後彼此就熟識。川普表示，美中雙方同意保持目前狀況，暫不再加徵新的關稅，但在此同時，美國也還不會移除已對中國貨品加徵的關稅。

川普說：「我們不會再額外對3000多億美元的中國貨品加徵關稅，將與中國從談判卡關的地方合作，看能否達成協議。甚至雙方復談後，中方除與我們諮商，還會向我們中西部偉大的農民採購。中方將採購龐大的食品與農產品，很快就會進行。」

川普表示，雙方今天基本上同意恢復已中斷一陣的談判。

川普還暗示，做為協議的一環，中方會增加採購美國商品。他說：「我們會向他們列出美方希望採購的項目清單。」

川普也提到，他對中國沒有敵意，希望兩國關係越來越好。「我珍視同習近平主席保持良好的關係，願意和中國加強合作」。中國有很多非常優秀的學生，「我一直歡迎中國留學生來美國留學」。

川普稱美企可賣零件給華為，中國盼說到做到

《CNN》和《Business Insider》報導，川普今天在記者會指出，跟習近平會談完後，兩人已同意貿易休戰，且他允許華為可以再次購買美國產品。川普告訴記者：「美國企業可以將他們的設備賣給華為。我們說的是沒有很嚴重國安問題的設備。」

美國商務部5月15日將把華為及其70家附屬事業列入出口管制實體清單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。這項禁令目前還在90天的豁免期。

川普提到他跟習近平的會談時說：「我們有提到華為。我們必須將這個議題留到最後。」

他說自己「爽快答應」繼續允許美國企業與華為做生意。他的這番話似乎與美國政府官員先前做的評估有所牴觸，美國當局的評估指出，華為對於西方基礎建設網路有國安風險。

川普還說這件事「非常複雜」且「科學性極高」，但他與習近平的會談中，並未提起華為財務長孟晚舟在加拿大被捕一事。

川普強調，他還沒有將華為從對美國國家安全構成威脅的外國企業名單中剔除，但重申他允許華為再度向美國企業購買產品。

這看來是川普與習近平談話後，第2次紓緩對中國科技公司的壓力。

中國電信設備大廠中興通訊（ZTE）去年4月被禁止向美國企業購買零件後，中興通訊發表聲明，稱禁售令嚴重危及中興通訊的生存。直到去年7月，川普才解除對中興通訊的禁售令。川普今天在記者會中表示，當初是為了做人情給習近平，所以解除對中興通訊的限制。

川普在記者會上談到華為時表示，會允許美國公司繼續賣零件給華為，但他並未承諾將華為移除黑名單，最主要的考量是國家安全。

他說，華為是一個複雜的議題，會留到之後再說。川普今天沒有和習近平討論到華為，他稱近日會就華為是否移出實體清單的問題進行討論。

有關川普允許美國公司繼續賣零部件給華為的消息，中國官媒央視新聞以快訊播出。

根據陸媒《環球網》，中國外交部G20特使、國際經濟司司長王小龍下午在中國代表團新聞中心舉行中外媒體吹風會上表示，對於美方有可能會解除對華為公司的一些限制，「若能說到做到，我們肯定是歡迎的」。

他重申，華為是私營企業，而且它的資訊技術在世界處於領先位置。「這麼一個公司無論到哪投資，或者參與當地通信產業的開發、建設、運營，都會對當地的通信產業起到一個很好的促進作用」。

G20峰會閉幕通過「大阪宣言」，打造自由貿易體制

日本主辦的G20峰會今天閉幕並通過「大阪宣言」的領袖宣言，內容包括努力打造自由貿易體制。日本首相安倍晉三說，能達成更加深入的主要協議，再度向國際社會展現G20的團結。

《日本經濟新聞》報導，本屆20國集團（G20）峰會焦點的貿易領域，大阪宣言明記「應為達成開放市場，實現自由公平且平等、具透明性與可預測的安定貿易及投資環境而努力」。

對包括爭端解決機制在內的世界貿易組織（WTO）改革，宣言中也明記應儘速進行。

《NHK》報導，G20大阪峰會在通過領袖宣言後，結束為期兩天的議程。主辦國的安倍晉三舉行記者會，說明兩天討論的成果。他說，隨著全球化的進程，在對快速變化情勢所帶來的不安及不滿的對立中，「國際社會是可以團結一致、應付各項課題，發出強而有力的訊息」。

對可以在有關維持發展自由公平且平等的貿易體制找出達成協議的共同點等，安倍說，以去年的領袖宣言為基礎，今年能夠達成更加深入的主要協議，再度向國際社會展現了G20的團結。

G20上午舉行推動女性活躍的領袖特別活動，接著在下午舉行以氣候變遷與環境為主題的議程後，舉辦閉會議程。

會中通過領袖宣言的「大阪宣言」，安倍與明年將主辦G20峰會的沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）分別致意後，本屆峰會正式閉幕。

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核稿編輯：楊之瑜







