臉書假帳號如何招募莫三比克青年加入恐怖團體？

自2017年10月開始,某個未知武裝團體占領了莫三比克北部,發動流氓式的攻擊,造成逾200名民眾死亡,許多村莊也慘遭摧毀。

攻擊行動主要在晚上和大清早出現於莫三比克最北部的德爾加杜角(Cabo Delgado)省偏遠地區,離坦尚尼亞的邊界不遠。武裝成員帶著刀槍侵略村莊,對民眾開槍、斬首,放火燒房子、偷食物,再逃入附近森林。

正當莫三比克當局為查出該武裝團體的來源與動機而忙得焦頭爛額之際,名為《莫三比克之信》(Carta de Moçambique)的當地報社卻於2018年12月揭露,有個使用假名的臉書(Facebook)帳號可能從中協助這個神祕的團體招攬、培養新成員。

該帳號以「Shakira Júnior Lectícia」為名,從2017年10月25日起連續14個月皆處於活躍狀態,這段期間內,該帳號曾張貼讚揚德爾加杜角攻擊行動的貼文,並號召年輕人加入團體,承諾提供高額獎金,聲稱擁有該帳號者Shakira Júnior Lectícia是德爾加杜角省首府彭巴(Pemba)Expansão區附近的居民。

這個帳號最後關閉了——自2018年12月10日即無法使用。當時其好友已達臉書上限5000人,追蹤人數更累積高達上百位。

根據《莫三比克之信》報導,該帳號的大頭貼以及過去一年來所公開的數張照片,都是從一般民眾那裡拿來的,他們都表示自己並未參與德爾加杜角省的攻擊事件。照片中通常都有人抓著幾把梅蒂卡爾(meticais)——莫三比克貨幣。

《莫三比克之信》的記者追查了四位照片被該帳號使用的民眾,包括其大頭照的真正主人。他們都承認照片是自己的,但是從來沒有跟假帳號有過互動,不知道帳戶管理員如何取得照片。

報社所訪問的四人全都與德爾加杜角省有關。有些人就定居於此——包括被襲擊的地區——其他人的住家則離該省不遠。

《莫三比克之信》監控該帳號的活動情形,表示Shakira這個帳號在2018年11月11日和22日發了數張某個年輕男人握著多張梅蒂卡爾紙鈔的照片,貼文內容則指出,這些錢是這人加入反叛的獎勵。

11月11日,德爾加杜角省蓬達尼亞爾(Pundanhar)區的一場襲擊造成六名男性死亡,在森林裡發現的屍體上,有跡象顯示他們生前曾遭砍刀攻擊。這波攻擊發生後幾小時,莫三比克的媒體機構都還沒報導,Shakira就上傳了照片,使它更加可疑。

莫三比克的國家刑事調查局正在調查此案。

截至本文原文發布目前為止,當局已指控189人與攻擊事件有關。根據當地新聞報導,2018年10月開庭的審判預計在2019年初就能公布判決書。

被告包含莫三比克、坦尚尼亞、索馬利亞、蒲隆地、剛果民主共和國的國民,共計42名女性、147名男性。

警方常在該地區執勤、定期拘捕可能與暴力行動有關的可疑人士;逮捕許多年輕男人後,又在前往攻擊地區的路上把人送回家。警方表示會由代理方來培訓這些人,確保他們有工作和收入。

武裝團體的來源仍是個謎

關於德爾加杜角省的攻擊行動,資金來源、人員訓練的類型、攻擊者真正獲得的利益為何,都還沒有解答。

雖然信仰性動機引起恐怖主義的可能性很大,但目前仍純屬臆測。2018年1月,一段在臉書等社群媒體上廣為分享的影片使這個理論引起討論。

影片是在森林錄的,畫面中出現五個身穿平民衣裳、包裹頭巾的男人握著槍械,另有一人手持彎刀。拿槍的其中一人用葡萄牙語讚揚濱海莫辛布瓦(Mocímboa da Praia)——2017年底有許多人在此慘遭殺害——的攻擊,號召莫三比克人加入他們的團隊。

莫三比克大多數人信仰基督教,約有18%的人口是穆斯林,大部分的穆斯林都住在北部。

一份2018年5月由英國艾塞克斯大學(University of Essex)的社會經濟研究所(the Institute of Social and Economic Studies,簡稱 IESE)和莫三比克的公民社會保障機制基金會(Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil,MASC)的研究者所公布的報告,提供了另一番理論。

訪問過攻擊區域內的幾位利害關係人後,報告所下的結論是,這個團體的目標在於提升經濟:旨在為處於社會邊緣的年輕人創造機會,讓他們在資源豐富的省分內取得可販賣的木柴、象牙、木炭、紅寶石,藉此獲利。

德爾加杜角省的紅寶石儲藏量佔了全球已知存量的40%,煤氣和石油含量也多到足以使莫三比克自2022年起,將一躍成為世界第三大天然氣出口國,僅次於卡達和澳洲。

然而,國民的生活依然窮困,根據政府資料顯示,15至24歲的人口有24%仍待業中。

譯註

2019年1月5日,記者阿瑪德・阿布巴卡(Amade Abubacar)因訪問德爾加杜角省瑪科米亞(Macomia)而遭以公開煽動與侮辱等罪嫌逮捕,三個月後雖獲釋放,但檢察官認為阿瑪德就是臉書假帳號「Shakira Júnior Lectícia」的背後操作者之一,全案於5月23日在彭巴法院展開調查辯論。

在政府試圖展開某些清掃或矯正行為的同時,北部地區的暴力事件仍持續進行。

5月31日,德爾加杜角省一輛載著貨物與乘客的卡車遭一名炸彈客丟擲自製炸彈攻擊並展開掃射,車內8人當場喪命,包含3名被部屬在該卡車的士兵,另有7名路人也遭到波及死亡,加上於就醫途中死亡的民眾,總計16人死亡。根據法新社統計,這也是5月以來的第14場攻擊行動,造成超過40人身亡。伊斯蘭國組織隨後在6月4日指稱該場攻擊是由其所策劃,不過根據國際恐怖主義實體搜尋研究所(The Search for International Terrorist Entities Intellig),恐怖團體直接接觸的可能性並不高,這可能只是試圖展現其在非洲仍有組織動員能力的一種說詞。

另一方面,德爾加杜角省法庭仍在起訴各個暴力攻擊事件的相關嫌疑人,然而根據法庭發言人札卡瑞亞・納帕提瑪(Zacarias Napatima)的受訪內容,法庭認為目擊證人被傳喚作證卻沒有出庭,是導致法官因證據不足而無法為嫌疑人判刑的原因之一,自2018年10月起,已經有兩次訴訟程序,超過200人遭起訴,但最終有多達113人被無罪開釋。

